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Интервью

Кондратьев: новый бюджет отразит существующие потребности жителей Кубани

16:1420.10.2017
(обновлено: 16:16 20.10.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фотоГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Проект бюджета Кубани на 2018-2020 годы отправлен на рассмотрение в Законодательное собрание, основная статья расходов — социальная сфера, на неё будет направлено более 70% всех средств. О формировании основного финансового документа региона в интервью РИА Новости рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

- Вениамин Иванович, завершено формирование проекта бюджета на трехлетний период — с 2018 по 2020 годы. Каким он будет?

— Действительно, формирование проекта краевого бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы мы завершили. Более того, мы уже внесли его на рассмотрение в Законодательное собрание. Финансово-экономический блок тщательно подошел к этому вопросу. Документ получился довольно объемным, в нем 1825 листов, не считая приложений, а это еще порядка 1,4 тысячи страниц. И теперь с ним предстоит поработать нашим законодателям. Помимо депутатов, к обсуждению проекта традиционно будут привлечены и сами жители Кубани. Проведение публичных слушаний запланировано на 20 ноября.

Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отмечу сразу, что краевой бюджет на предстоящий трехлетний период по-прежнему остается социально ориентированным, это главный приоритет для нас. Расходы на поддержку отраслей социально-культурной сферы на следующий год составляют почти 72% всех расходов.

В соответствии с майскими указами президента России, будет увеличена зарплата работникам сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания.

Также с 1 января 2018 года будет проведена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов. В том числе, будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии.

Виноградник. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Rybin
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Сохранится финансирование всех предусмотренных законодательством пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, будет продолжена поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Так называемый "детский бюджет" — средства, которые идут на соцподдержку детей и семей с детьми — на 2018 год составит 15 миллиардов рублей.

Помимо этого, в ближайшие три года будут построены новые школы на 13750 мест и детские сады на 2020 мест за счет средств краевого бюджета, а также федерального и местных бюджетов на условиях софинансирования.

- Помимо социальной сферы, на что еще будут направлены средства?

— Значительная часть расходов краевого бюджета пойдет на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие сети автомобильных дорог, поддержку сельского хозяйства. Эти вопросы мы никак не можем обойти стороной.

Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдельное внимание уделяется проектам поддержки малого и среднего бизнеса, санаторно-курортного комплекса, повышения инвестиционной привлекательности региона, обеспечения занятости населения.

Традиционно, основным инструментом системного решения экономических и социальных вопросов развития региона, как и в предыдущие годы, будут государственные программы. В рамках их реализации на 2018 год предусмотрено 96,2% всех расходов краевого бюджета.

- Какие еще задачи стоят перед финансово-экономическим блоком?

— Доходы краевого бюджета на 2018 год запланированы в объеме 212,4 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 186,4 миллиарда рублей. Окончательный объем будет уточнен после распределения средств федерального бюджета.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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В завершение также отмечу, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края в следующем году должны составить 250 миллиардов рублей. Такая задача была поставлена мной перед финансово-экономическим блоком. Задача амбициозная, сложная, но выполнимая. Для этого необходимо работать слаженно и максимально эффективно. Подчеркну, что бюджет должен отражать существующие потребности жителей Кубани.

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