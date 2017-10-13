РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Михаил Швыдкой: презрительное отношение к поп-культуре - огромная ошибка

12:3013.10.2017
0390
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на открытии выставки Грузинский авангард: 1900-1930-е в ГМИИ имени А.С.Пушкина в МосквеСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на открытии выставки Грузинский авангард: 1900-1930-е в ГМИИ имени А.С.Пушкина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. В преддверии этого события корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким о вопросах, которые будут подняты на форуме, "Матильде", феномене рэп-баттлов и грядущих международных проектах.

— В ноябре в Петербурге пройдет Международный культурный форум. Какие актуальные вопросы вы собираетесь поднять в рамках форума?

— Я буду участвовать в трех круглых столах. Один из них будет посвящен урбанистике. Проблематика городского развития, архитектурного образа городов, сохранения памятников всегда вызывает повышенный интерес, особенно в Петербурге. Центр Петербурга объявлен культурным достоянием ЮНЕСКО, что очень затрудняет городское развитие, которое возможно только с учетом всех особенностей сохранения памятников. В Питере эта тема всегда воспринимается с особой остротой, хотя она очень важна для всех городов, которые имеют давнюю историю. Поэтому то, что обсуждается в Петербурге, интересно и для Лондона, и для Парижа, и для Рима, и для Москвы. Сегодня, думаю, Москва с ее решительным изменением облика архитектурной среды являет собой позитивный пример градостроительства, сохраняя памятники и развивая городскую инфраструктуру. Важно понять, какой должна быть городская среда в XXI веке.

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Серебренников рассказал о своем отношении к современному театру
Вторая тема, которую мы будем обсуждать, — это отношения медиа и культуры. В рамках работы секции "Массовые коммуникации" мы рассмотрим медиа как неотъемлемую часть культуры. Качество средств массовой информации во многом зависит от развития культуры в стране, от профессионального уровня людей, работающих в СМИ. Отражение художественной культуры и ее существование в медийной среде, безусловно, важно. Как средства массовой информации отражают современное искусство? Очевидно, что между современным искусством и публикой существует весьма серьезное недопонимание, это в меньшей степени относится к визуальному искусству, но современное музыкальное искусство требует очень подготовленной публики. По существу, медиа выступает посредником между художником и широкой публикой. Тут, я думаю, многое зависит от профессионализма современных критиков, которые работают в СМИ.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия V Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене Мариинского театра. 2 декабря 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия V Санкт-Петербургского международного культурного форума на новой сцене Мариинского театра. 2 декабря 2016

— Сегодня обо всех событиях, и культурных в том числе, люди узнают из интернета: обсуждение выставок, спектаклей, околокультурные скандалы переместились в блогосферу. Настолько ли важно мнение профессиональных критиков в СМИ, если тон задают блогеры?

— Действительно, чаще всего о том или ином произведении искусства люди узнают через интернет, и успех того или иного произведения искусства во многом зависит от того, как о нем отзывается блогосфера. Сегодня блогеры являются главными рекламными агентами. Но интернет — это всего-навсего среда. Блогеры не несут ответственности за то, что они пишут, а СМИ — это все-таки некая редакция, ответственность за любую информацию, которую ты передаешь, и дело не только в судебной последствиях, которые могут возникнуть… Все-таки я предпочитаю черпать информацию из СМИ, даже понимая, что она может быть идеологизированна, но и блогер может быть идеологизирован. СМИ более объективно и профессионально. Ленин говорил, что каждая кухарка может управлять государством, сегодня каждая кухарка может быть блогером. И им становится.

— И иногда у них это прекрасно получается, судя по количеству просмотров…

Директор Центра документального кино Софья Капкова
© Фото предоставлено Центром документального кино
Софья Капкова: документальному кино далеко до популярности рэп-баттлов

— Да, появляются фигуры, которые играют в блогосфере важную роль, при том что по уровню того, что они пишут, это хуже любых таблоидов, но и этот сегмент существует. Обо всем этом мы будем говорить на форуме. Ясно, что когда мы говорим о культуре, невозможно также не говорить о телевидении и радио.

— Будут ли на форуме обсуждаться проблемы международного культурного сотрудничества, возникшие в свете санкций?

— Еще один круглый стол, который я буду вести, посвящен международным связям. Туда приглашены руководители культурных и научных центров зарубежных государств, которые работают в России, — из Британского совета, Института Гете, Института Сервантеса, Центров итальянской, французской, польской культур, которые занимаются в России продвижением своих стран. Тема это важная, потому что после 2014 года, когда санкции стали элементом большой политики, роль культурных контактов очень возросла. Когда нет политических и экономических контактов, культурные связи приобретают особое значение. Очень показательны в этом смысле наши отношения с британцами. Политические отношения сложные, все заморожено, но тем не менее последние годы мы проводим много культурных акций: это и перекрестный Год культур России и Британии и Год языка и литературы Великобритании и России. Сейчас идет перекрестный Год науки и образования, в рамках которого реализуется много интересных проектов. В частности, 25 октября в лондонском метрополитене будет запущен поезд, посвященный Москве, а 27 октября в московском метрополитене появится поезд, посвященный британской науке и образованию.

Вообще, надо сказать, что в области культуры у нас нет ни с кем холодных отношений. Сейчас пройдут важные мероприятия во Франции и Германии, посвященные 100-летию Октябрьской революции. В Российском центре духовной культуры в Париже на набережной Бранли 16 октября откроется выставка и пройдет большая конференция, в которой примут участие представители русской аристократии

— Шаховские, Трубецкие. Будут и другие события, связанные с этой датой.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГашение марки, посвященной 100-летию революционных событий 1917 года
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гашение марки, посвященной 100-летию революционных событий 1917 года

— А как складываются контакты на культурной ниве с США, сейчас они объявили о своем выходе из ЮНЕСКО?

— Американцы не первый раз выходят из ЮНЕСКО. В 2011 году, когда в ЮНЕСКО приняли Палестину, они приостановили выплату взносов. Для ЮНЕСКО это потеря прежде всего финансовая, но надо понимать, что для американской культуры тоже есть определенная потеря. Я бы не преувеличивал значение это шага,  это своего рода политический демарш, но и не приуменьшал. Американцы остаются в ЮНЕСКО наблюдателями, чтобы блюсти свои интересы. Что касается наших культурных контактов – все противоречиво. Например, президент США Дональд Трамп принял решение еще на 365 дней продлить запрет на финансирование образовательных и культурных контактов с рядом стран, в том числе с Россией. Какая-то часть обменов, безусловно, сократится. Но последние 30 лет огромную роль в контактах с США играет негосударственный сектор. Запрет запретом, но кино вы смотрите американское, а в Карнеги-холле играют русские артисты, собирая аншлаги. От санкций устают — это мешает бизнесу, простым людям. Но не могу сказать, что стало труднее работать. Меньше стало, может быть, политического сопровождения, но содержательно ничего не меняется.

— Вы являетесь председателем совета Комитета индустриальных телевизионных премий — организатора премии ТЭФИ. После последней церемонии телеведущий Владимир Познер призвал телеакадемиков отказаться от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного "Орфей", а также отказаться от названия "ТЭФИ", так как, по его мнению, выборы лауреатов проходят не демократично. Что вы думаете по поводу открытого письма Познера?

— Из уважения к Владимиру Владимировичу я воздержусь от комментария.

— Последние несколько месяцев вся культурная общественность занята обсуждением скандала вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", премьера которого уже не за горами. Чем, по-вашему, должен закончиться этот скандал?

Афиши в киноцентре Иллюзион Парк во Владивостоке перед началом специального показа фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Эксперты Минкультуры не нашли в "Матильде" ничего предосудительного

— Ничем. Все уже сыграли свои партии, Поклонская — свою, Учитель — свою, руководитель "Христианского государства" — свою. Ситуация доведена до абсурда, с моей точки зрения. Фильм, естественно, пойдет в прокате, естественно, его будут смотреть, и после того, как его покажут, все успокоятся. В этом есть элемент абсурдности, с одной стороны, а с другой — важно понять, что в обществе существуют напряженность и готовность к любым неадекватным поступкам. Люди готовы преступить закон ради истерического самовыражения. Ситуация с "Матильдой" нездоровая, но подавляющее большинство людей к этой теме относится лояльно или равнодушно.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАфиша фильма А. Учителя "Матильда" в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Афиша фильма А. Учителя "Матильда" в ГУМе, где прошел закрытый показ для депутатов комитета Государственной думы РФ по культуре. 28 сентября 2017

— Скандал раздувают Поклонская, СМИ и блогеры?

— Сегодня все падки на скандалы, все становится достоянием всех и сразу, сообщества достаточно прозрачны, и надо понимать, что многие вещи мы уже не можем контролировать. Это сегодняшняя реальность, с ней труднее работать. Существует еще фундаментальная проблема — недопонимание роли культуры и просвещения. К сожалению, я должен констатировать, что сегодня роль культуры низведена до вишенки на торте, как и роль просвещения. В результате мы получаем деградирующих людей, которые не смогут решать и экономические проблемы. Отсутствие людей, способных сложно воспринимать мир и принимать сложные решения, может закончиться тем, что нам не удастся ответить на вызовы XXI века.

— Кстати о трендах: один из выпусков вашего телевизионного ток-шоу "Агора" был посвящен рэп-баттлам. В чем их культурный феномен?

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Нельзя скупиться дышать

— Я думаю, что если они существуют и вовлекают в свое пространство десятки миллионов людей, а баттл между Оксимироном и Гнойным посмотрело порядка 25 миллионов человек, об этом надо говорить. Нельзя сказать, что эта среда бескультурная, в баттлах много скрытого цитирования, от Гумилева до Хайдеггера. Это своего рода игра в бисер, существующая в форме бойцовского зрелища, только все оно находится в словесной сфере. Это такой постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе. В этом смысле баттлы играют социально-терапевтическую роль. У ребят тоже непростая развилка: куда дальше двигаться — в сторону коммерции или большой литературы. Это территория свободы, их ответ на нежелание заниматься политикой. Это все не новый фокус: когда была культурная революция в 60-х в США, на Вудстокском фестивале, где собрались все тогдашние кумиры молодежи, уже сидели менеджеры и продюсеры телекомпаний, литературные агенты. Молодежное движение 60-х американская система очень грамотно поглотила, превратив в бродвейские мюзиклы, голливудские фильмы, популярные книги. Поэтому здесь все не так просто. Я уверен, что на культурном форуме об этом не будут говорить, хотя, с моей точки зрения, это была бы одна из самых интересных площадок. Возможно, в следующем году я порекомендовал бы организаторам форума обсудить этот феномен культуры. Мы, высоколобые люди, с презрением относимся к поп-культуре, и это колоссальная ошибка. В мире существуют сотни миллионов людей, которые являются потребителями популярной культуры, и они ничем не хуже тех, кто ходят в Большой театр. Граница между элитарной и поп-культурой достаточно подвижна.

© РИА Новости / Андрей БабушкинПерейти в фотобанкЗрители в зале исторической сцены Большого театра России
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в фотобанк
Зрители в зале исторической сцены Большого театра России

— Какие ближайшие культурные мероприятия международного формата, помимо форума, находятся сейчас в сфере вашего внимания?

— Моя забота сейчас — это в первую очередь перекрестный Год России и Японии, церемония открытия которого состоится в мае 2018 года в Большом театре. В это же время в Италии пройдут "Русские сезоны", возможно, в 2019 году аналогичные сезоны будут и в Мексике. Сейчас надо планировать 2020 год. Это год 75-летия Великой Победы, которая предопределила мировое развитие на многие десятилетия. Будет много мероприятий, которые посвятим этой великой дате.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, что любит музыку Моцарта и Шуберта
Среди них особое место займет выставка, посвященная современному европейскому искусству второй половины 20-го века. Мы делаем ее с немецкими коллегами. Не люблю, когда говорят: Россия и Европа, Россия и есть Европа, и русская культура — это культура европейская. Эта выставка будет посвящена единой Европе от Лиссабона до Владивостока, которая сложилась после Второй мировой войны, после Хельсинского соглашения. Нам важно понять, что сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами, которые каждая страна в отдельности решить не сможет. Это будет еще одно доказательство единства европейской культуры.

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена