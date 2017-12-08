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Интервью

Дрозденко: коррупцию можно искоренить, если заниматься этим серьезно

10:1608.12.2017
(обновлено: 10:17 08.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр ДрозденкоГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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О том, как в Ленинградской области реализуется программа борьбы с коррупцией, о профилактической работе с молодежью, внедрении новейших технических средств рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.

Важно поступать по закону

— Как в 47-м регионе борются с коррупцией?

— Слово "коррупция" на большинстве языков мира звучит одинаково, и, к сожалению, само это явление можно встретить в любой стране. Вот почему существует мнение, что победить ее практически невозможно.

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Генпрокуратуре придумали новый способ борьбы с коррупцией
Но лично я абсолютно уверен в том, что коррупцию можно искоренить, если заняться этой работой всерьез и надолго. Именно поэтому в Ленинградской области мы начали внедрять комплексный подход к профилактике коррупционных нарушений, направленный не только чиновников, но и на обычных людей.

Ведь давайте признаемся, что если любого из нас за нарушение правил дорожного движения остановит инспектор ГИБДД, подавляющее большинство водителей оплате официального штрафа предпочтет "разобраться на месте"…

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник ГИБДД регулирует движение

— Одним словом, у коррупции всегда две стороны?

— Разумеется! И очень важно, чтобы все без исключения граждане, сталкиваясь с коррупцией, не принимали правила "игры" и не становились ее участниками, а поступали все-таки по закону. Неслучайно наше антикоррупционное управление проводит просветительские мероприятия с представителями молодежных общественных движений и школьниками, чтобы с самого детства мальчишки и девчонки понимали, что коррупция — это плохо, и что начинается она с мелочей вроде "благодарности" учителю за незаслуженную оценку или доктору за освобождение от физкультуры. Всего в жизни нужно добиваться честно, а иначе у нас и дальше все будет как в анекдоте: "Как подумаю, какой я инженер, так к врачу идти страшно".

Чиновники — не инопланетяне

—  Вы привели несколько "бытовых" примеров, но ведь для большинства граждан образ коррупционера все-таки связан с тем или иным чиновником…

— Но ведь чиновники — не роботы и не инопланетяне, они люди. И если они видят безнаказанность за бытовые проступки, то могут начать думать, что и им все дозволено. Поэтому моя задача, как руководителя региона, совместно с общественностью и при необходимости правоохранительными структурами доказать, что это отнюдь не так. И взятка — это не атрибут власти, а преступление, за которым обязательно последует наказание.

— И какова же доказательная база?

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россияне в 2017 году стали чаще жаловаться в Генпрокуратуру на коррупцию

— Прежде всего, мы прислушались к предложениям общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Ленинградской области, и решили разработать и утвердить "карты коррупционных рисков", в которых учтены полномочия и специфика подразделений администрации. Достаточно взглянуть на эти карты и моментально становятся видны "слабые места", процессы, где чиновнику требуется быть максимально объективным. И чтобы ни у одной из сторон не возникало желания нарушить закон принято решение о внедрении и использовании средств фото-видеофиксации при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также при предоставлении государственных услуг гражданам и юридическим лицам гражданскими служащими.

— Получается, без контроля никак?

— К сожалению. Но, как и в случае с установкой видеокамер на дорогах, желание нарушать "в кадре" начинает стремиться к нулю, а это означает, что антикоррупционная работа ведется в правильном направлении.

При этом, чтобы жители Ленинградской области не думали, что борьба с коррупцией зависит исключительно от технических средств, хочу рассказать о нашем ноу-хау по реализации программы наставничества. Те, кто постарше, помнят, что в свое время за молодым специалистом закреплялся наставник, который его учил уму разуму. Мы решили возродить подобную практику в отношении новичков госслужбы, чтобы помочь им усвоить законодательство в сфере противодействия коррупции.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЧиновники
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Чиновники

И еще один очень важный нюанс: главная цель в этой работе — не привлечение работников к ответственности и применение к ним взысканий за правонарушения, а профилактика нарушений и повышение правовой грамотности.

В семь раз меньше конфликтов интересов

— Дает ли подобный подход необходимый эффект?

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прокурор назвал жизненный путь Улюкаева "страшным"

— Дает. С начала 2017 года в семь с половиной раза по сравнению с прошлым годом возросло количество уведомлений от работников администрации Ленинградской области о возможности возникновения конфликта интересов, когда личная заинтересованность может повлиять на исполнение ими должностных обязанностей. Таким образом, в 15 случаях работники администрации поступили в соответствии с законом и, как следствие, избежали наказания, поскольку была устранена первопричина.

— Но жалобы на коррупцию к вам же все равно поступают?

— Жалоба жалобе рознь, поскольку в обращениях граждан эмоции подчас перевешивают реальные факты, но в любом случае с каждым случаем, где говорится о коррупции, мы разбираемся очень тщательно. По инициативе антикоррупционного управления копии всех подобных обращений отныне направляются в управление для обеспечения единого подхода к анализу поступивших сигналов и контролю за полнотой ответов.

Но обратная связь с гражданами налажена не только в письменном виде. В регионе действует "горячая линия", куда может позвонить каждый и сообщить о коррупционных проявлениях.

— Какие еще меры для выявления коррупционных факторов применяются в администрации области?

— Ленинградская область четко выполняет национальный план противодействия коррупции, и все без исключения проекты региональных нормативно-правовых актов проходят общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. Для этого подготовленные документы публикуются в специальном разделе официального интернет-портала администрации Ленинградской области в интернете.

Конституция Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Опрос: более 80% молодежи поддерживает введение присяги для чиновников
Кроме того, на сайте публикуются сведения о решениях, принятых на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Да, еще в установленные законом сроки мы обязательно публикуем сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности и гражданских служащих.

Конкретно

— Как вы привлекаете внимание общественности к теме противодействия коррупции? Расскажите об успешных примерах.

— Я уже отметил, что наш основной адресат — это молодежь, поскольку научиться сразу делать правильно проще, чем потом переучиваться. Для этого наше антикоррупционное управление, начиная с 2016 года, принимает участие в форуме "Ладога", где собираются наиболее активные представители молодого поколения регионов Северо-Запада.

© Фото : группа "Форум Ладога — 2017" в соцсети ВКонтактеМолодежный форум "Ладога - 2017" в Ленинградской области
© Фото : группа "Форум Ладога — 2017" в соцсети ВКонтакте
Молодежный форум "Ладога - 2017" в Ленинградской области

Вниманию юношей и девушек предлагаются не только семинары и дискуссии, но и интерактив — конкурс антикоррупционной социальной рекламы, ток-шоу, кейсы с заданиями. Мы хотим, чтобы новое поколение, которое в ближайшее время наверняка делегирует своих представителей в органы власти, понимало, что победить коррупцию можно только начав с себя, а взятка — не "легкое" решение вопроса, а преступление.

И нас радует, что ребята включаются в обсуждение, предлагают свои идеи, как победить это зло. И, например, в конкурсе сочинений для школьников приняли участие 400 областных старшеклассников, лучших из которых мы пригласили в Дом правительства и торжественно наградили. Их активность вдохновила нас на поведение конкурса видеороликов для учащихся 9-11 классов, объявить о старте которого мы собираемся 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

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