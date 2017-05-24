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Интервью

Алексис Родзянко: бизнес США видит экономическое потепление отношений с РФ

17:0024.05.2017
(обновлено: 17:15 24.05.2017)
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© Фото : предоставлено AmChamПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис РодзянкоПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
© Фото : предоставлено AmCham

Потепление отношений между Россией и США для бизнеса прежде всего связано с ростом экономики и своих финансовых показателей, но немалую роль в этом играет и политическая повестка. Когда ждать сигналов от обеих сторон, кто приедет из США на Петербургский международный экономический форум, о чем американский бизнес хочет рассказать и что рассчитывает услышать в рамках дискуссий на ПМЭФ, а также об изменениях и рисках после прихода администрации Дональда Трампа  в интервью РИА Новости в преддверии форума рассказал глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко. Беседовала Вероника Буклей.

— Мы встречаемся в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума. Расскажите, пожалуйста, о вашей программе на форуме? Какие встречи у вас запланированы?

— У меня запланированы встречи с гостями форума из США. Это Дэниел Рассел из USRBC, также впервые за четыре года приезжают представители Торговой палаты США, приезжает их второй человек вместе со специалистом по международным делам.

Города России. Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россия ожидает более представительную, чем ранее, делегацию из США на ПМЭФ
Мы точно не знаем, но есть надежда, что будет и официальная делегация из США. Это будет, по всей вероятности, посол или его сотрудники. Пока мы не слышали от них окончательного решения, но предварительно сигналы о том, что они будут на форуме, есть.

Я буду участвовать в завтраке Сбербанка как гость, встречаться с коллегами по бизнесу, также мы будем проводить наш традиционный круглый стол, значимость которого в этом году возросла: ранг участников и с российской, и с американской стороны будет выше.

—  Будет ли состав американской делегации шире, чем в предыдущие годы?

— Есть участники форума — члены нашей бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, они записываются отдельно. По уровню участия те бизнес-лидеры, которые приедут, по рангу чуть выше, чем в прошлом году. И мы, и наши компании участвовали и будут участвовать в форуме в этом году.

— В рамках форума пройдет бизнес-диалог "Россия — США". Кто поучаствует в диалоге? Какие вопросы планируется обсудить?

— Мы обсудим успехи в наших отношениях, напомним, что они никогда не прерывались, затронем перспективу, наши ожидания на будущее. Также я собираюсь поблагодарить российскую сторону за то, что она четко отделяет бизнес от политики и отношение к нам продолжает быть позитивным. В последние месяцы российские власти даже более открыты и восприимчивы к нашим интересам, чем это было два или три года назад.

— Возможно, это связано с надеждой на потепление отношений России и США?

Штаб-квартира банка JP Morgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan
Американские компании не хотят уходить из России, заявили в посольстве РФ

— Я вижу здесь действие двух факторов. Для бизнеса потепление — это рост спроса, рост экономики. Это начинает происходить, компании это видят по своим результатам. В этом году они ожидают лучшего результата, чем в прошлом году. В прошлом они ожидали очень плохих результатов в бизнесе, а получили лучше ожиданий. В этом году и по экономике, и по бизнесу ожидания лучше. Для бизнеса — это главное потепление.

Отношения между государствами — тоже важный фактор. Здесь также есть надежда на потепление. Возможно, правильнее сказать о стабилизации, без резких изменений в худшую сторону. Но также без больших надежд на быстрые изменения в лучшую сторону. Но стабилизация для бизнеса — это хорошая новость.

— Будет ли на сессии обсуждаться ситуация в экономике России? Как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом?

— Уже третий квартал в российской экономике намечается рост. Конечно, он невелик и хотелось бы больше. Мы обсудим, какие изменения, реформы нужны, чтобы потенциал роста был выше, чем минимальный.

— Насколько высок сегодня интерес к экономике России со стороны американского бизнеса, учитывая сохраняющиеся санкции и политическую ситуацию в целом?

— С точки зрения новой администрации в США ощущаются две вещи. Во-первых, менее агрессивный подход к России и более практичный: больше интереса к бизнесу, меньше идеологии. Второй момент — это то, что при этом в США главная политическая тема на сегодняшний день — это вмешательство России в выборы в США.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Матвиенко: говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано

Самый большой риск со стороны США для нас — это избыточная деятельность законодательных органов, то есть если в законе будут закреплены отношения или санкции между США и Россией, это будет очень трудно потом изменить. Это отменяет возможность гибкого подхода к внешней политике по отношению к России, и это очень сильно ударит по бизнесу. Мы надеемся, что этого не произойдет. Такие попытки были в прошлом, но всегда они уходили в рекомендательное, а не в обязательное русло, есть надежда, что так и будет продолжаться.

— Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в мае говорил, что идея создания совместного инвестиционного фонда России и США может стать реалистичной через один-два года. Каков ваш взгляд на эту инициативу? Существует ли необходимость в таком фонде?

— Это в первую очередь вопрос к американским инвесторам, тем, кто управляет американскими деньгами. Если в России мы можем ожидать экономического роста, если потенциал отдачи хороший, условия инвестиций и защита прав собственности на нужном уровне, тогда да, это нужно. Россия не последняя страна в списке этих качеств.

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