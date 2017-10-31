Паулу Визеу Пинейру: Лиссабон не верит в раскол Испании из-за Каталонии

Лиссабон считает маловероятным серьезный раскол соседней Испании из-за ситуации вокруг Каталонии, власти которой в одностороннем порядке объявили о независимости. О том, какие риски для португальского бизнеса несет ситуация в этом автономном сообществе, возможно ли сотрудничество Москвы и Лиссабона в условиях санкций и об ожиданиях Португалии от предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру.

— Португалия отобралась на чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России. Кто из высоких гостей планирует приехать в РФ на матчи? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Около 60% номеров московских гостиниц уже забронировано к ЧМ-2018

— Прежде всего я очень рад, что мы прошли отбор и заняли первое место в группе. Это дает возможность португальской сборной вернуться в Россию, потому что она уже недавно была здесь на Кубке конфедераций. Кстати, еще во время проведения Кубка конфедераций предусматривался приезд высших руководителей Португалии в Россию, но визиты не состоялись из-за лесных пожаров, которые охватили мою страну. Надеюсь, что на чемпионате мира будет серьезное политическое представительство Португалии, особенно учитывая тот факт, что футбол занимает особое место в душе каждого португальца. Я убежден, что руководство страны приедет на игры. Как только будут утверждены календари матчей, можно будет говорить о том, когда приедет тот или иной член правительства. Мне бы очень хотелось, чтобы Португалия вышла в финал и еще больше хотелось бы, чтобы в финале сыграли Португалия и Россия.

Я также убежден, что чемпионат мира в России пройдет с большим успехом. Об этом можно говорить после великолепной организации Кубка конфедераций. Португальскую сборную и наших болельщиков очень хорошо принимали в России. В целом у России большой опыт в организации представительных международных соревнований. Я очень доволен тем, что являюсь послом Португалии именно в тот момент, когда Россия принимает мундиаль.

— После Евро-2016 российских футбольных болельщиков во многих европейских СМИ обвиняли в провокациях, в том числе разжигании расизма. Согласны ли вы с этим мнением? Стоит ли, на ваш взгляд, опасаться этого португальским футбольным болельщикам, которые планируют посещать матчи в 2018 году?

— Я не думаю, что есть основания бояться подобного насилия. Не думаю, что португальские болельщики столкнутся с какими бы то ни было рисками. Дело в том, что российские болельщики уже приезжали в Португалию и вели себя вполне порядочно. То же самое можно сказать и о португальских болельщиках, которые ведут себя очень организованно и прилично. Португальские болельщики приезжали на Кубок конфедераций, и никаких проблем не было. Безусловно, бывают эксцессы, но они случаются среди болельщиков любой национальности. В любом случае насилие на спортивных мероприятиях не имеет национальности или границ, и этой проблемой должна заниматься FIFA и национальные федерации. Главная цель футбола — соединять людей. Футбол — это здоровая конкуренция, позитивное соревнование. И я надеюсь, что чемпионат мира по футболу пройдет именно в этом ключе.

— Сколько португальских болельщиков могут приехать на чемпионат в следующем году?

— Сейчас сложно делать какие-то подсчеты, потому что многое зависит от рекламы и широты освещения предстоящего события, в том числе в СМИ. На Кубок конфедераций приехало очень много болельщиков из Португалии, и мы ожидаем, что на чемпионат мира приедет еще больше. Это будет прекрасная возможность для португальцев не только посмотреть чемпионат мира по футболу, но и познакомиться с Россией и узнать все те города, в которых будут проходить матчи. Надеемся, это станет импульсом, чтобы больше португальцев приезжали в РФ, а русских — в Португалию.

— Как вы оцениваете ситуацию в Каталонии? Какие риски эта ситуация может нести европейской безопасности? © РИА Новости / Виктория Иванова Эксперт о кризисе в Каталонии: референдум был необходим

— Португалия имеет очень тесные отношения с Испанией, это наш основной торговый партнер, который занимает примерно четверть нашего торгового обмена. У нас очень тесные экономические, культурные и социальные связи, поэтому мы внимательно следим за тем, как развиваются события в автономном регионе Испании. Испания является правовым государством, и мы убеждены, что какое бы ни было найдено решение, оно будет в правовом поле. Мы поддерживаем все усилия в рамках испанской конституции, испанского закона, которые могут привести к согласию. Европа состоит из множества государств, одни из них — однонациональные, другие — многонациональные. Испания — многонациональное государство, которому до сих пор удавалось хорошо жить во всем своем разнообразии наций и которое добилось больших экономических успехов. Я не думаю, что возможны какие-то серьезные расколы. Думаю, что нет больших опасений, для нас Испания остается одним из основных партнеров.

— Есть ли риски для португальского бизнеса в Каталонии?

— Риски для португальского бизнеса, по крайней мере пока, не были идентифицированы. Насколько я понимаю, испанские фирмы физически не уходят из Каталонии, они меняют свои юридические адреса, то есть выходят с налоговой точки зрения. Поэтому я не думаю, что речь идет о больших рисках, это временные и обратимые меры, которые предпринимает осторожное руководство фирм.

— Ситуация в Каталонии также может повлиять на туристическую привлекательность региона, который традиционно пользуется популярностью у российских туристов. Готовы ли в Португалии предоставить альтернативу российским туристам?

— Португалия не является альтернативой какому-либо проблемному месту. Португалия, я считаю, основное направление. То, что происходит в Испании, определенным образом затрагивает и нас — если у них возникают проблемы, проблемы могут возникнуть и у нас. Но наша туристическая политика не направлена на то, чтобы создавать какие-то альтернативы, мы развиваем свой собственный туризм. И считаем Португалию одним из основных туристических направлений, потому что предоставляем туризм, который возможен круглый год и который связан не только с морем и солнцем. У нас есть гигантские возможности для культурных и гастрономических путешествий, которые не ограничиваются только посещением Лиссабона, Порту, Алгарве и Коимбры. У нас активно развивается экотуризм. Португалия — единственная в Европе страна, где каждый отрезок в 100-120 километров предлагает разную кухню, разное вино, разные ремесла, разные культурные традиции. Португалия предоставляет совершенно разные туристические впечатления.

© РИА Новости / Виктория Иванова Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017 © РИА Новости / Виктория Иванова Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017

— С лета Аэрофлот открыл прямые рейсы из Москвы в Лиссабон, есть ли планы связать напрямую Москву (или Санкт-Петербург) и Порту?

— Я убежден, что прямые рейсы Москва-Лиссабон авиакомпании TAP и открытые недавно прямые рейсы Аэрофлота повлияют на увеличение туристического потока россиян в Португалию и португальцев в Россию.

Моя задача как посла делать Португалию более известной в России и помочь тому, чтобы в Португалии тоже больше знали о России через туризм, через культурные обмены, через компании, которые будут более тесно работать друг с другом, и естественно через политический диалог. Я вижу, что мы двигаемся по этому пути, и сейчас есть все условия для того, чтобы отношения между нашими странами получили новый качественный и количественный импульс.

Что касается прямого авиасообщения с Порту, я бы очень этого хотел. Но решения авиакомпаний чисто коммерческие. Они приходят на рынок и открывают маршруты. Я уверен, что с увеличением туристического потока, а он увеличивается, авиакомпании увидят необходимость, чтобы открыть прямое сообщение с другими городами, а не только со столицей.

— Как обмен санкциями между РФ и ЕС повлиял на двустороннюю торговлю Москвы и Лиссабона? Многие европейские политики признают бесперспективность взаимных санкций. Не поменяла ли Португалия свою позицию по этому вопросу?

— Действительно, есть определенные ограничения. Эти ограничения еще наложились на тот период, когда мы выходили из экономического кризиса. Мы все знаем, чем были вызваны эти экономические ограничения, поэтому санкции и контрсанкции, естественно, имеют свое негативное влияние. Но я хочу подчеркнуть, что вне санкций жизнь продолжается.

Я вижу свою задачу как посла сделать так, чтобы дать понять, что жизнь существует и вне санкций, и у нас есть огромное количество точек соприкосновения, которые санкции не затрагивают. У нас есть взаимный интерес с точки зрения обмена технологиями, есть туристический сектор, есть торговля в области древесины, в области отделочных материалов. Кроме того, у нас есть контакты по сектору возобновляемой энергетики, есть торговые отношения в области вина, текстиля, одежды, обуви. Я хочу подчеркнуть, что есть целый мир, который санкции не затрагивают, и мы будем работать именно в этом направлении. В прошлом месяце состоялось шестое заседание совместной межправительственной комиссии, которая проходила в Казани. Собрались четыре рабочие группы — по торгово-экономическому сотрудничеству, по туризму, взаимодействию в сфере гражданской обороны и сельскохозяйственная группа. Естественно, все это проводилось в том ключе, что, помимо существующих ограничений, нужно постоянно развивать наше сотрудничество.

Важнее чисел и процентов то, что наши экономические отношения вновь завязываются и сейчас находятся в процессе роста. Португалия не является маленьким рынком. Португалия имеет выход в Африку, Латинскую Америку и в Азию, поэтому я считаю, что Португалия может быть очень хорошим партнером для диверсификации экономики и для ее модернизации. Наша экономика очень развита с точки зрения цифровой технологии, созданы все условия для бизнеса. В Португалии вы можете за один час зарегистрировать предприятие, облегчены все налоговые платежи. Это еще одна область, где мы могли бы сотрудничать — область дебюрократизации, то, что мы называем электронной платформой. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что есть гигантская область, где мы могли бы развивать наши отношения, и что пришел момент для того, чтобы это делать.

— И все-таки Португалия будет выступать за продление санкций в отношении России?

— Португалия выступает за выполнение минских соглашений. Параметры минских соглашений всем известны. Португалия испытывает самое горячее желание, чтобы было найдено удовлетворяющее стороны решение проблемы, чтобы можно было дальше развивать наши отношения без каких-либо ограничений. Пока эти ограничения существуют, они связаны с Донбассом, с вопросом Крыма. Это в международном плане регулируется именно минскими соглашениями. Мы хотим, чтобы все стороны приложили усилия, чтобы минские соглашения исполнялись. Это дало бы нам возможность развивать дальше наши отношения без ограничений. Пока же мы прилагаем все усилия, чтобы в этой обстановке ограничений, которые существуют, наши отношения все равно развивать. С самого начала и сейчас Португалия продолжает оставаться на тех позициях, что все отношения с Россией должны строиться путем диалога. Россия является главным партнером ЕС. Даже между друзьями бывают разногласия и проблемы, но эти проблемы должны решаться путем диалога. Это те позиции, которые мы всегда отстаиваем. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Орешкин объяснил, почему российская экономика выдержит новые санкции

Когда я рос, я воспитывался на произведениях Достоевского, я слушал музыку Чайковского, Рахманинова, Шостаковича. Для меня все эти произведения являются краевыми столпами европейской культуры.

— Заинтересован ли Лиссабон в поставках российского сжиженного природного газа? Есть ли интерес у португальских компаний развивать сотрудничество с Газпромом в области нефтехимии?

— Португальский энергетический рынок очень либеральный, это полностью свободный рынок, поэтому все решения предприятий, торговых компаний — это их собственное решение. Они склонны к диверсификации своих партнеров. Естественно, они хотят добиться доходности своего бизнеса, хотят, чтобы он был предсказуемым и стабильным. Например, несколько лет назад китайская компания выкупила значительное количество акций португальской электрической компании. Все португальские компании очень ориентированы на то, что может им привнести добавленную стоимость, поэтому я считаю, что Газпром тоже может принять в этом участие. Никаких препятствий. У Газпрома очень много партнеров в Европе, и надеюсь, что компания тоже обратит свое внимание на Португалию.

— РФ и Португалия подписали соглашение о военном сотрудничестве, как сейчас развивается сотрудничество на этом направлении? Заинтересованы ли в Лиссабоне в российской военной технике либо в технике гражданского назначения, например для борьбы с лесными пожарами?

— У нас есть очень тесное сотрудничество по линии нашего министерства внутренних дел с МЧС России. Мы чрезвычайно признательны России за ту поддержку, которую она оказала в борьбе с лесными пожарами. Это сотрудничество развивается во многом благодаря и на почве нашей межправительственной комиссии. Что касается именно военного сотрудничества, то у нас есть компании и организации в оборонном секторе, которые следуют требованиям национального законодательства и ведут сотрудничество в рамках ЕС и НАТО. Есть определенные вопросы, решения по которым принимаются в силу наилучшего коммерческого предложения, а есть такие, которые требуют учета более сложных критериев. В военной области также важно вести межправительственный политических диалог во всех областях — геополитической, геостратегической, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом. Это сегодня один из основных вызовов.

Терроризм является одной из основных угроз современности, он сросся также с организованной преступностью, которая финансирует терроризм. Я могу гарантировать то, что Португалия и Россия очень тесно и очень хорошо сотрудничают в том, что касается прекращения финансирования терроризма, отмывания капиталов. Здесь у нас действительно хорошее сотрудничество. Мы принадлежим к одной и той же группе — ГАФИ. Эта группа по борьбе с финансированием терроризма. У нас хорошая традиция открытого честного диалога.

— Когда может состояться визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Португалию?

— Работа в этом направлении действительно идет, но пока нет согласованных дат. Могу сказать, что министр Сантос Силва и министр Лавров, несомненно, встретятся. Мы сейчас как раз над этим работаем, пытаемся выяснить подходящие даты для обеих сторон, поэтому они непременно встретятся в ближайшем будущем. Мы надеемся, что визиты станут регулярными в духе новых времен наших отношений.