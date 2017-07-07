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Интервью

Вадим Волченко: есть технологии повышения интереса к Крыму

17:0007.07.2017
(обновлено: 17:03 07.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоВадим Волченко на заседании сессии Госсовета Крыма. 7 июля 2017Вадим Волченко на заседании сессии Госсовета Крыма. 7 июля 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в первом после назначения интервью РИА Новости рассказал о первоочередных задачах в новой должности и о планах полуострова на вторую половину курортного сезона.

—  Вадим Александрович, вы назначены министром в пик высокого летнего туристического сезона. Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой в новой должности?

— Прежде всего хотелось бы поблагодарить Сергея Валентиновича Стрельбицкого за проделанную работу. Много непростых задач выполнено, много, конечно, еще впереди, и, надеюсь, в их решении Сергей Валентинович и в будущем сможет принять участие.

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Севастополь намерен увеличить турпоток до трех миллионов человек в год
Одной из первых задач своих вижу "пройти ногами", как это говорится, все крымские пляжи. Обещаю, что мы это сделаем в ближайшее время, до конца сезона, пока в этом есть смысл, как минимум на западе, востоке и севере Крыма. Если не успеем, то на Южном берегу продолжим и в сентябре. Обещаю встретиться с каждым предпринимателем, владельцем гостиницы, кафе или торговой точки, с каждым местным жителем и общественником, настроенным на конструктив. Будем сообщать, где и когда, и совместно разбираться с проблемами.

Кроме того, необходимо наладить взаимодействие с руководством городов и поселков, причем по принципу движения навстречу друг другу — не только требовать, но и предлагать варианты и помогать, так как без муниципалитетов мы ничего не сможем сделать ни с мусором, ни с безопасностью, ни с организацией пляжных территорий.

— Этот сезон обещает быть непростым. Профессиональные сообщества публикуют данные о падении рынка. СМИ пишут о пустых пляжах.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сафонов прогнозирует рост числа иностранных туристов в Крыму

— Сразу скажу — пляжи точно не пустые, проверить легко. Нынешний год действительно стал для Крыма испытанием. Во-первых, конкуренция — и наши коллеги по ту сторону Черного моря еще весной пошли на ценовой демпинг. Во-вторых, погода в России выходит за рамки нормы, в некоторых регионах до сих пор бывает снег. В Крыму, конечно, теплее, но и для нас такое лето аномально холодное. В-третьих, многие россияне уже успели побывать здесь в период с 2014 по 2016 год. А поведение потребителя сегодня характеризуется нежеланием отдыхать каждый год в одном и том же месте, даже очень хорошем. Люди хотят разнообразия. Поэтому спад был прогнозируем. Если можно так выразиться, холод у нас не только в погоде, туристы тоже стали холоднее относиться к полуострову. И моя задача — сделать лето снова теплым. Есть технологии создания интереса к региону — они будут применены.

— Одной из главных причин, повлиявших на снижение притока туристов в Крым, эксперты отрасли видят ценовой фактор. Удастся ли изменить эту ситуацию еще в текущем сезоне?

— Безусловно, цены на отдых, продукты питания и авиаперелеты — это очень серьезные причины. Будем делать то, что можем. В ближайшие дни организуем встречи с представителями турбизнеса и баз размещения, постараемся еще в этом сезоне выработать механизмы снижения стоимости отдыха, возможно, акционными предложениями, ограниченными по количеству. Понимая все сложности, мы постараемся и затем максимально разгоним информацию об этом на всех возможных ресурсах, включая федеральные.

Отдых в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.Отдыхающие на пляжах Судака
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Генуэзской крепости в Судаке.Отдыхающие в Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Генуэзской крепости в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа центральной набережной Судака.Отдыхающие на центральной набережной Судака
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На центральной набережной Судака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающий в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже Феодосии.Отдыхающие на пляжах Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На пляже Феодосии.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в Судаке.
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— На каких еще целях и задачах сконцентрирует свою работу новое руководство министерства курортов и туризма Крыма?

— Мы приложим максимальные усилия в информационной сфере, в рекламе Крыма и его возможностей. Крым недораскручен, на материке не хватает информации о нас, а приехавшие на отдых зачастую просто не знают, чем себя занять и куда можно поехать.

Затем, на основании анализа объективных данных этого и предыдущих сезонов, создадим конкретную пошаговую схему развития. Впишемся в существующие государственные программы, откорректируем имеющиеся свои, определим точки роста отрасли и приложим все усилия для того, чтобы этот рост на самом деле состоялся.

Побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Стоимость отдыха в Крыму ниже, чем в Турции, заявил глава Ростуризма
Под руководством главы республики, в максимальном взаимодействии с Государственным советом, мы, я уверен, сможем сделать туристическое и курортное направления одними из главных в республике и в экономическом, и в имиджевом плане.

Мы добьемся, чтобы в туриндустрии было работать выгодно и престижно. Добьемся, чтобы отдыхать и оздоравливаться в Крыму было доступно, комфортно и безопасно в любое время года. Совместными тяжелыми и небыстрыми усилиями, сделаем так, чтобы крымчане сами гордились своими курортами, а Крымом гордилась вся Россия.

 

 

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