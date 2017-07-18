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Интервью

Сергей Дурыгин: на "Спасской башне" сыграем попурри из мультфильмов

10:0018.07.2017
(обновлено: 10:11 18.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНачальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин. Архивное фотоНачальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В преддверии Десятого международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин рассказал обозревателю РИА Новости Михаилу Севастьянову о военно-исторических особенностях музыкального коллектива, сравнимого с детским конструктором, способности оркестрантов выступать под палящим солнцем и на лютом морозе, фраках с погонами и фестивальной композиции из мультфильмов в духовом исполнении.

- Сергей Юрьевич, известный во всем мире Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации 1 октября 2017 года отметит 90-летие со дня создания. Какие мероприятия, на каких концертных площадках включает юбилейная программа?

— Действительно, официальной датой создания оркестра считается 1 октября 1927 года. Но в результате проделанной на протяжении примерно десятка лет совместной с профессиональными архивистами работы были обнаружены документы, в том числе ранее засекреченные, из которых следует, что главный военный оркестр молодой тогда советской республики был создан в 1921 году. Мы недавно подали документы для того, чтобы узаконить реальную дату образования нашего музыкального коллектива. Надеюсь, через четыре года отметим его 100-летний юбилей.

Директор фестиваля Спасская башня Сергей Смирнов. Архивное фото
© Фото : Кирилл Каллиников
Смирнов: у фестиваля "Спасская башня" — великий зритель "в квадрате"

Тем не менее в честь 90-летия оркестра запланирована серия концертов и для военнослужащих, и для широкой публики. Уже имеется договоренность о выступлении в Большом зале Московской государственной консерватории. Это наши друзья — ректор консерватории всегда идет нам навстречу. В рамках 90-летия 26 июня у нас уже был концерт, мы приняли участие в "Весеннем фестивале", который проводит консерватория. И осенью будут юбилейные концерты.

- Насколько насыщен, так скажем, гастрольный график оркестра в год его официального юбилея?

— У нас очень много служебных командировок, которые можно назвать военными гастролями. В первую очередь мы выступаем перед военнослужащими, членами их семей.

Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На "Спасской башне" пройдет состязание молодежных почетных караулов

Министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Васильевич Герасимов уделяют нашим поездкам серьезное внимание. Выделяется военный самолет, и мы летим в отдаленные гарнизоны. Каждый год, к примеру, мы выступаем на Дальнем Востоке. Недавно были в Хабаровске. До этого — на Курилах. В сентябре будем на Сахалине.

То есть мы постоянно выезжаем — 14 июля побывали на космодроме Плесецк, где на плацу части выступили перед военнослужащими и их семьями.

В прошлом году мы выступали перед нашими солдатами и офицерами в Сирии. Вылетали туда с ныне покойным Валерием Михайловичем Халиловым, когда он занимал должность главного военного дирижера — до своего назначения в Ансамбль Александрова, и Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Концерт длился более трех часов без перерыва. Поставят задачу — будем еще вылетать туда столько раз, сколько нужно.

За рубеж мы выезжаем примерно раз в год. В январе 2017 года мы представляли нашу страну и ее военно-музыкальную культуру на международном фестивале военных оркестров в немецком Бремене.

- Можно сравнить его с Московским международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня"?

— Наш фестиваль по сравнению с европейскими, имеющими возраст несколько десятков лет, молод. Тем не менее наш — самый масштабный. Сама Красная площадь — огромная, и то, что на ней происходит, потрясает не только зрителей, но и участников.

- Эталонная запись Государственного гимна РФ, как прежде — гимна СССР, звучит в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны. Коллективом создана золотая антология русской военной музыки — сотни записей, которые хранятся в Государственном фонде телевизионных и радиопрограмм. За последние годы оркестром записано большое количество компакт-дисков русской и зарубежной музыки. Какие памятники культуры собираетесь создать для потомков в год юбилея творческого коллектива и в дальнейшей перспективе?

— За время существования оркестра сделано более полутора тысяч записей, хранящихся в фондах. Любая музыка в исполнении духовых оркестров, которая звучит фоном в отечественных художественных, документальных фильмах, телевизионных и радиопередачах, на 99% записана Первым отдельным образцово-показательным оркестром министерства обороны СССР и его преемником — Центральным оркестром минобороны России.

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
В рамках фестиваля "Спасская башня" выступит Президентский оркестр

Нам помогают записывать музыку наши друзья, в том числе дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Они берут на себя финансирование издания компакт-дисков, которые мы затем дарим воинским частям, школам, любителям духовой музыки.

Кстати сказать, духовая музыка — это не только военные марши. Это вальсы, танго, фокстроты…

Сейчас мы занимаемся восстановлением старых русских маршей и вальсов, которые, к сожалению, забыты — в ХIХ веке невозможно было осуществлять граммофонную запись. Мы делаем новые аранжировки, и у нас уже есть записи. При содействии дирекции "Спасской башни" мы выпустили два двойных компакт-диска с музыкой ХIХ и ХХ веков. Недавно мы записали еще один диск с наших концертов. Будем искать возможность его издания.

Забытой хорошей музыки очень много. Мы находим произведение, делаем аранжировку, исполняем в концерте, производим запись. Это непрерывный процесс.

- Какое место в жизни оркестра занимает Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"?

— Одно из важнейших. Фестиваль "Спасская башня" — знаковое явление в культурной жизни нашей страны. Это — возрождение духовой музыки. К сожалению, до недавнего времени она была в забвении. Хотелось бы напомнить, что в СССР действовало огромное количество духовых кружков, практически в каждой школе был духовой оркестр.

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - 2016
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Центральный военный оркестр Минобороны выступит на "Спасской башне"

Мы общаемся с нашими зарубежными коллегами-музыкантами и представляем, какое значение придают духовой музыке в США, Европе. Там очень много гражданских любительских и профессиональных духовых оркестров.

К слову, я всегда говорю, что нет нот цвета хаки — они все черные. Творческий человек оканчивает гражданское музыкальное учебное заведение и затем приходит служить в военный оркестр. Такой алгоритм существует во всем мире.

В 1990-е годы у нас был очень сильный провал. В двухтысячные постепенно началось возрождение духовой музыки в нашей стране. Во многом благодаря фестивалю "Спасская башня", который популяризирует, пропагандирует духовую музыку. Мне известны случаи, когда после посещения "Спасской башни" дети начали учиться игре на духовых инструментах и сейчас уже готовятся стать профессиональными военными музыкантами.

- Чем планируете удивить зрителей "Спасской башни-2017" и поддержать интерес молодежи к духовой музыке?

— На Соборной площади Московского Кремля 12 июля мы представили для утверждения композицию, с которой оркестр выступит на нынешнем фестивале. Это композиция из популярных мелодий советских авторов, звучавших в мультипликационных фильмах.

Регламент нашего выступления на фестивале — 6-7 минут. Оркестров много, и почти за три часа зритель психологически устает от большого количества композиций. А еще есть финал с выходом на Красную площадь всех оркестров, исполняющих общую композицию. Поэтому установлен такой небольшой хронометраж для каждого участвующего в фестивале музыкального коллектива.

- Помимо исполнительского мастерства, ваш оркестр отличается строевой выправкой и образцовым ношением военной формы одежды. Какие новые строевые элементы введены в ваше дефиле? Насколько обновился военный гардероб музыкантов?

— Строевые приемы с музыкальными инструментами, определенные уставом и специальными положениями о военном оркестре, почти не изменились с девятнадцатого века. Это — историческая традиция: музыкант красиво держит свой инструмент, четко его поднимает в один или несколько элементов.

Коллектив из Китая на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Десятый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

В дефиле, перестроениях мы в пределах разумного можем позволить себе какие-то вольности. К примеру, исполняя представленную на Соборной площади Кремля композицию, мы двигались кругами, создавали различные фигуры — восьмерки, ромбы, квадраты, кресты. Это все очень хорошо будет видно со зрительских трибун на Красной площади.

На кремлевской Соборной площади мы выступили с фестивальной композицией в форме одежды цвета морской волны, которая была определена министром обороны России для участников московского военного парада 9 мая 2017 года в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, у нас есть историческая форма музыкантов лейб-гвардии Преображенского полка второй половины ХIХ века. Почти точная копия. Особенно похож на оригинал головной убор — кивер.
Мы — главный военный оркестр страны, поэтому должны знать истоки и поддерживать традиции как в исполнении музыки, так и в ношении мундира. Поэтому выступаем и в исторической форме одежды.

Кроме того, решением министра обороны для музыкантов нашего симфонического оркестра была пошита очень красивая концертная форма — фраки с погонами и шевронами. Галстук, разумеется, бабочка.

Репетиция Центрального военного оркестра Минобороны на площади Кремля
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЕжегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
© РИА НовостиНесмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦентральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.Военный дирижёр Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репитиции выступления на фестивале Спасская башня в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМузыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
© РИА Новости / Григорий СысоевВ здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.Музей Центрального военного оркестра РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
© РИА Новости / Григорий СысоевВ кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.Начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
© РИА Новости / Григорий СысоевГостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.Музей Центрального военного оркестра РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
© РИА Новости / Григорий СысоевКаждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.Начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
© РИА Новости / Григорий СысоевАльбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.Музей Центрального военного оркестра РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.
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- В составе Центрального военного оркестра Минобороны России действуют два самостоятельных коллектива — духовой и симфонический оркестры. На их основе были созданы эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, джаз-ансамбль и брасс-квинтет. Каковы особенности этих творческих подразделений? Кто непосредственно ими руководит?

— Наш оркестр можно образно сравнить с детским конструктором. К симфоническому оркестру мы добавили саксофоны, другие духовые инструменты, сделали специальную аранжировку исполняемых музыкальных произведений — получился эстрадно-симфонический оркестр. Но классическую музыку Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова исполняет симфонический оркестр без добавленных духовых инструментов.

Музыканты оркестра Военного института (военных дирижёров) Военного университета во время открытия концертной программы Военные оркестры в парках. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В парке "Сокольники" услышат шедевры мировой классики

Небольшие мероприятия мы обеспечиваем камерными составами, к примеру, струнным квартетом, секстетом.

Это не отдельные коллективы, и ими специально никто не руководит. У меня есть заместитель, еще один дирижер. На весь оркестр — три офицера. Этого вполне хватает. Мы имеем военно-учетную специальность "Военный музыкант", окончили военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории; сейчас это факультет при Военном университете. Прежде чем попасть в Центральный оркестр Минобороны России, мы проходили военную службу, набирались опыта в других коллективах. Я служу в оркестре с 2002 года.

- Сколько всего музыкантов насчитывает главный военный оркестр России? Все ли из них военнослужащие?

— Всего 228 человек. 83 человека — военнослужащие, проходящие службу по контракту и по призыву.
Если вести речь о срочниках, то мы отбираем высокопрофессиональных ребят-призывников, которые могут играть в коллективе практически с первого дня своей годичной службы. Причем по призыву у нас служат музыканты из всех регионов страны — от Владивостока до Калининграда. Своеобразная сборная России.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Суворовцы училища имени Халилова выступят на "Спасской башне"

Серьезное внимание мы уделяем внешнему виду всех музыкантов, их физической и морально-психологической подготовке. Те же репетиции парада на Красной площади — это большие физические нагрузки.

Словом, если резюмировать, наши военные музыканты могут играть под палящим солнцем и на трескучем морозе — главный военный оркестр России способен на высоком профессиональном уровне выступить в самых сложных условиях обстановки.

Постараемся порадовать нашего слушателя, зрителя, в том числе и на "Спасской башне", в любую погоду.

- Сергей Юрьевич, вы довольно долго служили под началом генерал-лейтенанта Халилова. Как думаете под руководством его ученика и преемника — главного военного дирижера полковника Тимофея Константиновича Маякина сохранять и популяризировать творческое наследие Валерия Михайловича?

— Мне посчастливилось в течение 14 лет служить под руководством Валерия Михайловича. Я очень благодарен ему. Это был настоящий учитель, наставник, руководитель — жесткий, требовательный и в то же время добрый, отзывчивый. Прекрасный человек.

Он был и замечательным композитором. А эта профессия удивительна тем, что композитор продолжает жить в своей музыке. Валерий Михайлович Халилов написал много музыкальных произведений, и они будут звучать, исполняться военными оркестрами, причем не только в нашей стране.

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