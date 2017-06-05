Галина Курочкина: бизнес Испании и России понял, как работать при санкциях

Межправительственная комиссия Россия-Испания, а также бизнес-форум прошли в конце мая в Москве. О перспективах развития экономического сотрудничества между странами в условиях сохраняющихся санкций, о том, готов ли испанский бизнес работать с Россией и каковы наиболее перспективные направления, рассказала торговый представитель России в Испании Галина Курочкина в интервью корреспонденту РИА Новости в Мадриде Елене Шестерниной.

— В начале года изменилась динамика падения товарооборота между Россией и Испанией. С чем это связано и каковы последние цифры?

— С 2014 года шло падение товарооборота. Причины были как объективные (снижение цены на нефть, к тому же Испания меньше закупала энергоносителей, поскольку зимы были теплые и спрос, соответственно, меньше), так и субъективные — санкции. Санкции контрпродуктивны для обеих сторон. В 2013-2014 годах Испания занимала лидирующие позиции по поставкам целого ряда сельскохозяйственной продукции на российский рынок, теперь ей — даже в случае отмены санкций — вряд ли удастся восстановить их. Во-первых, мы нарастили собственное производство, во-вторых, были переориентированы связи на других партнеров. Нужно искать новые товары, новые взаимовыгодные направления взаимодействия.

Но важно, что уже в этом году наметилась позитивная тенденция. За два первых месяца 2017 года взаимный товарооборот увеличился на 58,1% до 814,7 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, российский экспорт вырос на 86,6% до 455,1 миллиона долларов (это произошло за счет увеличения как стоимостных, так и физических объемов поставок минеральных продуктов), а российский импорт — на 32,5% до 359,6 миллиона долларов (за счет увеличения закупок семян подсолнечника для посева, автокомпонентов, энергетического оборудования, фармацевтической продукции и др.).

Но о росте товарооборота мы говорим осторожно. Два месяца — не показатель. Однако впервые за довольно продолжительный период наблюдается рост как экспорта, так и импорта. В конце прошлого года мы начали говорить о замедлении темпов падения, а сейчас — положительные темпы роста. Необходимо закрепить эту позитивную тенденцию.

— Почему именно сейчас возникла положительная динамика, несмотря на сохраняющиеся санкции?

— Это говорит о том, что компании нашли свои ниши, новые продукты, приспособились к условиям. Это позитивно, так как речь идет не просто о наращивании традиционных поставок, а о появлении новых товаров. Очень важно, что компании поняли, как работать друг с другом в условиях санкций. Конечно, пока мы не можем быть удовлетворены состоянием нашей торговли, в том числе с точки зрения структуры. В российском экспорте более 70% — нефть и нефтепродукты, российский экспорт менее диверсифицирован, чем испанские поставки.

С 2018 года заработает проект "Ямал" (контракт Новатэк и Gas Natural Fenosa), начнутся поставки сжиженного природного газа в Испанию, это приведет к существенному росту российского экспорта и всего товарооборота. Объем колоссальный — 2,5 миллиона тонн в год, и это не разовые поставки, а долгосрочные. Проект рассчитан на 25 лет с возможностью продления. СПГ — все-таки не сырьевой экспорт, что тоже важно.

— Будут ли испанцы перепродавать российский СПГ?

— Испанцы себя позиционируют как хаб, как связь между Европой и другими регионами (Африка и Латинская Америка). Впрочем, спрос на этот газ внутри страны есть. Вы помните, что в начале года резко взлетели цены на электроэнергию, в том числе потому, что не было сырья для производства.

— На какие другие совместные проекты можно делать ставку?

— Например, встраивание российской высокотехнологичной продукции в цепочки производства готовой продукции. Российская компания "Рем энд койл", входящая в "Северо-Западное Электромеханическое объединение", — один из лидеров в производстве электротехнического оборудования. Уже заключены и исполнены три контракта, испанцам нравится качество продукции. Это высокотехнологичная продукция, производимая на современном роботизированном оборудовании. Сейчас продукция этой компании используется для ремонта электродвигателей, а если продукция будет использоваться при производстве электродвигателей, то это откроет колоссальные перспективы. Электродвигатели используются везде.

Или, например, у Talgo огромное производство пассажирских вагонов, а у нас есть национальный лидер в производстве транспортного стекла — Российская стекольная компания. Она уже поставляла свою продукцию для поездов Talgo, которые используются в России. Мы бы хотели расширить поставки стекла для поездов Talgo, например, для тех, которые строятся в Казахстане.

— Как вы оцениваете результаты межправкомиссии, которая прошла в конце мая в Москве? Каковы результаты бизнес-форума?

— Мы очень высоко ценим, что Испания в 2015 году стала первой страной Евросоюза, которая пошла на восстановление полноформатного диалога в рамках МПК. Седьмое заседание комиссии было в 2010 году, а восьмое — в июне 2015 года здесь, в Мадриде, в разгар санкций. В Испании какое-то время из-за итогов выборов не было полномочного правительства, которое могло принимать какие-то решения, тем не менее диалог в рамках МПК не прекращался: проходили заседания рабочих групп, которые завершились проведением девятой сессии межправкомиссии в Москве 29 мая. Она стала новым словом в развитии нашего двустороннего межправительственного диалога.

На полях МПК председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с представителями российского и испанского бизнеса. Это произошло впервые. Если посмотреть на состав участников, то это капитаны, мировые лидеры в своих сферах. С российской стороны — "Росатом", РЖД, "Лукойл", "Новатэк", Группа "Черкизово", "Мираторг", другие. С испанской — такие тяжеловесы, как Repsol, Gas Natural Fenosa, Técnicas Reunidas, корпорация Mondragon, Grupo Fuertes, CAF. Во встрече также приняли участие сопредседатели межправкомиссии — министры энергетики двух стран Александр Новак и Альваро Надаль, руководители Делового совета, представители компаний, которые либо уже активно работают в России, либо проявляют интерес к участию в крупных проектах.

© Фото предоставлено Торговым представительством РФ в Испании Испанцы хотят производить хамон под Калининградом

Это необычный формат — с одной стороны, деловые круги, с другой, официальные лица. Участие официальных лиц говорит о том, что на государственном уровне обе стороны — и Россия, и Испания — поддерживают торгово-экономическое сотрудничество между компаниями. Это определенный сигнал бизнесу, что правительства обеих стран дают добро сомневающимся — если такие есть — на реализацию новых крупных проектов.

На полях МПК прошел российско-испанский Деловой форум, в Испании в последний раз он был в 2015 году, а в России столь крупного двустороннего бизнес-форума давно не было. Это была и первая проба пера Делового совета Россия-Испания, который в прошлом году был воссоздан по инициативе бизнеса. Это его первое крупное мероприятие.

— Что бы вы назвали главным итогом МПК?

— Усиление бизнес-составляющей и принятие ряда организационных решений. Например, решение о создании подгруппы по взаимодействию малого и среднего бизнеса. В экономике Испании доля малого и среднего бизнеса составляет более 90%. Россия в последнее время огромное внимание уделяет подключению малого и среднего бизнеса к интернационализации, созданию условий для наращивания экспорта этих компаний. То, что комиссия займется этими вопросами, очень важно.

Важно и то, что комиссия приняла решение поднять уровень рабочей группы по туризму — с российской стороны это, скорее всего, заместитель министра культуры Алла Манилова, а с испанской — президент TURESPAÑA. Это решение показывает значение и перспектив развития взаимодействия в туристической сфере.

Кроме того, я бы выделила расширение повестки МПК, включение в нее новых направлений. То есть не только традиционные сферы — торговля, инвестиции, космос, энергетика, транспортная инфраструктура, транспорт. Появились новые темы — например, инновационное взаимодействие. Сколково активно участвовало в работе МПК, резиденты Сколково увидели перспективы в Испании для своих продуктов после участия в выставке Mobile World Congress, которая проходила в Барселоне в конце февраля-начале марта. Торгпредство будет помогать им. Тема сложная, особенно в сфере нагнетания антироссийской истерии в связи с хакерами, якобы взламыванием сайтов и того подобного. Резиденты же Сколково много работают в телекоммуникационной сфере, программного обеспечения. Мы уверены, что у них очень хорошие перспективы на испанском рынке.

— Подписаны ли какие-то конкретные контракты в этой области?

— Да. Есть многообещающие примеры. В 2015 году NFWare (вендор высокопроизводительного сетевого программного обеспечения для операторов связи, дата-центров и корпораций на основе технологии виртуализации сетевых сервисов — ред.) получила инвестиции от испанского оператора Telefónica и реализовала совместный пилотный проект. В 2016 NFWare открыла офис в Мадриде и привлекла новых клиентов из числа малых и средних операторов (например, Vallecas Telecom). В марте 2017 Telefónica поддержала и второй раунд инвестиций в NFWare.

Еще одна важная сфера — охрана окружающей среды. Будем рассматривать возможные направления взаимодействия. Это российское предложение. Для испанцев важная тема — туризм в сфере здравоохранения, это направление они сейчас развивают со многими партнерами. Эти новые темы также появились в повестке дня МПК.

— Какие испанские компании открывают производство в России?

— Испания — один из крупнейших инвесторов в мире, но в Россию испанские фирмы идут осторожно. Если посмотреть на объем российских инвестиций в Испанию и испанских в Россию, то он существенно различается. По данным ЦБ, накопленные испанские инвестиции в Россию составили порядка 500 миллионов долларов, а российские в Испанию — более 6 миллиардов. Но при этом мы не знаем ни одного случая, чтобы какая-то испанская компания в связи с санкциями ушла с российского рынка.

С конца прошлого года и в начале этого мы отмечаем позитивную тенденцию: испанцы приходят с новыми проектами. Например, группа Simon (компания, выпускающая электротехнические устройства и электроустановочные изделия, — ред.), давно работает в России, имеет производство в Балабаново (Калужская область), а в конце прошлого года открыла новый логистический центр. Или группа Marcotran, крупнейший испанский логист, обладающий огромным парком грузовых автомобилей, открыла в Воронежской области новый логистический центр. Компания Urola (входит в корпорацию Mondragon — ред.) открыла новое производство упаковки во Владимирской области.

Или совместный проект группы "Черкизово" и группы Fuertes — это крупнейший проект в области сельского хозяйства, он входит в программу импортозамещения. 30 мая состоялось торжественно открытие предприятия "Тамбовская индейка", в комплексе установлено высокотехнологичное оборудование, продукция этой фабрики уже продается в российских сетях. В настоящее время производство составляет 50 тысяч тонн, цель — сто тысяч тонн. Сейчас речь идет не только о том, чтобы насытить российский рынок качественным мясом индейки, но и поставлять на экспорт.

Inditex (корпорации принадлежат такие бренды, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties и Stradivarius — ред.) получила предложение разместить свое производство на российских фабриках, идет процесс отбора таких фабрик.

— То есть чтобы не из Китая везти одежду Zara, а производить ее в России?

— Совершенно верно. Идея в том, чтобы учитывать вкусы российских потребителей, использовать российские ткани, вообще, максимально задействовать российский компонент при производстве.

Компания поддержала это предложение. Уверена, что очень скоро такая продукция появится на российском рынке.

Очень хорошие перспективы в области судостроения, работа ведется давно, но это процесс не быстрый — надо понять потребности и возможности рынка. В этом году испанские компании, входящие в морской кластер Галисии Aclunaga, вновь примут участие в выставке "Нева" в Санкт-Петербурге в сентябре. Сейчас предприятиями Aclunaga изучается вопрос размещения на российских верфях производства рыболовных судов и оборудования для внутренней отделки судов речного флота с использованием испанских технологий.

— Каковы перспективы в транспортной сфере? © Фото : предоставлено торговым представительством России в Испании Торгпред России: Испания надеется на рост туристического потока из России

— Недавно в Мадриде была делегация во главе с министром транспорта Максимом Соколовым по приглашению главы министерства развития Испании Иньиго де ла Серна, который в декабре прошлого года принимал участие в торжественном открытии сообщения Москва-Берлин, на котором используются поезда Talgo. Впервые в истории России поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Благодаря новому поезду время в пути между Москвой и Берлином сократилось на четыре часа. Это уже вторая линия в России: первая — Москва-Нижний Новгород. Разумеется, Talgo интересуют перспективы дальнейшей работы. Сейчас большие ожидания по поводу высокоскоростного транспортного коридора Европа — Россия — Азия, частью которого является транспортный коридор Москва — Казань, рассчитанный на перевозку как людей, так и грузов линии Москва-Казань. Преимущество Talgo в том, что их тележка может менять ширину — а ведь в Европе своя колея, в России своя, в Китае своя. Talgo пока работает в пассажирском сегменте, но если она сможет предложить грузовые поезда, то перспективы колоссальные.

Также ведущие испанские строительные компании продолжают изучение возможностей и перспектив своего участие в строительстве и управлении автодорог на территории России.