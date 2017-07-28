Василий Бычков: на Sotheby's специально завысили эстимейт работы Дейнеки

Верховный суд России постановил ликвидировать Международную конфедерацию союза художников (МКСХ), в чьей собственности находится в том числе Центральный дом художника на Крымском валу, а также коллекция более 40 тысяч работ советских и российских художников. О происхождении коллекции, собственниках ЦДХ и его дальнейшей судьбе корреспондент РИА Новости поговорила с директором выставочного пространства Василием Бычковым.

— Недавно Верховный суд по иску Минюста принял решение о ликвидации МКСХ, каким вы видите дальнейшее развитие событий, что будет c собственностью конфедератов, в частности с ЦДХ, не являющимся государственной собственностью, но государство на него претендует?

— ЦДХ не является стороной судебного разбирательства, поэтому я деталей не знаю. Знаю только, что решение еще не вступило в силу и что МКСХ собирается подавать апелляцию. На этом фоне многое говорят и пишут. Часто ошибочно. Я руковожу Домом художника без малого 20 лет, ЦДХ это в том числе и мое детище, и в этой ситуации просто не могу что-то не прокомментировать.

ЦДХ — это собственность общественной организации. Сейчас, я считаю, это успешная модель небюджетного многофункционального культурного учреждения. То есть, что многие не знают, никаких средств из городского и федерального бюджета на содержание и осуществление своей деятельности ЦДХ не получает. За исключением, к сожалению, редких и небольших грантов, составляющих от 0,5 до 1% от оборота в год.

Где-то промелькнуло в прессе, что ЦДХ не могли построить без бюджетных денег, на членские взносы Союза художников СССР. Конечно, не на членские взносы. Выставочный зал был построен в 1979 году на доходы от деятельности художественных комбинатов, которые, поверьте, зарабатывали совсем не маленькие деньги, насыщая всю страну художественными произведениями.

— Это здание было знаменитым советским долгостроем…

— Как мне рассказывал архитектор этого проекта Николай Петрович Сукоян, по генплану до войны было принято решение, что здесь будет построено здание Академии наук. После войны началось строительство, был сделан фундамент, а потом Академию наук решили перенести на Воробьевы горы. На ее фундаменте постановили строить новое здание Третьяковской галереи, а поодаль, строго по оси входа в Парк Горького, здание Союза художников СССР. Но смета не понравилась Хрущеву. Он возмутился, в результате ЦДХ и Третьяковку объединили в одно здание. ЦДХ ввели в 1979 году, а Третьяковку еще достраивали, так как Союза художников СССР был порасторопней насчет денег, федеральному правительству перед Олимпиадой-80 было не до того. И это лишнее свидетельство того, что деньги были не из одного государственного кармана. Я подсчитывал, каждый член МКСХ, в том числе и я, как член МОСХа, имеет примерно 0,7 квадратных метра в собственности от общей площади здания в 24 тысячи квадратных метра.

— А члены МКСХ могут претендовать по суду получить компенсацию за 0,7 в центре, в случае, если здание заберет Росимущество? Подать коллективный иск?

— Вы знаете, художнику нужно не 0,7 квадратных метра, а возможность выставить свои работы. И в этом смысле обнадеживают слова руководства министерства культуры в одном из интервью, что "министерство культуры сделает все, чтобы российские авторы продолжали выставляться на площадке Центрального дома художника".

— На какие деньги существовал ЦДХ в первые годы после распада СССР? © Фото : Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" Британский меценат подарил Ростовскому кремлю поддельные картины

— До 1991 года все выставки и всю структуру ЦДХ — зарплаты сотрудникам, электричество, производство выставок и так далее — оплачивал Союз художников СССР. Когда СССР распался, собрался съезд Союза художников, на котором было принято решение создать МКСХ, чтобы сохранить активы. В нее вошли Московский союз художников, Ленинградский, Киевский, кажется, и республиканские союзы, которые передали свои доли в конфедерацию. В начале 90-х, чтобы как-то поддерживать деятельность ЦДХ, дирекция приняла решение сдавать площади в аренду художникам по мизерным ставкам, составляющим половину себестоимости метра, согласно Уставу. А где брать вторую половину? Тогда здесь стали появляться галереи, киоски, нехудожественные, непрофильные выставки. Рассказывали, что первой была выставка товаров "Польша — 93", которая принесла, насколько я понимаю, доход.

В 1996 году я придумал для ЦДХ серию выставок в области культуры — Антикварный салон, книжная ярмарка Non/fiction, "Арт Москва", "Арх Москва" и другие. Они стали приносить ощутимый доход ЦДХ и до сих пор составляют костяк выставочной программы. На сегодняшний день удалось отказаться почти от всех непрофильных выставок.

— Скандал вокруг Конфедерации начался в 2014 году, после того как на торгах Sotheby's были проданы работы из коллекции МКСХ, вывезенных якобы по заниженной цене. Это вызвало недовольство министерства культуры, которое видит свою миссию в том, чтобы коллекция не ушла за границу. А какое отношение Минкультуры имеет к частной коллекции конфедератов?

— Конфедерации в собственность вместе с ЦДХ, Подольским комбинатом, Домом творчества "Сенеж" была передана коллекция из 44 тысяч произведений, из них 4,5 тысячи единиц живописи, которая приобреталась на деньги Союза художников СССР у лучших из лучших. Конфедерация с 90-х годов ничего не разбазаривала, не продавала, а сохраняла — сами знаете, какие были времена. Все сохранилось, и это их большая заслуга. Содержание коллекции обходилось почти в 200 тысяч долларов в год. Отдел хранения, охрана, коммуналка, ремонт помещений, реставрация, учет и прочее. Она находилась в разных помещениях. В какой-то момент мудро решили собрать все в одно место — в Подольском комбинате, где по всем правилам сделали хранилище. Сейчас она там и находится, опечатанная.

— Работы из коллекции когда-нибудь экспонировались в ЦДХ или за границей? © РИА Новости / Руслан Кривобок Перейти в фотобанк Как превратить поездку в метро в искусство

— В начале 2000-х я предлагал работы из коллекции, на хранение которой мы тратим огромные деньги, выставлять по обмену, как это делают музеи. Но заниматься этим никто не стал — опасно, вдруг что. До кризиса 2008 года у нас тут все колосилось, я не знал, куда воткнуть выставку, в Москве был дефицит выставочных площадей. Мы имели возможность поменять вентиляционное оборудование на полмиллиона евро, чтобы высвободить 500 квадратных метров. А в 2009-м все стало очень плохо. Я помню 2 апреля 2009 года, когда на счету ЦДХ было 2 миллиона рублей при том, что в день содержание учреждения стоит 560 тысяч рублей. Выставочные проекты сократились на 25-30%. Как раз тогда на освободившихся площадях мы сделали роскошную выставку графики советских мастеров из коллекции, разных периодов начиная с 20-30 годов прошлого века..

— И тут-то о неведомой никому коллекции узнал Sotheby's…

— Именно так. И сильно заинтересовался. У работ безукоризненный провенанс (история). В советское время работы у художников сначала приобретало министерство культуры, чтобы раздать в музеи и так далее, а после него Союз художников приобретал картины на свои средства.

На фоне кризисной финансовой ситуации исполкомом МКСХ было принято решение что-то продать. В коллекции было несколько полотен Георгия Нисского, постановили выставить одно-два на аукцион и еще несколько работ наших современных художников и на эти деньги поддерживать имущество, а также закупать в коллекцию работы современных российских художников.

Было получено разрешение из министерства культуры. Кажется, работы были оценены в 5 миллионов рублей до скачка доллара.

— По-вашему, цена была занижена?

— Много это или мало — пять миллионов, не знаю. Но никто не ожидал, что работу Нисского "Над снегами" приобретет Алексей Ананьев за миллион 700 тысяч фунтов. Но это же торги, лотерея. Картина Нисского вернулась в страну и открыто экспонируется в музее Ананьева, а не в запаснике лежит.

— Недовольство властей вызвала выставленная на аукцион работа Александра Дейнеки…

— Дейнеку не продавали. Насколько я знаю, специально завысили эстимейт (стартовая стоимость), чтобы работа не продалась, зато весь Лондон был увешан билбордами с Дейнекой.

— На что пошли вырученные от аукциона деньги?

— Две венткамеры, ремонт кровли, поставили четвертый эскалатор, сделали полы в трех залах, новое мощение, реконструировали, наконец, кино-концертный зал, доделали офортную студию в Доме творчества "Сенеж".

— Еще ей инкриминируют сдачу в аренду помещений непрофильным организациям в нарушение Устава. © Фото предоставлено галерей "Фрагмент" Музейный "Тиндер": зачем художница приглашала мужчин на свидания в музеи

— ЦДХ это крупнейший в стране галерейный центр. У нас в ЦДХ арендуют помещения 48 галерей старого и современного искусства и 20 сервисных организаций, в том числе лучший, я считаю, в стране магазин художественных материалов, багетные мастерские, компании по организации выставок и строительству художественных экспозиций, кафе-ресторан для обслуживания сотрудников ЦДХ, ГТГ и посетителей выставок. Все это неотъемлемая часть художественного процесса. В ЦДХ нет ни одной непрофильной организации.

— Курсируют слухи, вполне логичные, что после ликвидации МКСХ площади ЦДХ передадут Третьяковской галерее.

— По слухам, как один из вариантов дальнейшего развития событий… Но до вступления решения в силу никто ничего определенного не говорит.

— А кому отойдет коллекция конфедератов, как вы думаете?

— Если решение вступит в силу, то, наверное, она перейдет на баланс какой-то государственной организации. В коллекции Третьяковки, на мой взгляд, только некоторые картины смотрелись бы логично. Кстати, год назад на волне скандала конфедераты собрались и постановили передать эту коллекцию государству с глаз долой. Но ее тогда не приняли, и никто не берет до сих пор.