США
27.0727 июля13:05МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Анатолий Пахомов: для Сочи каждый болельщик – потенциальный турист

13:0027.07.2017
(обновлено: 13:02 27.07.2017)
080
© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкАнатолий ПахомовАнатолий Пахомов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк

Сочи провел матчи Кубка конфедераций на высоком уровне, организационные проблемы остаются, но власти намерены решить их до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, а также о том, как иностранные болельщики находили общий язык с жителями Сочи, какие экскурсионные маршруты город запустит к ЧМ-2018 и как крупные спортивные мероприятия влияют на туристическую привлекательность города, рассказал в интервью РИА Новости мэр Сочи Анатолий Пахомов.

— Как была организована транспортная логистика Сочи во время Кубка конфедераций?

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Граждане США во время КК-2017 взяли 120 бесплатных билетов на поезда

— По большому счету логистикой мы занимаемся с того момента, как начали готовиться к Олимпийским играм 2014 года. За это время было проведено множество событийных мероприятий: это и сама Олимпиада, и Военные игры, и гонки "Формулы-1", и Всемирные хоровые игры. Практически все они проводятся в Имеретинской низменности, которая изначально была правильно спланирована для таких мероприятий. Используя свой опыт и имеющуюся инфраструктуру, мы заблаговременно спланировали транспортную логистику на Кубок конфедераций. Для комфортного транспортного обслуживания был организован бесплатный проезд зрителей, волонтеров и других аккредитованных лиц, которым воспользовались почти 90 тысяч человек. В дни проведения матчей было задействовано 70 пар электричек "Ласточка", 100 автобусов-шаттлов и более 150 автобусов по муниципальным автобусным маршрутам. Интервал движения составлял пять-семь минут. Работа автомобильного транспорта была продлена до трех часов ночи, организованы пункты перевозки маломобильных групп населения. Таким образом мы рассчитали, что при максимальной загрузке стадиона "Фишт" — 45 тысяч человек — все гости в течение двух часов смогут выехать из Олимпийского парка. Поэтому тот транспортный план, который был разработан и утвержден всеми ведомствами, сработал достаточно эффективно.

— С таксистами была проведена дополнительная работа?

Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Эксперт: Кубок конфедераций – это история не только про футбол

— Еще до начала Кубка конфедераций мы собрали все местные компании такси и рассказали им, что проведение в Сочи турнира такого масштаба, как Кубок конфедераций, — это большая честь и гордость для нас, поэтому подвести нельзя. Также до турнира мы организовали проверку нелегальных перевозчиков, было выявлено и помещено на специализированную стоянку более 150 машин, оказывающих услуги ненадлежащего характера. Въезд в Олимпийский парк в период проведения турнира для транспортных средств был ограничен. Специальные пропуска были выданы общественному транспорту, также такси получили порядка 400 пропусков. Вся информация об инцидентах в транспортной сфере направлялась в региональный центр управления пассажирскими перевозками. Значимых замечаний и нарушений во время соревнования зафиксировано не было.

—  Гостиниц для болельщиков хватило? Насколько готовы отели к чемпионату мира?

— В гостиничной отрасли у нас также имеется большой опыт. Все наши спортивные команды и гости Кубка конфедераций располагались в Имеретинке, в отелях, построенных к Олимпийским играм-2014. Все они имеют большой опыт единовременного приема большого количества гостей, все объекты размещения были заблаговременно классифицированы, персонал прошел обучение и инструктаж, что дало хороший результат.

Болельщики во время матча Кубка конфедераций-2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров

За время проведения в Сочи Кубка конфедераций в общей сложности город посетило более 200 тысяч человек. Общая загрузка отелей Имеретинской низменности на период Кубка конфедераций составила почти 69%. Увеличение номерного фонда в Сочи к чемпионату мира по футболу не требуется, так как на сегодняшний день у нас функционируют 1,8 тысячи объектов размещения на 73 тысячи номеров. С учетом гостевых домов и мини-отелей мы способны разместить единовременно до 200 тысяч гостей. Организация размещения участников и приглашенных гостей как на Кубке конфедераций 2017, так и на чемпионате мира по футболу 2018, осуществляется компанией MATCH Accommodation, официальным поставщиком услуг размещения FIFA. На сегодняшний день компания подписала договоры с 28 отелями города Сочи по размещению различных клиентских групп ЧМ-2018.

— Не возникло ли у иностранных гостей Сочи проблем в общении с таксистами, с сотрудниками ресторанов, магазинов, гостиниц, волонтерами?

— Мы создавали благоприятную лингвистическую языковую среду еще к Олимпиаде. То наследие, которое досталось нам после Игр, оно и сегодня работает на высоком уровне. В настоящее время у нас в городе много волонтеров, которые очень хорошо владеют английским языком, у сотрудников отелей, гостиниц и ресторанов тоже есть навыки общения с иностранцами. Помимо этого город оснащен информативными указателями и табличками для иностранных гостей, на русском и английском языках транслируются все объявления в аэропорту Сочи и на железнодорожных вокзалах, там же размещены 12 информационных стоек, организована работа волонтеров, информирующих жителей и гостей курорта. Вывески с названием улиц, часами работы магазинов и аптек, меню в ресторанах также имеют перевод на английский. К чемпионату мира мы продолжим совершенствовать языковую среду. Для жителей и гостей курорта в Сочи действует городской проект "Слово дня", с помощью которого они могут выучить одно английское слово или фразу в день. Новый материал размещается на городских экранах, в торговых центрах, учреждениях культуры, образования и здравоохранения. Увеличение словарного запаса на английском языке помогает снять барьеры общения с гражданами других стан, которые приедут в Сочи.

— Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций в Сочи составила почти 30,5 тысячи человек, при его вместимости 41,2 тысячи. Расскажите про пропускную способность стадиона.

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
История финалов Кубка конфедераций

— Готовность стадиона "Фишт" проверяют специалисты — организаторы, оргкомитет FIFA, — которые дали ему самую высокую оценку. То есть он справился со всеми задачами. Опыт тестовых матчей, таких как матч Россия — Бельгия или "Урал" — "Локомотив", и опыт Кубка конфедераций позволяет нам сделать вывод о готовности стадиона и необходимой инфраструктуры к максимальной загрузке. Кубок конфедераций стал для нас еще одним тестовым мероприятием, которые проводятся для того, чтобы увидеть недочеты. Да, мы видим и знаем недостатки, которые еще предстоит исправить.

—  И что еще предстоит сделать к чемпионату мира?

— Основной объект, который нам осталось подготовить к чемпионату мира 2018 года, это так называемая "Фан-зона", или Фестиваль болельщиков, разместится он на площади Южного мола Сочинского морского порта. Площадка будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года, во все дни мундиаля. На площадке планируется размещение сценического комплекса, экрана, звукового и светового оборудования, а также объектов общественного питания. Здесь же будут установлены информационная стойка, детская площадка и зона для маломобильных групп населения.

Помимо этого нам предстоит украсить город к началу чемпионату мира, это примерно 24 тысячи квадратных метров тематических баннеров, две тысячи квадратных метров элементов цветочного оформления, также нам предстоит установить новые флагштоки и световые консоли, число которых увеличится в два раза и составит 400 штук.

Уже весной 2018 года начнется обучение городских волонтеров, всего на чемпионат будет задействовано 1580 городских волонтеров. Они будут задействованы в работе информационных палаток по всему городу, на территории, прилегающей к стадиону "Фишт", и на Фестивале болельщиков.

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
© Инфографика
Кубок Конфедераций в цифрах и фактах

— Насколько для Сочи полезен опыт, который город получил в результате проведения Кубка конфедераций?

— Любое наследие всегда полезно. После Олимпийских игр у нас появилась любовь к спорту, люди по-другому стали относиться к нему, активно ходят болеть на стадионы за свои команды, живут спортивной жизнью, очень многие дети стали заниматься зимними видами спорта. Это говорит о том, что наряду с материальным наследием появилось и моральное. Благодаря Кубку конфедераций мы также ожидаем большого пополнения воспитанников в детские футбольные секции — плюс три тысячи ребят к уже занимающимся двум тысячам. Помимо этого в копилку футбольных объектов города к современному стадиону "Фишт" добавятся две тренировочные площадки — на пересечении улиц Гоголя и Ленина и на Олимпийском проспекте, — которые будут переданы муниципалитету.

— Повлияло ли проведение Кубка конфедераций в Сочи на курортную привлекательность города?

— Сегодня мы рассматриваем Кубок конфедераций как мероприятие, которое нам помогло увеличить привлекательность курорта Сочи и туристический поток. Причем не сиюминутно, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Марко Фабиан радуется забитому голу во время матча 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Германии и Мексики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ФИФА назвала лучший гол Кубка конфедераций — 2017
После турнира весь мир облетели удивительные фотографии футбольных болельщиков из Мексики, Новой Зеландии, Камеруна, Германии, Китая и других стран. Они в восторге от Сочи, мы увидели множество положительных комментариев о красоте и гостеприимстве Сочи в социальных сетях. Специально для участников и гостей Кубка конфедераций — а в дальнейшем и матчей чемпионата мира по футболу — нами разработаны экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам Сочи. Это Олимпийский парк, "Сочи Парк", "Сочи Автодром" и трасса "Формулы-1", объекты горнолыжной инфраструктуры Красной поляны, парки "Дендрарий" и "Ривьера", смотровая башня на горе Ахун. Мы еще раз показали всему миру, что наш город самый красивый, чистый, комфортный, удобный и безопасный.

Каждый болельщик Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу — наш потенциальный турист. Эти масштабные события в жизни города однозначно скажутся положительным образом на посещаемости курорта и популяризации его не только в России, но и за рубежом. И мы все сделаем для того, чтобы они прошли на должном уровне. Сочи — это курортная столица страны, город, который благодаря подготовке к Олимпийским играм, пережил второе рождение. В прошлом году мы приняли 6,5 миллиона отдыхающих. Это лучший показатель в нашей истории. Мы стали круглогодичным курортом международного уровня, уже не раз проводили международные события и доказывали, что делаем это на высочайшем уровне. Организация матчей Кубка конфедераций также получила самые высокие оценки от различных экспертов. Уверен, что чемпионат мира по футболу в 2018 году станет беспрецедентным мировым проектом и еще одним крупнейшим событием в копилке достижений нашей страны и города.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена