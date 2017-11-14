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Интервью

Андрей Гожый: Муравицкому угрожают расправой "по законам военного времени"

19:1314.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ФорестЖурналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, УкраинаЖурналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина
© РИА Новости / Сергей Форест

Суд в Житомире на следующей неделе начинает рассмотрение по существу дела украинского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ. Журналиста задержали 1 августа, и он до сих пор находится под арестом. Вину Муравицкий не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Адвокат Муравицкого Андрей Гожый рассказал в блиц-интервью РИА Новости о перспективах рассмотрения дела в суде, о качестве собранных следствием доказательств вины журналиста, а также об угрозах, которые поступают Муравицкому и его защите.

—  Андрей, вы ранее обращались в разные международные инстанции относительно дела Муравицкого, в том числе мониторинговую миссию ОБСЕ и миссию по правам человека ООН. Была ли какая-то реакция?

— После нашего обращения ОБСЕ сама проявила инициативу. Мы дважды встречались с представителями мониторинговой миссии, держим постоянно с ними связь, докладываем о ходе дела. В последний отчет мониторинговой миссии попало дело Муравицкого. Соответственно, представитель ОБСЕ обратился к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с требованием более внимательно разобраться в этом деле и проявить соразмерность и деликатность в вопросе уголовного преследования журналистов.

Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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На Украине судят и пытают невиновных. Интервью адвокатов Муравицкого

—  Вы ранее заявили, что следствие оказывало давление на свидетеля. А на самого Василия оказывалось давление?

— Давление было только в начале, сразу после ареста. Его склоняли к подписанию обращения об обмене на кого-либо в ДНР, ЛНР или России. Но он отказался. Это бы фактически означало признание его вины. В данный момент его никто не трогает. У Василия лишь украинское гражданство, и по украинским законам его нельзя обменивать.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЖурналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017

— На предварительные судебные заседания по рассмотрению дела против Муравицкого ходила группа людей в камуфляжной форме. Кто эти люди и зачем они ходили в суд?

— Они требуют осуждения Василия.

— Не является ли это давлением на суд?

— Безусловно, является. Но это не самое страшное из того, что в последнее время произошло. Во время прошлого предварительного судебного заседания на сессию (Житомирского — ред.) областного совета пришли активисты в камуфляже и сказали, что если с Муравицким не разберется Служба безопасности Украины, то они сами с ним разберутся "по законам военного времени". И с Муравицким, и с теми, кто его защищает, адвокатами. Они сказали, что вынесут нас вперед ногами и публично будут избивать и ставить на колени. Руководят этой группой активистов два человека, которые на прошлых выборах баллотировались от "Блока Петра Порошенко". Их часто видели в разных акциях, организованных депутатом от этой фракции Бориславом Розенблатом.

— Фактически вам поступила прямая угроза жизни?

Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Адвокат: на Украине обвиняемому в госизмене Муравицкому угрожали расправой

— Это уже даже какая-то неадекватность и абсурд. Когда в европейской стране в XXI веке с трибуны облсовета группа молодых людей, возглавляемых помощником одного из депутатов, говорит, что "мы вас будем убивать, избивать и выносить вперед ногами", а на это не то что полицию не вызвали и не задержали этих лиц, а даже замечания не сделали. Возможно, это происходит по одобрению и с подачи областного руководства.

—  Вы будете обращаться в полицию?

— По данному факту я проинформировал мониторинговую миссию по правам человека ООН, миссию ОБСЕ. Я также обратился за разъяснениями к председателю облсовета с адвокатским запросом, а также (попросил) предоставить стенограмму заседания. А уже с этим подумаю об обращении (к правоохранительным органам — ред.).

— Вы заявляли, что намерены просить суд не принимать во внимание экспертизы, которые проведены следствием и приобщены к материалу дела. Что это за экспертизы?

— Речь идет о каких-то текстах, следствие считает, что их написал Муравицкий. Его авторство не доказано, многие из них он не узнал, многие тексты взяты из пятых-десятых источников. Мы будем доказывать, что экспертиза якобы материалов Муравицого является недопустимым доказательством. Это значит, что то, что вменяют Муравицкому (госизмену — ред.), не может доказываться посредством экспертиз. Если человек совершил предательство родины, это не может доказываться психологической экспертизой его текстов.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкЖурналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. 24 октября 2017

Если суд сочтет возможным доказывать такие вещи как сепаратизм, предательство родины какими-то текстологическими и психологическими экспертизами, то мы будем настаивать на проведении альтернативных экспертиз. Хотя такие вещи экспертизами не доказываются.

— Как вы оцениваете в целом доказательства, собранные следствием?

Журналист Василий Муравицкий в Королёвском районном суде в Житомире. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Адвокат: "Агент Пампух", фигурирующий в деле Муравицкого, оказался котом

— Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о некоем Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела. Это говорит о том, насколько к делу относятся халатно, поверхностно. И насколько это дело готовилось к быстрой победе, под очередную дату. Мы хотели выслушать в суде внимательно этот момент с Пампухом. И чистосердечно признаться, предъявить фотографии, паспорт и предложить прокурору допросить самого Пампуха и принести его в переноске.

Но в этом деле и без этого будут сюрпризы.

— Рассмотрение по существу этого дела назначено на 24 ноября. Вы готовы к защите или будете просить предоставить еще время?

— Нам не нужно дополнительное время. Три раза предварительное заседание переносилось по вине стороны обвинения. Сторона обвинения пытается прикрывать свои недоработки. Нам смысла затягивать дело нет. Подзащитный сидит за решеткой. Мы все делаем для того, чтобы дело рассматривалось быстрее.

— На сколько, по вашему мнению, затянется судебный процесс?

Журналист Василий Муравицкий в Королевском районном суде Житомира, Украина
© РИА Новости / Сергей Форест
Суд на Украине объявил перерыв в рассмотрении дела Муравицкого до 24 ноября

— Если режим не будет меняться, не будет потрясений, то дело будет рассматриваться месяцев семь, до года.

— На какое решение суда вы рассчитываете?

— Исключительно на оправдательный приговор.

 

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