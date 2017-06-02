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Интервью

Александр Никитин: задача Тамбовской области - экономический рост

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (480)
14:0002.06.2017
(обновлено: 14:02 02.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин на XX Петербургском международном экономическом форумеГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Экономическое развитие Тамбовской области уверенно набирает обороты. О сотрудничестве с австрийскими бизнесменами, специалистами из "Сколково", решении текущих вопросов и новых планах в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Беседовал Александр Кудрявцев.

— В конце мая область посетил торговый советник посольства Австрии в РФ Рудольф Лукавски. Между Тамбовской областью и Австрией появились уже какие-то конкретные договоренности?

— Мы рассчитываем, что наши проекты, которые имеют определенную историю, получат развитие. В частности, речь идет о строительстве кожевенного завода, которое позволит нам увеличить объемы имеющегося производства, создать рабочие места. Кроме этого, отрадно, что этот проект предусматривает минимальную нагрузку на экологическую среду. Есть, правда, определенные экономические сложности у действующего предприятия, и это, с одной стороны, не позволяет расширять объемы производства, но, с другой стороны, действительно нужно более крупное производство.

Мы объявили австрийцам, что для нас этот проект приоритетный, мы его включили в реестр приоритетных инвестпроектов, дали возможность реализовывать его на благоприятных экономических условиях с налоговыми льготами. Рассчитываем, что с учетом преференций сможем улучшить показатели экономической эффективности данного проекта.

— Тамбовская область начала сотрудничество с фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"). Что принесет региону использование технологических инноваций?

Форум Открытые инновации - 2016
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АТОР и Фонд "Сколково" объявляют конкурс лучших IT-решений для туризма

— Мы рассчитываем подписать соглашение о генеральном взаимодействии со "Сколково" в ближайшее время, хотя фактически оно уже существует. Это позволит нам усилить главную линию нашей стратегии экономического развития региона, построив современную управленческую деятельность на новых информационных началах. Без IT-сопровождения это невозможно. Пока мы начали с этого. Есть и планы создания информационно-технологического парка, не только в рамках взаимодействия со "Сколково" — у нас есть оборонно-промышленный кластер, который высвободил после реорганизации определенные мощности. На этом предприятии мы создаем конструкторское бюро из специалистов в области IT-технологий, в ближайшее время объявим конкурс для специалистов в информационной сфере.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИнновационный центр "Сколково", в котором проходит форум "Открытые инновации - 2016"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инновационный центр "Сколково", в котором проходит форум "Открытые инновации - 2016"

— В каком году регион планируется полностью газифицировать?

— В прошлом году мы получили огромное количество ресурсов со стороны "Газпрома", за что им большая благодарность. Это позволило нам до 97% обеспечить уровень газификации области. В этом году мы получаем средства с еще большим приростом, и я думаю, что до 2018 года на 100%-ный уровень газификации мы выйдем.

— Планирует ли Тамбовская область создавать на своей территории ОЭЗ?

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Никитин: роль регионов в привлечении инвестиций ключевая

— Сегодня, как известно, в стране не все экономические зоны признаны эффективными, поэтому есть мораторий на их создание. Если этот мораторий будет снят, то у нас есть все условия для своих предложений. Но мы рассчитываем использовать другие возможности, которые у нас есть. Город Котовск как моногород в прошлом году стал победителем национальной премии "Бизнес-успех" как раз за создание благоприятной среды для предпринимательства. Именно поэтому мы рассчитываем в текущем году подать заявку на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития, поскольку два индустриальных парка, которые мы создали, определяют дополнительную привлекательность для ведения бизнеса. Но, конечно, тот льготный режим по части налогового обременения, что существует на территориях опережающего социально-экономического развития, несравнимо выше тех условий, которые мы сейчас можем предоставить.

— В марте главой города избран вице-губернатор Сергей Чеботарев. Какие задачи перед ним поставлены?

— В первую очередь необходимо разобраться с теми экономическими проблемами, которые перешли от прежнего руководителя города по наследству. Это дефицит бюджета, коммунальная система. Наша задача — построить городскую экономику так, чтобы были возможности для экономического роста. Задача не одномоментная, но осуществимая. Сергей Алексеевич Чеботарев — известный человек в Тамбовской области, поэтому я надеюсь, что он сможет выстроить коммуникации со всеми общественно-политическими силами региона при условии нашей поддержки и синхронного взаимодействия с администрацией области.

— Как складывается ситуация на Котовском пороховом заводе, где прошлой весной от взрыва погибли пять человек и также выяснилось, что у предприятия сложная финансовая ситуация?

Сотрудники Следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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СК назвал виновного во взрыве на Тамбовском пороховом заводе

— Мы проявили максимум усилий и настойчивости к исправлению ситуации на заводе, что привело к увеличению объемов производства, одни инвестиции только увеличились в четыре раза, за что огромная благодарность федеральным властям. Также есть планы по перемещению отдельных производств внутри отрасли, сформировать пул некоторых предприятий на базе завода. Да, были задолженности по заработной плате, мы держим ситуацию под контролем, и в любом случае, как только красная лампочка загорится, губернатор будет в министерстве.

Предприятие по первым месяцам работы демонстрирует одни из самых высоких индексов производства, что не должно приводить к задержкам по зарплате. Если они и происходили, то не из-за падения производства, а вследствие бюрократических проволочек.

— Продолжат ли власти области оказывать поддержку футбольному клубу "Тамбов", который занял по итогам прошедшего сезона в ФНЛ высокое для дебюта пятое место?

— Задача в спорте только одна — победа. Когда мы переходили в ФНЛ, можно было остаться в той лиге, в которой мы играли, и ничего не делать. Но поскольку мы сезон 2015 года завершили победой, то задача была не числиться в аутсайдерах. Я надеюсь, что тренерское наставничество легенды советского футбола Георгия Александровича Ярцева вселяет надежду, что мы можем быть чемпионами-победителями.

 

 

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