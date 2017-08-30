Алексей Немерюк: в День города можно будет обойти всю Москву в миниатюре

Чуть больше недели осталось до одного из главных московских праздников — Дня города. Какая программа ждет гостей юбилея, а также о том, как будут обеспечивать безопасность и порядок в городе, в интервью РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Совсем скоро столица отметит свой юбилейный день рождения. Расскажите, что принципиально новое ждет москвичей в этом году на День города? Как украсят центр Москвы к празднику и какие появятся арт-объекты?

— В этом году главный городской праздник пройдет под слоганом "Москва — город, где создается история". Юбилей столицы решено было посвятить выдающимся достижениям москвичей: ученых, архитекторов, спортсменов, деятелей культуры. О московских триумфах расскажут арт-объекты, которые установят на площадках, и, конечно же, культурная программа.

Одну из главных новинок вы наверняка уже успели увидеть: в самом центре Москвы, на площади Революции, к городскому юбилею установили грандиозный вейк-парк: бассейн для занятия вейкбордингом. По соседству, на Манежной площади, появилась "искусственная волна" для катания на флоуборде.

Площадки для водных видов спорта открылись 25 августа и будут работать до 8 октября. В вейк-парке 8, 9 и 10 сентября пройдут показательные выступления именитых спортсменов из России и других стран. В остальные дни здесь смогут кататься все желающие, для того, чтобы принять участие надо зарегистрироваться на сайте Дня города.

Также специально ко Дню города в московском метрополитене появился поезд "Москва-870". Вагоны поезда оформили в соответствии с темами праздника: архивные фотографии и сопровождающие их тексты (цитаты, отрывки из мемуаров, стихотворения) также расскажут о выдающихся москвичах разных эпох. Он будет курсировать по кольцевой ветке до декабря этого года.

Непосредственно в День города Тверскую улицу украсят более 200 арт-объектов, созданных специально к празднику. Например, пройдя по площадке "Москва строит", можно будет обойти всю Москву, ведь там установят арт-объекты в виде московских памятников архитектуры и знаковых зданий. Там будут все семь высоток, Шуховская башня, дом Мельникова, даже московские кольцевые магистрали.

— В этом году день города пройдет вместе с фестивалем "Москва-870". Какую необычную продукцию смогут купить москвичи здесь? Откуда будут везти товары к празднику? Будут ли на прилавках зарубежные изделия?

— В этот раз концепция торговли на фестивале включает два больших направления: во-первых, так как мы празднуем городской юбилей, в торговых шале можно будет найти большой ассортимент сувенирной продукции с символикой Москвы и фестиваля. Вторая категория — "Москва гостеприимная" — это лучшие товары различных регионов, которыми они гордятся и везут в Москву на праздник. Издавна российские города привозили в Москву на ярмарки и гулянья самые качественные и необычные товары.

В фестивале, посвященном 870-летию Москвы, примут участие более 50 регионов России, представители Республики Беларусь, Узбекистана, Армении, Грузии.

Среди участников — предприятия народно-художественных промыслов, являющиеся достоянием России. Это филимоновская, петровская, ковровская игрушки, дулевский и гжельский фарфор, вологодские и елецкие кружева, оренбургские и павловопосадские платки, микляихское литье.

— Сколько человек, по ожиданиям властей, посетят праздник в этом году?

— В прошлом году площадки празднования Дня города посетили более 10 миллионов москвичей и туристов. В юбилейный День города программа запланирована более насыщенная и зрелищная, а значит, и гостей, надеемся, станет больше!

— Посетителями праздника станет огромное количество людей. Кто и как будет обеспечивать безопасность в городе? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк В Москве музеи проведут свыше 200 бесплатных экскурсий на День города

— Безусловно, обеспечение безопасности граждан на городском юбилее — один из важнейших для нас вопросов. У города есть значительный опыт такой работы: ГУВД города Москвы из года в год работает на массовых мероприятиях, в том числе на фестивалях цикла "Московские сезоны", во взаимодействии со всеми остальными профильными городскими и федеральными структурами. Так будет и на этом празднике.

— Кто будет обеспечивать москвичам комфортный отдых и будет следить за чистотой на площадках праздника? Много ли людей для этого привлекут?

— Для обеспечения чистоты и порядка в День города на Тверской улице привлекут 600 уборщиков, причем в каждый конкретный момент на улице будут одновременно работать 150 человек.