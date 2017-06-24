Виктор Калинин: закон о мессенджерах стоит прочитать

Активную дискуссию о плюсах и минусах законов, устанавливающих ответственность за продажу сим-карт без паспорта и регистрацию в менеджерах без номера телефона, по просьбе РИА Новости продолжает Виктор Валерьевич Калинин — проректор Российского государственного социального университета по инновациям социальной сферы.

— Для чего это понадобилось?

— На самом деле это всего лишь логическое продолжение существующего регулирования услуг связи и распространения информации. Уже сейчас при приобретении сим-карты данные о ее владельце указываются в договоре, и есть единый сводный реестр регистрации всех телефонных номеров, куда добросовестный оператор телефонной связи обязан эти данные внести.

Основная проблема, решение которой должен обеспечить новый закон – ответственность недобросовестных юридических лиц, приобретающих телефонные номера, но не вносящих при этом в реестр персональные данные лиц физических. Это упущение.

— Какую опасность несёт это упущение?

— С тех пор как граждане стали пользоваться телефонами сотовой связи, все правоохранительные органы имеют возможность по так называемому биллингу установить лицо, звонившее потерпевшему в целях совершения какого-либо противоправного действия. Например, факта мошенничества, связанного с переводом на номер телефона какие-то денежных средства. Это достаточно распространенный способ мошенничества, при котором используются как раз анонимные номера телефонов.

Вообще с помощью биллинга можно установить круг лиц, причастных к тем или иным видам преступлений или оправдать невиновных. Это реально действующий инструмент во всем мире. Люди, отказывающиеся предоставлять свои данные при покупке сим-карты или компании, продающие эти карты анонимно, намеренно или нет противодействуют следствию, мешают правоохранительным органам выполнять их прямые обязанности.

Что касается анонимности в мессенджерах — это все лишь логическое продолжение вышесказанного. Если гражданин не совершает противоправных деяний, то ему нечего скрывать, на мой взгляд.

Да, сведения о гражданине будут доступны правоохранительным органам и органам государственной безопасности. Но только при наличии весомых аргументов и по решению суда.

Если же кто-то злоупотребляет этим правом, у любого гражданина есть право привлечь сотрудника соответствующих органов к ответственности. А если этот гражданин является публичным лицом, общественным деятелем, и доступ к его, например, аккаунту в мессенджере используется для дискредитации среди пользователей соответствующей сети — то обратиться с иском о защите чести и достоинства.

— Многие сомневаются в необходимости такого закона.

— Ну, наверно, им надо предложить всё-таки прочитать сам закон, в который вносятся соответствующие поправки. Потому что, на мой взгляд, все комментарии, которые на сегодняшний день категорически критикуют вносимые изменения в закон о связи, в закон об информации, основаны только на прочтении самих поправок. Если же изучить содержание конкретной статьи закона с учётом этой поправки и во взаимосвязи с другими положениями соответствующих законов, которые я назвал, то наверняка станет очевидно, что многое и так уже подлежит контролю. Данные поправки лишь устраняют те недостатки правового регулирования, которые были выявлены в результате правоприменительной практики.

Обратите внимание, что теми же поправками в закон об информации снимается ограничение для использования мессенджеров государственными органами, в том числе органами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, МЧС получает возможность для оповещения граждан о чрезвычайной ситуации вне зависимости от того, идентифицировали они себя как пользователи данной сети или нет. А это спасение жизни и имущества граждан.

— Какими месенджерами вы пользуетесь?

— Ну, вряд ли имеет какой-то смысл этот комментарий, но в России есть достаточно удобные мессенджеры такие, как ICQ, например. Абсолютно российский мессенджер, его владельцы соблюдают требования действующего законодательства.