Михаил Швыдкой: презрительное отношение к поп-культуре - огромная ошибка

Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. В преддверии этого события корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким о вопросах, которые будут подняты на форуме, "Матильде", феномене рэп-баттлов и грядущих международных проектах.
— В ноябре в Петербурге пройдет Международный культурный форум. Какие актуальные вопросы вы собираетесь поднять в рамках форума?
— Я буду участвовать в трех круглых столах. Один из них будет посвящен урбанистике. Проблематика городского развития, архитектурного образа городов, сохранения памятников всегда вызывает повышенный интерес, особенно в Петербурге. Центр Петербурга объявлен культурным достоянием ЮНЕСКО, что очень затрудняет городское развитие, которое возможно только с учетом всех особенностей сохранения памятников. В Питере эта тема всегда воспринимается с особой остротой, хотя она очень важна для всех городов, которые имеют давнюю историю. Поэтому то, что обсуждается в Петербурге, интересно и для Лондона, и для Парижа, и для Рима, и для Москвы. Сегодня, думаю, Москва с ее решительным изменением облика архитектурной среды являет собой позитивный пример градостроительства, сохраняя памятники и развивая городскую инфраструктуру. Важно понять, какой должна быть городская среда в XXI веке.
— Сегодня обо всех событиях, и культурных в том числе, люди узнают из интернета: обсуждение выставок, спектаклей, околокультурные скандалы переместились в блогосферу. Настолько ли важно мнение профессиональных критиков в СМИ, если тон задают блогеры?
— Действительно, чаще всего о том или ином произведении искусства люди узнают через интернет, и успех того или иного произведения искусства во многом зависит от того, как о нем отзывается блогосфера. Сегодня блогеры являются главными рекламными агентами. Но интернет — это всего-навсего среда. Блогеры не несут ответственности за то, что они пишут, а СМИ — это все-таки некая редакция, ответственность за любую информацию, которую ты передаешь, и дело не только в судебной последствиях, которые могут возникнуть… Все-таки я предпочитаю черпать информацию из СМИ, даже понимая, что она может быть идеологизированна, но и блогер может быть идеологизирован. СМИ более объективно и профессионально. Ленин говорил, что каждая кухарка может управлять государством, сегодня каждая кухарка может быть блогером. И им становится.
— И иногда у них это прекрасно получается, судя по количеству просмотров…
— Да, появляются фигуры, которые играют в блогосфере важную роль, при том что по уровню того, что они пишут, это хуже любых таблоидов, но и этот сегмент существует. Обо всем этом мы будем говорить на форуме. Ясно, что когда мы говорим о культуре, невозможно также не говорить о телевидении и радио.
— Будут ли на форуме обсуждаться проблемы международного культурного сотрудничества, возникшие в свете санкций?
— Еще один круглый стол, который я буду вести, посвящен международным связям. Туда приглашены руководители культурных и научных центров зарубежных государств, которые работают в России, — из Британского совета, Института Гете, Института Сервантеса, Центров итальянской, французской, польской культур, которые занимаются в России продвижением своих стран. Тема это важная, потому что после 2014 года, когда санкции стали элементом большой политики, роль культурных контактов очень возросла. Когда нет политических и экономических контактов, культурные связи приобретают особое значение. Очень показательны в этом смысле наши отношения с британцами. Политические отношения сложные, все заморожено, но тем не менее последние годы мы проводим много культурных акций: это и перекрестный Год культур России и Британии и Год языка и литературы Великобритании и России. Сейчас идет перекрестный Год науки и образования, в рамках которого реализуется много интересных проектов. В частности, 25 октября в лондонском метрополитене будет запущен поезд, посвященный Москве, а 27 октября в московском метрополитене появится поезд, посвященный британской науке и образованию.
Вообще, надо сказать, что в области культуры у нас нет ни с кем холодных отношений. Сейчас пройдут важные мероприятия во Франции и Германии, посвященные 100-летию Октябрьской революции. В Российском центре духовной культуры в Париже на набережной Бранли 16 октября откроется выставка и пройдет большая конференция, в которой примут участие представители русской аристократии
— Шаховские, Трубецкие. Будут и другие события, связанные с этой датой.
— А как складываются контакты на культурной ниве с США, сейчас они объявили о своем выходе из ЮНЕСКО?
— Американцы не первый раз выходят из ЮНЕСКО. В 2011 году, когда в ЮНЕСКО приняли Палестину, они приостановили выплату взносов. Для ЮНЕСКО это потеря прежде всего финансовая, но надо понимать, что для американской культуры тоже есть определенная потеря. Я бы не преувеличивал значение это шага, это своего рода политический демарш, но и не приуменьшал. Американцы остаются в ЮНЕСКО наблюдателями, чтобы блюсти свои интересы. Что касается наших культурных контактов – все противоречиво. Например, президент США Дональд Трамп принял решение еще на 365 дней продлить запрет на финансирование образовательных и культурных контактов с рядом стран, в том числе с Россией. Какая-то часть обменов, безусловно, сократится. Но последние 30 лет огромную роль в контактах с США играет негосударственный сектор. Запрет запретом, но кино вы смотрите американское, а в Карнеги-холле играют русские артисты, собирая аншлаги. От санкций устают — это мешает бизнесу, простым людям. Но не могу сказать, что стало труднее работать. Меньше стало, может быть, политического сопровождения, но содержательно ничего не меняется.
— Вы являетесь председателем совета Комитета индустриальных телевизионных премий — организатора премии ТЭФИ. После последней церемонии телеведущий Владимир Познер призвал телеакадемиков отказаться от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного "Орфей", а также отказаться от названия "ТЭФИ", так как, по его мнению, выборы лауреатов проходят не демократично. Что вы думаете по поводу открытого письма Познера?
— Из уважения к Владимиру Владимировичу я воздержусь от комментария.
— Последние несколько месяцев вся культурная общественность занята обсуждением скандала вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", премьера которого уже не за горами. Чем, по-вашему, должен закончиться этот скандал?
— Ничем. Все уже сыграли свои партии, Поклонская — свою, Учитель — свою, руководитель "Христианского государства" — свою. Ситуация доведена до абсурда, с моей точки зрения. Фильм, естественно, пойдет в прокате, естественно, его будут смотреть, и после того, как его покажут, все успокоятся. В этом есть элемент абсурдности, с одной стороны, а с другой — важно понять, что в обществе существуют напряженность и готовность к любым неадекватным поступкам. Люди готовы преступить закон ради истерического самовыражения. Ситуация с "Матильдой" нездоровая, но подавляющее большинство людей к этой теме относится лояльно или равнодушно.
— Скандал раздувают Поклонская, СМИ и блогеры?
— Сегодня все падки на скандалы, все становится достоянием всех и сразу, сообщества достаточно прозрачны, и надо понимать, что многие вещи мы уже не можем контролировать. Это сегодняшняя реальность, с ней труднее работать. Существует еще фундаментальная проблема — недопонимание роли культуры и просвещения. К сожалению, я должен констатировать, что сегодня роль культуры низведена до вишенки на торте, как и роль просвещения. В результате мы получаем деградирующих людей, которые не смогут решать и экономические проблемы. Отсутствие людей, способных сложно воспринимать мир и принимать сложные решения, может закончиться тем, что нам не удастся ответить на вызовы XXI века.
— Кстати о трендах: один из выпусков вашего телевизионного ток-шоу "Агора" был посвящен рэп-баттлам. В чем их культурный феномен?
— Я думаю, что если они существуют и вовлекают в свое пространство десятки миллионов людей, а баттл между Оксимироном и Гнойным посмотрело порядка 25 миллионов человек, об этом надо говорить. Нельзя сказать, что эта среда бескультурная, в баттлах много скрытого цитирования, от Гумилева до Хайдеггера. Это своего рода игра в бисер, существующая в форме бойцовского зрелища, только все оно находится в словесной сфере. Это такой постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе. В этом смысле баттлы играют социально-терапевтическую роль. У ребят тоже непростая развилка: куда дальше двигаться — в сторону коммерции или большой литературы. Это территория свободы, их ответ на нежелание заниматься политикой. Это все не новый фокус: когда была культурная революция в 60-х в США, на Вудстокском фестивале, где собрались все тогдашние кумиры молодежи, уже сидели менеджеры и продюсеры телекомпаний, литературные агенты. Молодежное движение 60-х американская система очень грамотно поглотила, превратив в бродвейские мюзиклы, голливудские фильмы, популярные книги. Поэтому здесь все не так просто. Я уверен, что на культурном форуме об этом не будут говорить, хотя, с моей точки зрения, это была бы одна из самых интересных площадок. Возможно, в следующем году я порекомендовал бы организаторам форума обсудить этот феномен культуры. Мы, высоколобые люди, с презрением относимся к поп-культуре, и это колоссальная ошибка. В мире существуют сотни миллионов людей, которые являются потребителями популярной культуры, и они ничем не хуже тех, кто ходят в Большой театр. Граница между элитарной и поп-культурой достаточно подвижна.
— Какие ближайшие культурные мероприятия международного формата, помимо форума, находятся сейчас в сфере вашего внимания?
— Моя забота сейчас — это в первую очередь перекрестный Год России и Японии, церемония открытия которого состоится в мае 2018 года в Большом театре. В это же время в Италии пройдут "Русские сезоны", возможно, в 2019 году аналогичные сезоны будут и в Мексике. Сейчас надо планировать 2020 год. Это год 75-летия Великой Победы, которая предопределила мировое развитие на многие десятилетия. Будет много мероприятий, которые посвятим этой великой дате.