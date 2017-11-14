Минькова: вектор соцполитики Кубани — стереть границы между городом и селом

Численность населения Краснодарского края за последние годы выросла на 600 тысяч человек, в регион переезжают люди со всей страны, в связи с этим на системы здравоохранения и образования региона, а также на его социальные службы ложится большая нагрузка. Как власти Кубани решают эти вопросы и что предпринимают для повышения качества жизни людей в интервью РИА Новости рассказала Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края, курирующая соцблок.
- Анна Алексеевна, как вы оцениваете качество жизни в регионе? И что, на ваш взгляд, нужно для его улучшения, что работает — социальные программы, льготы, социальное партнерство бизнеса и власти?
— Оценить можно, только если с чем-то сравнивать. Люди, которые часто ездят по стране — в силу своей работы, путешествуя, — считают, что Краснодарский край выгодно отличается от многих других регионов. Но лучшую оценку ставят сами люди — когда выбирают его местом жительства. К нам едут со всей страны, численность края за последние годы выросла на 600 тысяч человек! И вот здесь мы сталкиваемся с пресловутыми проблемами роста. Огромная нагрузка сегодня ложится на системы здравоохранения и образования, на социальные службы.
Нам приходится интенсивно решать вопросы нехватки школ и поликлиник. Причем, это касается не только крупных городов, но и периферии.
Кадровый вопрос — это не только вопрос медицины и образования. Актуальными становятся рабочие профессии. Это российский тренд. В мае Краснодар принимал олимпиаду прикладных специальностей — WorldSkills. На этой площадке мы смогли выстроить эффективное партнерство бизнеса и власти. Практически все оборудование было закуплено кубанскими предприятиями. И теперь оно направлено в средние образовательные учреждения края, чтобы молодежь училась на технологичных площадках.
- Утверждая вас в октябре 2015 года на должность вице-губернатора, кубанский парламент дал целый ряд поручений. Какие из них оказались наиболее сложными? Что за два года работы вице-губернатором вы добавили к этому списку?
— В соцблоке априори нет простых задач, потому что каждый вопрос касается благополучия людей. Мы решаем вопрос нехватки мест в детских садах. Строим новые детсады и пристройки, делаем капремонт и реконструируем действующие учреждения. Вместе с тем, проблема нехватки мест в детских садах по-прежнему актуальна, численность края, в том числе, растет за счет миграционных процессов. Ищем новые вариативные формы.
В этом году откроется восемь учебных заведений, еще десять начинаем возводить. Первой ласточкой стала типовая пристройка к школе в краевом центре. Учебные учреждения строятся по федеральному проекту — типовые. Всего на эти цели предусмотрен миллиард 200 миллионов рублей, из которых 913 миллионов — средства федерального бюджета. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Сейчас мы прикладываем усилия, чтобы переломить ситуацию, которая характерна в целом для страны — демографический спад. И решать эту социальную проблему мы должны всеми возможными способами. У нас есть два выхода из ситуации — снижение числа абортов и продвижение метода ЭКО.
- Если сравнивать социалку в соседних регионах и средний по стране ее уровень, каковы здесь точки отсчета и положение Краснодарского края?
— Сегодня очень сложно наш край сравнивать с другими регионами, потому мы — третьи в России по численности населения. Многие наши жители нуждаются в социальной поддержке. У нас 1 миллион 600 тысяч пенсионеров и больше миллиона детей. Только в прошлом году миграционный прирост составил почти 56 тысяч человек.
Большая работа ведется по снижению неформальной занятости. Почти 195 тысяч человек вывели из тени, и работодатели заключили с ними трудовые договоры.
Серьезное внимание уделяем вопросам детства. В крае осталось 4 детских дома из 40, а за счет их перепрофилирования расширили сеть специализированных домов-интернатов.
Сегодня 97% детей-сирот воспитывается в замещающих семьях. И желающих взять на воспитание детей все больше. Таким семьям оказываем педагогическую, правовую и психологическую помощь. Для этого мы создали сеть "Школ приемных родителей".
Каждого нашего ребенка мы стараемся летом оздоровить. В крае самый высокий в ЮФО бюджет на детскую оздоровительную кампанию. Особое внимание — социально-незащищенным категориям — детям-сиротам и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Каким вы видите будущее и приоритеты социального блока в регионе, современную социальную инфраструктуру?
— Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев огромное внимание уделяет укреплению экономики региона, что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства. Поэтому сейчас разрабатывается концепция развития "Кубань-2030".
В приоритете — поддержка промышленности, аграриев, развитие курортов. Все это стимулирует рост доходов в бюджеты всех уровней. Мы должны сделать так, чтобы жители сел не покидали свои дома в поисках комфорта, чтобы у них было все для самореализации. Это главный вектор социальной политики региона, губернатора края. Село должно не выживать, а жить — и это главный посыл сегодня для всех нас.
- По оценке ВЦИОМ, сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь. Конфликт поколений ушел в прошлое. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно. Среди молодых людей больше патриотов, они более вовлечены в общественную жизнь, но при этом, по их собственному мнению, более честны и циничны. Это общероссийский срез. А каков он, по вашему мнению, в регионе?
Сегодня второе дыхание получило КВНовское движение. В каждой школе есть своя команда. Ребята занимаются робототехникой, разрабатывают инновационные проекты и многие из них берут на вооружение кубанские предприятия.
- Представляя свой регион, какие бренды вы назовете?
— Краснодарский край — это регион возможностей, это житница страны. Сегодня это еще и спортивный центр России. Могу сказать, что Кубань — это уже и есть бренд.