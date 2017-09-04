Тоехиса Кодзуки: призываем Россию усилить давление на КНДР

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты о том, что в Токио рассчитывают обсудить в ходе предстоящей на Восточном экономическом форуме во Владивостоке встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо Абэ, о том, что японская сторона думает про последние ракетные пуски в КНДР, а также о перспективах японо-российского двустороннего взаимодействия.

— КНДР на прошлой неделе запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. После этого США, Япония и Южная Корея инициировали экстренное заседание СБ ООН. Регулярные испытания ракет КНДР вызывают сильную обеспокоенность японской стороны. При этом Япония выступает за усиление санкций и международного давления на КНДР для сдерживания Пхеньяна. В то же время Китай совместно с Россией не раз предлагал формулу урегулирования, при которой США и Южная Корея приостановили бы совместные учения, а КНДР в свою очередь заморозила бы свою ракетно-ядерную программу. Вы не могли бы разъяснить позицию японской стороны, как в Токио смотрят на такую инициативу?

— Баллистическая ракета, которая пролетела над территорией Японии 29 августа является еще более серьезной, значительной угрозой безопасности региона, прежде всего Японии и мирового сообщества в целом, чем предыдущие пуски. Это категорически недопустимо.

Как вы сказали, утром 30 августа по инициативе Японии, США и Республики Корея было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где единодушно была занята жесткая позиция по отношению к Северной Корее.

Несмотря на протест мирового сообщества, КНДР провела два испытания ядерного оружия с прошлого года, запустила более 30 баллистических ракет. В этом году она продолжает запускать баллистические ракеты, включая ракеты проектного типа.

В июле этого года состоялись два пуска межконтинентальных баллистических ракет такого типа.

Я вижу, что РФ как постоянный член ООН, а также страны-участницы шестисторонних переговоров играют очень важную роль в урегулировании северокорейской проблемы.

И на различных уровнях Япония призывает РФ сыграть ответственную и конструктивную роль. Исходя из этого, на встрече министров иностранных дел Японии и России 7 августа было подтверждено намерение тесно сотрудничать в направлении решения северокорейской проблемы.

Япония продолжает тесно сотрудничать с заинтересованными странами в различных формах, в том числе в рамках ООН. Мы также продолжаем призывать Россию к более существенному участию в решении этой проблемы, к усилению давления на Северную Корею. Мы будем настойчиво требовать конкретных действий — я подчеркиваю — конкретных действий от КНДР для урегулирования всех нерешенных вопросов. Это, скорее всего, будет обсуждаться на встрече на высшем уровне во время Восточного экономического форума. Такова наша позиция.

— По сообщениям СМИ, Вашингтон и Токио планируют подготовить для внесения в Совбез ООН резолюцию о запрете экспорта нефти в КНДР. Так ли это?

— Созванное экстренное заседание Совбеза единодушно заняло жесткую позицию в отношении КНДР. Сейчас обсуждается то, какое усиление давления на КНДР является самым эффективным, в том числе в контексте поиска вариантов новой резолюции СБ ООН. Поэтому в данный момент я не готов ответить на этот вопрос.

— А какой ущерб наносится Японии от регулярных запусков ракет КНДР?

— Нынешний пролет северокорейской ракеты над территорией Японии — это не первый случай. Но это серьезная угроза безопасности Японии. Сам такой факт пролета ракеты над территорией Японии уже наносит ущерб. Это грубое нарушение международного права и это недопустимо.

— Недавно произошли изменения в составе кабинета министров Японии. Был назначен новый глава МИД Таро Коно. Как его назначение может отразиться на отношениях между Россией и Японией и вообще на решении спорных вопросов между двумя государствами?

— Хочу обратить ваше внимание на то, что господин Коно сказал на пресс-конференции в связи со своим назначением на должность министра иностранных дел Японии. Он рассказал о давнем, ставшем традиционным, участии членов его семьи в формировании японо-российских отношений.

Во-первых, его дед Итиро Коно в качестве полномочного представителя вел переговоры с Хрущевым и сыграл заметную роль в заключении совместной декларации Японии и СССР 1956 года. Это ключевой документ, который прекратил состояние войны между двумя странами. Министр Коно упомянул на пресс-конференции о том, что на память об этих событиях у его деда остался нож для разрезания бумаги. По словам министра Коно, его отец, бывший министр иностранных дел Ёхэй Коно много внимания уделял развитию японо-российских связей. Министр также отметил свое особое отношение к вопросам двусторонних контактов между нашими странами и подчеркнул намерение усиленно продвигать их вперед — это его слова.

Поэтому для него одним из наиболее важных приоритетов является развитие отношений с Россией.

Министр Коно уже провел 7 августа в Маниле встречу с главой МИД России Лавровым. Думаю, что эта встреча помогла формированию личных доверительных отношений между ними. Министр Лавров отметил, что ему хорошо известно о вкладе деда и отца министра Коно в японо-российские отношения. Министр Коно имеет твердое намерение развивать отношения с Россией — важным партнером по азиатско-тихоокеанскому региону по самым разным направлениям.

— 17 августа в Москве прошли консультации заместителей министров иностранных дел России и Японии о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как вы оцениваете итоги этих переговоров и какие перспективы у этого диалога?

— Я принимал участие в этих консультациях. Они длились семь часов и были весьма содержательными и конструктивными. На них поднимались вопросы совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, и гуманитарные меры для бывших жителей этих островов.

Эти консультации стали частью подготовки к японо-российской встрече на высшем уровне на полях Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке. Обсуждение прошло на основе итогов майского визита делегации государственных лиц и частных предпринимателей в Сахалинскую область и результатов осмотра четырех островов в июне. Разговор был посвящен определению и дальнейшему продвижению важных проектов на четырех островах в такой форме, чтобы не нанести ущерб юридическим позициям обеих стран. Стороны договорились о том, что результаты консультаций будут доложены лидерам государств и включены в повестку их встречи в сентябре.

Вторая тема, которую обсуждали заместители глав МИД — это тема посещения островов их бывшими жителями и вопрос предоставления им возможности побывать на могилах предков на острове Кунашир в начале августа. Раньше доступ к этим местам был затруднен. К сожалению, в июне не состоялось еще одно запланированное ранее посещение Кунашира. Из-за плохой погоды тогда так и не удалось добраться до острова самолетом. Однако лидеры наших стран согласились организовать эту поездку в сентябре. И на консультациях 17 августа участники договорились заняться подготовкой этой поездки.

Накапливая опыт такого взаимодействия на основе конструктивного обсуждения будущего четырех островов, нам хотелось бы продвигаться вперед к общей для Японии и России цели — заключению мирного договора.

— То есть, вы верите, что совместная хозяйственная деятельность поможет приблизить момент подписания мирного договора?

— Как объявлено в заявлении для прессы после переговоров 15-16 декабря 2016 года, премьер-министр Абэ и президент Путин достигли взаимопонимания относительно того, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на островах. Так бы я ответил на ваш вопрос.

— Вы сказали, что итоги переговоров замглав МИД по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах будут обсуждаться Абэ и Путиным на встрече в рамках ВЭФ. Как проходит подготовка к этой встрече на высшем уровне и к ВЭФ в целом?

— Премьер-министр Синдзо Абэ планирует посетить Россию во время Восточного экономического форума во Владивостоке 6-7 сентября и провести японо-российскую встречу на высшем уровне. И в этот раз с японской стороны планируется участие большого числа представителей бизнеса.

Абэ на встрече с Путиным в Сочи в мае прошлого года предложил план сотрудничества из восьми пунктов. Затем, выступая на Восточном экономическом форуме в прошлом году, он предложил в дальнейшем ежегодно посещать Владивосток и проверять совместно с Путиным ход реализации этого плана. Исходя из этого он посещает Владивосток и в этом году. Поэтому я надеюсь, что на нынешнем форуме первые результаты сотрудничества в рамках этого плана обретут конкретные формы, а сам форум поможет россиянам почувствовать значимость этого плана.

Но я бы хотел обратить ваше внимание на два направления из восьми. Первое — это развитие городской среды. В сфере развития городской среды в Воронеже японские компании уже начали пилотные проекты, результаты которых уже замечают простые граждане. Это модернизация водопровода и канализации, а также меры по борьбе с транспортными пробками — это так называемые умные светофоры. Они считают число машин и в зависимости от него переключаются. Мы надеемся, что японские компании будут активно участвовать в новых градостроительных проектах во Владивостоке.

Вторая сфера — эта медицина и здравоохранение. Это еще одна из областей, в которой результаты видны непосредственно гражданам. Япония — это страна с наибольшей продолжительностью жизни, как известно. Реализуются проекты по увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья России. Здесь нужно упомянуть о создании условий для проведения дистанционного консультирования в педиатрии и об организации российско-японского учебного центра по эндоскопии в Москве.

Кроме того в Хабаровске реализуется проект создания российско-японского медицинского центра в целях повышения качества медицины в российских городах.

Общая картина японо-российской экономики, развития японо-российских экономических отношений видна не только на уровне отдельных проектов, но проявляется и в основных экономических индикаторах. С начала 2017 года благодаря росту экспорта в Россию автомобильных частей и импорта из нее алюминия и другой продукции товарооборот между государствами увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом.

На встрече на высшем уровне будет обсуждаться вопрос заключения мирного договора с учетом результатов консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. И, вероятнее всего, Путин и Абэ будут обсуждать вопрос совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, а также проблему гуманитарных мер в отношении бывших жителей островов. Надеемся, что лидеры обоих государств проведут подробное обсуждение и существенно продвинутся в решении этих вопросов.

Премьер-министр Абэ в своей прошлогодней речи во Владивостоке призвал Японию и Россию к совместному началу новой эры. Мы надеемся, что в ходе нынешнего визита во Владивосток будут подведены итоги первого года такого сотрудничества, а сам визит придаст новый импульс развитию японо-российских отношений во всех областях.

— Известно ли, сколько японских компаний примут участие в форуме? Сколько соглашений готовятся к подписанию и в каких сферах?

— Список еще не окончен, поэтому точное число компаний мне трудно назвать. Вероятно, некоторые документы будут подписаны на уровне правительств.

Есть три уровня: документы между правительствами, между ведомствами и между компаниями. Перечень еще готовится, поэтому мне трудно назвать конкретное число. Сейчас японские и российские компании делают заключительные приготовления, и я уверен, что, когда будет опубликован список договоренностей по итогам форума, это будет впечатляющий документ.

— Можете рассказать, в каких сферах ожидаются соглашения?

— Насколько я помню, межведомственные документы будут подписываться в сфере экономического сотрудничества в контексте выполнения плана из восьми пунктов. К тому же будут заключаться соглашения между частными компаниями.

— Несмотря на непростую международную обстановку, антироссийские санкции, Япония и Россия поддерживают культурные и туристические обмены. Известно ли вам, сколько сегодня россиян интересуются Японией и культурой вашей страны?

— У наших отношений очень большой потенциал. Как посол, хотел бы реализовать этот потенциал, в том числе через гуманитарные обмены между нашими странами.

Туризм и визовые вопросы тесно связаны с культурными обменами. Чтобы увеличить поток бизнесменов и туристов правительство Японии смягчило условия выдачи виз гражданам России. С января этого года мы ввели многократные визы с максимальным сроком действия до трех лет для краткосрочного пребывания в Японии с целью туризма. Раньше срок действия многократных виз для краткосрочного пребывания с деловыми целями составлял три года. Теперь он составляет пять лет. Так что теперь бизнесменам должно быть еще комфортнее.

При самостоятельной организации поездки теперь заявителю не надо предоставлять документы от гаранта приема в Японии.

После таких шагов общее количество виз, выданных посольством и генконсульством в России с января до конца июля, увеличилось существенно — на 54% процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за этот период визы получили 36 тысяч россиян.

Недавно в Москве был открыт офис Японской национальной туристической организации (Japan National Tourism Organization). Активно ведется кампания по привлечению туристов в Японию. Благодаря в том числе этим мерам, по статистике, опубликованной 16 августа, с января по конец июля этого года Японию посетили 42 тысячи российских туристов — это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Все более активными становятся и обмены в области культуры и спорта. В этом году Россия приняла решение о проведении фестиваля "Русские сезоны". Предполагается, что этот проект будет знакомить различные зарубежные страны с российской культурой. Первой страной для реализации этого проекта была выбрана Япония. 4 июня в Токио состоялась церемония открытия "Русских сезонов". Для участия в открытии страну посетила вице-премьер Ольга Голодец. Зрителям представили балет "Жизель". С японской стороны на открытии "Русских сезонов" присутствовали премьер-министр Абэ, глава МИД Кисида, министр экономики, торговли и промышленности Сэко — почти половина кабинета там была.

Еще один важный момент — это перекрестный год России в Японии и Японии в России, который будет организован в 2018 году. Он охватит такие сферы, как политика, экономика, наука, образование, молодежные обмены, спорт, обмены между органами местного самоуправления. Только в рамках года Японии в России запланировано более 300 мероприятий.

В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу. В 2019 году в Японии пройдет Чемпионат мира по регби. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры. Надеюсь, что через гуманитарные обмены в различных сферах, включая спорт и культуру, отношения наши стран укрепятся.