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Интервью

Михаил Зацепин: мы должны превратить Калининград в мировую янтарную столицу

11:0016.08.2017
(обновлено: 11:14 16.08.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Калининградского янтарного комбинатаГенеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил ЗацепинГенеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин
© Фото : предоставлено пресс-службой Калининградского янтарного комбината

Калининградский янтарный комбинат, входящий в госкорпорацию "Ростех", — единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, которое ведет промышленную добычу янтаря. В этом году предприятие отмечает 70-летие, коллектив удостоился благодарности от президента России Владимира Путина. Генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Евгении Римко о том, как сегодня работает уникальное добывающее предприятие и как прошел в регионе Второй международный экономический форум янтарной отрасли.

- Михаил Иванович, завершился Второй экономический форум янтарной отрасли, удачно ли он прошел?

Янтарь. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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- На мой взгляд, успешность мероприятия подобного масштаба заключается в его значимости и необходимости проводить регулярно. В прошлом году, когда мы готовили первый форум, страшно волновались — сомнения были даже в том, что у нас вообще получится провести столь масштабное мероприятие. Результаты первого янтарного форума воодушевили нас проводить его на постоянной основе. В этом году особый случай — 70-летие комбината и, по сути, юбилей отечественной янтарной отрасли. Второй форум у нас получился европейского уровня, все участники отметили прекрасную организацию, оформление, интерактив — вышло по-настоящему современно, интересно и познавательно.

Участниками мероприятий форума стали более тысячи человек, еще больше пяти тысяч гостей, туристов и любителей янтаря побывали на разных площадках Amberforum-2017. Была и деловая часть, и выставка-продажа, и большая культурная программа.
В ближайшее время начнем подготовку к третьему Amberforum.

- Какие иностранные делегации посетили форум?

— В прошлом году на форум приезжали участники из Прибалтики, нескольких европейских стран, Катара, Китая. Иностранные гости участвовали только в деловой программе, посетили выставку и другие мероприятия форума. Так скажем, оценили необходимость своего участия.

Янтарь. Архивное фото
© Fotolia / oksf
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А на этот раз приехали уже показать себя во всей красе — семь компаний из Литвы и одна из Белоруссии выставляли у нас свои изделия из янтаря. Мы заранее проконсультировались с калининградской таможней, чтобы у участников не возникло проблем на границе.

В следующий раз постараемся еще больше расширить количество иностранных участников выставки и выставить, например, китайских производителей, у которых есть чему поучиться. Вообще, в деловой программе форума в этом году приняли участие спикеры и гости из Польши, Литвы, Китая, ОАЭ, Франции, Дании, Эстонии, Латвии и ряда других государств. Янтарь в разных странах воспринимается по-разному. Считаю, что для отрасли очень важен и интересен подобный обмен опытом между людьми и разными культурами.

- В рамках форума вы отпраздновали еще и 70-летие комбината.

— Да, и еще раз хочу поздравить коллег по Калининградскому янтарному комбинату и представителей всего янтарного сообщества. Ведь это юбилей не только предприятия, но и всей отрасли. И только вместе мы можем решить задачи, которые поставил перед нами президент Российской Федерации. Основная наша цель — работать для янтарной отрасли, для переработчиков и сделать так, чтобы янтарный край действительно стал таковым и именно здесь были сосредоточены все центры янтарной промышленности.

Добыча янтаря в карьере АО Янтарный комбинат в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В рамках празднования юбилея комбината мы полностью реконструировали смотровую площадку — теперь это современный туристический объект с магазином и кафе. За первую неделю ее посетили две тысячи человек, автобусы с туристами идут один за одним. Практически готов новый современный демонстрационный зал с интерактивными экранами с историей появления янтаря на земле, историей добычи в древние времена, средние века, в современности.

- На форуме прозвучали данные, что доход комбината многократно увеличился. Почему это произошло?

— Очень долгое время цена, по которой реализовывался янтарь, была не совсем понятной. Если мы живем в условиях рынка, то и стоимость должна быть рыночная — так ведь? И для того, чтобы ее определить, решено было попробовать продавать янтарь на аукционах. Первый аукцион мы провели в 2015 году, в 2016-м — еще три, в 2017-м — два, но год еще не закончился. Ближайший пройдет 28-29 августа, как раз после Дня шахтера — нашего профессионального праздника.

Янтарь в руках у старателя. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Что это нам дает? Цена янтаря выросла в разы, и перепродавать его, заниматься спекуляцией сейчас стало невыгодно. Для тех предпринимателей, которые занимаются производством ювелирных изделий, повышение стоимости прошло без особых осложнений, а вот те, кто свой бизнес строил исключительно на перепродаже сырья, остались недовольны, маржинальная составляющая у них теперь равна нулю. Наша задача в том, чтобы развивать отечественный ювелирпром, и для этого, я считаю, именно такой путь — наиболее правильный.

Янтарная комната в Екатерининском дворце. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Величкин
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И если закрытые аукционы — только для российских переработчиков, то иностранные покупатели с июня 2016 года могут в режиме онлайн приобрести янтарь на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Котировки янтаря там — это и есть его справедливая цена. Если в 2016 году через биржу продано около 20 тонн на сумму более 300 миллионов рублей, то в 2017 году уже 138 тонн на сумму свыше 813 миллионов рублей. С июня комбинат реализовывает янтарь только через биржу и через аукционы, больше купить его никак нельзя.

Участвовать, в принципе, может каждый. Все необходимые документы, которые требуется предоставить, чтобы покупать янтарь, указаны на сайте биржи "Санкт-Петербург". Те, кто говорит, что не может зарегистрироваться или, допустим, не может поймать свободный лот на торгах, лукавят — ничего сложного там нет, абсолютно открытый и прозрачный процесс. Даже ребенок разберется.

- В 2016 году комбинат добыл 316 тонн янтаря. В этом году вы делаете прогноз на 450 тонн. За счет чего вы думаете выйти на такие показатели? За счет того, что сейчас в карьере разрабатывается слой с высоким содержанием янтаря?

— И за счет этого тоже. Те плановые показатели, которые у нас есть, не взяты из головы — они рассчитаны еще при проектировке карьера и проведенной геологоразведке. В прошлом году мы наконец закончили добычу в зоне ледникового размыва, который очень затруднял процесс добычных работ.

- Вы рассказывали, что уже готовится проект модернизации комбината за 5,5 миллиарда рублей, в результате которого фактически появится новое современное предприятие. Что должно измениться принципиально и кто разрабатывает проект?

— Опыт наработан у нас, несомненно, но тем не менее есть научно-исследовательские институты, научно-производственные корпорации, которые занимаются подобными вещами. Нам помогает компания ТОМС (технологии обогащения минерального сырья), она, как и комбинат, входит в госкорпорацию "Ростех". Есть две основные задачи: максимально сохранить янтарь в том виде, в котором он находится в земле.

Фрагмент Янтарной комнаты. Архивное фото
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Очень обидно, когда в результате добычи крупные куски ломаются, их цена сразу же снижается, получается, что из-за несовершенства технологии мы сами себя обворовываем. Вторая задача — максимально убрать человеческий фактор. На современных предприятиях, в том числе в пищевой промышленности, руки человека до продукта не дотрагиваются. Уверен, что на смену ручному труду придет что-то действительно современное. Сейчас мы ведем проектные работы, они должны завершиться в 2018 году, и после этого начнется строительство комбината.

- Неоднократно говорилось о создании янтарного кластера. Что он будет включать в себя, насколько жива идея сегодня?

— У нас уже подготовлена дорожная карта, работа идет строго по плану. Кластер будет представлять собой группу компаний, которая будет располагаться на территории Калининградского янтарного комбината, для этого у нас есть все условия, помещения. Есть достаточно большой объем сырья, которое нужно будет переработать. Думаю, что это станет прорывным вопросом. Думаю, что потребуется два-три года, чтобы кластер заработал.

- Кто сегодня работает на комбинате, есть ли специализированные программы по обучению специалистов, нуждается ли предприятие в новых кадрах?

Лов янтаря в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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- У нас с 2013 года идет постоянное увеличение численности персонала. По всем предприятиям, которые входят в Калининградский янтарный комбинат, в 2014 году было 817 человек, в 2016 году уже 986. И если в 2014 году средний возраст персона был 45 лет, то в 2016 году — 42. Идет омоложение кадров, мы столкнулись с тем, что персонал был достаточно пожилой, была опасность, что старики уйдут, а замены им не будет. Поэтому мы много усилий тратим, чтобы исправить ситуацию. Постоянно проводим профессиональную учебу, многих переучиваем на смежные специальности, чтобы у нас была система взаимозаменяемости. Машинистов шагающих экскаваторов мы полностью обучаем на предприятии.

- В прошлом году комбинат впервые в своей истории заключил очень серьезный контракт с китайскими переработчиками. По условиям контракта половину сырья они должны переработать в России, для этого нужно было создать предприятие. Как идет работа?

— Предприятие зарегистрировано, открыт банковский счет. Знаю, что они ведут переговоры с потенциальными партнерами по переработке сырья, понятно, что весь объем, который у них есть, они не в состоянии в ближайшее время сами переработать. Думаю, что здесь будет большая перспектива, в том числе и у местных производителей в кооперации с нашими китайским партнерами. На сегодняшний день они приобрели у нас 180 тонн янтаря, по этому году еще осталось 100 тонн. На следующий год еще 200 тонн.

Окаменелые кости динозавра. Архивное фото
© Fotolia / ramirezom
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Знаю, что среди некоторых наших ювелиров ходят слухи, что китайцам достается лучший янтарь, но смею заверить — это не соответствует действительности: в контракте четко оговаривается, что покупатель получает камень разного качества в зависимости от того, в каких пропорциях его добывает комбинат.

Думаю, что иметь такого глобального стратегического партнера для любого предприятия достаточно большая удача. Мы можем планировать свои финансовые резервы, обновлять технику, решать массу вопросов в плановом порядке, а не думать о том, купят у нас сырье или нет.

Такой перспективный стратегический контракт сказывается очень позитивно на финансовом положении предприятия.

Но, как говорится, нельзя все яйца складывать в одну корзину. Задача стоит — увеличение объемов добычи, но с тем, чтобы не перенасыщать китайский рынок, надо завоевывать другие рынки и заниматься агрессивной политикой в этом плане. Но сейчас если, допустим, индусы захотят что-нибудь у нас купить, у нас нет в настоящее время необходимого объема. Будем работать в этом направлении.

- Не оскорбляют ли вас высказывания, что янтарь — бабушкин камень, который годится на то, чтобы посыпать китайские статуэтки?

— Те, кто был на янтарном форуме Amberforum-2017 и видел, какие сегодня изделия продаются, могут подтвердить, что это далеко не бабушкин камень, это красивые стильные украшения. К сожалению, не так много художников, ювелиров, которые умеют показать всю красоту этого камня. Даже на территории Калининградской области их с десяток, больше нет. Но это такая немассовая профессия, которая требует большого таланта. Не бывает тысячи Рембрандтов или Фаберже. Чем интересен янтарь — тем, что он подходит буквально ко всему. Вот бриллианты к джинсам никак не подойдут, а янтарь, я считаю, на все случаи жизни — его можно сочетать как с вечерним нарядами, так и с повседневным и деловым гардеробом, он демократичный и универсальный.

Образец янтаря с застывшим птенцом
© Фото : Chinese Academy of Sciences / Ming Bai
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Хочу акцентировать внимание на том, что комбинат работает для отрасли. Все, что мы делаем, даже если это модернизация производства, направлено на улучшение качества сырья и выдаваемой продукции, на стимулирование производителей создавать красивые востребованные изделия и в конечном итоге на увеличение интереса и спроса изделий из солнечного камня у потребителей. И конечно, мы делаем все возможное, чтобы аксессуары из янтаря стали популярными и модными среди людей вне зависимости от их возраста, социального статуса и других критериев.

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