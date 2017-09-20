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Интервью

Сильви Берманн: президент Макрон будет рад посетить Россию

10:0020.09.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПосол Франции в России Сильви Берманн. Архивное фотоПосол Франции в России Сильви Берманн. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников

Две недели назад в Москву приехала Сильви Берманн — новый посол Франции в России и первая женщина на этом посту за всю историю отношений между двумя странами. За плечами у нее огромный дипломатический опыт работы в различных странах, в том числе в России. В последние годы Берманн возглавляла дипломатическую миссию Франции в Лондоне. Новый посол в своем первом интервью российскому СМИ после прибытия в Москву рассказала подробности о французской инициативе по урегулированию ситуации в Сирии, об отношении Парижа к идее РФ разместить миротворческий контингент ООН в Донбассе, а также поделилась своим мнением о ситуации вокруг фильма "Матильда". Беседовали Мария Киселева и Кристина Луна-Родригес.

- Диалог между Россией и Францией в последнее время заметно активизировался. Президенты двух стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон уже провели две личные встречи, переговоры трижды состоялись и на уровне министров иностранных дел. Какие контакты между представителями РФ и Франции готовятся в ближайшее время?

— В отношениях России и Франции наметилась новая динамика. С мая между представителями двух стран состоялся целый ряд встреч. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан должны вновь встретиться в Нью-Йорке на этой неделе во время сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН. Сотрудничество развивается и в сфере науки, интенсивные обмены проходят и в области культуры. В этом году у нас заканчивается Год культурного туризма и предстоит Год языков и литературы. В марте 2018 года Россия станет почетным гостем книжной ярмарки в Париже. Это замечательная возможность познакомиться с русской культурой.

Также развиваются связи в сфере экономики и финансов. До конца года состоится заседание Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) под председательством министра экономики Франции Брюно Ле Мэра и главы Минэкономразвития России Максима Орешкина.

Таким образом, встречи продолжаются на всех уровнях. Президент Республики будет рад посетить Россию по приглашению президента Путина. Договоренности по дате пока нет.

- Может ли этот визит состояться до конца года?

— Решение о дате примут президенты Франции и России.

- Одной из основных тем переговоров Лаврова и Ле Дриана 8 сентября была ситуация в Сирии. Франция ранее выступила с инициативой организовать работу контактной группы по Сирии. Кто в эту группу войдет? Приглашена ли туда Россия? Какую цель должна ставить перед собой эта группа?

— Мы считаем, что важно переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. В контактную группу предположительно должны войти пять постоянных членов Совета безопасности ООН, конечно, Россия в их числе. Министерская неделя на Генассамблее ООН всегда очень насыщена, и, безусловно, в ее рамках пройдут встречи по Сирии, в том числе контакты на уровне Генерального секретаря ООН.

- Планируется ли подключение других игроков, помимо пяти вышеназванных стран?

— Пока окончательное решение о составе группы не принято. Сейчас в Нью-Йорке ведутся консультации по этому вопросу.

- Президент РФ Владимир Путин ранее озвучил идею отправить миротворцев на Украину для охраны миссии ОБСЕ на линии соприкосновения. Как во Франции в целом относятся к этой идее России? Должны ли представители РФ участвовать в этой миссии? Считаете ли вы, что миссия должна размещаться на большей территории.

— Мы считаем это предложение интересным. Оно будет изучено в рамках ООН. Мы считаем, что эта миссия должна, скорее, размещаться на всей территории Донбасса, но в любом случае мы рассмотрим предложение России.

- Как во Франции относятся к переговорному каналу между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине (Сурков-Волкер)? Нужен ли он с учетом наличия нормандского формата? Может, сторонние инициативы только мешают делу урегулирования?

— Мы привержены нормандскому формату, но мы не против и других возможностей для переговорного процесса, если они могут привести к позитивному результату. Эти инициативы являются взаимодополняющими и могут помочь достичь определенных результатов в нормандском формате.

- Франция заметно активизировалась на внешнеполитическом направлении. Нет ли в планах Парижа играть более активную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове?

— Проблема Северной Кореи беспокоит нас, поскольку это уже не исключительно региональный вопрос. Китай и Россия должны сыграть свою роль в разрешении кризиса, но и европейские страны тоже. Президент Макрон как раз на прошлой неделе обсуждал корейский вопрос с президентом Путиным. В общем и в целом Франция намерена играть более активную роль на международной арене.

- В НАТО выражают обеспокоенность проходящими военными учениями РФ и Белоруссии "Запад-2017". Во Франции действительно воспринимают подобные военные учения как угрозу своей безопасности?

— НАТО является абсолютно прозрачной и предсказуемой организацией, которая не проявляет никакого агрессивного отношения к России. Мы ждем, что Россия будет придерживаться аналогичных принципов. Франция внимательно следит за проведением этих учений.

- Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США. Открывает ли это новые возможности для взаимодействия между французским и российским бизнесом или, напротив, новые санкции будут этому препятствовать? Как в целом во Франции относятся к усилению санкционного давления на Россию со стороны Соединенных Штатов?

— Эти санкции были объявлены в рамках двусторонних отношений России и США, но они имеют последствия для европейских, в том числе французских, предприятий, так как санкции носят эстратерриториальный характер. В настоящее время мы внимательно изучаем этот вопрос вместе с нашими коллегами из G7 и ЕС, чтобы защитить интересы европейских и в том числе французских компаний.

- Франция большое внимание уделяет правочеловеческой тематике. Так, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Путиным обратил внимание на неудовлетворительную, по его словам, ситуацию с правами сексуальных меньшинств в Чечне. Видите ли вы какой-либо прогресс на этом направлении? Есть ли какие-либо улучшения, стала ли Россия, на ваш взгляд, больше обращать внимание на ситуацию с правами человека в этом регионе?

— Мы заявили о нашей обеспокоенности ситуацией в Чечне, в частности, положением лиц, принадлежащих к ЛГБТ. Пока нам известно, что они подвергаются шокирующему обращению. Там царит безнаказанность. Важно, чтобы Россия сделала все от нее зависящее, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к подобному нарушению прав человека.

Еще один вопрос, который затрагивался на прошедшей недавно встрече министров иностранных дел, это ситуация вокруг режиссера Кирилла Серебренникова. Мы считаем, что необходимо уважать свободу творчества. Кирилл Серебренников имеет обширные контакты во Франции, в частности, он участвовал в Авиньонском фестивале, который является одним из крупнейших театральных фестивалей в мире. Его творчество благотворно влияет на развитие наших двухсторонних отношений.

- Раз мы затронули тему культуры, как вы оцениваете ситуацию вокруг фильма "Матильда"?

— (смеется) Я этот фильм не видела, но еще раз подчеркну, что Франция привержена свободе творчества.

- Президент Макрон на прошлой неделе встречался с Генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Как французская сторона смотрит на нынешний конфликт между Москвой и этой организацией?

— Совет Европы является очень важным институтом, и мы привержены тому, чтобы все принципы соблюдались и чтобы все взносы были заплачены.

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