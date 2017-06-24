США
24.0624 июня11:34МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Виктор Калинин: закон о мессенджерах стоит прочитать

11:3024.06.2017
(обновлено: 11:33 24.06.2017)
0260
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фотоИконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Активную дискуссию о плюсах и минусах законов, устанавливающих  ответственность за продажу сим-карт без паспорта и регистрацию в менеджерах без номера телефона, по просьбе РИА Новости продолжает Виктор Валерьевич Калинин — проректор Российского государственного социального университета по инновациям социальной сферы.

— Для чего это понадобилось?

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Юрист рассказал, зачем нужен закон о регулировании мессенджеров
— На самом деле это всего лишь логическое продолжение существующего регулирования услуг связи и распространения информации. Уже сейчас при приобретении сим-карты данные о ее владельце указываются в договоре, и есть единый сводный реестр регистрации всех телефонных номеров, куда добросовестный оператор телефонной связи обязан эти данные внести.

Основная проблема, решение которой должен обеспечить новый закон – ответственность недобросовестных юридических лиц, приобретающих телефонные номера, но не вносящих при этом в реестр персональные данные лиц физических. Это упущение.

— Какую опасность несёт это упущение?

— С тех пор как граждане стали пользоваться телефонами сотовой связи, все правоохранительные органы имеют возможность по так называемому биллингу установить лицо, звонившее потерпевшему в целях совершения какого-либо противоправного действия. Например, факта мошенничества, связанного с переводом на номер телефона какие-то денежных средства. Это достаточно распространенный способ мошенничества, при котором используются как раз анонимные номера телефонов.

Подписание контракта на мобильный телефон Билайн
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Федорова: ограничение анонимности — цена, которую платят за безопасность
Вообще с помощью биллинга можно установить круг лиц, причастных к тем или иным видам преступлений или оправдать невиновных. Это реально действующий инструмент во всем мире. Люди, отказывающиеся предоставлять свои данные при покупке сим-карты или компании, продающие эти карты анонимно, намеренно или нет противодействуют следствию, мешают правоохранительным органам выполнять их прямые обязанности.

Что касается анонимности в мессенджерах — это все лишь логическое продолжение вышесказанного. Если гражданин не совершает противоправных деяний, то ему нечего скрывать, на мой взгляд.

Да, сведения о гражданине будут доступны правоохранительным органам и органам государственной безопасности. Но только при наличии весомых аргументов и по решению суда.

Если же кто-то злоупотребляет этим правом, у любого гражданина есть право привлечь сотрудника соответствующих органов к ответственности. А если этот гражданин является публичным лицом, общественным деятелем, и доступ к его, например, аккаунту в мессенджере используется для дискредитации среди пользователей соответствующей сети — то обратиться с иском о защите чести и достоинства.

— Многие сомневаются в необходимости такого закона.

Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
Запрет на анонимность: законопроект о мессенджерах прошел первое чтение
— Ну, наверно, им надо предложить всё-таки прочитать сам закон, в который вносятся соответствующие поправки. Потому что, на мой взгляд, все комментарии, которые на сегодняшний день категорически критикуют вносимые изменения в закон о связи, в закон об информации, основаны только на прочтении самих поправок. Если же изучить содержание конкретной статьи закона с учётом этой поправки и во взаимосвязи с другими положениями соответствующих законов, которые я назвал, то наверняка станет очевидно, что многое и так уже подлежит контролю. Данные поправки лишь устраняют те недостатки правового регулирования, которые были выявлены в результате правоприменительной практики.

Обратите внимание, что теми же поправками в закон об информации снимается ограничение для использования мессенджеров государственными органами, в том числе органами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Так, МЧС получает возможность для оповещения граждан о чрезвычайной ситуации вне зависимости от того, идентифицировали они себя как пользователи данной сети или нет. А это спасение жизни и имущества граждан.

— Какими месенджерами вы пользуетесь?

— Ну, вряд ли имеет какой-то смысл этот комментарий, но в России есть достаточно удобные мессенджеры такие, как ICQ, например. Абсолютно российский мессенджер, его владельцы соблюдают требования действующего законодательства.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена