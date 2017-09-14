Владимир Печеный: бананов в Магадане не будет, но тепличные арбузы есть

Глава Магаданской области Владимир Печеный рассказал в интервью РИА Новости, как регион собирается обеспечить себя овощами, сколько золота будет производить рудник имени Матросова и за счет чего власти планируют увеличить турпоток вдвое за несколько лет.

— Владимир Петрович, какие проекты регион продвигал на Восточном экономическом форуме? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Печеный: Колыма успешно представила свои проекты на ВЭФ

— Мы приглашаем инвесторов для совершенствования нашей транспортной инфраструктуры. У нас уже на протяжении достаточно долгого времени идет реконструкция аэродрома Магадан (Сокол). Это важнейшая инфраструктурная составляющая, поскольку, как все знают, в Магадан можно только самолетом добраться. Мы сегодня готовимся к реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала, куда привлекаем инвесторов. Этот проект был представлен на ВЭФ. Сама реконструкция продолжается — это государственные инвестиции. Мы предполагаем в следующие три года провести реконструкцию третьей очереди. Уже предварительно согласовано по программе развития транспортной системы Российской Федерации выделение более 20 миллиардов рублей на реконструкцию второй очереди самого аэропорта Сокол. Мы совершенствуем эту инфраструктуру, чтобы использовать комфортное расположение Магаданской области и аэропорта Сокол для логистики, прежде всего грузоперевозок из стран Америки в страны АТР, поскольку Магадан находится на одном из важных макропутей, которые соединяет эти регионы.

В Магадане находится предприятие "Аэронавигация Северо-Востока", которое занимается проводкой судов и развивает логистическую составляющую, прорабатывая, в частности, со многими иностранными компаниями вопросы, которые могут связать перевозку грузов.

— В рамках ВЭФ был открыт рудник имени Матросова. Сколько золота планируете добывать на этом месторождении? © РИА Новости / Александр Паниотов "Полюс" запустил ГОК на Наталкинском золоторудном месторождении

— Это одно из самых крупных предприятий сегодня в России и одно из крупнейших в мире. В этом году его проектная мощность связана с совершенствованием пуско-наладочных работ в горячем режиме с переработкой руды на одной из самых больших мельниц, которые есть в России. Я не хотел бы прогнозировать по этому году. Вообще, первая очередь предусматривает добычу золота. Я думаю, что в следующем году он уже будет близок к тому, чтобы выйти на проектную мощность до 10-12 тонн золота в год. Это такой мощный рывок для добывающей промышленности не только Магаданской области, но и Российской Федерации. С выходом на проектную мощность мы будем уже где-то в 2019 году добывать около 40 тонн. Это будет один из больших показателей в России. Будем двигаться дальше.

— В Магадане, как и в других северный районах, есть проблема с овощами. Есть проекты по выращиванию овощей?

— У нас сейчас овощи выращиваются и в закрытом, и в открытом грунте, появилось много подсобных хозяйств, которые занимаются этим. Есть тепличные хозяйства. Они, конечно, не покрывают всю потребность, но они производятся. Сегодня мы рассчитываем, что будут запущены серьезные проекты по выращиванию овощей в закрытом грунте: томаты и огурцы. Мы выделили площадку в пять гектаров. Есть проработанный план, инвесторы. Проект в высокой степени готовности, он был представлен на ВЭФ. Этот проект должен приблизить нас к полному самообеспечению, но, конечно же, не всего. В Магадане бананов и арбузов не будет, хотя и арбузы тепличные у нас тоже есть. Но в промышленном масштабе мы решим производство томатов и огурцов.

По капусте внутренний рынок закрыли — более 50 процентов мы можем обеспечить. Главное, сохранить то, что было выращено, — по картофелю 80 процентов. По томатам и огурцам мы закрываем процентов 20-25.

— Вы раньше говорили о проектах, которые будут реализованы совместно с Южной Кореей. Что это будут за проекты?

— С Южной Кореей у нас были угольные проекты, мы над ними продолжаем работать. Мы провели переговоры на ВЭФ и продолжаем работу по воссозданию активной разработки Омсукчанского угольного кластера. Это уголь для металлургической промышленности, и компания-инициатор наша, российская. Потенциальные инвесторы — корейские и индийские, я надеюсь, подключатся к соивестированию этого проекта и он получит дальнейшее развитие.

— Китайские инвесторы планировали строить туристический комплекс в Магаданской области. На какой стадии сейчас проект?

— Пока в замороженной стадии. Соглашение было подписано, оно действующее. Причем оно о двух комплексах: торгово-развлекательном и туристическом. Пока это стадия проработки технико-экономического обоснования, надеюсь, эта работа будет продолжена в ближайшее время. Пока это такой вялотякущий процесс, но я не вижу в этом трагедии.

— Как в вашем регионе с туризмом? © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Иван Кислов Для заповедника "Магаданский" разработают интерактивную карту

— У нас много программ, связанных с развитием туризма. Сегодня у нас где-то две тысячи туристов. Думаю, что в ближайшие несколько лет мы удвоим приток туристов за счет наших программ событийного туризма в рамках Восточного кольца, участниками которого мы являемся. Есть проекты, которые уже реализуются сегодня, и о них много известно: Золотой фестиваль, соревнование по промывке золота, которое привлекает каждый год все больше и больше туристов. Это также туризм, связанный с нашим этнографическим парком. Проведение интересных праздников, которые сегодня анонсированы в календаре событийного туризма России: Бакылдыдяк — эвенский праздник первой рыбы, эвенский праздник Нового года. Проведение этих мероприятий на базе создаваемого энопарка дает туристам возможность познакомиться с национальной культурой малочисленных народов Севера, в том числе с произведениями самобытного творчества: резьба на кости, бисер, производство одежды из меха оленя. Все это очень интересно и будет доступно на этих мероприятиях.

Наш основной проект, которым мы занимаемся, и уже есть инвесторы, — это развитие курорта "Талая" как центра туристического кластера с развитием сопутствующего сервиса не только лечебного характера, но и для отдыха — катание на лыжах и так далее. Это такой большой уникальный проект, мы продвигаем его, и он уже развивается.

— Вы чувствуете приток туристов в рамках проектов Восточного туристического кольца?

— Да, чувствуем. Он небольшой пока. Во многом это зависит и от нас, само по себе ничего не происходит. Наша экспозиция на "Улице Дальнего Востока" в значительной части была посвящена этой составляющей. Мы даже там презентовали баночку тальской грязи с уникальными лечебными свойствами, чтобы люди могли убедиться в этом и приехать к нам. К нам приезжают туристы из разных регионов России, но мы будем ориентироваться на дальневосточников, потому что здесь хорошая логистика сложилась, доступные цены. Будем продвигать наш туристический продукт в рамках Восточного туристического кольца дальневосточникам.