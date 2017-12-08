Анатолий Викторов: закон о СМИ-иноагентах не затрагивает свободу слова

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов рассказал в интервью РИА Новости о российском законе о СМИ-иностранных агентах, о том, почему многих осужденных в США россиян не удается вернуть в Россию, и о диалоге с КНДР по правам человека.

— Почему, на ваш взгляд, дела Виктора Бута, Константина Ярошенко и многих других россиян, отбывающих наказание в США, не удается сдвинуть с мертвой точки? Не выдвигает ли Вашингтон какие-то предварительные условия? Например, чтобы мы кого-то выдали в США?

— Виктора Бута и Константина Ярошенко на регулярной основе посещают российские консульские сотрудники, поддерживают связь с их адвокатами и родственниками. Неоднократно требовалось их вмешательство в целях смягчения условий и режима тюремного содержания, а также обеспечения права на получение квалифицированной медицинской помощи.

В целом дела россиян, отбывающих наказание в США, не удается сдвинуть с мертвой точки из-за категорического нежелания американцев пересматривать вынесенные им приговоры, несмотря на очевидную надуманность многих предъявленных обвинений. Более того, бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, когда еще находилась на этом посту, откровенно заявила нам, что отказавшиеся на суде признать хоть какую-то вину Бут и Ярошенко "будут сидеть до конца сроков в назидание другим". Как можно было понять, — чтобы заставить остальных наших соотечественников, попавших в тиски "американского правосудия", быть сговорчивее.

Со своей стороны МИД России продолжает работу по возвращению на родину приговоренных к заключению российских граждан. Данная тема регулярно обсуждается с американскими представителями на разных уровнях, в том числе — высоком. Она многократно затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с бывшими и действующим госсекретарями США Хиллари Клинтон, Джоном Керри и Рексом Тиллерсоном.

В феврале 2017 года президенту США Дональду Трампу была передана личная письменная просьба о помиловании Ярошенко от имени его матери. К сожалению, ее сердце не выдержало отказа, поступившего из государственного департамента, и остановилось 7 мая.

В июне этого года супруга Ярошенко направила на имя Трампа новое обращение с просьбой услышать последнюю волю матери и освободить Константина, страдающего целым рядом тяжких заболеваний. Но даже несмотря на наличие явных гуманитарных обстоятельств в Вашингтоне уклоняются от обсуждения ситуации вокруг незаконно осужденного российского летчика. Это относится и к многократно предлагавшемуся нами варианту его выдачи с использованием механизма перевода осужденных по Конвенции Совета Европы 1983 года.

— Госдума приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, будут признаны в России иностранным агентом. Не идет ли этот нормативный акт вразрез с принципами свободы слова, которые ранее нарушили США в отношении наших СМИ?

— Данный шаг является лишь ответной реакцией на действия США в отношении российской телекомпании Russia Today и радиостанции Sputnik и ни в коей мере не затрагивает принципа свободы слова.

— Каково отношение России к решениям Европейского суда по правам человека, принятым составом судей, за которых Москва в связи с ограничениями в работе в ПАСЕ не голосовала? Насколько правомерны эти решения? Подтверждаем ли мы намерение исполнять решения ЕСПЧ в условиях сложившегося кризиса?

— Ситуация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) остается весьма удручающей: Россия не участвует в ее сессиях с конца 2014 года, когда наша делегация была серьезно ограничена в полномочиях. В то же время в компетенцию данного органа входит принятие целого ряда весьма значимых решений, в том числе избрание судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). При этом стоит отметить, что в 2015-2017 годах вступили в должность 18 судей ЕСПЧ из 47.

Важно понимать, что суд представляет собой механизм обеспечения соблюдения государствами-членами Совета Европы обязательств, принятых на себя в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Данный судебный орган наделен серьезными полномочиями, а контроль за исполнением государствами его постановлений возложен на Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). В этой связи особенно важно, чтобы Суд принимал взвешенные решения, подкрепляя все свои доводы безупречной юридической аргументацией, опираясь на нормы международного права и не допуская волюнтаристских расширительных толкований.

Не стоит забывать, что и конвенция, и учрежденный в соответствии с ней суд являются, по сути, творением высоких договаривающихся сторон, то есть государств-членов Совета Европы. В развитии международного права и международных отношений главенствующую роль играют именно государства. При заключении международных договоров они принимают на себя обязательства в определенном объеме, но в то же время наделяются правами по формированию соответствующих судебных органов, которые, в свою очередь, будут данные обязательства впоследствии толковать, исходя, опять же, из изначального волеизъявления государств.

В данном контексте становятся понятными озабоченности Российской Федерации, связанные с отсутствием возможности принимать решения по столь важным и имеющим далеко идущие последствия вопросам, как выборы судей ЕСПЧ. Действительно, легитимность решений, принятых против нашей страны органом, при формировании которого ее волеизъявление не учитывается, а, следовательно, и возможность их исполнения оказываются под вопросом.

Если ситуация с участием российской делегации в ПАСЕ не будет разрешена, то аналогичные проблемы могут возникнуть и в отношении других руководящих лиц организации, которые также избираются ПАСЕ: в краткосрочной перспективе это комиссар Совета Европы по правам человека, а в более долгосрочной — генеральный секретарь организации.

— Какова статистика исполнения нами решений суда?

— По информации министерства юстиции России, наша страна исполняет подавляющее большинство решений ЕСПЧ (порядка 99%). Наши коллеги из Совета Европы подтверждают это. Согласно статистике Совета Европы, по количеству дел, находившихся на различных стадиях рассмотрения Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) в 2016 году, Италия "опередила" Россию в полтора раза (2350 дел против 1573) при разнице по численности населения более чем в два раза. Другие страны, находящиеся в числе "лидеров" по количеству дел в КМСЕ (Турция — 1430, Украина — 1147), лишь ненамного отстают от российских показателей, хотя по количеству населения уступают нашей стране в несколько раз. Таким образом, статистику, которая вас интересует, следует рассматривать в общем контексте с учетом различных факторов. Более того, необходимо понимать, что само по себе присутствие того или иного дела в повестке дня КМСЕ еще не означает отказа государства от его исполнения: так, в 2016 году Россия приняла все необходимые меры по 261 делу, Италия — по 108, а Украина — по четырем.

Данные за 2017 год комитетом пока не опубликованы, но, вероятно, статистика несколько изменится ввиду недавних событий: так, 12 октября 2017 года Большая палата ЕСПЧ вынесла решение по делу "Бурмич и другие против Украины", в котором оно было объединено с 12143 другими жалобами, затрагивающими вопросы невыполнения судебных решений на Украине, и передано на рассмотрение КМСЕ. Данная системная проблема украинского правосудия была установлена Судом еще в 2009 году в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины", но требования ЕСПЧ Украиной так и не были исполнены.

Таким образом, "масштаб" темы неисполнения Российской Федерацией некоторых постановлений ЕСПЧ не следует преувеличивать — в действительности речь идет о единичных делах, которые, на наш взгляд, были рассмотрены Судом с опорой на ошибочные предпосылки и позиции, противоречащие его субсидиарной, то есть вспомогательной, дополнительной роли, а подчас и международному праву.

— Россия ранее не поддержала резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в КНДР. В России объяснили это тем, что не согласны с практикой односторонних резолюций по ситуации в области прав человека в отдельных странах. Тем не менее, мы признаем тяжелую ситуацию с нарушениями прав человека в этой стране? На ком лежит ответственность за подобное положение дел? Что необходимо сделать для выправления ситуации?

— Исходим из того, что основную ответственность за поощрение и защиту прав человека на своей территории несут сами государства. В мире не существует ни одной страны, совершенной с точки зрения соблюдения прав человека. Вместе с тем отдельные страны, уверовав в собственную непогрешимость, предпочитают не замечать собственных проблем в правозащитной области, но считают себя вправе поучать других, навязывая свои противоречивые правозащитные концепции и игнорируя особенности культурного и исторического развития стран. Порой эти государства прикрываются правозащитной риторикой в целях решения своих конъюнктурных политических задач. Зачастую такие подходы приводят к трагическим последствиям для целых народов и регионов. Международное сообщество могло воочию убедиться в пагубности этого пути на примере Ближнего Востока, Северной Африки, региона Сахеля.

Для России неприемлемы менторство и навешивание ярлыков. Практика показала, что такие действия не способствуют улучшению реальной ситуации на местах, а лишь ведут к изоляции тех или иных стран, их отказу от сотрудничества. Убеждены, что любые озабоченности, связанные с соблюдением прав человека, международное сообщество должно решать путем конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога, оказания технического содействия по запросу заинтересованных государств и обмена положительным опытом решения правозащитных проблем.

© REUTERS / Lucas Jackson Заседание Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017 © REUTERS / Lucas Jackson Заседание Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017

КНДР является участницей ряда международных договоров по правам человека, которые, в частности, накладывают на Пхеньян обязанность на регулярной основе представлять доклады о выполнении своих обязательств в рамках этих договоров на рассмотрение соответствующих международных контрольных процедур.

Кроме того, в рамках Совета ООН по правам человека уже много лет успешно функционирует механизм Универсального периодического обзора (УПО), который доказал свою эффективность в качестве полезного инструмента международного контроля за соблюдением прав человека в отдельных странах. КНДР прошла два цикла такого обзора. В 2019 году ей предстоит представить доклад о ситуации с правами человека в стране в рамках третьего цикла УПО, в ходе которого все заинтересованные государства смогут озвучить свои озабоченности и представить свои рекомендации по улучшению положения дел в области прав человека в КНДР. Россия, несомненно, также примет участие в этом диалоге с Северной Кореей в духе равноправного и взаимоуважительного сотрудничества.