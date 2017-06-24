Виктор Калинин: закон о мессенджерах стоит прочитать

Активную дискуссию о плюсах и минусах законов, устанавливающих ответственность за продажу сим-карт без паспорта и регистрацию в менеджерах без номера телефона, по просьбе РИА Новости продолжает Виктор Валерьевич Калинин — проректор Российского государственного социального университета по инновациям социальной сферы.
— Для чего это понадобилось?
Основная проблема, решение которой должен обеспечить новый закон – ответственность недобросовестных юридических лиц, приобретающих телефонные номера, но не вносящих при этом в реестр персональные данные лиц физических. Это упущение.
— Какую опасность несёт это упущение?
— С тех пор как граждане стали пользоваться телефонами сотовой связи, все правоохранительные органы имеют возможность по так называемому биллингу установить лицо, звонившее потерпевшему в целях совершения какого-либо противоправного действия. Например, факта мошенничества, связанного с переводом на номер телефона какие-то денежных средства. Это достаточно распространенный способ мошенничества, при котором используются как раз анонимные номера телефонов.
Что касается анонимности в мессенджерах — это все лишь логическое продолжение вышесказанного. Если гражданин не совершает противоправных деяний, то ему нечего скрывать, на мой взгляд.
Да, сведения о гражданине будут доступны правоохранительным органам и органам государственной безопасности. Но только при наличии весомых аргументов и по решению суда.
Если же кто-то злоупотребляет этим правом, у любого гражданина есть право привлечь сотрудника соответствующих органов к ответственности. А если этот гражданин является публичным лицом, общественным деятелем, и доступ к его, например, аккаунту в мессенджере используется для дискредитации среди пользователей соответствующей сети — то обратиться с иском о защите чести и достоинства.
— Многие сомневаются в необходимости такого закона.
Обратите внимание, что теми же поправками в закон об информации снимается ограничение для использования мессенджеров государственными органами, в том числе органами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, МЧС получает возможность для оповещения граждан о чрезвычайной ситуации вне зависимости от того, идентифицировали они себя как пользователи данной сети или нет. А это спасение жизни и имущества граждан.
— Какими месенджерами вы пользуетесь?
— Ну, вряд ли имеет какой-то смысл этот комментарий, но в России есть достаточно удобные мессенджеры такие, как ICQ, например. Абсолютно российский мессенджер, его владельцы соблюдают требования действующего законодательства.