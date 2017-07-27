Анатолий Пахомов: для Сочи каждый болельщик – потенциальный турист

Сочи провел матчи Кубка конфедераций на высоком уровне, организационные проблемы остаются, но власти намерены решить их до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, а также о том, как иностранные болельщики находили общий язык с жителями Сочи, какие экскурсионные маршруты город запустит к ЧМ-2018 и как крупные спортивные мероприятия влияют на туристическую привлекательность города, рассказал в интервью РИА Новости мэр Сочи Анатолий Пахомов.

— Как была организована транспортная логистика Сочи во время Кубка конфедераций? © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Граждане США во время КК-2017 взяли 120 бесплатных билетов на поезда

— По большому счету логистикой мы занимаемся с того момента, как начали готовиться к Олимпийским играм 2014 года. За это время было проведено множество событийных мероприятий: это и сама Олимпиада, и Военные игры, и гонки "Формулы-1", и Всемирные хоровые игры. Практически все они проводятся в Имеретинской низменности, которая изначально была правильно спланирована для таких мероприятий. Используя свой опыт и имеющуюся инфраструктуру, мы заблаговременно спланировали транспортную логистику на Кубок конфедераций. Для комфортного транспортного обслуживания был организован бесплатный проезд зрителей, волонтеров и других аккредитованных лиц, которым воспользовались почти 90 тысяч человек. В дни проведения матчей было задействовано 70 пар электричек "Ласточка", 100 автобусов-шаттлов и более 150 автобусов по муниципальным автобусным маршрутам. Интервал движения составлял пять-семь минут. Работа автомобильного транспорта была продлена до трех часов ночи, организованы пункты перевозки маломобильных групп населения. Таким образом мы рассчитали, что при максимальной загрузке стадиона "Фишт" — 45 тысяч человек — все гости в течение двух часов смогут выехать из Олимпийского парка. Поэтому тот транспортный план, который был разработан и утвержден всеми ведомствами, сработал достаточно эффективно.

— С таксистами была проведена дополнительная работа? © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Эксперт: Кубок конфедераций – это история не только про футбол

— Еще до начала Кубка конфедераций мы собрали все местные компании такси и рассказали им, что проведение в Сочи турнира такого масштаба, как Кубок конфедераций, — это большая честь и гордость для нас, поэтому подвести нельзя. Также до турнира мы организовали проверку нелегальных перевозчиков, было выявлено и помещено на специализированную стоянку более 150 машин, оказывающих услуги ненадлежащего характера. Въезд в Олимпийский парк в период проведения турнира для транспортных средств был ограничен. Специальные пропуска были выданы общественному транспорту, также такси получили порядка 400 пропусков. Вся информация об инцидентах в транспортной сфере направлялась в региональный центр управления пассажирскими перевозками. Значимых замечаний и нарушений во время соревнования зафиксировано не было.

— Гостиниц для болельщиков хватило? Насколько готовы отели к чемпионату мира?

— В гостиничной отрасли у нас также имеется большой опыт. Все наши спортивные команды и гости Кубка конфедераций располагались в Имеретинке, в отелях, построенных к Олимпийским играм-2014. Все они имеют большой опыт единовременного приема большого количества гостей, все объекты размещения были заблаговременно классифицированы, персонал прошел обучение и инструктаж, что дало хороший результат.

За время проведения в Сочи Кубка конфедераций в общей сложности город посетило более 200 тысяч человек. Общая загрузка отелей Имеретинской низменности на период Кубка конфедераций составила почти 69%. Увеличение номерного фонда в Сочи к чемпионату мира по футболу не требуется, так как на сегодняшний день у нас функционируют 1,8 тысячи объектов размещения на 73 тысячи номеров. С учетом гостевых домов и мини-отелей мы способны разместить единовременно до 200 тысяч гостей. Организация размещения участников и приглашенных гостей как на Кубке конфедераций 2017, так и на чемпионате мира по футболу 2018, осуществляется компанией MATCH Accommodation, официальным поставщиком услуг размещения FIFA. На сегодняшний день компания подписала договоры с 28 отелями города Сочи по размещению различных клиентских групп ЧМ-2018.

— Не возникло ли у иностранных гостей Сочи проблем в общении с таксистами, с сотрудниками ресторанов, магазинов, гостиниц, волонтерами?

— Мы создавали благоприятную лингвистическую языковую среду еще к Олимпиаде. То наследие, которое досталось нам после Игр, оно и сегодня работает на высоком уровне. В настоящее время у нас в городе много волонтеров, которые очень хорошо владеют английским языком, у сотрудников отелей, гостиниц и ресторанов тоже есть навыки общения с иностранцами. Помимо этого город оснащен информативными указателями и табличками для иностранных гостей, на русском и английском языках транслируются все объявления в аэропорту Сочи и на железнодорожных вокзалах, там же размещены 12 информационных стоек, организована работа волонтеров, информирующих жителей и гостей курорта. Вывески с названием улиц, часами работы магазинов и аптек, меню в ресторанах также имеют перевод на английский. К чемпионату мира мы продолжим совершенствовать языковую среду. Для жителей и гостей курорта в Сочи действует городской проект "Слово дня", с помощью которого они могут выучить одно английское слово или фразу в день. Новый материал размещается на городских экранах, в торговых центрах, учреждениях культуры, образования и здравоохранения. Увеличение словарного запаса на английском языке помогает снять барьеры общения с гражданами других стан, которые приедут в Сочи.

— Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций в Сочи составила почти 30,5 тысячи человек, при его вместимости 41,2 тысячи. Расскажите про пропускную способность стадиона. © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк История финалов Кубка конфедераций

— Готовность стадиона "Фишт" проверяют специалисты — организаторы, оргкомитет FIFA, — которые дали ему самую высокую оценку. То есть он справился со всеми задачами. Опыт тестовых матчей, таких как матч Россия — Бельгия или "Урал" — "Локомотив", и опыт Кубка конфедераций позволяет нам сделать вывод о готовности стадиона и необходимой инфраструктуры к максимальной загрузке. Кубок конфедераций стал для нас еще одним тестовым мероприятием, которые проводятся для того, чтобы увидеть недочеты. Да, мы видим и знаем недостатки, которые еще предстоит исправить.

— И что еще предстоит сделать к чемпионату мира?

— Основной объект, который нам осталось подготовить к чемпионату мира 2018 года, это так называемая "Фан-зона", или Фестиваль болельщиков, разместится он на площади Южного мола Сочинского морского порта. Площадка будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года, во все дни мундиаля. На площадке планируется размещение сценического комплекса, экрана, звукового и светового оборудования, а также объектов общественного питания. Здесь же будут установлены информационная стойка, детская площадка и зона для маломобильных групп населения.

Помимо этого нам предстоит украсить город к началу чемпионату мира, это примерно 24 тысячи квадратных метров тематических баннеров, две тысячи квадратных метров элементов цветочного оформления, также нам предстоит установить новые флагштоки и световые консоли, число которых увеличится в два раза и составит 400 штук.

Уже весной 2018 года начнется обучение городских волонтеров, всего на чемпионат будет задействовано 1580 городских волонтеров. Они будут задействованы в работе информационных палаток по всему городу, на территории, прилегающей к стадиону "Фишт", и на Фестивале болельщиков.

— Насколько для Сочи полезен опыт, который город получил в результате проведения Кубка конфедераций?

— Любое наследие всегда полезно. После Олимпийских игр у нас появилась любовь к спорту, люди по-другому стали относиться к нему, активно ходят болеть на стадионы за свои команды, живут спортивной жизнью, очень многие дети стали заниматься зимними видами спорта. Это говорит о том, что наряду с материальным наследием появилось и моральное. Благодаря Кубку конфедераций мы также ожидаем большого пополнения воспитанников в детские футбольные секции — плюс три тысячи ребят к уже занимающимся двум тысячам. Помимо этого в копилку футбольных объектов города к современному стадиону "Фишт" добавятся две тренировочные площадки — на пересечении улиц Гоголя и Ленина и на Олимпийском проспекте, — которые будут переданы муниципалитету.

— Повлияло ли проведение Кубка конфедераций в Сочи на курортную привлекательность города?

— Сегодня мы рассматриваем Кубок конфедераций как мероприятие, которое нам помогло увеличить привлекательность курорта Сочи и туристический поток. Причем не сиюминутно, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

После турнира весь мир облетели удивительные фотографии футбольных болельщиков из Мексики, Новой Зеландии, Камеруна, Германии, Китая и других стран. Они в восторге от Сочи, мы увидели множество положительных комментариев о красоте и гостеприимстве Сочи в социальных сетях. Специально для участников и гостей Кубка конфедераций — а в дальнейшем и матчей чемпионата мира по футболу — нами разработаны экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам Сочи. Это Олимпийский парк, "Сочи Парк", "Сочи Автодром" и трасса "Формулы-1", объекты горнолыжной инфраструктуры Красной поляны, парки "Дендрарий" и "Ривьера", смотровая башня на горе Ахун. Мы еще раз показали всему миру, что наш город самый красивый, чистый, комфортный, удобный и безопасный.

Каждый болельщик Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу — наш потенциальный турист. Эти масштабные события в жизни города однозначно скажутся положительным образом на посещаемости курорта и популяризации его не только в России, но и за рубежом. И мы все сделаем для того, чтобы они прошли на должном уровне. Сочи — это курортная столица страны, город, который благодаря подготовке к Олимпийским играм, пережил второе рождение. В прошлом году мы приняли 6,5 миллиона отдыхающих. Это лучший показатель в нашей истории. Мы стали круглогодичным курортом международного уровня, уже не раз проводили международные события и доказывали, что делаем это на высочайшем уровне. Организация матчей Кубка конфедераций также получила самые высокие оценки от различных экспертов. Уверен, что чемпионат мира по футболу в 2018 году станет беспрецедентным мировым проектом и еще одним крупнейшим событием в копилке достижений нашей страны и города.