Михаил Швыдкой: презрительное отношение к поп-культуре - огромная ошибка

Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. В преддверии этого события корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким о вопросах, которые будут подняты на форуме, "Матильде", феномене рэп-баттлов и грядущих международных проектах.

— В ноябре в Петербурге пройдет Международный культурный форум. Какие актуальные вопросы вы собираетесь поднять в рамках форума?

— Я буду участвовать в трех круглых столах. Один из них будет посвящен урбанистике. Проблематика городского развития, архитектурного образа городов, сохранения памятников всегда вызывает повышенный интерес, особенно в Петербурге. Центр Петербурга объявлен культурным достоянием ЮНЕСКО, что очень затрудняет городское развитие, которое возможно только с учетом всех особенностей сохранения памятников. В Питере эта тема всегда воспринимается с особой остротой, хотя она очень важна для всех городов, которые имеют давнюю историю. Поэтому то, что обсуждается в Петербурге, интересно и для Лондона, и для Парижа, и для Рима, и для Москвы. Сегодня, думаю, Москва с ее решительным изменением облика архитектурной среды являет собой позитивный пример градостроительства, сохраняя памятники и развивая городскую инфраструктуру. Важно понять, какой должна быть городская среда в XXI веке.

Вторая тема, которую мы будем обсуждать, — это отношения медиа и культуры. В рамках работы секции "Массовые коммуникации" мы рассмотрим медиа как неотъемлемую часть культуры. Качество средств массовой информации во многом зависит от развития культуры в стране, от профессионального уровня людей, работающих в СМИ. Отражение художественной культуры и ее существование в медийной среде, безусловно, важно. Как средства массовой информации отражают современное искусство? Очевидно, что между современным искусством и публикой существует весьма серьезное недопонимание, это в меньшей степени относится к визуальному искусству, но современное музыкальное искусство требует очень подготовленной публики. По существу, медиа выступает посредником между художником и широкой публикой. Тут, я думаю, многое зависит от профессионализма современных критиков, которые работают в СМИ.

— Сегодня обо всех событиях, и культурных в том числе, люди узнают из интернета: обсуждение выставок, спектаклей, околокультурные скандалы переместились в блогосферу. Настолько ли важно мнение профессиональных критиков в СМИ, если тон задают блогеры?

— Действительно, чаще всего о том или ином произведении искусства люди узнают через интернет, и успех того или иного произведения искусства во многом зависит от того, как о нем отзывается блогосфера. Сегодня блогеры являются главными рекламными агентами. Но интернет — это всего-навсего среда. Блогеры не несут ответственности за то, что они пишут, а СМИ — это все-таки некая редакция, ответственность за любую информацию, которую ты передаешь, и дело не только в судебной последствиях, которые могут возникнуть… Все-таки я предпочитаю черпать информацию из СМИ, даже понимая, что она может быть идеологизированна, но и блогер может быть идеологизирован. СМИ более объективно и профессионально. Ленин говорил, что каждая кухарка может управлять государством, сегодня каждая кухарка может быть блогером. И им становится.

— И иногда у них это прекрасно получается, судя по количеству просмотров… © Фото предоставлено Центром документального кино Софья Капкова: документальному кино далеко до популярности рэп-баттлов

— Да, появляются фигуры, которые играют в блогосфере важную роль, при том что по уровню того, что они пишут, это хуже любых таблоидов, но и этот сегмент существует. Обо всем этом мы будем говорить на форуме. Ясно, что когда мы говорим о культуре, невозможно также не говорить о телевидении и радио.

— Будут ли на форуме обсуждаться проблемы международного культурного сотрудничества, возникшие в свете санкций?

— Еще один круглый стол, который я буду вести, посвящен международным связям. Туда приглашены руководители культурных и научных центров зарубежных государств, которые работают в России, — из Британского совета, Института Гете, Института Сервантеса, Центров итальянской, французской, польской культур, которые занимаются в России продвижением своих стран. Тема это важная, потому что после 2014 года, когда санкции стали элементом большой политики, роль культурных контактов очень возросла. Когда нет политических и экономических контактов, культурные связи приобретают особое значение. Очень показательны в этом смысле наши отношения с британцами. Политические отношения сложные, все заморожено, но тем не менее последние годы мы проводим много культурных акций: это и перекрестный Год культур России и Британии и Год языка и литературы Великобритании и России. Сейчас идет перекрестный Год науки и образования, в рамках которого реализуется много интересных проектов. В частности, 25 октября в лондонском метрополитене будет запущен поезд, посвященный Москве, а 27 октября в московском метрополитене появится поезд, посвященный британской науке и образованию.

Вообще, надо сказать, что в области культуры у нас нет ни с кем холодных отношений. Сейчас пройдут важные мероприятия во Франции и Германии, посвященные 100-летию Октябрьской революции. В Российском центре духовной культуры в Париже на набережной Бранли 16 октября откроется выставка и пройдет большая конференция, в которой примут участие представители русской аристократии

— Шаховские, Трубецкие. Будут и другие события, связанные с этой датой.

— А как складываются контакты на культурной ниве с США, сейчас они объявили о своем выходе из ЮНЕСКО?

— Американцы не первый раз выходят из ЮНЕСКО. В 2011 году, когда в ЮНЕСКО приняли Палестину, они приостановили выплату взносов. Для ЮНЕСКО это потеря прежде всего финансовая, но надо понимать, что для американской культуры тоже есть определенная потеря. Я бы не преувеличивал значение это шага, это своего рода политический демарш, но и не приуменьшал. Американцы остаются в ЮНЕСКО наблюдателями, чтобы блюсти свои интересы. Что касается наших культурных контактов – все противоречиво. Например, президент США Дональд Трамп принял решение еще на 365 дней продлить запрет на финансирование образовательных и культурных контактов с рядом стран, в том числе с Россией. Какая-то часть обменов, безусловно, сократится. Но последние 30 лет огромную роль в контактах с США играет негосударственный сектор. Запрет запретом, но кино вы смотрите американское, а в Карнеги-холле играют русские артисты, собирая аншлаги. От санкций устают — это мешает бизнесу, простым людям. Но не могу сказать, что стало труднее работать. Меньше стало, может быть, политического сопровождения, но содержательно ничего не меняется.

— Вы являетесь председателем совета Комитета индустриальных телевизионных премий — организатора премии ТЭФИ. После последней церемонии телеведущий Владимир Познер призвал телеакадемиков отказаться от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного "Орфей", а также отказаться от названия "ТЭФИ", так как, по его мнению, выборы лауреатов проходят не демократично. Что вы думаете по поводу открытого письма Познера?

— Из уважения к Владимиру Владимировичу я воздержусь от комментария.

— Последние несколько месяцев вся культурная общественность занята обсуждением скандала вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", премьера которого уже не за горами. Чем, по-вашему, должен закончиться этот скандал? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Эксперты Минкультуры не нашли в "Матильде" ничего предосудительного

— Ничем. Все уже сыграли свои партии, Поклонская — свою, Учитель — свою, руководитель "Христианского государства" — свою. Ситуация доведена до абсурда, с моей точки зрения. Фильм, естественно, пойдет в прокате, естественно, его будут смотреть, и после того, как его покажут, все успокоятся. В этом есть элемент абсурдности, с одной стороны, а с другой — важно понять, что в обществе существуют напряженность и готовность к любым неадекватным поступкам. Люди готовы преступить закон ради истерического самовыражения. Ситуация с "Матильдой" нездоровая, но подавляющее большинство людей к этой теме относится лояльно или равнодушно.

— Скандал раздувают Поклонская, СМИ и блогеры?

— Сегодня все падки на скандалы, все становится достоянием всех и сразу, сообщества достаточно прозрачны, и надо понимать, что многие вещи мы уже не можем контролировать. Это сегодняшняя реальность, с ней труднее работать. Существует еще фундаментальная проблема — недопонимание роли культуры и просвещения. К сожалению, я должен констатировать, что сегодня роль культуры низведена до вишенки на торте, как и роль просвещения. В результате мы получаем деградирующих людей, которые не смогут решать и экономические проблемы. Отсутствие людей, способных сложно воспринимать мир и принимать сложные решения, может закончиться тем, что нам не удастся ответить на вызовы XXI века.

— Кстати о трендах: один из выпусков вашего телевизионного ток-шоу "Агора" был посвящен рэп-баттлам. В чем их культурный феномен? © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Нельзя скупиться дышать

— Я думаю, что если они существуют и вовлекают в свое пространство десятки миллионов людей, а баттл между Оксимироном и Гнойным посмотрело порядка 25 миллионов человек, об этом надо говорить. Нельзя сказать, что эта среда бескультурная, в баттлах много скрытого цитирования, от Гумилева до Хайдеггера. Это своего рода игра в бисер, существующая в форме бойцовского зрелища, только все оно находится в словесной сфере. Это такой постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе. В этом смысле баттлы играют социально-терапевтическую роль. У ребят тоже непростая развилка: куда дальше двигаться — в сторону коммерции или большой литературы. Это территория свободы, их ответ на нежелание заниматься политикой. Это все не новый фокус: когда была культурная революция в 60-х в США, на Вудстокском фестивале, где собрались все тогдашние кумиры молодежи, уже сидели менеджеры и продюсеры телекомпаний, литературные агенты. Молодежное движение 60-х американская система очень грамотно поглотила, превратив в бродвейские мюзиклы, голливудские фильмы, популярные книги. Поэтому здесь все не так просто. Я уверен, что на культурном форуме об этом не будут говорить, хотя, с моей точки зрения, это была бы одна из самых интересных площадок. Возможно, в следующем году я порекомендовал бы организаторам форума обсудить этот феномен культуры. Мы, высоколобые люди, с презрением относимся к поп-культуре, и это колоссальная ошибка. В мире существуют сотни миллионов людей, которые являются потребителями популярной культуры, и они ничем не хуже тех, кто ходят в Большой театр. Граница между элитарной и поп-культурой достаточно подвижна.

— Какие ближайшие культурные мероприятия международного формата, помимо форума, находятся сейчас в сфере вашего внимания?

— Моя забота сейчас — это в первую очередь перекрестный Год России и Японии, церемония открытия которого состоится в мае 2018 года в Большом театре. В это же время в Италии пройдут "Русские сезоны", возможно, в 2019 году аналогичные сезоны будут и в Мексике. Сейчас надо планировать 2020 год. Это год 75-летия Великой Победы, которая предопределила мировое развитие на многие десятилетия. Будет много мероприятий, которые посвятим этой великой дате.

Среди них особое место займет выставка, посвященная современному европейскому искусству второй половины 20-го века. Мы делаем ее с немецкими коллегами. Не люблю, когда говорят: Россия и Европа, Россия и есть Европа, и русская культура — это культура европейская. Эта выставка будет посвящена единой Европе от Лиссабона до Владивостока, которая сложилась после Второй мировой войны, после Хельсинского соглашения. Нам важно понять, что сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами, которые каждая страна в отдельности решить не сможет. Это будет еще одно доказательство единства европейской культуры.