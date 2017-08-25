Саито Даисукэ: японский бизнес нацелен на конкретные проекты на Курилах

Японские компании смотрят на Россию с точки зрения возможностей и шансов для развития бизнеса. Сегодня помимо энергетики и транспорта они готовы инвестировать в медицину, сельское хозяйство, градостроительство и инфраструктуру. О соглашениях, которые планируется заключить в ходе Восточного экономического форума, проектах на Южных Курилах, перспективах экспорта российского мяса и о том, что такое идзакая, в интервью РИА Новости рассказал глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ. Беседовала Вероника Буклей.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более трех с половиной тысяч гостей из разных стран. В рамках форума состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

— Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил ранее, что в ходе встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным главы ведомств условились приложить максимум усилий для достижения конкретных результатов на ВЭФ. Соглашения в каких сферах могут быть подписаны в ходе форума? © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания ТОР на южных Курилах

— Я слышал, что готовится несколько соглашений, которые планируется подписать в сентябре в рамках ВЭФ. Я не могу сказать что-то конкретное об этих документах, но спектр областей достаточно широкий — медицина, сельское хозяйство, грузоперевозки, финансы.

И Восточный экономический форум — это не главная цель, а одна из возможностей. Мы надеемся, что, воспользовавшись этим шансом, российско-японское бизнес-сообщество выявит новые возможности сотрудничества, которые в дальнейшем будут воплощены в разных формах.

— Бизнес-миссия из Японии в июле в ходе визита на Южные Курилы договорилась с региональными властями о сотрудничестве в сфере рыбопромышленности, энергетики и гостиничного бизнеса. Были ли уже предприняты конкретные шаги на пути к реализации проектов?

— С целью совместной экономической деятельности на северных территориях в настоящее время правительство Японии продолжает работу по составлению списка проектов, в частности, в сфере туризма и рыбопереработки. Кроме того, есть намерение согласовать с Россией конкретные проекты в рамках визита премьер-министра Абэ во Владивосток в сентябре.

Я хотел бы обратить внимание, что мы, не ущемляя юридические позиции обеих стран, планируем сначала сузить сферу деятельности до конкретных проектов, а уже затем обсуждать правовые рамки для осуществления совместной экономической деятельности.

Раньше, при поисках решений по созданию правовой базы, всегда существовала опасность того, что переговоры не смогут продолжаться, когда дойдут до проблемы суверенитета. Поэтому мы решили начать с выбора проектов, таких как туризм и переработка рыбы, а уже затем определять, какая система для этого необходима. Это, так сказать, реверсивная концепция — задом наперед.

Российское правительство приняло решение создать территорию опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, включая четыре северных острова. С той позиции, что ТОР может стать правовой основой, Россия предложила Японии совместное управление особой экономической зоной.

Необходимо с мудростью обеих стран подойти к вопросу создания такой правовой основы.

— Расскажите, пожалуйста, о том, как японский бизнес оценивает ситуацию в экономике России? Видят ли компании перспективы роста, развития экономики?

— По моему мнению, Россия уже выбралась из кризиса. Об этом свидетельствуют тенденции к восстановлению уровня взаимного торгового оборота. Согласно статистике министерства финансов Японии, в 2016 году экспорт из Японии в Россию составил 5,1 миллиарда долларов, импорт в Японию — 11,3 миллиарда, то есть общий объем торговли между нашими странами составил 16,4 миллиарда — это более чем в два раза меньше показателей 2013 года. Однако с начала 2017 года объемы торговли уже превысили уровень прошлого года. С января по июнь 2017 года товарооборот составил уже 10,24 миллиарда долларов, это значительное превышение, на 35,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Также, если рассматривать процесс продвижения японских предприятий в России, ранее их количество сокращалось, а сейчас негативная тенденция прекратилась. Число японских компаний в России возросло до 350. Среди них 195 компаний имеют представительства в Москве (они являются членами Японского бизнес-клуба), это на семь компаний больше, чем в 2016 году. На Дальнем Востоке России сейчас работает около 60 японских компаний, и это количество будет также возрастать: уже есть проекты в медицинской сфере и по тепличному производству. Необходимо и далее способствовать ускорению и укреплению этих тенденций.

— Что можно сказать об инвестиционном климате в России? Является ли страна сегодня открытой и привлекательной для зарубежных инвесторов?

— Легко ли вести бизнес в России… это всегда под вопросом. Хотя за последние 10 лет бизнес-среда значительно улучшилась, до сих пор сложные административные процедуры, отнимающие много сил и времени, являются одним из препятствий для развития японского бизнеса в России. Но бизнес это всегда риск. И особенно при инвестировании за рубеж необходима серьезная подготовка.

Чтобы повышать деловую активность и привлекать больше инвестиций, российская сторона работает над улучшением деловой среды, в частности путем создания особых зон нового типа, ТОР на Дальнем Востоке, на которых вводятся упрощенные административные процедуры и ослабляются таможенные правила. Мы высоко это ценим.

Японские компании с самого начала не занимали такую позицию, что в России слишком трудные условия или что Дальний Восток непригоден для бизнеса, а всегда искали бизнес-шансы, хотя бы один или два, и переходили к действиям. Необходимо учитывать, что Россия меняется. Кроме того, важно осознавать, что брать риски придется на себя, не рассчитывая, что сразу последует помощь от правительства или поддержка общественных организаций.

— Является ли регион Дальнего Востока предпочтительным или рассматриваются также проекты, например, в Центральной России?

— Для Японии Дальний Восток — наиболее близкая часть России. И к этой территории, так же, как и к Москве и Центральной России, у японских компаний есть высокий интерес.

В Центральной части России сосредоточено большое количество японских компаний — в основном это крупные производители автомобилей и бытовой электроники.

Между тем российский Дальний Восток, пусть рынок сбыта там и невелик, помимо базы энергоресурсов, древесины и рыбной продукции, играет роль площадки, на которой малые и средние предприятия России и Японии строят небольшой бизнес, использующий преимущество близости к Японии.

Сейчас есть проекты, рассчитанные на некрупный рынок, по импорту продуктов питания, туалетных принадлежностей и других повседневных товаров японского производства, по продаже автомобилей, по тепличному производству. На Дальнем Востоке есть такие российско-японские экономические связи, которых нет в Центральной России, совсем "с другим лицом".

И нельзя сказать, что какой-то из регионов более важен. Для Японии и Дальний Восток, и Центральная Россия являются ценными.

— В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил план сотрудничества, охватывающий восемь областей практического взаимодействия. Какие шаги предпринимаются сейчас в этом направлении?

— С той майской встречи в 2016 году и до апреля 2017 года, когда премьер-министр Абэ снова посетил Россию, между Японией и Россией было подписано около 100 соглашений о сотрудничестве.

Действительно, сейчас поводов к расширению двустороннего сотрудничества становится все больше и больше. Я полагаю, что дальнейшая цель — превратить эти соглашения в реальные бизнес-проекты. Вторая задача — создать деловые связи в новых сферах, таких как медицина и IT.

Крайне важно, что даже один такой деловой контакт может породить много новых историй успеха, поэтому надо ценить каждый случай.

— Какие секторы российской экономики сегодня наиболее привлекательны для японских компаний? Планирует ли японский бизнес в настоящий момент новые проекты в России?

— Если раньше главную роль играли энергетика и автомобилестроение, в последнее время у японских компаний повышается интерес к альтернативным областям инвестирования, таким как медицина, сельское хозяйство, градостроительство и инфраструктура.

Основная концепция этого процесса — инвестиции в области, требующие вложений, точнее говоря, поиск совместных решений в тех сферах, в которых у России есть затруднения. Именно эта идея лежит в корне сотрудничества и в медицине, и в сельском хозяйстве.

Один из примеров — японская компания Arkray, она увеличила мощности завода в Московской области и запустила производство медицинских реагентов. Другой пример — на Дальнем Востоке, в Якутии, Hokkaido Corporation построила специальное оборудование для тепличных павильонов и начала выращивание овощей в условиях сурового климата. Еще одна компания, из префектуры Хоккайдо, открыла во Владивостоке сеть идзакая — это такие трактиры в японском стиле. JGC создает реабилитационный центр во Владивостоке.

Необходимо и в дальнейшем развивать данное направление. Конечно, это все на бизнес-основе и предполагает получение прибыли. Но в целом такой процесс, как я думаю, приводит не только к диверсификации экономических отношений между Японией и Россией, но и способствует улучшению условий жизни российских граждан и, в свою очередь, модернизации промышленности в России.

— Заинтересована ли Япония в импорте российских продуктов? Если да, то каких? Есть ли желание покупать российскую пшеницу и мясо? Ведутся ли переговоры по этой теме, на какой они стадии? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк В ДВФУ откроют центр изучения российско-японских отношений

— Мы приятно удивлены, как сильно повышается качество российских продуктов питания и других товаров. Например, говядина "Мираторг" используется для питания на борту японской авиакомпании JAL на рейсах Москва-Токио. Уже в недалеком будущем, думаю, российское мясо и рыбные продукты будут продаваться в японских магазинах.

— Планируются ли в ближайшее время бизнес-миссии японских компаний в Россию? Если да, то когда и какие регионы планируется посетить?

— ROTOBO в этом году трижды организовывала крупные бизнес-миссии в Россию: в июне — на ПМЭФ, в июле — на "Иннопром", в сентябре — на ВЭФ. В ближайшие месяцы мы планируем направить менее масштабную делегацию, в основном в регионы Сибири. Вдобавок, как я уже говорил ранее, мы регулярно приезжаем и привозим экспертов с целью повышения производительности на российских предприятиях.