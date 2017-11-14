РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Минькова: вектор соцполитики Кубани — стереть границы между городом и селом

13:3414.11.2017
(обновлено: 13:39 14.11.2017)
080
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВице-губернатор Краснодарского края Анна МиньковаВице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Численность населения Краснодарского края за последние годы выросла на 600 тысяч человек, в регион переезжают люди со всей страны, в связи с этим на системы здравоохранения и образования региона, а также на его социальные службы ложится большая нагрузка. Как власти Кубани решают эти вопросы и что предпринимают для повышения качества жизни людей в интервью РИА Новости рассказала Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края, курирующая соцблок.

- Анна Алексеевна, как вы оцениваете качество жизни в регионе? И что, на ваш взгляд, нужно для его улучшения, что работает — социальные программы, льготы, социальное партнерство бизнеса и власти?

— Оценить можно, только если с чем-то сравнивать. Люди, которые часто ездят по стране — в силу своей работы, путешествуя, — считают, что Краснодарский край выгодно отличается от многих других регионов. Но лучшую оценку ставят сами люди — когда выбирают его местом жительства. К нам едут со всей страны, численность края за последние годы выросла на 600 тысяч человек! И вот здесь мы сталкиваемся с пресловутыми проблемами роста. Огромная нагрузка сегодня ложится на системы здравоохранения и образования, на социальные службы.

Нам приходится интенсивно решать вопросы нехватки школ и поликлиник. Причем, это касается не только крупных городов, но и периферии.

Набережная в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
На Кубани разработают стратегию национальной политики до конца года
Сегодня 70 процентов населения в крае — селяне. Приоритет власти сегодня — стереть границы между городом и селом. Необходимо, чтобы качество сельского образования и здравоохранения не уступало городскому. Мы должны дать детям равные возможности для обучения и развития. Поэтому развиваем сегодня первичное звено в медицине, строим офисы врачей общей практики (ВОП — ред.). В прошлом и этом году в общей сложности будет построено 40 офисов ВОПов. Также открываем поликлиники. Укрепляем сеть сердечно-сосудистых центров.От этого зависит главный показатель здоровья общества — демография. Край уделяет внимание привлечению медперсонала в сельское здравоохранение. Для этого работает программа "Земский доктор".

Кадровый вопрос — это не только вопрос медицины и образования. Актуальными становятся рабочие профессии. Это российский тренд. В мае Краснодар принимал олимпиаду прикладных специальностей — WorldSkills. На этой площадке мы смогли выстроить эффективное партнерство бизнеса и власти. Практически все оборудование было закуплено кубанскими предприятиями. И теперь оно направлено в средние образовательные учреждения края, чтобы молодежь училась на технологичных площадках.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

- Утверждая вас в октябре 2015 года на должность вице-губернатора, кубанский парламент дал целый ряд поручений. Какие из них оказались наиболее сложными? Что за два года работы вице-губернатором вы добавили к этому списку?

— В соцблоке априори нет простых задач, потому что каждый вопрос касается благополучия людей. Мы решаем вопрос нехватки мест в детских садах. Строим новые детсады и пристройки, делаем капремонт и реконструируем действующие учреждения. Вместе с тем, проблема нехватки мест в детских садах по-прежнему актуальна, численность края, в том числе, растет за счет миграционных процессов. Ищем новые вариативные формы.

На поле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Бизнесмены из ФРГ планируют построить на Кубани центр сельхозтехники
Сейчас ведем строительство школ, такого не было десять лет. За это время открылось 12 тысяч мест, а прибавилось 100 тысяч детей. В некоторых наших школах есть даже третья смена.

В этом году откроется восемь учебных заведений, еще десять начинаем возводить. Первой ласточкой стала типовая пристройка к школе в краевом центре. Учебные учреждения строятся по федеральному проекту — типовые. Всего на эти цели предусмотрен миллиард 200 миллионов рублей, из которых 913 миллионов — средства федерального бюджета. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Сейчас мы прикладываем усилия, чтобы переломить ситуацию, которая характерна в целом для страны — демографический спад. И решать эту социальную проблему мы должны всеми возможными способами. У нас есть два выхода из ситуации — снижение числа абортов и продвижение метода ЭКО.

Уборка урожая пшеницы. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Кубань поставила рекорд по объемам урожая зерновых, зернобобовых и риса
Еще одна ответственная задача на уровне страны — создание комфортных и безопасных условиях для отдыхающих. К нам едут порядка 15 миллионов человек. И каждый сезон ставит перед нами новые вызовы. Сегодня мы наблюдаем критический рост ДТП, трассы на морское направление загружены, погибают и получают травмы сотни людей. Система здравоохранения края перестроилась сейчас с учетом нагрузки, выстраивается оптимальная логистика доставки пострадавших в медучреждения региона. Оказание помощи должно быть максимально оперативным.

- Если сравнивать социалку в соседних регионах и средний по стране ее уровень, каковы здесь точки отсчета и положение Краснодарского края?

— Сегодня очень сложно наш край сравнивать с другими регионами, потому мы — третьи в России по численности населения. Многие наши жители нуждаются в социальной поддержке. У нас 1 миллион 600 тысяч пенсионеров и больше миллиона детей. Только в прошлом году миграционный прирост составил почти 56 тысяч человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Кондратьев: новый бюджет отразит существующие потребности жителей Кубани
70% бюджета края направляется на социальную отрасль. К примеру, только на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан в прошлом году было израсходовано почти 25 миллиардов рублей. А различную социальную помощь сегодня получают более 1,5 миллиона кубанцев — это почти треть населения края.

Большая работа ведется по снижению неформальной занятости. Почти 195 тысяч человек вывели из тени, и работодатели заключили с ними трудовые договоры.

Серьезное внимание уделяем вопросам детства. В крае осталось 4 детских дома из 40, а за счет их перепрофилирования расширили сеть специализированных домов-интернатов.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

Сегодня 97% детей-сирот воспитывается в замещающих семьях. И желающих взять на воспитание детей все больше. Таким семьям оказываем педагогическую, правовую и психологическую помощь. Для этого мы создали сеть "Школ приемных родителей".

Каждого нашего ребенка мы стараемся летом оздоровить. В крае самый высокий в ЮФО бюджет на детскую оздоровительную кампанию. Особое внимание — социально-незащищенным категориям — детям-сиротам и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Каким вы видите будущее и приоритеты социального блока в регионе, современную социальную инфраструктуру?

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев огромное внимание уделяет укреплению экономики региона, что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства. Поэтому сейчас разрабатывается концепция развития "Кубань-2030".

Города России. Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Кубань и русские староверы-липоване Румынии будут развивать сотрудничество
Регион ведет активную инвестиционную работу. По оценкам экспертов рост инвестиций в экономику региона только за последний год составил 8 миллиардов рублей.

В приоритете — поддержка промышленности, аграриев, развитие курортов. Все это стимулирует рост доходов в бюджеты всех уровней. Мы должны сделать так, чтобы жители сел не покидали свои дома в поисках комфорта, чтобы у них было все для самореализации. Это главный вектор социальной политики региона, губернатора края. Село должно не выживать, а жить — и это главный посыл сегодня для всех нас.

- По оценке ВЦИОМ, сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь. Конфликт поколений ушел в прошлое. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно. Среди молодых людей больше патриотов, они более вовлечены в общественную жизнь, но при этом, по их собственному мнению, более честны и циничны. Это общероссийский срез. А каков он, по вашему мнению, в регионе?

Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Глава Кубани предложил немецким инвесторам открыть в регионе торговый дом
- Не скажу, что отличается от общероссийского. Молодежь активно участвует в жизни края. На Кубани работает центр военно-патриотической, поисковой работы. Вся страна знает наш центр туризма, дети, уходя в "Кубанскую кругосветку", не просто отдыхают, а познают историю края, изучают его природу. И возвращаются совсем другими людьми — сильнее физически и интеллектуально.
Сегодня второе дыхание получило КВНовское движение. В каждой школе есть своя команда. Ребята занимаются робототехникой, разрабатывают инновационные проекты и многие из них берут на вооружение кубанские предприятия.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяДетский досуг в Краснодарском крае
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Детский досуг в Краснодарском крае

- Представляя свой регион, какие бренды вы назовете?

— Краснодарский край — это регион возможностей, это житница страны. Сегодня это еще и спортивный центр России. Могу сказать, что Кубань — это уже и есть бренд.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена