Софья Капкова: документальному кино далеко до популярности рэп-баттлов

В преддверии пятилетия Центра документального кино его основатель и бессменный директор Софья Капкова рассказала корреспонденту РИА Новости о том, как планирует отметить первый юбилей, о развитии неигрового кинематографа в России, аудитории документальных фильмов и своем отношении к ситуации вокруг Кирилла Серебренникова.

— В сентябре ЦДК исполняется пять лет. Планируете ли вы какие-то фестивали, акции, спецпоказы?

— Обычно свой день рождения мы отмечаем вместе с днем города в Музее Москвы, так как находимся на его территории. Четыре года назад появился фестиваль городской культуры Center, задача которого показывать лучшее документальное кино, чья тематика связана с урбанистикой, архитектурой, человеком, живущем в большом городе. Это могут быть фильмы социальной или музыкальной направленности. Мы не претендуем на статус фестиваля в полном смысле этого слова, так как у нас нет жюри, и мы не выбираем лучший фильм, мы скорее отбираем для зрителя то, что нам кажется обязательно нужно посмотреть за прошедший год. У нас есть молодой куратор Майя Кузина, и каждый год мы немного меняем формат. Победитель этого фестиваля — это фильм, который остается в более длительном прокате, потому что мы видим, что зрителю он понравился больше всего, было больше всего продано билетов, и о нем говорят в соцсетях.

В этом году мы решили рассказать о жизни современного общества и сделали уклон на социальные темы. В фестивале будет четыре блока. Один из них "В центре внимания" — программа документальных фильмов, которые стали победителями или призерами главных фестивалей. На мой взгляд, стоит обратить внимание на обладателя Гран-при фестиваля Sundance —2017 — фильм "Дина", рассказывающий о романтике и сексе в жизни женщины с синдромом Аспергера.

— То есть вы никак не будете заострять внимание на юбилее?

— Мы никогда особо не отмечали дни рождения, но в этом году нам идет уже пятый год, а шестого может и не быть, в этой стране все так быстро меняется. Мы решили позвать всех друзей, всех партнеров, тех, кто нам все эти годы помогал, поддерживал, самых наших стойких зрителей и ярых поклонников на вечеринку. Когда случилась история с Кириллом (Серебренниковым), честно говоря, я хотела этот праздник отменить, но потом под давлением коллег и друзей, так как уже многое было сделано и оплачено, решили, что пусть у нас будет грустный праздник, но все равно праздник, где собираются друзья.

— Раз уж вы упомянули Серебренникова, не могу спросить вашего мнения по поводу этой ситуации.

— Это ужасно, страшно и несправедливо, и не дай бог кому-то оказаться в подобной ситуации.

— Вы хотели отменить вечеринку, а некоторые призывают отменить театральные премьеры и вернуть все госнаграды, чтобы выразить протест по поводу того, что происходит с Серебренниковым. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Никакой цензуры: Путин прокомментировал дело против Серебренникова

— Я против всяческих призывов, человек сам принимает взрослое решение и несет за него ответственность. Я не участвую в массовых акциях, потому что у каждого свой путь. Мне легче, наверно, чем многим другим, потому что я несу ответственность за тех 12 человек, которые на меня работают. И я не представляю, какой уровень ответственности ложится на плечи директора того или иного театра, у которого 100 человек, 200, 500 сотрудников. У каждого из них есть свои семьи, планы. Плюс есть подписанные контракты, есть зрители, в конце концов.

— А петиции, коллективные письма и обращения могут возыметь какое-то действие?

— Я не знаю. Но не все хорошие дела делаются на виду.

— Софья, как вы отбираете репертуар для своего кинотеатра? Как решаете, какой фильм показать, а какой нет? И какое место в вашей программе занимает российское кино?

— Я не являюсь кинокритиком или киноведом, я журналист по образованию. Я очень люблю документальное кино, поэтому могу сказать, что я профессиональный зритель. Мы стараемся максимально показывать все, что есть на рынке. Соответственно, если кино идет в прокате хорошо, значит, на него приходит зритель, пишет отзывы, мы ставим его в длительный прокат. Если мы видим, что кино зрителю неинтересно, то, как бы оно ни было высоко оценено критиками и документалистами, мы через несколько сеансов кино убираем. Мы следим за всеми кинорынками и фестивалями. Более того, мы выступаем за коллаборации, поэтому на нашей площадке проходит огромное количество фестивалей, в которых мы выступаем соорганизаторами. Таким образом мы и формируем программу.

— Вы сказали, что вы профессиональный зритель. Как, по-вашему, можно популяризовать документальное кино и взрастить таких же профессиональных зрителей, которые будут искренне любить и смотреть неигровые фильмы? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Кто остановит Наталью Поклонскую и противников фильма Учителя "Матильда"

— На это нужно закладывать время, так как это не короткая дорога, а довольно трудный путь. Например, моей дочери скоро будет 18 лет, и с детства я показывала ей документальные фильмы — сначала про динозавров, про китов, про птиц. И у нее уже есть свое сформированное представление о документальном кино. Подростки не смотрят телевизор, они живут в другом измерении, для них идеологами являются YouTube-блогеры. Сейчас уже моя дочь мне рассказывает про те или иные фильмы. Например, у нее есть интерес к защите окружающей среды, и она выискивает такие картины, которые, предположим, на фестивалях не завоевывают никаких призов, а смотреть их небезынтересно. Или, например, у нас должен был быть фильм про руферов — это ребята, которые прыгают с крыши на крышу — но в последний момент они нам отказали, потому что их пригласил "Артдокфест". Так вот, про этот фильм мне рассказал 11-летний сын, который видел, что ребята снимают кино, так как подписан на них в соцсетях. В общем, начинать нужно с малого, с себя.

— Получается, что нужно работать с аудиторией в раннем возрасте и в совершенно другой плоскости?

— Есть разные целевые аудитории. Одни ходят на блокбастеры, другие ходят на авторское кино, третьи с детьми смотрят фильмы для семейного просмотра. С документальным кино точно так же. Нельзя сказать, что есть один уникальный зритель неигрового контента. Здесь точно так же в зависимости от темы у того или иного фильма есть разный зритель, и мы стараемся чтобы этот разный зритель приходил к нам на то кино, которое ему будет интересно. Глупо предполагать, что бабушки будут приходить на фильм про кроссовки (фильм "Сникерхеды"). При этом у нас был прецедент, когда мы показывали фильм про Рудольфа Нуреева, и на кассе была очередь из интеллигентных женщин преклонного возраста.

— Интересно, что бы они сказали про постановку "Нуреев" в Большом театре.

— Это зависит от разных обстоятельств — от внутренней культуры, образования, личностных предпочтений.

— Вы гендиректор фестиваля Context, интересуетесь современным танцем. По вашему мнению, возможна была отмена премьеры "Нуреева" из-за плохой подготовки артистов или это отговорки? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Желание Большого театра выпустить балет "Нуреев" неизменно, сообщил Урин

— Мне сложно на эту тему рассуждать. В этом проблема нашей страны — у нас все люди очень любят иметь мнение по любому поводу. Я считаю, что мое мнение никому не интересно, и я не имею права его публично высказывать. Я люблю говорить, что мы вскапываем свою грядку, про нее я могу говорить часами, потому что здесь я знаю все.

— Тогда вернемся к вашей грядке. Недавно Путину предложили предусмотреть льготы для кинотеатров за показ документального кино. Как вы считаете, это поможет?

— Наверное. Но нужно понимать, как эта поддержка будет выглядеть. Проблема в другом — самих фильмов не так много. В прошлом году вышло 37 неигровых работ разной направленности, из них десять российских, из них самая успешная — фильм "Русские евреи", который прокатывали мы. Мы даже получили за него премию "Блокбастер". Мы собрали примерно 3,5 миллиона рублей, и 10 тысяч зрителей посмотрели этот фильм по стране. Если сравнивать с баттлом Гнойного и Oxxxymiron, который посмотрели 20 миллионов — это смешные цифры. Но я не вижу в этом проблемы.

— То есть по этому поводу не стоит рефлексировать?

— Нет. Нужно производить больше качественного кино. Хотя даже на качественном кино, например, на победителе "Оскара" — фильме про Эмми Уайнхаус — билетов было продано на сумму восемь миллионов рублей, в то время как в Америке он заработал восемь миллионов долларов.

— Мне кажется, здесь еще работает разница в культуре. Все-таки у нас гораздо меньше людей знает Уайнхаус, чем в США.

— Разница культуры, образования, да и не стоит забывать о личных. Но считать, что можно легким движением руки все исправить, неправильно.

— Сейчас Минкультуры внесло законопроект, который предлагает ввести взнос в пять миллионов рублей за прокат кино. Эта инициативы вызывает много споров, многие уверены, что это очень негативно скажется на киноиндустрии. Вы как думаете?

— Насколько я понимаю, это будет касаться только игрового контента. Естественно, если бы документальное кино туда попадало, мы могли бы повесить амбарный замок и закрыться, потому что выжить мы не смогли бы. Но бог с нами. Для любого другого дистрибьютора, который прокатывает игровое артхаусное кино, это будет плачевно.

— Но при этом это делают под эгидой поддержки индустрии. © Илья Питалев В Минкультуры предложили меры по поддержке российского кино

— Я считаю, что любые рамки и ограничения — это всегда плохо. "Запрещая, предлагай". Если продолжать про документальное кино, могу ответственно заявить, что мы бы не смогли функционировать в такой системе координат. Выпуск даже пары фильмов в год дается нам нелегко. Конечно, стоимость прав на документальные фильмы нельзя сравнивать с ценами на игровое кино. Но даже сумма в 10 тысяч долларов — это очень большие деньги для бизнеса, которым мы занимаемся. К счастью, есть возможность фестивальных показов — ведь я не могу купить права на все фильмы. Разовые скрининги — гораздо меньшие деньги. Это здорово, спасибо им большое, но в принципе жесткие ограничения индустрию убивают. Все должно быть в рамках закона, конечно, но ограничения, например, "сегодня мы показываем только военнопатриотическое и никакого иностранного кино" — это в целом плохо для индустрии и для зрителя, у которого сужается выбор.