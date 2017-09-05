Замир Кабулов: мы не оказываем талибам ни финансовой, ни военной помощи

Москва сомневается в эффективности новой стратегии США по Афганистану, однако готова к диалогу с Вашингтоном в интересах афганского урегулирования и стабилизации ситуации в регионе, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. В интервью специальным корреспондентам РИА Новости Полине Чернице и Татьяне Кукушкиной он рассказал, что его встреча с американской коллегой Элис Уэллс может состояться уже в этом месяце на полях Генассамблеи ООН. При этом Москва призывает активизировать усилия для скорейшего запуска именно внутриафганского диалога, так как в противостоянии между Кабулом и талибами сложилась патовая ситуация.

— Как в Москве оценивают озвученную президентом США Дональдом Трампом новую стратегию по Афганистану? Насколько она может быть жизнеспособной с учетом неудач Вашингтона в этой стране? Как вы оцениваете тот факт, что в своей речи Трамп заявил о необходимости построения стратегического партнерства с Индией, но при этом подверг резкой критике Пакистан, обвинив Исламабад в предоставлении убежища террористам. Означает ли это, что Вашингтон отказывается от традиционного партнерства с Исламабадом в этой сфере? © Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson Постпред РФ при ООН оценил перспективы новой стратегии США в Афганистане

— МИД России уже дал официальную оценку новой американской стратегии по Афганистану. Соответствующие комментарии были сделаны в ходе брифинга официального представителя министерства Марии Захаровой, а также по итогам встречи замминистра Игоря Моргулова с послом США Джоном Теффтом. К этому могу добавить, что мы положительно оцениваем то, что в Вашингтоне, наконец, определились с вектором своей дальнейшей политики в Афганистане. Повторюсь, у нас есть сомнения в правильности выбранного американцами направления и эффективности новой стратегии с точки зрения стабилизации ситуации с безопасностью в ИРА. На это прямо указывает печальный опыт предыдущих администраций США.

Сомнительной выглядит и расстановка Вашингтоном приоритетов, касающихся регионального сотрудничества по Афганистану. США, конечно, могут выстраивать партнерство с кем им нравится. Вопрос в том, как это будет служить целям урегулирования афганской проблемы. К тому же, судя по заявлению Трампа, роль "любимой жены" может стать для Индии весьма обременительной.

Что касается Пакистана, то он является важным игроком, с которым необходимо договариваться, привлекать его к сотрудничеству. Обвинения в связях с террористами лишь отталкивают Исламабад. На наш взгляд, в Вашингтоне не учитывают, что силовое давление на Пакистан может привести к еще более серьезной дестабилизации обстановки не только в Афганистане, но и в общерегиональном контексте. Не стоит также забывать о статусе Пакистана как де-факто ядерной державы.

Мы убеждены, что в региональном контексте нельзя не учитывать интересы и других игроков: государств Центральной Азии, Китая, Ирана и, разумеется, России.

— В своей речи Трамп не упомянул сотрудничество с Россией по афганскому треку, считаете ли вы, что Вашингтон таким образом пытается перетянуть одеяло на себя, и насколько возможно достичь урегулирования в Афганистане без России?

— Вопрос, почему не упомянуто сотрудничество с Россией, лучше адресовать самому Дональду Трампу. "Перетягивание одеяла" — не очень удачное выражение. Не у кого "перетягивать", американцы уже давно выстраивают международное сотрудничество по Афганистану, исходя сугубо из своих национальных интересов, в связи с чем до сих пор не добились каких-либо значимых результатов по урегулированию ситуации.

— Насколько, с учетом нынешней ситуации и непростых отношений между РФ и США, возможен диалог с Вашингтоном по Афганистану? Можете ли вы подтвердить информацию, что в сентябре запланировано проведение российско-американских консультаций по афганской проблематике?

— В ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США в мае была выражена заинтересованность в проведении двусторонних консультаций экспертов по Афганистану. Такой контакт на уровне спецпредставителей по Афганистану возможен на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Со своей стороны подтверждаем открытость и готовность к такому диалогу.

© Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

— Госсекретарь США обвинил Россию в поставках вооружений талибам, не приведя никаких доказательств. Как вы можете это прокомментировать? Почему США с такой настойчивостью продолжают обвинять Россию, не подкрепляя такие заявления никакими фактами? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Железняк назвал ложью заявление Тиллерсона о поставках РФ оружия талибам*

— Считаем это заявление безответственным. Официальный представитель МИД России в ходе брифинга 24 августа прокомментировал данное высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Мы уже неоднократно заявляли, что не оказываем ни военной, ни финансовой помощи движению талибов. Складывается впечатление, что антироссийская риторика США и беспочвенные обвинения России в содействии афганской вооруженной оппозиции продиктованы необходимостью отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе многолетнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане, и неуклонной деградацией обстановки в этой стране.

— Ранее в Москве прошли два раунда многосторонних консультаций по Афганистану, обсуждается ли сейчас возможность проведения новой встречи на московской площадке? Планирует ли Москва подключать США к этим консультациям?

— Становится все более очевидным, что в противостоянии между Кабулом и талибами сложилась патовая ситуация, при которой ни одна из сторон не способна переломить ситуацию в свою пользу. В этих условиях важно приложить самые активные усилия с целью поиска путей запуска межафганского диалога.

Такая работа была уже начата в рамках Московского формата консультаций по Афганистану, стартовавшего в феврале текущего года.

В последнем раунде, прошедшем 14 апреля, страны региона были представлены максимально широко — помимо "шестерки" (Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран и Индия) во встрече приняли участие пять центрально-азиатских государств (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Американская сторона отказалась от участия в заседании в данном формате в апреле под неубедительным предлогом, тем не менее двери для них остаются открытыми.

В ближайшее время встречи Московского формата не планируются. Вместе с тем прорабатываем с коллегами возможность проведения в первой половине октября 2017 года заседания контактной группы "ШОС-Афганистан", состав участников которой будет практически таким же. Так что, если американцы не проявят интереса к работе с регионалами в рамках Московского формата, есть смысл рассмотреть возможность его перевода под эгиду ШОС.

— Москва и Кабул ведут переговоры о поставке российских вертолетов Ми-35. Насколько сейчас стороны продвинулись в переговорах? Удалось ли решить все финансовые вопросы, связанные с поставками?

© РИА Новости/Аврора Перейти в фотобанк Ударные вертолеты Ми-35 © РИА Новости/Аврора Перейти в фотобанк Ударные вертолеты Ми-35

— Вопрос поставок Ми-35 поднимался в ходе визитов в Москву министра иностранных дел ИРА Салахуддина Раббани в феврале и советника президента ИРА по нацбезопасности Ханифа Атмара в марте текущего года. Для нас предпочтителен вариант организации поставок вертолетной техники в Афганистан на коммерческой основе. Сейчас, как мы понимаем, Кабул занят поиском возможных доноров проекта.

В этом контексте обратили внимание на утверждение властями ИРА программы развития ВВС Афганистана, предполагающей полную замену имеющейся на вооружении российской авиатехники, в частности, активно используемых вертолетов Ми-35, на американскую.

Полагаем, что отказ от вертолетов российского производства, простых в управлении и хорошо приспособленных к выполнению боевых задач в климатических условиях Афганистана, чреват снижением боеспособности афганской армии и ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

Считаем отказ от российской авиатехники нелогичным еще и потому, что закупка значительной ее части в 2012-2014 годах финансировалась самим Пентагоном по контракту с ОАО "Рособоронэкспорт", в отношении которого, кстати, было даже приостановлено действие антироссийских санкций.