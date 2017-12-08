Анатолий Викторов: закон о СМИ-иноагентах не затрагивает свободу слова

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов рассказал в интервью РИА Новости о российском законе о СМИ-иностранных агентах, о том, почему многих осужденных в США россиян не удается вернуть в Россию, и о диалоге с КНДР по правам человека.
— Почему, на ваш взгляд, дела Виктора Бута, Константина Ярошенко и многих других россиян, отбывающих наказание в США, не удается сдвинуть с мертвой точки? Не выдвигает ли Вашингтон какие-то предварительные условия? Например, чтобы мы кого-то выдали в США?
— Виктора Бута и Константина Ярошенко на регулярной основе посещают российские консульские сотрудники, поддерживают связь с их адвокатами и родственниками. Неоднократно требовалось их вмешательство в целях смягчения условий и режима тюремного содержания, а также обеспечения права на получение квалифицированной медицинской помощи.
Со своей стороны МИД России продолжает работу по возвращению на родину приговоренных к заключению российских граждан. Данная тема регулярно обсуждается с американскими представителями на разных уровнях, в том числе — высоком. Она многократно затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с бывшими и действующим госсекретарями США Хиллари Клинтон, Джоном Керри и Рексом Тиллерсоном.
В феврале 2017 года президенту США Дональду Трампу была передана личная письменная просьба о помиловании Ярошенко от имени его матери. К сожалению, ее сердце не выдержало отказа, поступившего из государственного департамента, и остановилось 7 мая.
— Госдума приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, будут признаны в России иностранным агентом. Не идет ли этот нормативный акт вразрез с принципами свободы слова, которые ранее нарушили США в отношении наших СМИ?
— Данный шаг является лишь ответной реакцией на действия США в отношении российской телекомпании Russia Today и радиостанции Sputnik и ни в коей мере не затрагивает принципа свободы слова.
— Каково отношение России к решениям Европейского суда по правам человека, принятым составом судей, за которых Москва в связи с ограничениями в работе в ПАСЕ не голосовала? Насколько правомерны эти решения? Подтверждаем ли мы намерение исполнять решения ЕСПЧ в условиях сложившегося кризиса?
— Ситуация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) остается весьма удручающей: Россия не участвует в ее сессиях с конца 2014 года, когда наша делегация была серьезно ограничена в полномочиях. В то же время в компетенцию данного органа входит принятие целого ряда весьма значимых решений, в том числе избрание судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). При этом стоит отметить, что в 2015-2017 годах вступили в должность 18 судей ЕСПЧ из 47.
Важно понимать, что суд представляет собой механизм обеспечения соблюдения государствами-членами Совета Европы обязательств, принятых на себя в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Не стоит забывать, что и конвенция, и учрежденный в соответствии с ней суд являются, по сути, творением высоких договаривающихся сторон, то есть государств-членов Совета Европы. В развитии международного права и международных отношений главенствующую роль играют именно государства. При заключении международных договоров они принимают на себя обязательства в определенном объеме, но в то же время наделяются правами по формированию соответствующих судебных органов, которые, в свою очередь, будут данные обязательства впоследствии толковать, исходя, опять же, из изначального волеизъявления государств.
В данном контексте становятся понятными озабоченности Российской Федерации, связанные с отсутствием возможности принимать решения по столь важным и имеющим далеко идущие последствия вопросам, как выборы судей ЕСПЧ. Действительно, легитимность решений, принятых против нашей страны органом, при формировании которого ее волеизъявление не учитывается, а, следовательно, и возможность их исполнения оказываются под вопросом.
Если ситуация с участием российской делегации в ПАСЕ не будет разрешена, то аналогичные проблемы могут возникнуть и в отношении других руководящих лиц организации, которые также избираются ПАСЕ: в краткосрочной перспективе это комиссар Совета Европы по правам человека, а в более долгосрочной — генеральный секретарь организации.
— Какова статистика исполнения нами решений суда?
— По информации министерства юстиции России, наша страна исполняет подавляющее большинство решений ЕСПЧ (порядка 99%). Наши коллеги из Совета Европы подтверждают это. Согласно статистике Совета Европы, по количеству дел, находившихся на различных стадиях рассмотрения Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) в 2016 году, Италия "опередила" Россию в полтора раза (2350 дел против 1573) при разнице по численности населения более чем в два раза. Другие страны, находящиеся в числе "лидеров" по количеству дел в КМСЕ (Турция — 1430, Украина — 1147), лишь ненамного отстают от российских показателей, хотя по количеству населения уступают нашей стране в несколько раз. Таким образом, статистику, которая вас интересует, следует рассматривать в общем контексте с учетом различных факторов. Более того, необходимо понимать, что само по себе присутствие того или иного дела в повестке дня КМСЕ еще не означает отказа государства от его исполнения: так, в 2016 году Россия приняла все необходимые меры по 261 делу, Италия — по 108, а Украина — по четырем.
Таким образом, "масштаб" темы неисполнения Российской Федерацией некоторых постановлений ЕСПЧ не следует преувеличивать — в действительности речь идет о единичных делах, которые, на наш взгляд, были рассмотрены Судом с опорой на ошибочные предпосылки и позиции, противоречащие его субсидиарной, то есть вспомогательной, дополнительной роли, а подчас и международному праву.
— Россия ранее не поддержала резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в КНДР. В России объяснили это тем, что не согласны с практикой односторонних резолюций по ситуации в области прав человека в отдельных странах. Тем не менее, мы признаем тяжелую ситуацию с нарушениями прав человека в этой стране? На ком лежит ответственность за подобное положение дел? Что необходимо сделать для выправления ситуации?
— Исходим из того, что основную ответственность за поощрение и защиту прав человека на своей территории несут сами государства. В мире не существует ни одной страны, совершенной с точки зрения соблюдения прав человека. Вместе с тем отдельные страны, уверовав в собственную непогрешимость, предпочитают не замечать собственных проблем в правозащитной области, но считают себя вправе поучать других, навязывая свои противоречивые правозащитные концепции и игнорируя особенности культурного и исторического развития стран. Порой эти государства прикрываются правозащитной риторикой в целях решения своих конъюнктурных политических задач. Зачастую такие подходы приводят к трагическим последствиям для целых народов и регионов. Международное сообщество могло воочию убедиться в пагубности этого пути на примере Ближнего Востока, Северной Африки, региона Сахеля.
Для России неприемлемы менторство и навешивание ярлыков. Практика показала, что такие действия не способствуют улучшению реальной ситуации на местах, а лишь ведут к изоляции тех или иных стран, их отказу от сотрудничества. Убеждены, что любые озабоченности, связанные с соблюдением прав человека, международное сообщество должно решать путем конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога, оказания технического содействия по запросу заинтересованных государств и обмена положительным опытом решения правозащитных проблем.
Кроме того, в рамках Совета ООН по правам человека уже много лет успешно функционирует механизм Универсального периодического обзора (УПО), который доказал свою эффективность в качестве полезного инструмента международного контроля за соблюдением прав человека в отдельных странах. КНДР прошла два цикла такого обзора. В 2019 году ей предстоит представить доклад о ситуации с правами человека в стране в рамках третьего цикла УПО, в ходе которого все заинтересованные государства смогут озвучить свои озабоченности и представить свои рекомендации по улучшению положения дел в области прав человека в КНДР. Россия, несомненно, также примет участие в этом диалоге с Северной Кореей в духе равноправного и взаимоуважительного сотрудничества.