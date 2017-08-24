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Интервью

Роман Копин: Чукотка на ВЭФ представит павильон в виде кита

15:0024.08.2017
(обновлено: 15:55 24.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРоман КопинРоман Копин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Регионы Дальнего Востока готовятся в участию в третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В преддверии этого масштабного мероприятия губернатор Чукотки Роман Копин рассказал в интервью РИА Новости о проектах, которые автономный округ представит на ВЭФ, о планируемых соглашениях и о новых резидентах ТОР "Беринговский".

— Какие проекты Чукотка представит на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке?

— В этом году Чукотский автономный округ впервые примет участие на площадке третьего Восточного экономического форума по презентации инвестиционных проектов регионами Дальнего Востока. Фонд развития Чукотки подготовил несколько предложений для инвесторов, из которых Агентство по привлечению инвестиций и Минвостокразвития отобрали два. Это проект по добыче олова на месторождении Пыркакай и проект по добыче газа на Западно-Озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Приморье. 17 августа 2017
© Фото : Администрация Приморского края
Трутнев анонсировал участие лидеров четырех стран на ВЭФ
Кроме того, правительство пригласило принять участие в ВЭФ инвесторов, которые уже реализуют свои проекты на Чукотке. Это канадская Kinross Gold и австралийская Tigers Realm Coal Limited, а также ООО "Региональная горнорудная компания", которая занимается проектом по освоению Баимской рудной зоны.

Также Чукотка примет участие в культурной программе форума. Гости "Улицы Дальнего Востока" смогут посетить павильон в виде кита с мультимедийными экранами, на которых демонстрируется информация об ареале обитания и особенностях поведения морского исполина. Кроме того, на выставке представят два памятника. Первый — кулику-лопатню, а второй представляет собой каюра на упряжке из семи собак.

— Какие соглашения регион рассчитывает подписать на ВЭФ-2017?

Бухта Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
На ВЭФ обсудят налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке

— Ежегодно на полях форума заключаются соглашения о сотрудничестве и намерениях инвесторов направлять ресурсы в развитие нашего региона. В прошлом годы были заключены соглашения с оценкой по объемам инвестиций более 40 миллиардов рублей. Это соглашения в области энергетической, транспортной инфраструктуры, развития золотодобычи.

В настоящее время ведется активная подготовка и переговоры в этом направлении. В планах подписание на третьем ВЭФ соглашений о развитии проектов в области возобновляемых источников энергии, а также соглашений в области электроэнергетики.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

— Планируется ли разработка новых месторождений на Чукотке, кроме заявленных месторождений Морошка и Сентябрьское? Ожидаете ли вы прирост объемов золотодобычи в регионе в этом году?

резидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. 16 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На ВЭФ обсудят развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока

— В регионе есть два подготовленных к разработке золоторудных месторождения — Кекура и Клен (британской Highland Gold Mining — ред.). Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о актуализации лицензии на разработку Кекуры.

Что касается объемов золотодобычи в регионе, ожидаемый объем в 2017 году составляет 26 тонн. Это на три тонны меньше, чем в 2016 году. Тогда предприятия добыли 29,184 тонны. Снижение специалисты связывают с уменьшением запасов металла на ряде месторождений.

— Недавно "Берингопромуголь", якорный резидент ТОР "Беринговский",  отгрузил первую партию угля на экспорт в КНР. Когда ожидается первый видимый эффект от работы других резидентов ТОР на Чукотке и есть ли новые заявки от потенциальных инвесторов ТОР? 

— Сегодня в ТОР "Беринговский" зарегистрирован 21 резидент с общим объемом заявленных инвестиций 15,2 миллиарда рублей. Это проекты в сфере добычи золота и угля, рыбопереработки, производства электроэнергии, дополнительного образования, водоочистке и утилизации твердых бытовых отходов, тепличного хозяйства, интернет-коммуникаций и связи. В рамках заявленных проектов планируется создание 1189 рабочих мест.

Города России. Хабаровск. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Хабаровский край представит на ВЭФ семь инвестпроектов на 60 млрд рублей
Кроме того, корпорация развития Дальнего Востока утвердила еще три заявки, соглашения по ним находятся в процессе подписания. Еще две заявки находятся на стадии предварительной подготовки в НО "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО".

Ряд резидентов ТОР уже приступили к активной работе и начали выпуск продукции. Например, ООО "АЛЕУТ", которое недавно получило статус резидента ТОР, уже выпускает алюминиевые лодки. Это предприятие является уникальным для Чукотки — в округе аналогичного производства не существует.

 

 

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