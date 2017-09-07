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Интервью

Александр Козлов: провожу прием граждан и совещания в Instagram

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (408)
18:2807.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Амурской области Александр Козлов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня во ВладивостокеГубернатор Амурской области Александр Козлов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Амурской области Александр Козлов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума рассказал о том, как он проводит прием граждан в Instagram, о своих собаках, одну из которой ему подарил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, и о сериале, который снимается за кулисами правительства региона.

—  В Амурской области запускается масло-экстракционный завод. Пойдет ли продукция на зарубежный рынок?

— В данном случае решается несколько вопросов при строительстве этого завода. Будет трудоустроено 420 человек, строится социальная инфраструктура — два пятиэтажных дома. Переработка — это другая экономика для региона. И, как следствие, задача, которую перед нами ставил президент, это не зависеть от третьих стран, которые нам поставляют. То есть производить всегда внутри. На таком маленьком пятачке решаются вопросы, которые ставит перед нами население, экономика и поручение президента.

Мы сегодня подписали с ВТБ соглашение. Заемные деньги были их. Порядка 1,2 миллиарда рублей. Проект состоялся благодаря им, потому что они поверили в него и прокредитовали, 800 миллионов компания вложила.

На зарубежный рынок мы поставляем соевое масло, на одной из выставок в Харбине мы уже видели нашу продукцию. У нас в области уже была переработка в 200 тысяч (тонн сои), а этот завод дал еще плюс 250 тысяч тонн сои.

—  Какие крупные соглашения заключили на ВЭФ?

— Подписали соглашения с ВТБ. В год мы перекредитовываемся до 7 миллиардов рублей, и те ставки, которые предлагает банк, нам удобны. Соответственно, мы просили их увеличить кредитную историю, у нас люфт до 2 миллиардов, мы просили до 7. И в рамках этого соглашения будем обсуждать сегодня с руководителем банка ВТБ.

Также мы подписали соглашение с "Почта банком". Сегодня видим, как Сбербанк оптимизируется, освобождаются определенные ниши, и "Почта банк" с радостью зайдет на них — это село. Для нас это удобно.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБанкомат "Почта банк"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Банкомат "Почта банк"

Подписали соглашение с "Ростелеком". Есть же такие крупные проекты как города Свободный, Циолковский, которые без "Ростелекома" не могут. Это новые технологии, которые надо сразу предусматривать в современных городах.

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Корпорация развития Дальнего Востока и Приамурье будут вместе развивать ТОР
Также у нас есть группа компаний господина Березкина, которая планирует строить завод по переработке метанола в Сковородино. Мы подписали с ним соглашение и договорились о совместном поиске кадров, совместной поддержке этого проекта, потому что он для нас важен с точки зрения развития Амурской области. И у нас зарождается газово-химический кластер. С компанией "Сибур" мы тоже сегодня планируем подписать соглашение и ждем, когда они заключат контракт с Газпромом для реализации своего проекта.

— Вспоминая историю о брошенной на космодроме собаке, которую потом строитель все же забрал домой. Знаю, что у вас есть собака.

— У меня две собаки: таксе 12 лет и собака хаски Хася — подарок Олега Николаевича Кожемяко, он мне подарил ее, когда уезжал. И уже выросла такая красивая девочка. Вот две собаки, которые меня сопровождают.

— А как вы оцениваете ситуацию с брошенными животными? Например, как на космодроме Восточный.

— Это внутреннее воспитание человека, который заводит животных. Считаю, что надо прививать ответственность не только с точки зрения морали, но и законодательства в отношении этих людей. Живой пример — живодерки из Хабаровска. Я думаю, больше они такого никогда не сделают. Если будет следовать наказание за содеянное, то на такие "подвиги" многие не захотят идти. Я считаю, что надо быть жестче, когда дело касается личности ребенка, животного, когда дело касается жизни. Экономические вещи — их можно пережить, а когда касается непосредственно ответственности за содеянное в отношении человека, ребенка, животного, надо быть жестче, потому что иначе не понимают этого.

© Фото : "ДВ-новости"/Игорь ЧураковЖиводерки из Хабаровска Алёна Савченко и Алина Орлова во время суда
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков
Живодерки из Хабаровска Алёна Савченко и Алина Орлова во время суда

—  У вас пройдет фестиваль "Амурская осень", где будет хоккейный матч с актерами фильма "Легенда № 17". Планируете сами выходить на лед?

— Я взял на себя ответственность популяризировать хоккей в Амурской области. Я сам играю. Я разговариваю с нашими крупными министрами, компаниями, прошу их предусматривать в своих внутренних программах строительство крытых тренировочных арен для наших детей. За это время компания "Русгидро" нас поддержала, построила крытую ледовую арену, компания "Русский уголь" восстановила ледовую арену. И компания "Транснефть" в Благовещенске построила арену. За зиму в Благовещенске 360 детей встало на коньки, в Райчихинске — 200. Параллельно мы привлекаем молодых людей, которые катались в высшей лиге, тренерами.

Мы проводим разные мероприятия, перешли на международный уровень. В этом году — и повторим это в следующем, 14 января, в день рождения знаменитого хоккеиста Харламова — будем проводить международный матч на госгранице. В рамках "Амурской осени" мы договорились о том, что если есть артисты, которые играют, мы были бы рады видеть их у нас. Мы не разделимся на команду чиновников и звезд, мы сделаем общую солянку. Мы все хоккеем просто увлекаемся, поэтому соберем общую команду, сделаем шоу, нашим детишкам будет интересно пообщаться, автографы получить и сфотографироваться. Чтобы дети видели в них будущих себя, это правильно. Я тоже буду играть.

—  Вы снимаете сериал о закулисной жизни правительства. На ВЭФ что-то сняли?

Логотип Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Восточный экономический форум

— Обязательно. У нас на YouTube-канал выходит две серии в месяц, 1 и 15 числа каждого месяца. 15 сентября уже увидим. Это будет спецвыпуск про ВЭФ.

—  Как пришла идея снимать сериал?

— Формат подачи в СМИ такой суженный и мы постоянно говорим: "Почему не показали то, это?". Нам говорят — извините, это формат телевидения. А YouTube-формат позволяет показать простой, более расшифрованный, нелимитированный ролик. Это интересно, рекомендую посмотреть.

— Сколько подписчиков в вашем Instagram-аккаунте? Следите ли вы за комментариями?

— У меня было 11600 подписчиков. Чем мне нравится Instagram — он полезен для меня. Тема идет, вижу по докладам — качество воды. Выхожу в Instagram: "У кого что, уважаемые земляки?" За сутки 250 обращений. В рамках регламентов я не могу проводить прием 250 человек. Я воспринимаю это (комментарии — ред.) как обращение ко мне. Даю поручения профильным министерствам, собираю совещания, даю поручения пофамильно разобраться по этому поводу. Мне удобно так. Плюс совещание в Instagram провели: люди увидели обратную связь. Сегодня моих коллеги — министры, я их попросил подписаться, следить за комментариями, оперативно реагировать.

 

Я же использую это не только в рабочих моментах, у меня же тоже есть жизнь, семья, любимая жена, увлечения, хоккей, впечатления, которыми я хотел бы со всем поделиться. А люди имеют право на реакцию. Не все вопросы решаются и просьбы могут быть разные. От эмоций до "дай денег".

— И как вы на такое реагируете?

— Ситуации есть разные. Есть, когда действительно сложная жизненная ситуация. И я всегда обращаюсь к нашим инвесторам, меценатам, стараемся помочь. И Instagram мне помогает экономить время.

Конечно, сегодня не все коллеги в правительстве готовы работать в таком формате, им сложно. Но это интересно, мы работаем в этом направлении.

— Планируете ли вы расширять такие каналы, например, проводить подобную работу в Telegram?

— Нельзя хвататься за все. Начали одно — надо довести до конца. Давайте их научим, а потом посмотрим. Массово все, что можно использовать, мы будем использовать напрямую без всяких приемных коридоров и секретарей.

 

 

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