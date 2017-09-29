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Интервью

Мохаммед ас-Самра : до поражения ИГ* в Дейр-эз-Зор остались считаные недели

14:0029.09.2017
(обновлено: 14:12 29.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГубернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-СамраГубернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Сирийская армия и союзные силы продолжают наступление на восточных и западных окраинах города Дейр-эз-Зор. В самом административном центре одноименной провинции идут восстановительные работы инфраструктуры и снабжение города. Губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра рассказал в интервью РИА Новости о роли России в деблокаде города, бездействии Запада и реальных целях США в провинции.

— Господин губернатор, что изменилось спустя три недели после снятия осады города? Какова обстановка с водой, едой, электроснабжением, медициной, средствами связи и прочими необходимыми условиями для нормальной жизни мирного населения?

Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии

— Конечно, после снятия осады силами сирийской армии и союзниками 5 сентября 2017 года изменилось многое для наших жителей, живших в окружении в Дейр-эз-Зоре. Спустя 24 часа по указу господина президента Сирии Башара Асада были направлены продукты питания, а также была направлена гуманитарная помощь по линии сирийского Красного Полумесяца. Прибыли десятки колонн с продовольствием. Торговая компания, принадлежащая министерству внутренних дел, также прислала несколько автоколонн овощей и фруктов, средств первой необходимости. Сейчас на рынке в наличии большое количество необходимых продуктов, о которых жители и особенно дети только мечтали. Многие дети, к примеру, не видели бананы кроме как на картинках в книгах. Сейчас все в достатке. Я и сам был на рынке и убедился лично, что там есть все самое необходимое из продуктов.

Во время осады цена за килограмм чеснока доходила до пяти тысяч фунтов (10 долларов). Лук столько же, картошка — 4-6 тысяч за килограмм. Сейчас чеснок стоит 400 фунтов (80 центов), картошка 300-400 фунтов. Цена за сахар доходила до 6 тысяч фунтов, в то время как сейчас он стоит 300 фунтов. Ситуация быстро улучшилась, и я в том числе как глава отделения снабжения города могу сказать, что помощь была роздана всем и ситуация сегодня хорошая, а по сравнению с прошлыми годами — просто отличная.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМужчины разгружают машину с сахаром на одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мужчины разгружают машину с сахаром на одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре

Теперь о других вопросах. Необходимо восстановить электроснабжение. Террористическая группировка ИГ* уничтожила электростанции и подстанции еще во время осады. Электростанция Эт-Тайим (юго-восточнее Дейр-эз-Зор) уничтожена полностью. Требуются десятки миллиардов сирийских фунтов для восстановления разрушенных объектов. Сети повреждены во всех районах. На трассе, ведущей к аэропорту, линии электропередач полностью разрушены, но мы начали восстановление электроснабжения и министр (энергетики) курирует этот вопрос. Министр решает вопрос об установке мобильной электростанции в Дейр-эз-Зор, и это отличное решение.

Российские саперы во время разминирования Пальмиры
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эксперт о разминировании Дейр-эз-Зора: честь и хвала российским саперам
Говоря о водоснабжении, ресурсы водообеспечения также подверглись разрушениям со стороны террористов. Есть гигантская водонасосная станция Эль-Басель в Айаш, которую за несколько дней до отступления и снятия осады террористы ИГ* заминировали и уничтожили. Восстановление ее требует десятков миллиардов фунтов. Но мы уже восстанавливаем ряд промежуточных станций. Сейчас вода уже в полном объеме набирается на станции Бгхелийе рядом с гостиницей "Евфрат", но мы, конечно, стремимся к лучшему. В ближайшие недели вопрос водоснабжения должен решиться, в том числе сложности с питьевой водой в городе.

— Какова роль России и что может российская сторона дополнительно предоставить для помощи жителей Дейр-эз-Зор?

— В первую очередь через ваше агентство мы бы хотели направить слова благодарности российскому народу и руководству страны во главе с президентом Владимиром Путиным. А также благодарность героям российских Вооруженных сил.

Руководство России с самого начала конфликта и по сей день ни разу не отступилось от Сирии, начиная с применения права вето (в ООН). Вопреки действиям другой стороны, которая прислала на сирийскую землю наемников, финансирует террористов и хочет разделить Сирию, Россия остается другом и присутствие в Сирии Вооруженных сил РФ с 30 сентября 2015 года многое изменило и положительно повлияло (на ход войны).

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкМитинг студентов университета "Баас" в поддержку действий российской авиации в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Митинг студентов университета "Баас" в поддержку действий российской авиации в Сирии

Были уничтожены тысячи объектов и множество главарей террористов, и достигнутую победу можно с уверенностью назвать общей победой России и Сирии. Сначала Алеппо, потом Пальмира, потом Ас-Сухне и после — снятие блокады с Дейр-эз-Зор. Российская авиация сыграла основную роль, обеспечив путь наземным войскам для прорыва блокады, в то время как западные страны поддерживают террористов в Сирии. К примеру, "Сирийские демократические силы" (СДС) рядом с ИГ* находятся на окраинах Дейр-эз-Зор, на месторождении Конико (крупнейшее газовое месторождение в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) и в промышленной зоне.

— Говоря о СДС, у вас есть данные, где конкретно в Дейр-эз-Зор находятся поддерживаемые Западом силы и каковы реальные их цели здесь?

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
© Фото : предоставлено МИД РФ
Олег Сыромолотов: стратегия США по борьбе с ИГ* полностью несостоятельна

— В этом ключе силы, находящиеся здесь, реализуют планы США в Сирии. Это не секрет. Даже их противостояние ИГ*, к примеру, в Ракке было не более чем театральной постановкой. ИГ* оставляла территории, которые занимали СДС, и так происходила смена ролей, так как они все союзники США и так называемой коалиции. Вы же знаете, что силы коалиции ударили по сирийской армии в 2016 году на высотах Сарда (юго-восток Дейр-эз-Зор), а также несколько месяцев назад (на востоке провинции Хомс) ударили по правительственным войскам, препятствуя их выходу к иракской границе, тем самым поддерживая террористические организации. И это уже не секрет ни для кого.

У так называемой западной американской коалиции одна цель: скрывать правду от общества. Но картина проясняется все больше и больше. Основная цель — это контроль над экономикой Сирии, в первую очередь нефтяными и газовыми ресурсами.

— Сегодня под контролем ИГ* остается еще ряд кварталов Дейр-эз-Зор. Как вы считаете, сколько еще требуется времени для полного освобождения города после снятия блокады? И есть ли данные о численности мирного населения в захваченных террористами районах?

— Как я уже говорил, бои продолжаются. После снятия блокады аэропорта 9 сентября были освобождены районы Джафра и Марии, и сейчас уже налажена переправа в нескольких местах. Бои продолжаются в Хувейджат Ас-Сагер. Вдобавок к этому бои идут и с другой стороны (на западной окраине города — ред.). Действия развиваются вокруг части города Дейр-эз-Зор, захваченной террористами и составляющей около 60% от его общей площади. Когда эта территория будет освобождена, может оценить командование армии. Думаю, понадобится несколько недель. Бои продолжаются, и боевики умирают ежедневно.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Что касается численности гражданского населения, у нас нет достоверных данных. Но мы знаем, что там их совсем немного. Большая часть, находящихся там, это члены террористической группировки ИГ*. А мирных жителей там террористы будут использовать в качестве живых щитов в будущем. Эти вопросы, как я уже говорил, не могу достоверно комментировать. Это задача командования армии и командиров на земле. Хочу сказать, что в течение десяти дней от Маадан, западной окраины (Дейр-эз-Зор), до города Ракки было освобождено около 70 километров. Мы надеемся, что победа будет в ближайшие несколько недель.

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Ошибки США привели к гуманитарной катастрофе в Ракке, заявил замглавы МИД

— Давайте вернемся к вопросу предоставляемой помощи городу. Были ли направлены вам предложения о помощи со стороны западных гуманитарных миссий?

— Касаемо западных правозащитных организаций, к сожалению, их роль была очень не значительна. Мы заметили, что несмотря на сильную блокаду Дейр-эз-Зор, в которой находились женщины и дети, благотворительные организации не проявляли озабоченности по данному вопросу. Они проявляли больше внимания, если случалось окружение террористов в том или ном месте, чем к осажденным детям и женщинам в Дейр-эз-Зоре. Поэтому помощь в этой сфере была минимальна. Мы сотрудничаем с сирийским Красным Полумесяцем, который совместно с сирийским руководством оказывает необходимую помощь городу. Десятого сентября, после освобождения трассы Пальмира — Ас-Сухне силами сирийской армии, союзных сил и ВКС РФ была обеспечена безопасность маршрута и колонны стали прибывать в Дейр-эз-Зор ежедневно.

— В связи со всеми успехами армии в Дейр-эз-Зор есть ли информация о боевиках, желающих сдаться? Ведутся ли переговоры на эту тему?

— На сегодняшний день мы не получали подобных сообщений. Но известно, что боевики ИГ*, терпя поражения, по мере продвижения армии бегут быстро. Одни бежали в сторону Джазиры (в направлении провинции Эль-Хасаке — ред.), другие — в восточном направлении, а часть была убита в боестолкновениях с сирийской армией.

Разрушенные этажи государственной больницы имени Асада. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В осажденных районах Сирии вдвое сократилось число проживающих людей
Но мы обращаемся к нашим соотечественникам, которые подверглись давлению со стороны террористов и были вынуждены примкнуть к террористической группировке ИГ*, мы повторяем им, что двери открыты и амнистия господина президента действует. Мы готовы принять каждого, кто решит вернуться в объятия своей родины и участвовать в восстановлении Сирии. Их дела будут урегулированы комитетами примирения и другими профильными службами. Мы готовы.

И хочу повторить, что сирийская армия и союзные силы осуществили действительно стратегическую победу, так как поражение ИГ* в Дейр-эз-Зор означает поражение ИГ* на всей территории Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

 

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