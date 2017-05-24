Алексис Родзянко: бизнес США видит экономическое потепление отношений с РФ

Потепление отношений между Россией и США для бизнеса прежде всего связано с ростом экономики и своих финансовых показателей, но немалую роль в этом играет и политическая повестка. Когда ждать сигналов от обеих сторон, кто приедет из США на Петербургский международный экономический форум, о чем американский бизнес хочет рассказать и что рассчитывает услышать в рамках дискуссий на ПМЭФ, а также об изменениях и рисках после прихода администрации Дональда Трампа в интервью РИА Новости в преддверии форума рассказал глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко. Беседовала Вероника Буклей.
— Мы встречаемся в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума. Расскажите, пожалуйста, о вашей программе на форуме? Какие встречи у вас запланированы?
— У меня запланированы встречи с гостями форума из США. Это Дэниел Рассел из USRBC, также впервые за четыре года приезжают представители Торговой палаты США, приезжает их второй человек вместе со специалистом по международным делам.
Я буду участвовать в завтраке Сбербанка как гость, встречаться с коллегами по бизнесу, также мы будем проводить наш традиционный круглый стол, значимость которого в этом году возросла: ранг участников и с российской, и с американской стороны будет выше.
— Будет ли состав американской делегации шире, чем в предыдущие годы?
— Есть участники форума — члены нашей бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, они записываются отдельно. По уровню участия те бизнес-лидеры, которые приедут, по рангу чуть выше, чем в прошлом году. И мы, и наши компании участвовали и будут участвовать в форуме в этом году.
— В рамках форума пройдет бизнес-диалог "Россия — США". Кто поучаствует в диалоге? Какие вопросы планируется обсудить?
— Мы обсудим успехи в наших отношениях, напомним, что они никогда не прерывались, затронем перспективу, наши ожидания на будущее. Также я собираюсь поблагодарить российскую сторону за то, что она четко отделяет бизнес от политики и отношение к нам продолжает быть позитивным. В последние месяцы российские власти даже более открыты и восприимчивы к нашим интересам, чем это было два или три года назад.
— Возможно, это связано с надеждой на потепление отношений России и США?
— Я вижу здесь действие двух факторов. Для бизнеса потепление — это рост спроса, рост экономики. Это начинает происходить, компании это видят по своим результатам. В этом году они ожидают лучшего результата, чем в прошлом году. В прошлом они ожидали очень плохих результатов в бизнесе, а получили лучше ожиданий. В этом году и по экономике, и по бизнесу ожидания лучше. Для бизнеса — это главное потепление.
Отношения между государствами — тоже важный фактор. Здесь также есть надежда на потепление. Возможно, правильнее сказать о стабилизации, без резких изменений в худшую сторону. Но также без больших надежд на быстрые изменения в лучшую сторону. Но стабилизация для бизнеса — это хорошая новость.
— Будет ли на сессии обсуждаться ситуация в экономике России? Как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом?
— Уже третий квартал в российской экономике намечается рост. Конечно, он невелик и хотелось бы больше. Мы обсудим, какие изменения, реформы нужны, чтобы потенциал роста был выше, чем минимальный.
— Насколько высок сегодня интерес к экономике России со стороны американского бизнеса, учитывая сохраняющиеся санкции и политическую ситуацию в целом?
— С точки зрения новой администрации в США ощущаются две вещи. Во-первых, менее агрессивный подход к России и более практичный: больше интереса к бизнесу, меньше идеологии. Второй момент — это то, что при этом в США главная политическая тема на сегодняшний день — это вмешательство России в выборы в США.
Самый большой риск со стороны США для нас — это избыточная деятельность законодательных органов, то есть если в законе будут закреплены отношения или санкции между США и Россией, это будет очень трудно потом изменить. Это отменяет возможность гибкого подхода к внешней политике по отношению к России, и это очень сильно ударит по бизнесу. Мы надеемся, что этого не произойдет. Такие попытки были в прошлом, но всегда они уходили в рекомендательное, а не в обязательное русло, есть надежда, что так и будет продолжаться.
— Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее в мае говорил, что идея создания совместного инвестиционного фонда России и США может стать реалистичной через один-два года. Каков ваш взгляд на эту инициативу? Существует ли необходимость в таком фонде?
— Это в первую очередь вопрос к американским инвесторам, тем, кто управляет американскими деньгами. Если в России мы можем ожидать экономического роста, если потенциал отдачи хороший, условия инвестиций и защита прав собственности на нужном уровне, тогда да, это нужно. Россия не последняя страна в списке этих качеств.