Посольство Швейцарии: бизнес видит свет в конце тоннеля в экономике России

Обесценение рубля сделало инвестиции в Россию более привлекательными для швейцарских компаний, и они, помимо традиционных сфер сотрудничества, стали присматриваться к таким перспективным секторам, как электротехника, медицинские технологии, гражданская авиация и даже судостроение. О том, какие возможности открывает экономика России швейцарскому бизнесу, какие российские компании хотят выйти на швейцарский рынок, кто представит страну на Петербургском международном экономическом форуме, в интервью РИА Новости рассказали глава отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России Жульен Тони и директор Swiss Business Hub Russia Ив Морат. Беседовала Вероника Буклей.
— Мы встречаемся в преддверии ПМЭФ. Могли бы вы поделиться своими планами на форуме и ожиданиями от него?
Жульен Тони: Мы традиционно принимаем участие в ПМЭФ. В этот раз в форуме принимает участие наш госсекретарь по финансовым вопросам Йорг Гассер. Он возглавит швейцарскую делегацию на форуме, его также будет сопровождать Ливия Лой, сопредседатель Швейцарско-российской экономической комиссии. Госсекретарь проведет различные двусторонние встречи с высокопоставленными представителями российского Центрального банка. Пройдут подписания соглашений о намерениях в сфере инвестиций с участием швейцарских и российских компаний.
— Можно ожидать, что во время дискуссии будет обсуждаться и экономическая ситуация в России. Каков ваш взгляд на ситуацию в экономике России? Происходит ли улучшение?
Жульен Тони: Вы знаете, что российский рынок остается стратегическим рынком для швейцарских предприятий. Наша страна — на девятом месте по объему прямых инвестиций в Россию.
Мнения швейцарских предприятий о ситуации в стране отличаются, когда речь идет об инвестициях либо об экспорте. Что касается инвестиций, то факт обесценения рубля сделал инвестиции в Россию более привлекательными для швейцарских компаний. Слабый рубль, напротив, является недостатком для экспорта из Швейцарии в Россию. Мы пережили трудное время для экспорта в Россию, но он восстанавливается. Последние цифры положительные: плюс 3% в импорте из России в Швейцарию и плюс 26% экспорта из Швейцарии в Россию в первом квартале текущего года.
Ив Морат: Что касается мнений швейцарского делового сообщества о российской экономике в настоящее время, я бы сказал, что они будут отличаться в зависимости от того, о чем вы спрашиваете. До сих пор прослеживается низкий спрос от тех, кто еще не знает этот рынок. До сих пор сложно мотивировать такие предприятия выходить на российский рынок. С другой стороны, компании, которые уже сейчас активны на российском рынке, проявляют оптимизм. Даже если общая экономическая ситуация в России восстанавливается небыстрыми темпами, мы видим растущий интерес среди швейцарских компаний.
Экономические перспективы, с точки зрения швейцарской экономики, здесь намного лучше, чем год или два назад. Компании видят свет в конце тоннеля.
— В какой степени вопрос санкций влияет на швейцарский бизнес в момент принятия решений?
Жульен Тони: Швейцария не ввела санкции против России; страна приняла меры для того, чтобы территория страны не использовалась для обхода международных санкций.
Санкции — один из факторов, объясняющих, почему происходит снижение торговых отношений. Но не главный фактор. Экономическая ситуация в России в последние два года, а также некоторые меры экономической политики, например импортозамещение, сыграли важную роль в снижении торговых показателей.
— Какие секторы российской экономики наиболее интересны швейцарскому бизнесу?
Ив Морат: Если посмотреть на экспорт из Швейцарии в Россию, наиболее значимыми отраслями традиционно являются фармацевтика, промышленное оборудование и часовая промышленность. В настоящее время мы тщательно анализируем потенциальное воздействие российской политики импортозамещения на швейцарские компании.
Наша цель — представить для швейцарских компаний конкретные возможности экспорта и прямых инвестиций в Россию. В этом отношении мы видим интересный потенциал преимущественно в пяти секторах: электротехника, фармацевтика, медицинские технологии, гражданская авиация и, возможно, даже судостроение. Эти отрасли с хорошим потенциалом роста, Россия также планирует в них инвестировать в контексте политики импортозамещения.
Еще одной интересной для швейцарских инвестиций отраслью является железнодорожная промышленность, где в последние годы между странами было установлено тесное двустороннее сотрудничество.
— Мы обсудили вопрос швейцарских инвестиций в Россию. Получаете ли вы запросы от российских компаний, которые хотели бы выйти на рынок Швейцарии?
Ив Морат: К счастью, да. Швейцарский центр содействия бизнесу в России также продвигает Швейцарию как место для ведения бизнеса российских компаний. Исходя из нашего опыта, если российская компания заинтересована в том, чтобы запустить бизнес в Швейцарии, главным образом это происходит потому, что она хочет вывести свой бизнес на международный уровень.