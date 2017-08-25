Саито Даисукэ: японский бизнес нацелен на конкретные проекты на Курилах

Японские компании смотрят на Россию с точки зрения возможностей и шансов для развития бизнеса. Сегодня помимо энергетики и транспорта они готовы инвестировать в медицину, сельское хозяйство, градостроительство и инфраструктуру. О соглашениях, которые планируется заключить в ходе Восточного экономического форума, проектах на Южных Курилах, перспективах экспорта российского мяса и о том, что такое идзакая, в интервью РИА Новости рассказал глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ. Беседовала Вероника Буклей.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более трех с половиной тысяч гостей из разных стран. В рамках форума состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
— Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил ранее, что в ходе встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным главы ведомств условились приложить максимум усилий для достижения конкретных результатов на ВЭФ. Соглашения в каких сферах могут быть подписаны в ходе форума?
— Я слышал, что готовится несколько соглашений, которые планируется подписать в сентябре в рамках ВЭФ. Я не могу сказать что-то конкретное об этих документах, но спектр областей достаточно широкий — медицина, сельское хозяйство, грузоперевозки, финансы.
И Восточный экономический форум — это не главная цель, а одна из возможностей. Мы надеемся, что, воспользовавшись этим шансом, российско-японское бизнес-сообщество выявит новые возможности сотрудничества, которые в дальнейшем будут воплощены в разных формах.
— Бизнес-миссия из Японии в июле в ходе визита на Южные Курилы договорилась с региональными властями о сотрудничестве в сфере рыбопромышленности, энергетики и гостиничного бизнеса. Были ли уже предприняты конкретные шаги на пути к реализации проектов?
— С целью совместной экономической деятельности на северных территориях в настоящее время правительство Японии продолжает работу по составлению списка проектов, в частности, в сфере туризма и рыбопереработки. Кроме того, есть намерение согласовать с Россией конкретные проекты в рамках визита премьер-министра Абэ во Владивосток в сентябре.
Я хотел бы обратить внимание, что мы, не ущемляя юридические позиции обеих стран, планируем сначала сузить сферу деятельности до конкретных проектов, а уже затем обсуждать правовые рамки для осуществления совместной экономической деятельности.
Российское правительство приняло решение создать территорию опережающего развития (ТОР) на Курильских островах, включая четыре северных острова. С той позиции, что ТОР может стать правовой основой, Россия предложила Японии совместное управление особой экономической зоной.
Необходимо с мудростью обеих стран подойти к вопросу создания такой правовой основы.
— Расскажите, пожалуйста, о том, как японский бизнес оценивает ситуацию в экономике России? Видят ли компании перспективы роста, развития экономики?
— По моему мнению, Россия уже выбралась из кризиса. Об этом свидетельствуют тенденции к восстановлению уровня взаимного торгового оборота. Согласно статистике министерства финансов Японии, в 2016 году экспорт из Японии в Россию составил 5,1 миллиарда долларов, импорт в Японию — 11,3 миллиарда, то есть общий объем торговли между нашими странами составил 16,4 миллиарда — это более чем в два раза меньше показателей 2013 года. Однако с начала 2017 года объемы торговли уже превысили уровень прошлого года. С января по июнь 2017 года товарооборот составил уже 10,24 миллиарда долларов, это значительное превышение, на 35,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Также, если рассматривать процесс продвижения японских предприятий в России, ранее их количество сокращалось, а сейчас негативная тенденция прекратилась. Число японских компаний в России возросло до 350. Среди них 195 компаний имеют представительства в Москве (они являются членами Японского бизнес-клуба), это на семь компаний больше, чем в 2016 году. На Дальнем Востоке России сейчас работает около 60 японских компаний, и это количество будет также возрастать: уже есть проекты в медицинской сфере и по тепличному производству. Необходимо и далее способствовать ускорению и укреплению этих тенденций.
— Что можно сказать об инвестиционном климате в России? Является ли страна сегодня открытой и привлекательной для зарубежных инвесторов?
— Легко ли вести бизнес в России… это всегда под вопросом. Хотя за последние 10 лет бизнес-среда значительно улучшилась, до сих пор сложные административные процедуры, отнимающие много сил и времени, являются одним из препятствий для развития японского бизнеса в России. Но бизнес это всегда риск. И особенно при инвестировании за рубеж необходима серьезная подготовка.
Японские компании с самого начала не занимали такую позицию, что в России слишком трудные условия или что Дальний Восток непригоден для бизнеса, а всегда искали бизнес-шансы, хотя бы один или два, и переходили к действиям. Необходимо учитывать, что Россия меняется. Кроме того, важно осознавать, что брать риски придется на себя, не рассчитывая, что сразу последует помощь от правительства или поддержка общественных организаций.
— Является ли регион Дальнего Востока предпочтительным или рассматриваются также проекты, например, в Центральной России?
— Для Японии Дальний Восток — наиболее близкая часть России. И к этой территории, так же, как и к Москве и Центральной России, у японских компаний есть высокий интерес.
В Центральной части России сосредоточено большое количество японских компаний — в основном это крупные производители автомобилей и бытовой электроники.
Сейчас есть проекты, рассчитанные на некрупный рынок, по импорту продуктов питания, туалетных принадлежностей и других повседневных товаров японского производства, по продаже автомобилей, по тепличному производству. На Дальнем Востоке есть такие российско-японские экономические связи, которых нет в Центральной России, совсем "с другим лицом".
И нельзя сказать, что какой-то из регионов более важен. Для Японии и Дальний Восток, и Центральная Россия являются ценными.
— В ходе встречи президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил план сотрудничества, охватывающий восемь областей практического взаимодействия. Какие шаги предпринимаются сейчас в этом направлении?
— С той майской встречи в 2016 году и до апреля 2017 года, когда премьер-министр Абэ снова посетил Россию, между Японией и Россией было подписано около 100 соглашений о сотрудничестве.
Действительно, сейчас поводов к расширению двустороннего сотрудничества становится все больше и больше. Я полагаю, что дальнейшая цель — превратить эти соглашения в реальные бизнес-проекты. Вторая задача — создать деловые связи в новых сферах, таких как медицина и IT.
Крайне важно, что даже один такой деловой контакт может породить много новых историй успеха, поэтому надо ценить каждый случай.
— Какие секторы российской экономики сегодня наиболее привлекательны для японских компаний? Планирует ли японский бизнес в настоящий момент новые проекты в России?
— Если раньше главную роль играли энергетика и автомобилестроение, в последнее время у японских компаний повышается интерес к альтернативным областям инвестирования, таким как медицина, сельское хозяйство, градостроительство и инфраструктура.
Основная концепция этого процесса — инвестиции в области, требующие вложений, точнее говоря, поиск совместных решений в тех сферах, в которых у России есть затруднения. Именно эта идея лежит в корне сотрудничества и в медицине, и в сельском хозяйстве.
Необходимо и в дальнейшем развивать данное направление. Конечно, это все на бизнес-основе и предполагает получение прибыли. Но в целом такой процесс, как я думаю, приводит не только к диверсификации экономических отношений между Японией и Россией, но и способствует улучшению условий жизни российских граждан и, в свою очередь, модернизации промышленности в России.
— Заинтересована ли Япония в импорте российских продуктов? Если да, то каких? Есть ли желание покупать российскую пшеницу и мясо? Ведутся ли переговоры по этой теме, на какой они стадии?
— Мы приятно удивлены, как сильно повышается качество российских продуктов питания и других товаров. Например, говядина "Мираторг" используется для питания на борту японской авиакомпании JAL на рейсах Москва-Токио. Уже в недалеком будущем, думаю, российское мясо и рыбные продукты будут продаваться в японских магазинах.
— Планируются ли в ближайшее время бизнес-миссии японских компаний в Россию? Если да, то когда и какие регионы планируется посетить?
— ROTOBO в этом году трижды организовывала крупные бизнес-миссии в Россию: в июне — на ПМЭФ, в июле — на "Иннопром", в сентябре — на ВЭФ. В ближайшие месяцы мы планируем направить менее масштабную делегацию, в основном в регионы Сибири. Вдобавок, как я уже говорил ранее, мы регулярно приезжаем и привозим экспертов с целью повышения производительности на российских предприятиях.