Тоехиса Кодзуки: призываем Россию усилить давление на КНДР

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты о том, что в Токио рассчитывают обсудить в ходе предстоящей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ, о том, что японская сторона думает про последние ракетные пуски в КНДР, а также о перспективах японо-российского двустороннего взаимодействия.
— КНДР на прошлой неделе запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. После этого США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное заседание СБ ООН. Регулярные испытания ракет КНДР вызывают сильную обеспокоенность японской стороны. При этом Япония выступает за усиление санкций и международного давления на КНДР для сдерживания Пхеньяна. В то же время Китай совместно с Россией не раз предлагал формулу урегулирования, при которой США и Южная Корея приостановили бы совместные учения, а КНДР в свою очередь заморозила бы свою ракетно-ядерную программу. Вы не могли бы разъяснить позицию японской стороны, как в Токио смотрят на такую инициативу?
— Баллистическая ракета, которая пролетела над территорией Японии 29 августа является еще более серьезной, значительной угрозой безопасности региона, прежде всего Японии и мирового сообщества в целом, чем предыдущие пуски. Это категорически недопустимо.
Как вы сказали, утром 30 августа по инициативе Японии, США и Республики Корея было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где единодушно была занята жесткая позиция по отношению к Северной Корее.
В июле этого года состоялись два пуска межконтинентальных баллистических ракет такого типа.
Я вижу, что РФ как постоянный член ООН, а также страны-участницы шестисторонних переговоров играют очень важную роль в урегулировании северокорейской проблемы.
И на различных уровнях Япония призывает РФ сыграть ответственную и конструктивную роль. Исходя из этого, на встрече министров иностранных дел Японии и России 7 августа было подтверждено намерение тесно сотрудничать в направлении решения северокорейской проблемы.
Япония продолжает тесно сотрудничать с заинтересованными странами в различных формах, в том числе в рамках ООН. Мы также продолжаем призывать Россию к более существенному участию в решении этой проблемы, к усилению давления на Северную Корею. Мы будем настойчиво требовать конкретных действий — я подчеркиваю — конкретных действий от КНДР для урегулирования всех нерешенных вопросов. Это, скорее всего, будет обсуждаться на встрече на высшем уровне во время Восточного экономического форума. Такова наша позиция.
— По сообщениям СМИ, Вашингтон и Токио планируют подготовить для внесения в Совбез ООН резолюцию о запрете экспорта нефти в КНДР. Так ли это?
— Созванное экстренное заседание Совбеза единодушно заняло жесткую позицию в отношении КНДР. Сейчас обсуждается то, какое усиление давления на КНДР является самым эффективным, в том числе в контексте поиска вариантов новой резолюции СБ ООН. Поэтому в данный момент я не готов ответить на этот вопрос.
— А какой ущерб наносится Японии от регулярных запусков ракет КНДР?
— Нынешний пролет северокорейской ракеты над территорией Японии — это не первый случай. Но это серьезная угроза безопасности Японии. Сам такой факт пролета ракеты над территорией Японии уже наносит ущерб. Это грубое нарушение международного права и это недопустимо.
— Недавно произошли изменения в составе кабинета министров Японии. Был назначен новый глава МИД Таро Коно. Как его назначение может отразиться на отношениях между Россией и Японией и вообще на решении спорных вопросов между двумя государствами?
— Хочу обратить ваше внимание на то, что господин Коно сказал на пресс-конференции в связи со своим назначением на должность министра иностранных дел Японии. Он рассказал о давнем, ставшем традиционным, участии членов его семьи в формировании японо-российских отношений.
Поэтому для него одним из наиболее важных приоритетов является развитие отношений с Россией.
Министр Коно уже провел 7 августа в Маниле встречу с главой МИД России Лавровым. Думаю, что эта встреча помогла формированию личных доверительных отношений между ними. Министр Лавров отметил, что ему хорошо известно о вкладе деда и отца министра Коно в японо-российские отношения. Министр Коно имеет твердое намерение развивать отношения с Россией — важным партнером по азиатско-тихоокеанскому региону по самым разным направлениям.
— 17 августа в Москве прошли консультации заместителей министров иностранных дел России и Японии о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как вы оцениваете итоги этих переговоров и какие перспективы у этого диалога?
— Я принимал участие в этих консультациях. Они длились семь часов и были весьма содержательными и конструктивными. На них поднимались вопросы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, и гуманитарные меры для бывших жителей этих островов.
Эти консультации стали частью подготовки к японо-российской встрече на высшем уровне на полях Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке. Обсуждение прошло на основе итогов майского визита делегации государственных лиц и частных предпринимателей в Сахалинскую область и результатов осмотра четырех островов в июне. Разговор был посвящен определению и дальнейшему продвижению важных проектов на четырех островах в такой форме, чтобы не нанести ущерб юридическим позициям обеих стран. Стороны договорились о том, что результаты консультаций будут доложены лидерам государств и включены в повестку их встречи в сентябре.
Накапливая опыт такого взаимодействия на основе конструктивного обсуждения будущего четырех островов, нам хотелось бы продвигаться вперед к общей для Японии и России цели — заключению мирного договора.
— То есть, вы верите, что совместная хозяйственная деятельность поможет приблизить момент подписания мирного договора?
— Как объявлено в заявлении для прессы после переговоров 15-16 декабря 2016 года, премьер-министр Абэ и президент Путин достигли взаимопонимания относительно того, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на островах. Так бы я ответил на ваш вопрос.
— Вы сказали, что итоги переговоров замглав МИД по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах будут обсуждаться Абэ и Путиным на встрече в рамках ВЭФ. Как проходит подготовка к этой встрече на высшем уровне и к ВЭФ в целом?
— Премьер-министр Синдзо Абэ планирует посетить Россию во время Восточного экономического форума во Владивостоке 6-7 сентября и провести японо-российскую встречу на высшем уровне. И в этот раз с японской стороны планируется участие большого числа представителей бизнеса.
Абэ на встрече с Путиным в Сочи в мае прошлого года предложил план сотрудничества из восьми пунктов. Затем, выступая на Восточном экономическом форуме в прошлом году, он предложил в дальнейшем ежегодно посещать Владивосток и проверять совместно с Путиным ход реализации этого плана. Исходя из этого он посещает Владивосток и в этом году. Поэтому я надеюсь, что на нынешнем форуме первые результаты сотрудничества в рамках этого плана обретут конкретные формы, а сам форум поможет россиянам почувствовать значимость этого плана.
Вторая сфера — эта медицина и здравоохранение. Это еще одна из областей, в которой результаты видны непосредственно гражданам. Япония — это страна с наибольшей продолжительностью жизни, как известно. Реализуются проекты по увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья России. Здесь нужно упомянуть о создании условий для проведения дистанционного консультирования в педиатрии и об организации российско-японского учебного центра по эндоскопии в Москве.
Кроме того в Хабаровске реализуется проект создания российско-японского медицинского центра в целях повышения качества медицины в российских городах.
На встрече на высшем уровне будет обсуждаться вопрос заключения мирного договора с учетом результатов консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. И, вероятнее всего, Путин и Абэ будут обсуждать вопрос совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, а также проблему гуманитарных мер в отношении бывших жителей островов. Надеемся, что лидеры обоих государств проведут подробное обсуждение и существенно продвинутся в решении этих вопросов.
Премьер-министр Абэ в своей прошлогодней речи во Владивостоке призвал Японию и Россию к совместному началу новой эры. Мы надеемся, что в ходе нынешнего визита во Владивосток будут подведены итоги первого года такого сотрудничества, а сам визит придаст новый импульс развитию японо-российских отношений во всех областях.
— Известно ли, сколько японских компаний примут участие в форуме? Сколько соглашений готовятся к подписанию и в каких сферах?
— Список еще не окончен, поэтому точное число компаний мне трудно назвать. Вероятно, некоторые документы будут подписаны на уровне правительств.
Есть три уровня: документы между правительствами, между ведомствами и между компаниями. Перечень еще готовится, поэтому мне трудно назвать конкретное число. Сейчас японские и российские компании делают заключительные приготовления, и я уверен, что, когда будет опубликован список договоренностей по итогам форума, это будет впечатляющий документ.
— Можете рассказать, в каких сферах ожидаются соглашения?
— Насколько я помню, межведомственные документы будут подписываться в сфере экономического сотрудничества в контексте выполнения плана из восьми пунктов. К тому же будут заключаться соглашения между частными компаниями.
— Несмотря на непростую международную обстановку, антироссийские санкции, Япония и Россия поддерживают культурные и туристические обмены. Известно ли вам, сколько сегодня россиян интересуются Японией и культурой вашей страны?
— У наших отношений очень большой потенциал. Как посол, хотел бы реализовать этот потенциал, в том числе через гуманитарные обмены между нашими странами.
При самостоятельной организации поездки теперь заявителю не надо предоставлять документы от гаранта приема в Японии.
После таких шагов общее количество виз, выданных посольством и генконсульством в России с января до конца июля, увеличилось существенно — на 54% процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за этот период визы получили 36 тысяч россиян.
Все более активными становятся и обмены в области культуры и спорта. В этом году Россия приняла решение о проведении фестиваля "Русские сезоны". Предполагается, что этот проект будет знакомить различные зарубежные страны с российской культурой. Первой страной для реализации этого проекта была выбрана Япония. 4 июня в Токио состоялась церемония открытия "Русских сезонов". Для участия в открытии страну посетила вице-премьер Ольга Голодец. Зрителям представили балет "Жизель". С японской стороны на открытии "Русских сезонов" присутствовали премьер-министр Абэ, глава МИД Кисида, министр экономики, торговли и промышленности Сэко — почти половина кабинета там была.
В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу. В 2019 году в Японии пройдет Чемпионат мира по регби. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры. Надеюсь, что через гуманитарные обмены в различных сферах, включая спорт и культуру, отношения наши стран укрепятся.