Карнович-Валуа: будь у Ленина Twitter, он твитил бы в 10 раз чаще Трампа

Кто из исторических личностей был бы активен в соцсетях в наше время, как превратить историю в ролевую игру и сделать ее интереснее и понятнее для нового поколения, рассказал автор и руководитель проекта #1917LIVE, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

— Как возникла идея о запуске масштабного проекта #1917LIVE в социальных сетах? В чем его уникальность?

— Идея формата исторических реконструкций в Twitter не нова. Одним из первых успешных кейсов стала реконструкция Второй Мировой войны, которая длилась шесть лет и в сентябре обнулилась и перезапустилась с 1939 года. Именно этот проект когда-то и натолкнул меня на мысль о том, почему бы не попробовать вывести соцмедиа-реконструкции на совершенно новый уровень и не сделать полноценную Twitter-драму, превратив историю в ролевую игру? Столетняя годовщина революций 1917 года стала идеальным событием, чтобы попробовать свои силы.

Уникальность #1917LIVE в том, что до нас на соцмедиа-платформе никто не разыгрывал исторические события в лицах в таком масштабе. Мы видели это неким сценарием, театральной пьесой, где реплики героев ограничены 140 знаками, а сцена — это Twitter. Мы пытались создать альтернативную реальность — представить 1917 год, его события, его людей, мысли, жизни так, как если бы Twitter существовал в те времена. Наши герои ретвитят друг друга, общаются, даже ведут холивары. Одним словом, все как в повседневной онлайн-жизни.

— Сколько времени шла работа над проектом? В чем были сложности работы с историческим архивом?

— Над #1917LIVE мы начали работать летом 2016 года. Самым сложным был подготовительный этап — надо было создать таймлайн из событий, разложить весь 1917 год по дням, переработав огромное количество материала: дневники, письма, исторические труды, мемуары, ежедневные газеты… И сегодня работа над проектом не прекращается ни на день. В этом еще одна отличительная его черта — он живой и развивается в реальном времени. Новые идеи часто возникают по ходу проекта. Например, Ленин иногда использует актуальные трендовые хештеги, не выходя при этом из своей альтернативной реальности 1917 года. В этом и заключается такая притягательная особенность нашего проекта: в сегодняшние ленты наших фолловеров врываются сообщения из прошлого. Как например, когда Ленин вел прямую трансляцию в Periscope из шалаша в Разливе и одновременно публиковал твиты. Так что уровень сюрреализма порой зашкаливает — словно в Twitter открылся временной портал.

— После изучения писем и мемуаров, как вы думаете, кто из исторических личностей был бы действительно активен в соцсетях?

— Тут двух мнений быть не может. Конечно же Ленин. В Twitter он точно был бы Трампом того времени, который, правда, твитил бы раз в 10 чаще. А по количеству фолловеров не уступал бы Джастину Биберу и Кэти Перри. Еще у нас есть очень активный персонаж — анархист Петр Кропоткин, аккаунт которого ведет один из наших фолловеров: он исправно комментирует практически под каждым твитом и довольно точно, как мне кажется, попадает в характер персонажа.

— Сколько всего аккаунтов в проекте? Как происходил отбор исторических личностей для проекта? Какие персонажи и события пользуются наибольшей популярностью?

— На данный момент число аккаунтов приближается к 100. Собрав все события в таймлайн, мы определили ключевых персонажей проекта. Одна из главных задач была — показать все "уголки" революции, дать голос всем слоям общества, отразить исторический срез событий и настроений того времени. Причем как в России, так и за рубежом. Так, помимо Ленина, Николая Второго, Троцкого, Керенского, Корнилова, у нас есть и аккаунты простых людей: твитят фермер, студент, ювелир, пекарь, чьи прообразы тоже реальные персонажи. Один из таких героев — студент Владимир Хлебцевич, который был убит во время Февральской революции.

Также в проекте мы постарались не упустить кульминационные события Первой Мировой — очень важный аспект для понимания предпосылок как отречения Николая Второго, так и Октябрьской революции. У нас есть аккаунты посольств США, Франции, аккаунт Кайзеровской Германии.

Примерно половина аккаунтов — это комьюнити проекта. Под хештегом #1917CROWD каждый может создать свой аутентичный профиль. Это может быть исторический персонаж, еще не имеющий Twitter-аккаунта, или чей-то реальный родственник. У нас здесь и король Испании Альфонсо XIII, и президент США Вудро Вильсон, и одиозный немецкий генерал Людендорф… Есть простые рабочие — Лев Филиппович, заводской рабочий Мясников. Есть аккаунт газеты "Правда" и даже The New York Times, которые твитят материалы, как они выходили 100 лет назад. Помимо "Русского телеграфа" (вымышленное СМИ и связующее звено проекта), больше всего фолловеров у Ленина. Затем следуют аккаунты Николая Второго, Троцкого, Сталина и аккаунт Временного правительства. Самые популярные в комьюнити — это Молотов и американский писатель Джон Рид.

— Как реагирует иностранная аудитория на проект? Каковы динамика роста аудитории и ее вовлеченность? Кто из известных личноcтей следит за проектом в Twitter?

— Мы получаем крайне позитивный фидбек — сотни твитов со словами благодарности. Всего с начала года более 200 тысяч твитов используют уникальный хэштег #1917LIVE на платформе. Пик интереса аудитории пока пришелся на февральскую революцию, на отречение Николая Второго и, конечно же, на возвращение Ленина в Россию. Его восьмидневное путешествие из Цюриха в Петроград мы отслеживали в режиме реального времени с помощью #LeninTracker — онлайн-карты, где можно было следить за перемещениями Ленина по Европе. Сам Владимир Ильич довольно подробно твитил из пломбированного вагона.

В сумме у аккаунтов проекта #1917LIVE уже более 200 тысяч фолловеров. Из известных твиттерян за проектом следят журналисты многих западных СМИ, таких как Guardian, The Wall Street Journal, Bloomberg. Профессора университетов Оксфорда, Джорджтауна, Кардиффа. Следят за проектом мэр Риги Нил Ушаков, известный историк Саймон Себаг-Монтефиоре, ретвитят бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, ведущий американского прайм-тайм шоу Крис Хэйейс и многие другие.

Известные личности не только читают, но и принимают активное участие в проекте. Так, один из самых популярных авторов современности Пауло Коэльо рассказал о последних днях жизни Маты Хари, которая была расстреляна 100 лет назад 15 октября 1917 года. Твиты Маты Хари были основаны на книге бразильского мастера "Шпионка". С нами сотрудничает известная историк Хелен Раппапорт, которая ведет аккаунт сестер Романовых.

— Какую роль играет проект в популяризации тех исторических событий и истории России в целом для иностранной аудитории? Какие задачи ставили перед собой создатели?

— Революции 1917 года — это ураган. Сокрушительное землетрясение, уничтожившее один уклад жизни и переросшее в кровавую гражданскую войну. Одной из главных задач было попытаться доступно рассказать западной аудитории об одном из ключевых и сложнейших событий ХХ века. Наш проект — это эксперимент, попытка освоить новый формат, который поможет новым поколениям приблизить историю, сделать события того времени понятнее. Поколение миллениалов и тех, кто идут за ними, привыкают к смартфонам уже с раннего детства. Наш проект — это попытка представить историю в формате соцмедиа-ленты. И если ты сам ведешь свой собственный исторический аккаунт, ты совершенно иначе, чем через учебники и лекции, вживаешься в историю. Я сам веду один из аккаунтов #1917CROWD — княгини Ольги Валериановны Палей (урожденной Карнович), жены великого князя Павла Александровича Романова, "по совместительству" сестры моего прапрадеда, актера Императорской труппы Александринского театра Сергея Валериановича Валуа (Карновича), которого убили в январе 1918 года. Ольга Валериановна очень подробно описала события того времени в своих воспоминаниях. Я сегодня вместе с ней заново проживаю те события. И могу по личному опыту сказать, что клубок тех запутанных событий выстраивается, пазл складывается в Twitter-ленту. Меня словно машиной времени уносит в другую реальность, в Россию 1917 года. Переключаясь из своего личного аккаунта в профиль Ольги Валериановны, одним кликом я оказываюсь в прошлом и вместе с другими участниками проекта начинаю жить в том времени.

— Исторические персонажи словно оживают в этом проекте. Наверняка многим хотелось бы не только читать их, но и увидеть своими глазами…

— Действительно, основной задачей было сделать #1917LIVE максимально иммерсивным, чтобы "оживить 1917 год". Так нам пришла идея снять серию панорамных видеороликов о событиях 1917 года. "Революция 360" — это уникальный проект в проекте как с точки зрения технологий, так и в плане художественного воплощения. Для достижения полного эффекта присутствия огромное внимание уделялось синематографии, локациям съемок, кастингу актеров, качеству картинки и многим другим деталям.

В итоге, как мне кажется, нашей невероятной съемочной команде удалось практически документально зафиксировать атмосферу 1917 года. Зрители могут отправиться в путешествие во времени и оказаться в разных уголках революционного Петрограда. В одном из роликов зрители переносятся на поля сражений Первой мировой войны и вместе с солдатами оказываются в окопе во время газовой атаки. В другом видео показана конспиративная квартира, где Сталин вместе с революционером Аллилуевым готовят Ленина к бегству из столицы. Одним словом, лучше увидеть своими глазами. Наши видеоролики — это зарисовки, как будто выхваченные из той далекой эпохи. В проекте снимались такие известные артисты, как Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Все они были под большим впечатлением от нашего замысла.

— Планируете ли сделать подобный проект о других исторических событиях?

— У нас много идей на будущее. Сейчас мы готовим необычный мультиплатформенный проект к годовщине расстрела семьи Романовых. Разрабатываем идею как адаптировать формат #1917LIVE для реконструкции финальных месяцев Великой Отечественной войны. Опыт #1917LIVE показал, что формат ролевой исторической реконструкции получает хороший отклик у аудитории.