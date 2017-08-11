Александр Олешко о "Ты супер! Танцы": удивительная, нужная и светлая идея

Популярный телеведущий Александр Олешко рассказал Sputnik, почему согласился стать ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы"
По окончанию съемок промо-ролика конкурса Олешко рассказал, как долго он думал над предложением телеканала НТВ, и будет ли болеть за представителей Молдавии, откуда сам родом.
— Это логичное продолжение моей многолетней работы с детьми и для детей в самых разных телевизионных проектах, ситкомах, сериалах и фильмах. Поэтому, когда мне сделали такое предложение, я думал не долго — это то, от чего нельзя отказываться, — признался телеведущий.
- Вы смотрели вокальный конкурс "Ты супер!"?
— Да, безусловно, смотрел. В этом конкурсе все было очень трогательно, нежно и по-человечески. Мы же все являемся еще и зрителями, и нам тоже хочется теплых, добрых интонаций, душевного покоя, гармонии. Видите, как нашу планету сотрясает? Каждый день человека чем-то пугают. А этот проект наоборот — дает надежду, которая нужна нам всем. Нужно верить в лучшее.
- Уже успели познакомиться с детьми? Может, даже знаете, за кого сами будете болеть?
— Конечно, у меня будут какие-то свои симпатии, но выделять кого-то до окончания конкурса не буду. Расскажу об этом только, когда все случится. Для меня каждый участник, выходящий на сцену, дорог, я буду его опекать, защищать, помогать, направлять, стараться стать ему другом, как я это делал в других телевизионных проектах.
- Среди участников конкурса есть три замечательные девочки из вашей родной Молдовы. А с ними успели пообщаться?
— У меня еще не было времени с ними познакомиться. Я это сделаю как члены жюри и телезрители — на сцене, непосредственно в конкурсные дни. Ну а после — мы, конечно, будем с ними общаться.
- А что бы вы хотели сказать жителям Кишинева, Молдовы?
Поэтому для меня это всегда большая радость видеть земляков, которые прорвались куда-то, что-то сделали — какие-то удачные шаги в жизни, в карьере. Желаю всем терпения, ума, дружбы и долголетия.