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Интервью

Федорова: ограничение анонимности — цена, которую платят за безопасность

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (15)
18:2323.06.2017
(обновлено: 18:37 23.06.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПодписание контракта на мобильный телефон БилайнПодписание контракта на мобильный телефон Билайн
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Госдуме на рассмотрении находятся два закона: один запрещает операторам мессенджеров работать с анонимными пользователями (не предоставившими при регистрации телефонный номер), другой — продавать сим-карты без паспорта. Инициатива вызвала бурную дискуссию. На одном полюсе мнений покушение на свободу интернета, на другом безопасность граждан, защита их от террористических атак. РИА Новости обратились за комментарием к Анне Федоровой, автору книги "Власть над сетью.  Как государство действует в интернете", эксперту по интернет-коммуникациям и социальным сетям.

— Зачем это понадобилось?

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дурову надо пойти на контакт с надзорными ведомствами, считают в Госдуме

— Совершенно справедливо, что эти два закона проходят вместе, потому что эти вещи тесно связаны друг с другом. На первом этапе предполагается ограничить приобретение анонимных сим-карт, к номерам которых раньше благополучно привязывались мессенджеры. Раньше была привязка к телефонному номеру, но де-факто люди имели возможность сохранять анонимность. Что не только в Российской Федерации привело к росту случаев мошенничества. Это не устраивает правоохранительные органы, потому что анонимность — это питательная среда для терроризма.

Сейчас очень легко купить сим-карту без паспорта, и бороться будут с тем, чтобы мы с вами не могли пойти в пешеходный переход, где нам будет продана сим-карта на любой вкус любого оператора без привязки.

Получится, что всех, кто пользуется мобильной связью и мессенджерами, государство хочет иметь возможность идентифицировать. Эта история очень понятна и осмысленна, хотя я понимаю, почему это многим не нравится.

— Почему?

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди считают, что это ограничение свободы слова. Вообще интернет в давние времена задумывался как пространство свободы, где нет государства или бизнеса, специальных служб и так далее. Было время, когда в  интернете было проще простого сохранять анонимность, и этот дух свободы до сих пор в некотором роде существует.

Есть куча людей, которые против из прагматических соображений, потому что это прикрывает их экстремистские истории и мошеннический бизнес.

—  Кто-то переживает за тайну переписки.

— На ровном месте ни провайдер, ни социальная сеть, ни мессенджер никому вашу переписку отдавать не будет.

— Только по решению суда.

Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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— Да, по запросу правоохранительных органов и решению суда. Так делают Facebook, Twitter, Youtube, так делают в Европе, Америке. Количество запросов к социальным сетям о раскрытии информации растет с каждым годом; и российское правительство подавало такие запросы, и иногда они удовлетворялись. Да, кто-то может увидеть ваши откровенные фотографии, но это нормальная мировая практика, если оснований подозревать что-то плохое достаточно, то  соцсеть раскроет информацию.

— По-вашему, предложенных мер достаточно, чтобы регулировать работу мессенджеров и обеспечить безопасность? 

— Я считаю, что в идеале такая работа должна вестись в сотрудничестве государства и отрасли. Сейчас у российского государства с крупными интернет-компаниями, Yandex, Mail.ru диалог налажен. При этом особняком находится история Дурова, который говорит, что ни байта не отдаст правительству… Но я убеждена, что история кончится тем, что Telegram не закроют.

— Почему вы так уверены?

— Не факт, что Роскомнадзор сможет его закрыть теми техническими средствами, которые есть. То есть это вопрос, кто на шаг впереди — государство или IT-шники. Это игра в коши-мышки, и она продолжается всю историю интернета.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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— Вы сами какими мессенджерами пользуетесь?

— Я пользовалась всем, что было, но сейчас всю переписку свела в Telegram и мессенджер Facebook, там основное количество моих деловых и дружеских контактов.

— Что вы можете ответить тем, кто жестоко критикует "затягивание гаек"?

— Ограничение анонимности это та цена, которую общество платит за безопасность, и я считаю, что эта плата осмысленна.

 

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