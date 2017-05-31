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Интервью

Кирилл Дмитриев: западные партнеры настроены на диалог с Россией

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (99)
20:0031.05.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фотоГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский фонд прямых инвестиций ежегодно организует встречи глав суверенных фондов на площадке Петербургского международного экономического форума. Накануне ПМЭФ-2017 генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал РИА Новости о том, кто из ведущих иностранных инвесторов приезжает на форум в этом году и поделился результатами и планами работы с американскими, азиатскими и арабскими партнерами.

- Кирилл Александрович, фонды из каких стран подтвердили свое участие в ПМЭФ в этом году и каким уровнем они представлены? Ждете ли вы новых инвесторов и есть ли те, кто ранее отказывался приезжать, а в этом году решил участвовать?

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев
© Фото предоставлено Московской биржей
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- Для нас это уже седьмой форум и седьмая по счету встреча, которую РФПИ организует с участием крупнейших суверенных и инвестиционных фондов мира. В этом году мы ждем гостей из более чем 20 стран, в совокупности эти фонды управляют более чем 11 триллионами долларов. Для них ПМЭФ стал возможностью напрямую пообщаться с президентом России, что является уникальным форматом в мире на сегодняшний день.

Также получается, что для руководителей наших фондов-партнеров это отличная возможность встретиться между собой, что в таком формате и с таким высоким уровнем представительства сегодня не происходит нигде в мире. Участвуют фонды из Северной Америки, Европы, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Японии и других государств. В этом году к ним добавились новые участники из Омана, Новой Зеландии, Турции, где недавно был создан суверенный фонд.

В числе гостей будут ведущие пенсионные фонды, включая крупнейший фонд в мире — государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и генеральный секретарь ИКАО Фан Лю
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Думаю, фактор растущего интереса к участию в форуме — в открытости России по отношению к долгосрочным инвесторам, уникальный подход и истории успеха, которые видят суверенные фонды, ранее не работавшие в стране.

- Какие вопросы, повестку вы планируете к встрече Путина с иностранными инвестфондами? Что в этом году будет главной темой?

— В этом году фокус и форума в целом, и нашей встречи приобретает более глобальный характер. Мы будем обсуждать растущую роль суверенных фондов и их потенциал стать драйверами роста мировой экономики. Важно показать, в том числе на примере РФПИ, как суверенные фонды становятся экономическими мостами между странами, способствуют укреплению связей между ними. Широкая география участников дискуссии подтверждает интерес к этим аспектам.

- Вы сказали о широкой географии. Предполагает ли она инвесторов из США и если да, какие мероприятия на полях форума у вас с ними запланированы?

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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— Да, мы по традиции ожидаем инвесторов из США и Канады, которые по приглашению РФПИ примут участие как во встрече с президентом Владимиром Путиным, так и в других мероприятиях форума. Отдельно пройдет встреча российского и американского бизнеса, в которой также примет участие РФПИ. Поэтому мы видим, что западные партнеры настроены на диалог и заинтересованы укреплять отношения с Россией.

- Насколько сейчас политическая обстановка в США влияет на приезд американского бизнеса в Петербург? Известно ли вам о случаях давления на бизнес со стороны властей США и ЕС?

— Нам ничего неизвестно о таких случаях, во всяком случае, в последние два года. Какой бы ни была политическая конъюнктура, крупный бизнес и долгосрочные инвесторы всегда ориентированы на выстраивание прочных связей и партнерств. Они стараются разделять политику и бизнес, и во многом мы видим, что это получается и приносит результат. Мы считаем, что именно сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах способно стать связующим звеном между странами, которые находятся в поиске компромиссов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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- Какие еще встречи и мероприятия у РФПИ запланированы на ПМЭФ?

— Накануне встречи с президентом мы проведем встречу нашего международного экспертного совета в расширенном составе. Запланирован ряд встреч один на один с главами фондов ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других. В этом году во второй день форума мы также организуем специальную сессию на ПМЭФ, посвященную суверенным фондам мира, где спикерами станут авторитетные инвесторы, которых редко можно увидеть за одним столом в ходе открытой дискуссии.

- Готовите ли вы новые партнерства с новыми странами?

— В этот раз объявлять о них не планируем — РФПИ создал уже достаточно партнерств, и сейчас задача активизировать их работу по максимуму, увеличивать число сделок с каждым годом. Как, например, с партнерами из ОАЭ, которые проинвестировали с нами в более чем 30 сделок, и из Китая — уже 19 сделок.

МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
МИА "Россия сегодня" примет участие в ПМЭФ

- Заместитель наследного принца Саудовской Аравии накануне ПМЭФ приезжал в Москву на переговоры с президентом Путиным. Вы в них участвовали, а суверенный фонд королевства Public Investment Fund выделял РФПИ в 2015 году 10 миллиардов долларов для инвестиции в Россию. Ждете ли вы саудовскую делегацию на ПМЭФ и можно ли уже говорить о результатах работы с саудовскими инвесторами?

— Да, за это время наши саудовские партнеры уже проинвестировали с нами в ряд интересных проектов, включая строительство комплекса "Запсибнефтехим", ряд публичных компаний, логистику и малые ГЭС в Карелии. По итогам визита к ним также добавился проект "Ростехсити" — создание комплекса из офисной и жилой недвижимости и технопарка на месте бывшего аэродрома Тушино в Москве. В проработке несколько десятков новых проектов — в здравоохранении, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, технологическом и других секторах.

В рамках ПМЭФ обсудят экологические проблемы
© РИА Новости / Алексей Даничев
На ПМЭФ обсудят экологические проблемы
Хотел бы еще отметить важную роль, которую сыграла Саудовская Аравия в достижении договоренностей по сделке ОПЕК+. Они позволили установить баланс на рынке нефти, стабилизировать цены, а вместе с ними и курс рубля, что важно для инвесторов.

- С вашей точки зрения, продление соглашения станет дополнительным стимулом для улучшения инвестклимата в России? На ваших встречах с инвесторами, в том числе из арабских стран, поднимается этот вопрос? Насколько он важен для двусторонних отношений РФ с зарубежными партнерами?

— Стабильность курса и хорошие макропоказатели всегда важны для инвесторов, особенно если мы говорим о суверенных фондах и долгосрочных неспекулятивных инвесторах. Не только из арабских стран, а в принципе. С этой точки зрения, безусловно, продление соглашения — позитивный фактор не только для нефтяного рынка, но и для международных фондов, инвестирующих в Россию. Для них инвестклимат — не абстрактное понятие, а в первую очередь цифры и факты, основанные, с одной стороны, на макроэкономических показателях, с другой — на конкретных историях успеха и примерах доходности в отдельно взятых странах и отраслях. Наша задача как РФПИ — приумножать такие истории успеха, показывать доходность для инвесторов. Сейчас наш портфель в плюсе и в рублях, и в долларах, а первые частичные выходы уже принесли соинвесторам РФПИ хорошую доходность. Все эти цифры имеют большое значение для наших международных партнеров.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума
© РИА Новости / Владимир Гальперин
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Подготовка к ПМЭФ: миллионы цветов, учения и культурная программа
- Недавно вы посетили Китай. При участии РФПИ создан российско-китайский инвестиционный фонд, который с партнерами проинвестировал более пяти миллиардов в совместные проекты. Рассматриваете ли вы новые совместные проекты? Рассматривается ли возможность инвестирования в проекты в РФ в юанях?

— Инвестиции в юанях — важная и перспективная тема, требующая планомерной работы в этом направлении. Мы поддерживаем данные инициативы и готовим со своей стороны все необходимое для их реализации. Работа ведётся, но это вопрос не завтрашнего дня. Зато мы уже сейчас видим возросший интерес у китайских банков к кредитованию российских компаний, хотя еще несколько лет назад это многим казалось нереалистичным сценарием.

Что касается РКИФ, да, мы смотрим на целый ряд совместных проектов, в том числе связанных с технологиями. Китайским партнерам они особенно интересны.

- Вы говорили, что РКИФ может инвестировать средства в сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси", соответствующая заявка недавно была подана. Ранее РКИФ стал инвестором крупнейшей мобильной онлайн-платформы по заказу такси в КНР — Didi Kuaidi. РФПИ планировал вывести этот сервис в Россию. Не планируется ли это сделать в результате покупки доли в Яндекс.Такси или партнёрства между компаниями?

Центр поддержки получателей дальневосточного гектара. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гости ПМЭФ смогут подать заявки на "дальневосточный гектар"
- Мы готовы подтвердить интерес РКИФ к Яндекс.Такси, но пока не можем озвучить все идеи и планы в случае успеха инвестиции, так как есть определенные обязательства перед партнерами. Могу сказать только, что мы открыты для новых решений и партнерств, но в данном случае о конкретных договоренностях пока говорить преждевременно. При этом страновая кооперация, особенно в технологической сфере, определит будущее.

- Ранее вы говорили, что в ближайшее время Российско-японский фонд может реализовать до десяти инвестпроектов. Что это будут за проекты, в каких отраслях? Какова может быть сумма инвестиций со стороны фонда? Будет ли совместный фонд инвестировать в крупные проекты? Например в такие, как Ямал-СПГ?

РИА Новости выпустило ленту и мобильное приложение новостей ПМЭФ
© РИА Новости
РИА Новости выпустило ленту и мобильное приложение новостей ПМЭФ
- Фонд рассматривает как крупные промышленные, так и средние и даже венчурные проекты в широком диапазоне отраслей. При этом японские партнеры очень интересуются инфраструктурой и технологиями будущего и готовы инвестировать в подобные проекты на территории России. Пример — умные города, энергосберегающие технологии, робототехника. Кстати, наш российско-китайский проект создания медицинского робота заинтересовал и партнеров из Японии. Но мы также готовы помогать японским и российским компаниям в локализации их бизнесов на территории стран, хотя в приоритете будут проекты с нуля. Надеемся объявить о первых примерах в ближайшее время.

- Не могу не задать вопрос об инвестициях в такой проект, как Hyperloop. Как он развивается, что происходит с компанией?

— Несмотря на то, что для нас инвестиция в Hyperloop One носит венчурный характер, мы довольны тем, как проект развивается. Вслед за успешными испытаниями компания проводит новый раунд финансирования, в ходе которого оценивается вдвое дороже, чем в момент нашего инвестирования. Такие новые транспортные технологии имеют право на будущее. Пилотные проекты прорабатываются и в Китае, и на Ближнем Востоке. Но мы считаем, что одной из первых стран для их реализации могла бы стать Россия.

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