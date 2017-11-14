Дмитрий Любинский: цели Года туризма Россия-Австрия достигнуты

Перекрестный Год туризма Россия-Австрия, захвативший профильные сферы обеих стран, завершается в ближайшие недели несколькими крупными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Линце. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости о предварительных итогах этого проекта, о перспективах дальнейшего сотрудничества с австрийскими партнерами и о позиции РФ относительно последних событий в политической и бюрократической сферах жизни республики. Беседовала корреспондент в Вене Мария Гусарова.

— Дмитрий Евгеньевич, до официального завершения перекрестного Года туризма остались считанные дни. Можно ли уже говорить о каких-то конкретных результатах в возобновлении бывшего интенсивным туристического потока?

— Окончательные результаты, наверное, еще подводить рано. Кое-какими данными мы, конечно, располагаем, но это лишь предварительные оценки, за 6-7 месяцев. Но и они позволяют сделать главный вывод, что те цели, которые мы перед собой ставили, достигнуты и задачи решены. Методика подсчета в статистике в наших странах немного различается. Так, по нашим данным, за первые полгода поток австрийских туристов в Россию вырос на 33%, даже чуть больше, российских туристов в Австрию — больше чем на 40%. Причем здесь нужно отметить, что сама идея проведения такого совместного Года туризма и туристических обменов родилась в том числе и потому, что на волне экономических факторов и в какой-то степени санкционных мер турпотоки весьма солидно падали.

— Что же говорит австрийская статистика? © Fotolia / Ekaterina Pokrovsky Отношения России и Австрии находятся на подъеме, заявил посол РФ в Вене

— Как раз сегодня я освежил в памяти австрийские данные. Они считают по количеству ночевок, а не по числу туристов. В 2015 году мы потеряли 34%, в 2016 году — 17% турпотока. При этом только за первый квартал этого года плюс в турпотоке, по австрийским данным, составил 32%. То есть если считать по числу выезжающих, как считаем мы, он еще больше. И эта тенденция продолжилась и в следующие месяцы. Так, самые последние австрийские данные свидетельствуют, что в августе этого рост турпотока составил 26%, в сентябре еще плюс 24%.

— То есть падение турпотока прекратилось и даже пошло вспять. Это и было целью проведения Года туризма?

— Даже цифровые показатели говорят сами за себя, но те цели, которые мы перед собой ставили, на самом деле несколько шире, чем просто нарастить число взаимных поездок, хотя и это важно. Нас интересовала еще возможность привлечь австрийских гостей в российские регионы, потому что поездка в Москву или Санкт-Петербург в любом порядке — это естественный маршрут. А нам было интересно за счет рекламных акций, за счет презентаций, которые мы проводили и накануне этого года, и в его ходе, за счет более активной работы с туроператорами российскими и австрийскими расширить круг посещаемых регионов в нашей стране. Тот же самый интерес был у австрийских партнеров, ведь приезжающие в Австрию, естественно, посещают Вену и зимой горные регионы. И вот уже, по предварительным австрийским данным, российские туристы в этом году очень активно поехали в Австрию в летние месяцы, на горные озера в Каринтию, в Зальцкаммергут. А наши предварительные данные, например, показывают, что заметно выросло число поездок австрийских туристов в Поволжье, в Татарстан, в Казань, но и, скажем, на Дальний Восток, во Владивосток.

— А есть уже конкретные цифры? © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Россия смягчает визовый режим для австрийцев

— Я пока еще не могу оперировать точными данными. Но мы с партнерами — поскольку это действительно интересно — договорились в начале будущего года сесть и провести совместный анализ, что же мы получили в итоге и насколько устойчивые эти потоки, как мы их можем совместно поддерживать и развивать в дальнейшем.

— То есть более точные данные будут только в следующем году?

— Но уже сейчас ясно, что они будут позитивными. А в ближайшие недели нас ждут два крупных мероприятия. Так, 16 и 17 ноября в Санкт-Петербурге состоится официальная церемония закрытия Года туризма. Туда выезжает очень представительная австрийская делегация, в составе которой более 25 официальных лиц. Во главе ее будет замминистра экономики республики госпожа Элизабет Удольф-Штробль. С нашей стороны делегацию возглавит замминистра культуры РФ Алла Манилова, которая курирует в том числе и туристическую отрасль. При этом, хотя официально проект завершается, консультации и переговоры нами будут продолжены.

— Как будет выглядеть завершение такого проекта? Будет официальная церемония?

— Это будет совсем не официальное, показное мероприятие. Во-первых, будет проведена большая пресс-конференция в Доме журналиста в Петербурге, куда мы всех сердечно приглашаем и где мы расскажем о некоторых интересных фактах и наших предварительных выводах. Во-вторых, состоится презентация австрийской туристической отрасли для наших туроператоров на основе того, что уже делалось в этом году и что мы можем делать в дальнейшем. Пройдет очень крупный туристический форум, где некоторые заслуженные деятели этой важной отрасли будут награждены разными знаками, памятными призами, то есть церемониальная часть будет довольно приятной. Кроме того, будет подписано несколько совместных документов. Их список пока уточняется, но речь идет именно о достигнутых конкретных договоренностях между туроператорами с одной стороны, регионами обеих стран с другой стороны. По крайней мере четыре таких документа в настоящее время мы планируем подписать. Помимо этого, возник такой интересный вопрос, почему так активно развивается гастрономический туризм? И для ответа на него будет проведен специальный круглый стол с презентацией и дегустацией. То есть коллеги стараются использовать не всегда традиционные формы работы, которые иногда дают большой эффект.

— И это за два дня в Петербурге. Чем ответит австрийская сторона? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Австрии

— В столице земли Верхняя Австрия городе Линц 27 ноября состоится крупное мероприятие. Это будет уже неофициальное закрытие, официально Год туризма к этому времени уже будет закрыт. Но в рамках фестиваля Brucknerfest состоится большой концерт, посвященный Году туризма, где выступит всемирно известный российский оркестр под управлением маэстро Владимира Федосеева. Это событие будет иметь и вторую начинку. Интендант дома Антона Брукнера в Линце профессор Ханс-Йоахим Фрай, большой друг Российской Федерации, к большому сожалению наших австрийских друзей и к большой радости российских партнеров вскоре завершает свою деятельность в Линце и переходит на ответственную работу в российский центр для обучения одаренных детей "Сириус".

— Это событие как-то связано с Годом туризма?

— Как он мне обещал, Фрай будет стремиться сопровождать наши двухсторонние проекты и в дальнейшем. Но поскольку работа "Сириуса" в первую очередь направлена на поиск молодых талантов, развитие молодежных связей, а это один из наших важнейших приоритетов, то здесь мы тоже видим возможности для продолжения сотрудничества. То есть Год туризма постепенно подходит концу, но никоим образом на этом, естественно, не завершается.

— Как он продолжится в 2018 году?

— Уже 11 января в Вене открывается очень крупная туристическая выставка Ferien Messe. На ней мы постараемся подвести более конкретные итоги того, что нами достигнуто. Окончательных цифр все еще не будет, но они к тому будут близки, а также мы немного расскажем о наших дальнейших планах. В этот же день, 11 числа, состоится открытие другого крупного австрийско-российского проекта — перекрестного Года музыки. Торжественная церемония открытия пройдет в российском посольстве в Вене.

— Следующий год между Россией и Австрией объявлен Годом музыки. Раскроете планы на него?

— План очень большой, поскольку музыкальные и культурные связи между Россией и Австрией исключительно активные. Мы ставим перед собой в основном две цели. Первое — вновь уделить приоритетное внимание географическому охвату, то есть привезти коллективы из российских регионов в различные федеральные земли Австрии и то же самое постараться сделать с австрийскими партнерами. Пока не буду рассказывать детали, программу мы еще согласовываем, но не сомневаюсь, что охват регионов будет большим и публика обеих стран будет очень заинтересована. Таким образом, перебрасывается мостик между Годом туризма и Годом музыки. Туризм пошел шире в наши регионы и в австрийские земли, и музыку мы постараемся так же продвинуть. Очень важно, что это будет не просто Год музыки, а еще и музыкальных маршрутов, например, планируется туристический маршрут по следам великих композиторов в России и то же самое в Австрии. Конечно, мы надеемся, что это привлечет не только специалистов, хотя и их тоже.

Второй целью является очень активное вовлечение в эти обмены молодого поколения талантливых российских и австрийских музыкантов. Здесь у нас уже есть конкретные договоренности между консерваториями, другими музыкальными учреждениями, чтобы наши ведущие молодежные коллективы были представлены более широко.

— Похоже, что есть уже план и на 2019 год.

— На дальнейший год у нас задумки есть. Но сейчас лишь скажу, что именно молодежная среда будет основной целевой аудиторией, мы над этим собираемся еще плотно поработать.

— Дмитрий Евгеньевич, вернемся к сегодняшнему дню. Недавно в Австрии прошли выборы. Как Россия оценивает их результаты и перспективы, в частности, для двухсторонних отношений? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Процедура выборов в парламент Австрии

— Результаты выборов в Австрии хорошо известны — победа Австрийской народной партии с достаточным отрывом (31,5% — ред.), второе место у социал-демократов (26,9%), третье у "свободников" (Австрийская партия свободы — ред.) Это было вполне ожидаемо, прогнозируемая ситуация. Коалиционные переговоры (между консерваторами из Народной партии и правыми представителями Партии свободы о формирования правительства — ред.) только стартовали, конечно, я их комментировать не буду, ведь в политике бывает всякое. По итогам этих парламентских выборов в Австрии негативных вариантов не прогнозировалось, и их результаты это только подтвердили. У нас же большие планы, большие перспективы. И что характерно, они поддерживаются всеми ведущими партиями Австрии, вне зависимости от их политической окраски.

— Какую реакцию в таком случае должна вызывать позиция Австрии, запретившей въезд в страну журналистам из Крыма, аккредитованным на конференцию ОБСЕ? Они обосновали это "отсутствием территориальной юрисдикции".

— Да, это совсем недавняя история. Мы заявили в МИД и МВД Австрии наш серьезный протест. Нужно отметить, что журналисты не смогли принять участие в международном мероприятии по линии ОБСЕ. И это накладывает еще больший негатив на сложившуюся неприятную ситуацию. То есть, с одной стороны, австрийцы нам говорят, что не в их полномочиях было решение такого вопроса. Но мы прекрасно знаем, что когда на площадке ОБСЕ или других международных организаций проходят международные конференции, то исключение всегда возможно. И мы это совершенно четко заявили нашим партнерам и рассчитываем, что новое правительство Австрии из этого выводы сделает.

— В прошедшей недавно в Ялте международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма" принимали участие австрийские парламентарии от Партии свободы. Однако потом и в самой партии заявили, что это была их личная инициатива, а не официально направленная делегация. Известно ли вам, ожидаются ли еще подобные визиты? © Fotolia / lenetsnikolai Посольство России оценило отношение к крымским СМИ в Австрии

— Наши австрийские партнеры должны знать, что организация таких поездок не носит какого-то запрограммированного характера, когда возникают деловые связи между предпринимателями, например, в Крыму и австрийскими представителями бизнеса. А такие связи есть, и они существуют очень давно. Поэтому что может помешать крупному, среднему или даже мелкому бизнесмену приехать в Ялту или в Севастополь, чтобы решать свои вопросы, если он заинтересован в развитии сотрудничества, в каких-то инвестиционных шагах? Я не исключаю, что если в Крыму будут проводиться крупные мероприятия, конференции (а они наверняка будут) и будут иметь традиционный характер, то это будет вызывать интересы у австрийских политологов и, может быть, у австрийских политиков. Не исключаю этого абсолютно. С нашей же стороны проблемы для такого участия нет и быть не может.