Кто из исторических личностей был бы активен в соцсетях в наше время, как превратить историю в ролевую игру и сделать ее интереснее и понятнее для нового поколения, рассказал автор и руководитель проекта #1917LIVE, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.
— Как возникла идея о запуске масштабного проекта #1917LIVE в социальных сетах? В чем его уникальность?
— Идея формата исторических реконструкций в Twitter не нова. Одним из первых успешных кейсов стала реконструкция Второй Мировой войны, которая длилась шесть лет и в сентябре обнулилась и перезапустилась с 1939 года. Именно этот проект когда-то и натолкнул меня на мысль о том, почему бы не попробовать вывести соцмедиа-реконструкции на совершенно новый уровень и не сделать полноценную Twitter-драму, превратив историю в ролевую игру? Столетняя годовщина революций 1917 года стала идеальным событием, чтобы попробовать свои силы.
— Сколько времени шла работа над проектом? В чем были сложности работы с историческим архивом?
— Над #1917LIVE мы начали работать летом 2016 года. Самым сложным был подготовительный этап — надо было создать таймлайн из событий, разложить весь 1917 год по дням, переработав огромное количество материала: дневники, письма, исторические труды, мемуары, ежедневные газеты… И сегодня работа над проектом не прекращается ни на день. В этом еще одна отличительная его черта — он живой и развивается в реальном времени. Новые идеи часто возникают по ходу проекта. Например, Ленин иногда использует актуальные трендовые хештеги, не выходя при этом из своей альтернативной реальности 1917 года. В этом и заключается такая притягательная особенность нашего проекта: в сегодняшние ленты наших фолловеров врываются сообщения из прошлого. Как например, когда Ленин вел прямую трансляцию в Periscope из шалаша в Разливе и одновременно публиковал твиты. Так что уровень сюрреализма порой зашкаливает — словно в Twitter открылся временной портал.
— После изучения писем и мемуаров, как вы думаете, кто из исторических личностей был бы действительно активен в соцсетях?
— Тут двух мнений быть не может. Конечно же Ленин. В Twitter он точно был бы Трампом того времени, который, правда, твитил бы раз в 10 чаще. А по количеству фолловеров не уступал бы Джастину Биберу и Кэти Перри. Еще у нас есть очень активный персонаж — анархист Петр Кропоткин, аккаунт которого ведет один из наших фолловеров: он исправно комментирует практически под каждым твитом и довольно точно, как мне кажется, попадает в характер персонажа.
— Сколько всего аккаунтов в проекте? Как происходил отбор исторических личностей для проекта? Какие персонажи и события пользуются наибольшей популярностью?
— На данный момент число аккаунтов приближается к 100. Собрав все события в таймлайн, мы определили ключевых персонажей проекта. Одна из главных задач была — показать все "уголки" революции, дать голос всем слоям общества, отразить исторический срез событий и настроений того времени. Причем как в России, так и за рубежом. Так, помимо Ленина, Николая Второго, Троцкого, Керенского, Корнилова, у нас есть и аккаунты простых людей: твитят фермер, студент, ювелир, пекарь, чьи прообразы тоже реальные персонажи. Один из таких героев — студент Владимир Хлебцевич, который был убит во время Февральской революции.
Также в проекте мы постарались не упустить кульминационные события Первой Мировой — очень важный аспект для понимания предпосылок как отречения Николая Второго, так и Октябрьской революции. У нас есть аккаунты посольств США, Франции, аккаунт Кайзеровской Германии.
Примерно половина аккаунтов — это комьюнити проекта. Под хештегом #1917CROWD каждый может создать свой аутентичный профиль. Это может быть исторический персонаж, еще не имеющий Twitter-аккаунта, или чей-то реальный родственник. У нас здесь и король Испании Альфонсо XIII, и президент США Вудро Вильсон, и одиозный немецкий генерал Людендорф… Есть простые рабочие — Лев Филиппович, заводской рабочий Мясников. Есть аккаунт газеты "Правда" и даже The New York Times, которые твитят материалы, как они выходили 100 лет назад. Помимо "Русского телеграфа" (вымышленное СМИ и связующее звено проекта), больше всего фолловеров у Ленина. Затем следуют аккаунты Николая Второго, Троцкого, Сталина и аккаунт Временного правительства. Самые популярные в комьюнити — это Молотов и американский писатель Джон Рид.
— Как реагирует иностранная аудитория на проект? Каковы динамика роста аудитории и ее вовлеченность? Кто из известных личноcтей следит за проектом в Twitter?
— Мы получаем крайне позитивный фидбек — сотни твитов со словами благодарности. Всего с начала года более 200 тысяч твитов используют уникальный хэштег #1917LIVE на платформе. Пик интереса аудитории пока пришелся на февральскую революцию, на отречение Николая Второго и, конечно же, на возвращение Ленина в Россию. Его восьмидневное путешествие из Цюриха в Петроград мы отслеживали в режиме реального времени с помощью #LeninTracker — онлайн-карты, где можно было следить за перемещениями Ленина по Европе. Сам Владимир Ильич довольно подробно твитил из пломбированного вагона.
Известные личности не только читают, но и принимают активное участие в проекте. Так, один из самых популярных авторов современности Пауло Коэльо рассказал о последних днях жизни Маты Хари, которая была расстреляна 100 лет назад 15 октября 1917 года. Твиты Маты Хари были основаны на книге бразильского мастера "Шпионка". С нами сотрудничает известная историк Хелен Раппапорт, которая ведет аккаунт сестер Романовых.
— Какую роль играет проект в популяризации тех исторических событий и истории России в целом для иностранной аудитории? Какие задачи ставили перед собой создатели?
— Революции 1917 года — это ураган. Сокрушительное землетрясение, уничтожившее один уклад жизни и переросшее в кровавую гражданскую войну. Одной из главных задач было попытаться доступно рассказать западной аудитории об одном из ключевых и сложнейших событий ХХ века. Наш проект — это эксперимент, попытка освоить новый формат, который поможет новым поколениям приблизить историю, сделать события того времени понятнее. Поколение миллениалов и тех, кто идут за ними, привыкают к смартфонам уже с раннего детства. Наш проект — это попытка представить историю в формате соцмедиа-ленты. И если ты сам ведешь свой собственный исторический аккаунт, ты совершенно иначе, чем через учебники и лекции, вживаешься в историю. Я сам веду один из аккаунтов #1917CROWD — княгини Ольги Валериановны Палей (урожденной Карнович), жены великого князя Павла Александровича Романова, "по совместительству" сестры моего прапрадеда, актера Императорской труппы Александринского театра Сергея Валериановича Валуа (Карновича), которого убили в январе 1918 года. Ольга Валериановна очень подробно описала события того времени в своих воспоминаниях. Я сегодня вместе с ней заново проживаю те события. И могу по личному опыту сказать, что клубок тех запутанных событий выстраивается, пазл складывается в Twitter-ленту. Меня словно машиной времени уносит в другую реальность, в Россию 1917 года. Переключаясь из своего личного аккаунта в профиль Ольги Валериановны, одним кликом я оказываюсь в прошлом и вместе с другими участниками проекта начинаю жить в том времени.
— Исторические персонажи словно оживают в этом проекте. Наверняка многим хотелось бы не только читать их, но и увидеть своими глазами…
— Действительно, основной задачей было сделать #1917LIVE максимально иммерсивным, чтобы "оживить 1917 год". Так нам пришла идея снять серию панорамных видеороликов о событиях 1917 года. "Революция 360" — это уникальный проект в проекте как с точки зрения технологий, так и в плане художественного воплощения. Для достижения полного эффекта присутствия огромное внимание уделялось синематографии, локациям съемок, кастингу актеров, качеству картинки и многим другим деталям.
— Планируете ли сделать подобный проект о других исторических событиях?
— У нас много идей на будущее. Сейчас мы готовим необычный мультиплатформенный проект к годовщине расстрела семьи Романовых. Разрабатываем идею как адаптировать формат #1917LIVE для реконструкции финальных месяцев Великой Отечественной войны. Опыт #1917LIVE показал, что формат ролевой исторической реконструкции получает хороший отклик у аудитории.