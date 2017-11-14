Минькова: вектор соцполитики Кубани — стереть границы между городом и селом

Численность населения Краснодарского края за последние годы выросла на 600 тысяч человек, в регион переезжают люди со всей страны, в связи с этим на системы здравоохранения и образования региона, а также на его социальные службы ложится большая нагрузка. Как власти Кубани решают эти вопросы и что предпринимают для повышения качества жизни людей в интервью РИА Новости рассказала Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края, курирующая соцблок.

- Анна Алексеевна, как вы оцениваете качество жизни в регионе? И что, на ваш взгляд, нужно для его улучшения, что работает — социальные программы, льготы, социальное партнерство бизнеса и власти?

— Оценить можно, только если с чем-то сравнивать. Люди, которые часто ездят по стране — в силу своей работы, путешествуя, — считают, что Краснодарский край выгодно отличается от многих других регионов. Но лучшую оценку ставят сами люди — когда выбирают его местом жительства. К нам едут со всей страны, численность края за последние годы выросла на 600 тысяч человек! И вот здесь мы сталкиваемся с пресловутыми проблемами роста. Огромная нагрузка сегодня ложится на системы здравоохранения и образования, на социальные службы.

Нам приходится интенсивно решать вопросы нехватки школ и поликлиник. Причем, это касается не только крупных городов, но и периферии.

Сегодня 70 процентов населения в крае — селяне. Приоритет власти сегодня — стереть границы между городом и селом. Необходимо, чтобы качество сельского образования и здравоохранения не уступало городскому. Мы должны дать детям равные возможности для обучения и развития. Поэтому развиваем сегодня первичное звено в медицине, строим офисы врачей общей практики (ВОП — ред.). В прошлом и этом году в общей сложности будет построено 40 офисов ВОПов. Также открываем поликлиники. Укрепляем сеть сердечно-сосудистых центров.От этого зависит главный показатель здоровья общества — демография. Край уделяет внимание привлечению медперсонала в сельское здравоохранение. Для этого работает программа "Земский доктор".

Кадровый вопрос — это не только вопрос медицины и образования. Актуальными становятся рабочие профессии. Это российский тренд. В мае Краснодар принимал олимпиаду прикладных специальностей — WorldSkills. На этой площадке мы смогли выстроить эффективное партнерство бизнеса и власти. Практически все оборудование было закуплено кубанскими предприятиями. И теперь оно направлено в средние образовательные учреждения края, чтобы молодежь училась на технологичных площадках.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова © Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

- Утверждая вас в октябре 2015 года на должность вице-губернатора, кубанский парламент дал целый ряд поручений. Какие из них оказались наиболее сложными? Что за два года работы вице-губернатором вы добавили к этому списку?

— В соцблоке априори нет простых задач, потому что каждый вопрос касается благополучия людей. Мы решаем вопрос нехватки мест в детских садах. Строим новые детсады и пристройки, делаем капремонт и реконструируем действующие учреждения. Вместе с тем, проблема нехватки мест в детских садах по-прежнему актуальна, численность края, в том числе, растет за счет миграционных процессов. Ищем новые вариативные формы.

Сейчас ведем строительство школ, такого не было десять лет. За это время открылось 12 тысяч мест, а прибавилось 100 тысяч детей. В некоторых наших школах есть даже третья смена.

В этом году откроется восемь учебных заведений, еще десять начинаем возводить. Первой ласточкой стала типовая пристройка к школе в краевом центре. Учебные учреждения строятся по федеральному проекту — типовые. Всего на эти цели предусмотрен миллиард 200 миллионов рублей, из которых 913 миллионов — средства федерального бюджета. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Сейчас мы прикладываем усилия, чтобы переломить ситуацию, которая характерна в целом для страны — демографический спад. И решать эту социальную проблему мы должны всеми возможными способами. У нас есть два выхода из ситуации — снижение числа абортов и продвижение метода ЭКО.

Еще одна ответственная задача на уровне страны — создание комфортных и безопасных условиях для отдыхающих. К нам едут порядка 15 миллионов человек. И каждый сезон ставит перед нами новые вызовы. Сегодня мы наблюдаем критический рост ДТП, трассы на морское направление загружены, погибают и получают травмы сотни людей. Система здравоохранения края перестроилась сейчас с учетом нагрузки, выстраивается оптимальная логистика доставки пострадавших в медучреждения региона. Оказание помощи должно быть максимально оперативным.

- Если сравнивать социалку в соседних регионах и средний по стране ее уровень, каковы здесь точки отсчета и положение Краснодарского края?

— Сегодня очень сложно наш край сравнивать с другими регионами, потому мы — третьи в России по численности населения. Многие наши жители нуждаются в социальной поддержке. У нас 1 миллион 600 тысяч пенсионеров и больше миллиона детей. Только в прошлом году миграционный прирост составил почти 56 тысяч человек.

70% бюджета края направляется на социальную отрасль. К примеру, только на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан в прошлом году было израсходовано почти 25 миллиардов рублей. А различную социальную помощь сегодня получают более 1,5 миллиона кубанцев — это почти треть населения края.

Большая работа ведется по снижению неформальной занятости. Почти 195 тысяч человек вывели из тени, и работодатели заключили с ними трудовые договоры.

Серьезное внимание уделяем вопросам детства. В крае осталось 4 детских дома из 40, а за счет их перепрофилирования расширили сеть специализированных домов-интернатов.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова © Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова

Сегодня 97% детей-сирот воспитывается в замещающих семьях. И желающих взять на воспитание детей все больше. Таким семьям оказываем педагогическую, правовую и психологическую помощь. Для этого мы создали сеть "Школ приемных родителей".

Каждого нашего ребенка мы стараемся летом оздоровить. В крае самый высокий в ЮФО бюджет на детскую оздоровительную кампанию. Особое внимание — социально-незащищенным категориям — детям-сиротам и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Каким вы видите будущее и приоритеты социального блока в регионе, современную социальную инфраструктуру?

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев огромное внимание уделяет укреплению экономики региона, что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства. Поэтому сейчас разрабатывается концепция развития "Кубань-2030".

Регион ведет активную инвестиционную работу. По оценкам экспертов рост инвестиций в экономику региона только за последний год составил 8 миллиардов рублей.

В приоритете — поддержка промышленности, аграриев, развитие курортов. Все это стимулирует рост доходов в бюджеты всех уровней. Мы должны сделать так, чтобы жители сел не покидали свои дома в поисках комфорта, чтобы у них было все для самореализации. Это главный вектор социальной политики региона, губернатора края. Село должно не выживать, а жить — и это главный посыл сегодня для всех нас.

- По оценке ВЦИОМ, сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь. Конфликт поколений ушел в прошлое. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно. Среди молодых людей больше патриотов, они более вовлечены в общественную жизнь, но при этом, по их собственному мнению, более честны и циничны. Это общероссийский срез. А каков он, по вашему мнению, в регионе?

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края Детский досуг в Краснодарском крае © Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края Детский досуг в Краснодарском крае

- Не скажу, что отличается от общероссийского. Молодежь активно участвует в жизни края. На Кубани работает центр военно-патриотической, поисковой работы. Вся страна знает наш центр туризма, дети, уходя в "Кубанскую кругосветку", не просто отдыхают, а познают историю края, изучают его природу. И возвращаются совсем другими людьми — сильнее физически и интеллектуально.Сегодня второе дыхание получило КВНовское движение. В каждой школе есть своя команда. Ребята занимаются робототехникой, разрабатывают инновационные проекты и многие из них берут на вооружение кубанские предприятия.

- Представляя свой регион, какие бренды вы назовете?

— Краснодарский край — это регион возможностей, это житница страны. Сегодня это еще и спортивный центр России. Могу сказать, что Кубань — это уже и есть бренд.

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