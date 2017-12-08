Дрозденко: коррупцию можно искоренить, если заниматься этим серьезно

О том, как в Ленинградской области реализуется программа борьбы с коррупцией, о профилактической работе с молодежью, внедрении новейших технических средств рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
Важно поступать по закону
— Как в 47-м регионе борются с коррупцией?
— Слово "коррупция" на большинстве языков мира звучит одинаково, и, к сожалению, само это явление можно встретить в любой стране. Вот почему существует мнение, что победить ее практически невозможно.
Ведь давайте признаемся, что если любого из нас за нарушение правил дорожного движения остановит инспектор ГИБДД, подавляющее большинство водителей оплате официального штрафа предпочтет "разобраться на месте"…
— Одним словом, у коррупции всегда две стороны?
— Разумеется! И очень важно, чтобы все без исключения граждане, сталкиваясь с коррупцией, не принимали правила "игры" и не становились ее участниками, а поступали все-таки по закону. Неслучайно наше антикоррупционное управление проводит просветительские мероприятия с представителями молодежных общественных движений и школьниками, чтобы с самого детства мальчишки и девчонки понимали, что коррупция — это плохо, и что начинается она с мелочей вроде "благодарности" учителю за незаслуженную оценку или доктору за освобождение от физкультуры. Всего в жизни нужно добиваться честно, а иначе у нас и дальше все будет как в анекдоте: "Как подумаю, какой я инженер, так к врачу идти страшно".
Чиновники — не инопланетяне
— Вы привели несколько "бытовых" примеров, но ведь для большинства граждан образ коррупционера все-таки связан с тем или иным чиновником…
— Но ведь чиновники — не роботы и не инопланетяне, они люди. И если они видят безнаказанность за бытовые проступки, то могут начать думать, что и им все дозволено. Поэтому моя задача, как руководителя региона, совместно с общественностью и при необходимости правоохранительными структурами доказать, что это отнюдь не так. И взятка — это не атрибут власти, а преступление, за которым обязательно последует наказание.
— И какова же доказательная база?
— Прежде всего, мы прислушались к предложениям общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Ленинградской области, и решили разработать и утвердить "карты коррупционных рисков", в которых учтены полномочия и специфика подразделений администрации. Достаточно взглянуть на эти карты и моментально становятся видны "слабые места", процессы, где чиновнику требуется быть максимально объективным. И чтобы ни у одной из сторон не возникало желания нарушить закон принято решение о внедрении и использовании средств фото-видеофиксации при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также при предоставлении государственных услуг гражданам и юридическим лицам гражданскими служащими.
— Получается, без контроля никак?
— К сожалению. Но, как и в случае с установкой видеокамер на дорогах, желание нарушать "в кадре" начинает стремиться к нулю, а это означает, что антикоррупционная работа ведется в правильном направлении.
При этом, чтобы жители Ленинградской области не думали, что борьба с коррупцией зависит исключительно от технических средств, хочу рассказать о нашем ноу-хау по реализации программы наставничества. Те, кто постарше, помнят, что в свое время за молодым специалистом закреплялся наставник, который его учил уму разуму. Мы решили возродить подобную практику в отношении новичков госслужбы, чтобы помочь им усвоить законодательство в сфере противодействия коррупции.
И еще один очень важный нюанс: главная цель в этой работе — не привлечение работников к ответственности и применение к ним взысканий за правонарушения, а профилактика нарушений и повышение правовой грамотности.
В семь раз меньше конфликтов интересов
— Дает ли подобный подход необходимый эффект?
— Дает. С начала 2017 года в семь с половиной раза по сравнению с прошлым годом возросло количество уведомлений от работников администрации Ленинградской области о возможности возникновения конфликта интересов, когда личная заинтересованность может повлиять на исполнение ими должностных обязанностей. Таким образом, в 15 случаях работники администрации поступили в соответствии с законом и, как следствие, избежали наказания, поскольку была устранена первопричина.
— Но жалобы на коррупцию к вам же все равно поступают?
— Жалоба жалобе рознь, поскольку в обращениях граждан эмоции подчас перевешивают реальные факты, но в любом случае с каждым случаем, где говорится о коррупции, мы разбираемся очень тщательно. По инициативе антикоррупционного управления копии всех подобных обращений отныне направляются в управление для обеспечения единого подхода к анализу поступивших сигналов и контролю за полнотой ответов.
Но обратная связь с гражданами налажена не только в письменном виде. В регионе действует "горячая линия", куда может позвонить каждый и сообщить о коррупционных проявлениях.
— Какие еще меры для выявления коррупционных факторов применяются в администрации области?
— Ленинградская область четко выполняет национальный план противодействия коррупции, и все без исключения проекты региональных нормативно-правовых актов проходят общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. Для этого подготовленные документы публикуются в специальном разделе официального интернет-портала администрации Ленинградской области в интернете.
Да, еще в установленные законом сроки мы обязательно публикуем сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих.
Конкретно
— Как вы привлекаете внимание общественности к теме противодействия коррупции? Расскажите об успешных примерах.
— Я уже отметил, что наш основной адресат — это молодежь, поскольку научиться сразу делать правильно проще, чем потом переучиваться. Для этого наше антикоррупционное управление, начиная с 2016 года, принимает участие в форуме "Ладога", где собираются наиболее активные представители молодого поколения регионов Северо-Запада.
Вниманию юношей и девушек предлагаются не только семинары и дискуссии, но и интерактив — конкурс антикоррупционной социальной рекламы, ток-шоу, кейсы с заданиями. Мы хотим, чтобы новое поколение, которое в ближайшее время наверняка делегирует своих представителей в органы власти, понимало, что победить коррупцию можно только начав с себя, а взятка — не "легкое" решение вопроса, а преступление.
И нас радует, что ребята включаются в обсуждение, предлагают свои идеи, как победить это зло. И, например, в конкурсе сочинений для школьников приняли участие 400 областных старшеклассников, лучших из которых мы пригласили в Дом правительства и торжественно наградили. Их активность вдохновила нас на поведение конкурса видеороликов для учащихся 9-11 классов, объявить о старте которого мы собираемся 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.
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