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Интервью

Андрей Кончаловский: режиссеры должны быть самодостаточными

12:0026.05.2017
(обновлено: 12:03 26.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму РайРежиссер Андрей Кончаловский на пресс-конференции, посвященной фильму Рай
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Русские сезоны", в рамках которых будет показан фильм Андрея Кончаловского "Рай", откроются в Японии в Токио 4 июня. О реакции зрителей страны восходящего солнца, японском кинематографе и самодостаточности корреспондент РИА Новости поговорила с режиссером.

Режиссер фильма Рай Андрей Кончаловский на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Фильм "Рай" Кончаловского покажут в Японии в рамках "Русских сезонов"

— Ваш фильм "Рай", удостоенный многочисленных наград в России и за рубежом, будет представлен в рамках "Русских сезонов" в Японии. Насколько, по вашему мнению, картина будет понятна и интересна японскому зрителю?

— Думаю, что понятна, как и европейским зрителям, а что касается восприятия, мне и самому это интересно.

—  Ваши фильмы уже показывали в Японии?

— Я не слежу за этим, "Поезд-беглец" и "Первый учитель" точно показывали, возможно, мои американские картины.

© Фото : Продюсерский центр Андрея КончаловскогоКадр из фильма "Поезд-беглец" (1985)
© Фото : Продюсерский центр Андрея Кончаловского
Кадр из фильма "Поезд-беглец" (1985)

— Вы как-то говорили, что вместе с Андреем Тарковским изучали японский кинематограф и черпали вдохновение в фильмах Акиры Куросавы, а современный японский кинематограф вам интересен?

Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Русские сезоны" в Японии откроются постановкой Большого театра "Жизель"

— Я сейчас мало смотрю кино, только те картины, которые сделали меня режиссером. Я пересматриваю классиков, а современное кино — любое, российское или японское, — я смотрю только, когда фильмы себя уже зарекомендовали, минимум через пять лет после их выхода.

— Вам было бы интересно сотрудничать с японскими режиссерами, может быть, снять совместный проект?

— Я делал фильм по сценарию Куросавы, ощущаю восторг от японской культуры, цельности этой нации. Но режиссеры должны быть самодостаточными, у каждого свой мир. И я вряд ли смог бы снимать кино с японскими артистами — это совсем другая культура, которая нам вряд ли доступна.

— Сейчас вы готовитесь к съемкам фильма о Микеланджело, исполнитель главной роли уже найден?

— Нет, пока идет кастинг, съемки фильма начнутся в Италии в начале сентября.

— Ваша театральная чеховская трилогия с огромным интересом была встречена в России. Планируете ли показать ее в ближайшее время за рубежом?

— Я всегда думаю о гастролях театра, может быть, на следующий год мы поедем в Италию, но сейчас я ничего не планирую, я занят новым проектом и целиком ухожу в картину.

Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Маски-шоу в "Гоголь-центре": кому нужен скандал с Кириллом Серебренниковым

— Что вы думаете по поводу скандала вокруг "Гоголь-центра"? Ваши коллеги-кинематографисты подписали письмо в защиту Серебренникова, вам не предлагали его подписать?

— Нет, я не подписывал и не подписываю писем в принципе. Если там есть какие-то финансовые нарушения, а будем надеяться, что их нет, то это не имеет никакого отношения к искусству. Искусство и деньги — это разные вещи. Следователи перед эстетикой бессильны.

 

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