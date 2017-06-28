Кристофер Форд: США не хотят выходить из договора о РСМД

Накануне американские СМИ сообщили, что администрация США рассматривает предложение конгресса о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В Москве негативно отреагировали на это, отметив, что данный шаг поспособствует гонке вооружений. Специальный помощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что Вашингтон не хочет выхода из договора о РСМД, напротив, надеется на его сохранение. В интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Калмыковой он рассказал, что соблюдение данного договора позволит расширить взаимодействие с Москвой.

— Собираются ли США выходить из договора РСМД? Было много слухов на этот счет… © AFP 2017 Эксперт рассказал, к чему может привести возможный выход США из ДРСМД

— Была статья в Politico на этот счет. Безусловно, мы надеемся, что этого не произойдет. Мы надеемся, что Россия вернется к соблюдению положений договора. Мы обеспокоены тем, что не было достаточно сделано для того, чтобы вернуть их на место, где они были бы мотивированы соблюдать договоренности.

Мы считаем, что в какой-то момент нам не надо ограничиваться только тем, что мы грозим нарушителю пальцем, а нам надо дать им повод по-другому посмотреть на тот курс, который они выбрали.

Мы надеемся дать такой повод России — взглянуть по-другому на разворачивание крылатых ракет наземного базирования. И мы сможем вернуть их к соблюдению договоренностей, потому что нам нравится договор РСМД.

Статья в Politico действительно беспокоит меня, потому что это звучит так, будто люди из сообщества по контролю за вооружением считают, что лучше мы будем сохранять взятые на себя ограничения, и позволим русским делать все, что они хотят. Это создает у меня впечатление, что это на самом деле желаемая ситуация, нет причин сохранять договор на первом месте, поскольку мы можем просто отказаться что-то делать, и они (русские — ред.) могут делать дальше все, что они хотят. Мы не хотим этого. Мы хотим оставаться в мире, где существуют ограничения, предусматриваемые договором РСМД. Но есть реальные вызовы, если одна сторона его нарушает, а другая нет. Так что мы надеемся вернуться на то место, где нет нарушений договора.

И это не просто вопрос того, что происходит с самим договором РСМД. Проблема РСМД поднимает вопрос будущего контроля над вооружениями. И если Россия хочет достичь соглашения с нами по чему-то другому, то насколько мы можем быть уверены, чтобы им доверять? Мы надеемся, что возвращение к соблюдению положений РСМД поможет достичь возможное более широкое взаимодействие (с Россией — ред.).

— А что касается диалога по стратегической стабильности? © Фото : Public domain Новые ракеты Армии США могут появиться вблизи западных границ России

— Мы надеемся вскоре начать диалог по стратегической стабильности. Было достигнуто соглашение продвигаться по этому вопросу. Такого рода взаимодействие поможет нам лучше понять позиции каждой из сторон, какие потребности, желания и проблемы имеются. Есть ли гарантия, что мы разрешим (эти проблемы — ред.)? Не обязательно.

— Но одна из последних встреч с российской стороной была отменена.

— Отменена была другая встреча. Диалог по договору РСМД мы все еще пытаемся начать.

— Когда такая встреча возможна?

— Я не знаю. Надеемся, скоро.

— Перед G20 или после возможной встречи (президентов)?

— На настоящий момент я не уверен. Мы все еще пытаемся это выяснить с Россией.

— А на каком уровне? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк В Совфеде и Госдуме прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

— Я предполагаю, что это будут межведомственные дискуссии. Я лично считаю, что важно иметь разное сочетание людей за столом переговоров из-за широкого круга (обсуждаемых) вопросов и взглядов. Я считаю, что если только одно ведомство монополизирует дискуссии, то не помогает делу. Так что с долей удачи мы сможем объединить людей из разных мест, институтов с обеих сторон, чтобы говорить по этим вопросам.

— Так что вы считаете важным продолжать диалог по стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой?

— Безусловно.