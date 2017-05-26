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Интервью

Посольство Швейцарии: бизнес видит свет в конце тоннеля в экономике России

11:0026.05.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты РоссииДенежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Обесценение рубля сделало инвестиции в Россию более привлекательными для швейцарских компаний, и они, помимо традиционных сфер сотрудничества, стали присматриваться к таким перспективным секторам, как электротехника, медицинские технологии, гражданская авиация и даже судостроение. О том, какие возможности открывает экономика России швейцарскому бизнесу, какие российские компании хотят выйти на швейцарский рынок, кто представит страну на Петербургском международном экономическом форуме, в интервью РИА Новости рассказали глава отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в России Жульен Тони и директор Swiss Business Hub Russia Ив Морат. Беседовала Вероника Буклей.

— Мы встречаемся в преддверии ПМЭФ. Могли бы вы поделиться своими планами на форуме и ожиданиями от него?

Жульен Тони: Мы традиционно принимаем участие в ПМЭФ. В этот раз в форуме принимает участие наш госсекретарь по финансовым вопросам Йорг Гассер. Он возглавит швейцарскую делегацию на форуме, его также будет сопровождать Ливия Лой, сопредседатель Швейцарско-российской экономической комиссии. Госсекретарь проведет различные двусторонние встречи с высокопоставленными представителями российского Центрального банка. Пройдут подписания соглашений о намерениях в сфере инвестиций с участием швейцарских и российских компаний.

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На форуме посольство Швейцарии также организует панельную дискуссию на тему "Россия — Швейцария: диверсификация экономических отношений и роль локализации производства". На эту дискуссию мы приглашаем крупные швейцарские компании и российских коллег для обсуждения перспектив деловых отношений между странами. У нас большие ожидания от форума и высокий уровень участников в этом году.

— Можно ожидать, что во время дискуссии будет обсуждаться и экономическая ситуация в России. Каков ваш взгляд на ситуацию в экономике России? Происходит ли улучшение?

Жульен Тони: Вы знаете, что российский рынок остается стратегическим рынком для швейцарских предприятий. Наша страна — на девятом месте по объему прямых инвестиций в Россию.

Мнения швейцарских предприятий о ситуации в стране отличаются, когда речь идет об инвестициях либо об экспорте. Что касается инвестиций, то факт обесценения рубля сделал инвестиции в Россию более привлекательными для швейцарских компаний. Слабый рубль, напротив, является недостатком для экспорта из Швейцарии в Россию. Мы пережили трудное время для экспорта в Россию, но он восстанавливается. Последние цифры положительные: плюс 3% в импорте из России в Швейцарию и плюс 26% экспорта из Швейцарии в Россию в первом квартале текущего года.

Ив Морат: Что касается мнений швейцарского делового сообщества о российской экономике в настоящее время, я бы сказал, что они будут отличаться в зависимости от того, о чем вы спрашиваете. До сих пор прослеживается низкий спрос от тех, кто еще не знает этот рынок. До сих пор сложно мотивировать такие предприятия выходить на российский рынок. С другой стороны, компании, которые уже сейчас активны на российском рынке, проявляют оптимизм. Даже если общая экономическая ситуация в России восстанавливается небыстрыми темпами, мы видим растущий интерес среди швейцарских компаний.

Экономические перспективы, с точки зрения швейцарской экономики, здесь намного лучше, чем год или два назад. Компании видят свет в конце тоннеля.

— В какой степени вопрос санкций влияет на швейцарский бизнес в момент принятия решений?

Жульен Тони: Швейцария не ввела санкции против России; страна приняла меры для того, чтобы территория страны не использовалась для обхода международных санкций.

Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мы не можем сказать, что санкции никак не влияют на ситуацию, — они влияют. Однако до сих пор очень трудно измерить или количественно определить эффект от взаимных санкций. Я бы сказал, что санкции, безусловно, влияют на инвестиционный климат в стране.

Санкции — один из факторов, объясняющих, почему происходит снижение торговых отношений. Но не главный фактор. Экономическая ситуация в России в последние два года, а также некоторые меры экономической политики, например импортозамещение, сыграли важную роль в снижении торговых показателей.

— Какие секторы российской экономики наиболее интересны швейцарскому бизнесу?

Ив Морат: Если посмотреть на экспорт из Швейцарии в Россию, наиболее значимыми отраслями традиционно являются фармацевтика, промышленное оборудование и часовая промышленность. В настоящее время мы тщательно анализируем потенциальное воздействие российской политики импортозамещения на швейцарские компании.

Наша цель — представить для швейцарских компаний конкретные возможности экспорта и прямых инвестиций в Россию. В этом отношении мы видим интересный потенциал преимущественно в пяти секторах: электротехника, фармацевтика, медицинские технологии, гражданская авиация и, возможно, даже судостроение. Эти отрасли с хорошим потенциалом роста, Россия также планирует в них инвестировать в контексте политики импортозамещения.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российский сельскохозяйственный сектор также предлагает интересные возможности для швейцарских компаний — в прошлом году здесь наблюдался рост швейцарского экспорта. С другой стороны, здесь мы сталкиваемся с тем, что сельскохозяйственный сектор — единственный в России, где доля импорта не превышает 20%. Для швейцарских компаний это означает, что пока они не локализуют производство, российский рынок для них будет представлять интерес в нишах высококачественной продукции, а не в массовом производстве.

Еще одной интересной для швейцарских инвестиций отраслью является железнодорожная промышленность, где в последние годы между странами было установлено тесное двустороннее сотрудничество.

— Мы обсудили вопрос швейцарских инвестиций в Россию. Получаете ли вы запросы от российских компаний, которые хотели бы выйти на рынок Швейцарии?

Ив Морат: К счастью, да. Швейцарский центр содействия бизнесу в России также продвигает Швейцарию как место для ведения бизнеса российских компаний. Исходя из нашего опыта, если российская компания заинтересована в том, чтобы запустить бизнес в Швейцарии, главным образом это происходит потому, что она хочет вывести свой бизнес на международный уровень.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Швейцария, конечно, интересный хаб для российского сырьевого сектора, однако, исходя из нашей ежедневной работы с российскими компаниями, предприятия, которые мы поддерживаем и которые просят о нашей помощи, чаще всего представляют другие секторы, особенно высокотехнологичные. Вероятно, важнейшая отрасль здесь — IТ. Как правило, это малый и средний бизнес. Число запросов от таких компаний к нам по-прежнему велико, и мы уже сейчас работаем над размещением нескольких представительств российских компаний в Швейцарии.

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