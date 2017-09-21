Cергей Гарбук: кадры – одна из самых серьезных угроз в IT-безопасности

Начавшееся после антироссийских санкций в 2014 году импортозамещение подтолкнуло российских разработчиков к созданию отечественного программного обеспечения (ПО) и производству электронной компонентной базы, что позволило бы создавать качественные продукты, способные заменить широко распространенный импорт. Заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук рассказал РИА Новости о том, сможет ли локализация разработки ПО в России стать ответом на современные информационные угрозы и как удержать в родной стране молодых программистов.
— Что понимается сегодня под угрозами в сфере IT, существует ли соответствующая классификация?
— В современном мире угрозы информационной безопасности многочисленны и разнообразны: в первую очередь это связано с информатизацией практически всех сфер жизни человека. Угрозы существуют как на уровне отдельных граждан, так и на уровне безопасности общества и государства, и различаются как по механизму реализации, так и по своим последствиям. Они могут быть связаны и с нарушением конфиденциальности обрабатываемой информации, и с низким качеством программного обеспечения, и с нарушениями в экономической и технологической сферах.
— Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности используемого импортного ПО?
— Сегодня это лицензирование и сертификация, применение сертифицированных технических средств защиты информации, аттестация объектов информатизации и реализация других организационно-технических мероприятий. При условии, что все эти способы добросовестно применяются, страна происхождения программного обеспечения перестает быть существенной. Этому есть несколько причин: страна происхождения ПО для негосударственных компаний-разработчиков может измениться с течением времени и российское гражданство собственника такой компании также не даст никаких гарантий, так как угрозы могут быть связаны не только с созданием, но и с эксплуатацией программного обеспечения. Более того, введение искусственных ограничений на применение импортных программных продуктов, разработанных добросовестными производителями и должным образом сертифицированных для использования на территории России, может повредить здоровой конкуренции и привести к снижению качества отечественных продуктов.
Одна из самых серьезных угроз в сфере информационной безопасности связана с подготовкой кадров. Безусловно, российский образовательный продукт в сфере IT сегодня очень высоко ценится во всем мире, однако большое количество выпускников отечественных вузов трудоустраиваются в зарубежные компании и именно там работают над созданием программного обеспечения. Для того чтобы привлечь их к созданию отечественной продукции, также необходимы общие усилия государства, крупных компаний и образовательных организаций: получая хорошее образование, человек должен понимать, что его разработки интересны ведущим российским компаниям, что он, как специалист, будет востребован и получит возможность применить свои способности и реализовать интересные проекты в своей родной стране.
— Какова роль Фонда перспективных исследований в этих процессах? Что тут можно сделать?
— Помимо реализации проектов, направленных на создание экосистемы для разработчиков отечественных программных продуктов, ФПИ работает как институт развития, предоставляющий возможность для небольших команд получить возможность сотрудничества с крупными, в том числе государственными, заказчиками. Один из форматов работы фонда с такими командами — организация технологических конкурсов, направленных на поиск лучшего решения той или иной научно-технической задачи. Участие в таких конкурсах для студентов и молодых специалистов — это возможность попробовать свои силы в решении реальной сложной задачи и в некоторых случаях впоследствии выйти на реализацию полноценного проекта по воплощению представленного решения.