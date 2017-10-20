Михаил Абызов: нам надо развернуть государство к человеку

Технологии могут радикально изменить мир к 2050 году, но их развитие таит в себе риски, уверен министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Что значит "сделано в интернете", почему государство должно подстраиваться под людей, какие профессии скоро станут ненужными, почему блокчейн не заменит детям Пушкина, а интернет-торговля придет на смену супермаркетам, Абызов рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации". Беседовала Дарья Станиславец.

— Многие режиссеры и писатели-фантасты еще лет двадцать назад представляли, что в наше с вами время люди и киборги будут сосуществовать, а в городах летать машины. Однако пока этого нет. Какой вы видите картину будущего, скажем, в 2050 году? Как будут выглядеть человек, город, мир?

— Очень незавидная задача сейчас описать образ 2050 года. Еще четыре года назад мы дискутировали о беспилотном транспорте, летательных аппаратах, говорили, что они станут реальностью к 2025 году. Но мы уже сейчас — в 2017 году — видим все это. Да, они пока не стали массовым средством передвижения, но активно тестируются. Получается то, что мы рассчитывали увидеть через 10-15 лет, уже видим сегодня. Поэтому, мне кажется, наши самые смелые фантастические прогнозы на 2050 год в условиях огромных скоростей, технологических изменений будут отставать от действительности.

Что уже абсолютно очевидно — радикально вырастет продолжительность жизни за счет развития медицинских технологий, генетики, которая поможет бороться со многими болезнями. Это радикально изменит мировой уклад жизни: те, кого мы сейчас считаем людьми старшего поколения, пенсионерами, к 2050 году в 70 лет будут считаться если не молодежью, то активно работающим населением.

Также будут развиваться все технологии, связанные с новыми средствами передвижения, — беспилотники будут массовым видом транспорта, как наземного, так воздушного и водного. Это позволит значительно повысить эффективность экономики перевозок, изменит формат мобильности людей. Автомобили в привычном виде станут музейным экспонатом. Изменится и сфера услуг. Думаю, что 90% торговли уйдет в электронную коммерцию. Я даже не уверен, что останется такой формат, как продавец за прилавком, даже робот за прилавком будет не нужен. Это будет доминирующая технология к 2050 году.

— Как вы считаете, в условиях цифровизации и развития технологий как может поменяться в целом устройство мира? Будут ли существовать глобальные корпорации, отдельные страны и государства? В какой перспективе?

— Мы с вами были на пленарной сессии "Открытых инноваций", где глава Alibaba Джек Ма сказал, что в скором будущем не будет таких понятий, как "сделано в Китае, в России или в Европе", а будет понятие "сделано в интернете". Очевидно, что экономические границы будут меняться, корпорации, которые сейчас являются замкнутыми циклами производств, отойдут в сторону. Будет распределенная экономика, когда продукты будут производиться от этапа дизайна до продажи в различных центрах компетенции, связанных между собой через интернет-среду, а не через корпоративную оболочку собственности и акционерного капитала. Наверное, это и будет экономика будущего.

Государственное устройство тоже будет меняться. Государство как инструмент, который поддерживает социальную и экономическую инфраструктуру, станет более клиентоориентированным, основной задачей госуправления станет очень быстрое и качественное обслуживание человека в зависимости от его жизненных ситуаций. Сегодня мы можем это увидеть на примере Сингапура. В мире это не произойдет революционно и одномоментно, все изменения будут происходить каждый день, эволюционно. Нам надо будет развернуть госуправление, особенно в интернете, к человеку.

— Основная тема форума — "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". Какие угрозы несут технологии и цифровизация?

— Самый главный риск в развитии технологий — это обеспечение вопросов глобальной безопасности. В мире есть огромные запасы оружия, которое управляется дистанционно посредством электроники, поэтому вопрос безопасности будет одним из основных. Вызов для экономического уклада будет заключаться в том, что огромное количество профессий и навыков, которые сегодня востребованы и на получение которых люди потратили многие годы, станут не нужными. Я думаю, если говорить про Россию, то в ближайшее время у нас радикально сократится востребованность в бухгалтерах и кадровиках.

С развитием телемедицины даже такая тонкая профессия, как врач, сильно изменится. Врач будет профессионально оперировать большими базами данных, и это тоже вызов для многих людей, необходимо будет проходить через переобучение, надо быть готовыми к этому. Государству представит найти формат работы с людьми, чьи профессии ушли в прошлое, чтобы они смогли занять достойное место в обществе.

— Не потеряет ли человечество человечность? © Fotolia / Sarah Holmlund "Проснись, Нео!": моральные вызовы и опасности технотронной эры

— Ментальность людей меняется под воздействием новых технологий, мы видим, как молодое поколение все больше времени проводит в интернете. Я смотрю на примере своего сына, что человеческое общение, например между подростками, уменьшается, уходит в интернет и соцсети. Все эти изменения будут влиять на температуру и мораль в обществе. Но думаю, что глобальные ценности, а они свойственны человеку по природе, невозможно разрушить быстро.

— Сейчас школы начали вводить новые уроки, знакомящие школьников с новыми технологиями. Не опасаетесь ли вы, что из-за увлечения инновациями может сложиться перекос в образовательной системе, отход от классических норм?

— Мне кажется, чем раньше дети в доступной для них форме соприкоснутся с новыми технологиями, тем легче для них в будущем будет найти свое применение и реализовать себя. Но надо не забывать, что нужен баланс, нельзя забывать про Пушкина, Достоевского и Толстого, когда мы будем детям давать блокчейн. Еще непонятно, что будет важнее — выйти со знанием настоящей русской литературы или знать понятие блокчейн.

— На прошлой неделе президент высказал серьезные опасения в отношении криптовалют. Появится ли все же в России своя криптовалюта? Как она будет регулироваться?

— Мы сейчас находимся в поисках правильной модели регулирования, и хорошо, что уже карательно-запретительный уклон не является доминантой. Об окончательной структуре регулирования и контроля за оборотом криптовалют говорить пока рано. Но криптовалюта — это технология, основанная на развитии информационных и математических систем, а это то, в чем российская наука и образование сегодня сильны. Поэтому важно, вводя госрегулирование, оставить возможность реализации новых технологий. Важно госконтролем и отдельными запретами саму идею не подавить, дав нашей математике реализовать свой потенциал. Говорить о востребованности крипторубля и российской платежной единице, мне кажется, еще очень рано.

— В правительстве РФ сейчас обсуждается введение НДС для покупок в иностранных интернет-магазинах, кроме того, обсуждается идея сократить порог беспошлинного ввоза товаров из таких магазинов до 20 евро. Поддерживаете ли вы такие предложения? © Fotolia / alimyakubov Все покупки в зарубежных интернет-магазинах предложили обложить пошлиной

— С точки зрения экономической обоснованности введение НДС, а не пошлины на ввоз, абсолютно разумно. Чтобы торговля нормально развивалась в России и могла поддержать спрос, необходимо, чтобы интернет-торговля с зарубежными площадками внутри России и оффлайн-торговля имели сопоставимые экономические обременения со стороны государства. В противном случае, если условия радикально отличаются, всегда арбитраж будет делаться в пользу более дешевого выбора потребителем. А это означает, что российские интернет-площадки и ритейл не будут развиваться как инфраструктура и будут полностью зависимыми от иностранного онлайн-ритейла. Даже с точки зрения безопасности для потребителя на долгосрочную перспективу это неправильно, поэтому нам надо, не убивая конкуренцию, привести всех в сопоставимые условия. Мне кажется обоснованным предложение об НДС и снижении порога беспошлинных интернет-покупок. С другой стороны, все это надо делать поэтапно, чтобы потребитель мог адаптироваться. Плавная шкала — сегодня у нас установлено 1000 евро беспошлинного ввоза — снижение до 50 евро за несколько лет, это тот подход, который должен быть реализован.