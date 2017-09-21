Александр Левинталь: еврейский колорит - туристическая изюминка ЕАО

Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь рассказал в интервью РИА Новости, почему евреям нужно узнавать историю своих предков в Харбине, сколько болезней лечит их уникальная термальная вода и какой еврейский колорит можно увидеть только в ЕАО.

— Александр Борисович, как вы оцениваете темпы строительства железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян (КНР)?

— Я регулярно там бываю. Объект строится. Есть некоторые технологические сложности в строительстве, потому что когда забивали сваи, оказалось, что дно достаточно сложное. Сваи не удалось забить на 70 метров, только на 50. Проектный институт разрешил это сделать, но позже должны пройти дополнительные проверки на работоспособность и устойчивость. Это требует дополнительного времени, но безопасность важна в первую очередь.

Есть еще ряд других вопросов. Есть сдвижки по графику внутри отдельных этапов, но все укладывается в заявленный срок — июнь 2018 года. Мы работаем так, чтобы объект был сдан вовремя. Для нас этот проект имеет очень большое значение как для области, которая будет являться транзитером. Через нас пойдут грузы, мы на этом будем зарабатывать. Мост создает прекрасную логистику. Плюс рядом есть территории опережающего развития и теплый климат.

— Над каким проектами вы работаете вместе с китайскими инвесторами?

— Китайская сторона хотела бы взять порядка 100 тысяч гектаров земли для выращивания риса у нас на территории. Причем у нас готовой земли для пашни уже нет, но они готовы взять землю под мелиорацию, где-то заболоченную. Такая земля у нас еще есть, и мы готовы ее предоставить. Они вложат серьезные инвестиции в освоение земли. Потом пусть выращиваю рис и другие продукты, это очень хороший проект.

У нас есть проект по выращиванию женьшеня. Протокол намерений уже подписан полгода назад. Он будет реализован в ближайшие два года, а через пять лет появится первый женьшень. Интересно не только выращивать, но и перерабатывать: изготавливать продукты из женьшеня, добавки, лекарственные препараты.

Мы с Китаем рассматриваем проект по развитию животноводства, в частности, свиноводства. Такие комплексы сейчас в Амурской области строятся, особенно активно строится проект "Русагро" в Приморском крае. У нас тоже в регионе есть несколько проектов создания таких комплексов, но их строительство сдерживается: Китай сегодня закрыл границу для поставки свинины по эпидемиологической обстановке. "Русагро" на Восточном экономическом форуме поднимало вопрос о том, чтобы президент помог открыть границу с Китаем.

Мы активно работаем с китайской стороной, и они активно к нам идут. Строительство моста подстегивает их: они видят эту близость логистическую и со своей стороны уже строят промышленный парк. С нашей стороны промышленный парк тоже строится. Им выгодно сюда переместить производство, по кооперации что-то сделать. Они могут без пошлины ввезти оборудование. А для нас это рабочие места, инвестиции, налоги в бюджет.

— Как развивается туризм в вашем регионе?

— В туристическом плане мы много с Китаем сотрудничаем. Пока у нас пойдут только грузовые поезда, но уже проговариваем в ближайшие два-три года открытие и пассажирских перевозок. Это развитие туризма, а он очень важен для нас. У нас есть курорт "Кульдур", где есть уникальная термальная вода температурой 72 градуса. Там есть возможность построить курорт. Там уже есть один профсоюзный и два частных. Очень эффективно работают курорты, в частные вы не попадете в новогодние праздники или в пик летнего сезона без предварительной договоренности, они полностью забиты.

Надо реконструировать профсоюзный, добавить туда спа и диагностику. Рядом есть сопки, можно добавить горные лыжи. Во-первых, это привлечет еще больше дальневосточников и сибиряков.

Во-вторых, мы видим большой поток китайцев, поэтому ведем переговоры по привлечению китайского инвестора в этот проект. Если придет китайский инвестор, то он привлечет новый поток потенциальных туристов.

Вода там уникальная: вылечивает 300 болезней, в том числе и гинекологические. Помимо рекреационного туризма, мы бы хотели развивать другой туризм. Еврейская область — это бренд, титульность нации, мы хотели бы в этом направлении двигаться. У нас есть синагога, рестораны еврейской кухни, есть кошерная кухня. Есть отдаленная перспектива по созданию комплекса. Может быть, музей толерантности и другие активности, которые вокруг еврейской тематики можно было бы обыграть.

Мы сейчас прорабатываем интересный маршрут Израиль — Биробиджан — Харбин. В Харбине раньше жила диаспора евреев — 20 тысяч, в ЕАО столько никогда не было. Там две синагоги осталось, одна стала музеем, вторая — концертным залом. Показывать историю жизни народа в Китае — это очень интересно. Мне кажется, такой маршрут был бы интересен туристам.

Плюс экологический туризм — у нас есть Волочаевская сопка. На ней заканчивалась война на Дальнем Востоке, сегодня там есть федерально-мемориальный комплекс, мы сейчас прорабатываем вопросы его реконструкции.

Еще мы установили на нашем железнодорожном вокзале доску, посвященную японцу. Жил такой праведник Сугихара, он спасал евреев во время Второй мировой войны. Он работал в консульстве в Литве и спас польских евреев. Он выписал шесть тысяч виз, они приезжали по Транссибу через ЕАО, поэтому мемориальную доску решили открыть именно на вокзале. Это тоже туризм и наша память.

Открытие мемориала прошло в рамках Международного еврейского фестиваля, который мы проводим раз в два года. Это событийный туризм: приезжают артисты из Израиля, из Австрии, с Украины, из Москвы приезжают коллективы. Россию можно посмотреть везде: в Москве, в Санкт —Петербурге, а вот еврейский колорит — только в ЕАО. Это наша изюминка, и мы должны это использовать.

Впервые за много лет пошли еврейские свадьбы. Молодожены женятся по еврейским обрядам. Для них это интересно. У нас очень молодой раввин, ему меньше 30 лет, но он очень активный. Он родился и Биробиджане, учился в Израиле, потом в США, потом вернулся в Биробиджан и активно вовлекает молодежь.

— Как изменилась ситуация со здравоохранением в области после трансляции с Путиным в мае?

— Там выступила журналистка, которая занимает ярко оппозиционную позицию в отношении власти. Это ее точка зрения, я ее критиковать не собираюсь. На самом деле мы, безусловно, работаем над улучшением здравоохранения. Кадры — это большая проблема для всей страны, но в ЕАО она особенная, в свое время, когда открыли границы, 70% врачей семьями уехали в Израиль и Америку.

Сегодня, помимо общей проблемы, мы решаем проблему миграционную. Что мы сделали за те два года, когда я начал работать? Мы в первый год послали 15 выпускников школ на обучение, в прошлом году мы послали уже 30 человек. В этом году мы взяли 41 бесплатное место, через стипендию, через создание условий стараемся вернуть специалистов в регион.

Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы благодаря железнодорожной медицине временно закрывать острые места и чтобы вдоль железнодорожной трассы специалисты из Хабаровска помогали нам решать вопросы недостатка врачей. Потому что те, кого мы отправили на обучение, вернутся только через несколько лет, а нам надо сегодня проблему решать. Сегодня мы запускаем новые виды оборудования: МРТ и компьютерный томограф.