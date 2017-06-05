Владислав Соловьев: равновесие на рынке алюминия хрупкое, но оно существует

Ситуация на рынке алюминия в текущем году продолжала улучшаться, что дало участникам рынка повод говорить о его некоторой стабилизации. Будет ли она долгосрочной, о планах компании на текущий год и новых проектах в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор ОК "Русал" Владислав Соловьев.

— По ситуации на рынке алюминия: в первом квартале отмечался рост средней цены реализации (до 1949 долларов за тонну с учетом премии при средней цене за прошлый год 1732 доллара за тонну). Какие тенденции отмечены во втором квартале, что ожидать во втором полугодии? Является ли рост цен долгосрочным, какой вы видите цену на алюминий в течение года в среднем?

— Важно понимать, почему образовалась такая цена и какие факторы на нее влияют. Во-первых, надо учитывать, что спрос, основным драйвером которого является автомобильная индустрия, по-прежнему устойчив, его ежегодный рост составляет 5,5%. Начинают оживать и другие отрасли. Предложение отстает от спроса, и мы видим растущий на глобальном рынке дефицит, прогнозируем его до миллиона тонн до конца этого года. В прошлом году мы оценивали его от 400 тысяч до 600 тысяч тонн. Китай проводит заявленную ранее политику — это сокращение выбросов, закрытие неэффективных производств. Мы надеемся, что эта политика будет продолжена, поскольку нет причин для её изменения, соответственно, сегодня можно сказать, что да — и спрос устойчив, и предложение будет пока дисциплинированно. Поэтому наш прогноз — до конца года будет устойчиво держаться цена от 1900 до 2000 долларов за тонну.

— То есть средней по году можно считать текущую цену?

— Я считаю, что цена 1900 долларов и даже чуть выше может быть средней ценой по году. Что касается премий, они, по нашему прогнозу, тоже будут стабильны, может быть, с некоторым повышающимся трендом — порядка 5-10% роста. Сейчас небольшой рост премий наблюдается на азиатских рынках, в Европе, Америке. И еще важный момент — запасы сокращаются. Так, складские запасы на LME упали ниже 1,5 миллиона. Де-факто мы вернулись к докризисному уровню. Средний срок запасов — 45 дней. То есть все тоже более или менее неплохо. Равновесие хрупкое, но оно существует.

— Какова перспектива выплаты дивидендов в 2017 году (промежуточных и итоговых) с учетом благоприятной конъюнктуры на рынке алюминия? Какими могут быть рекомендации менеджмента?

— Мы два года подряд выплачиваем дивиденды. Что будет в этом году, зависит от решения совета директоров. Пока мы изменили ковенанты, они теперь нам полностью позволяют соответствовать нашей дивидендной политике. Изменений несколько. По-другому начал считаться ковенантный долг, в него теперь не включается долг, обеспеченный пакетом и дивидендами "Норильского никеля", и отменен механизм cash-sweep. Наша дивидендная политика, напомню, это 15% от ковенантной EBITDA.

— А рекомендации менеджмента?

— Рекомендации (менеджмента) будут зависеть от результатов первого полугодия, давайте их подождем.

— А за первый квартал дивидендов не будет?

— Нет, за первый квартал не будет.

— Что касается возможных изменений дивидендной политики?

— Это пока не обсуждается. Мое мнение, что изменять каждый год дивидендную политику неправильно. Я считаю что 15% от ковенантной EBITDA — универсальная политика. Она специально была принята минимум лет на пять вперед.

— Недавно сообщалось, что "Русалу" предстоит в текущем году погасить еще порядка 500 миллионов долларов долга. Изменилась ли эта сумма? Для погашения будут использоваться собственные средства или компания планирует рефинансировать какую-то часть этой суммы? Какую? Какие долговые инструменты предпочтительнее?

— Цифра актуальна, это минимальная сумма, которую мы точно погасим. Планы погашения мы пока не меняем. Это будет и рефинансирование, и собственные средства. А предпочтительнее те инструменты, которые дешевле. Не знаю, будем ли мы привлекать средства, это зависит от ситуации на рынке. У нас уже согласован второй транш панда-бондов, по срокам мы пока не определились.

— До конца года возможно его размещение?

— Да, если конъюнктура будет нормальная и мы получим более дешевое финансирование, то будем размещать. При благоприятной ситуации на рынке мы пользуемся всеми долговыми инструментами.

— По капзатратам план был порядка 600 миллионов долларов.

— Уровень остается неизменным. Мы продолжаем все наши заявленные инвестиции.

— Когда может быть запущена первая очередь Тайшетского завода, достройка которого одобрена недавно советом директоров "Русала"? Какова перспектива его дальнейшего расширения до проектной мощности (750 тысяч тонн)? Как продвигаются переговоры о финансировании проекта? © РИА Новости / Николай Рютин "Русгидро" обсуждает с "Русалом" участие в проекте алюминиевого завода

— Совет директоров "Русала" одобрил инвестиции в размере 38,5 миллиона долларов на подготовительные работы, это важно, потому что наступил летний период. При этом ждем решения "РусГидро" и очень хотели и надеемся, что оно будет в июне. Мы сделали наше предложение максимально комфортным для "РусГидро". Оно таково, что их участие в проекте практически не требует от них сейчас финансовых затрат.

— Тарифы для предприятия предполагаются льготные?

— Нет, тарифы там будут рыночные. Мы хотим, чтобы они вошли в проект как 50-процентный акционер, но средства на достройку будут взяты в банке. При этом максимально выгодно для "РусГидро" реструктурировали сделку в целом. Но как конкретно, сказать не могу, это коммерческая тайна.

— Какова ситуация с достройкой Богучанского завода? Насколько она целесообразна в нынешних рыночных условиях и от чего будет зависеть? Есть ли какие-то примерные планы по срокам?

— Тайшетский завод — очень хороший проект. Он более эффективен по сравнению с достройкой второй половины Богучанского завода. Но у нас сейчас уже согласовано строительство второго пускового комплекса Богучанского завода мощностью 148 тысяч тонн, что составляет четверть от общей запланированной мощности предприятия.

Мы надеемся закончить эту часть стройки до конца 2018 года.

— А решение по поводу второй половины Богучанского завода?

— Пока не принято, его будем обсуждать. Решение будет зависеть от многих факторов — и от конъюнктуры на рынке алюминия, и от наличия финансирования, от ВЭБа.

— Есть ли уже конкретные планы по строительству второй очереди завода в Хакасии? Мощность, стоимость, источники финансирования, сроки?

— Мы действительно обсуждали этот проект, он новый и будет отличаться от предыдущих двух, Тайшетского и Богучанского. Но пока это слишком ранняя стадия, чтобы говорить о конкретных планах. Мы обсуждали проект предварительно, пока это только идея, которая требует детальной длительной проработки, определения параметров, в том числе с министерствами, с ВЭБом. Мы сейчас этим занимаемся, возможно, к осени можно будет сформулировать параметры проекта.

— Недавно Украина продлила санкции в отношении "Русала", сказываются ли они как-то на деятельности компании в стране и, в частности, глиноземного завода в Николаеве? Как обстоят дела с отстаиванием интересов "Русала" по Запорожскому комбинату в международных инстанциях? © Фото : Группа ГАЗ Украина ввела санкции против "Группы ГАЗ" и продлила против "Русала"

— Мы будем продолжать отстаивать наши права в международных судах, подали иск в международный арбитраж по ЗАлКу. Там довольно длительный процесс, но мы будем идти до конца. Это наша принципиальная позиция.

— Какие-то успехи уже достигнуты?

— Они приняли это к рассмотрению, это уже очень важно. Что касается НГЗ, вопрос по санкциям Украины — сложный. Николаевский глиноземный завод — стабильно работающее предприятие, дающее работу и хорошую стабильную зарплату трем тысячам человек. Поэтому мне кажется очевидным, что все в государстве Украина должны быть заинтересованы, чтобы это предприятие работало. На Украине боксита нет, он поставляется из-за рубежа. Это действующее предприятие, социально значимое для Украины. И мы четко выполняем там все свои текущие обязательства. Все свои инвестиционные обязательства мы также выполнили. Их выполнение было подтверждено неоднократно и комитетом по имуществу Украины, украинскими властями. НГЗ —это и стабильный налогоплательщик. Мы считаем, что Украина является и заемщиком в МВФ, и субъектом международного права. И права иностранных инвесторов на Украине должны соблюдаться независимо от того, откуда эти инвесторы. Мы такой же иностранный инвестор, как любой европейский или американский инвестор. Мы ничем не отличаемся. Обязательства мы выполнили. Пока вопросов к нам никаких нет, и надеемся, что не будет.