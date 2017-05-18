Дмитрий Ситковецкий: Стравинский - самый выдающийся музыкальный хамелеон

Известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий в Год Стравинского представит в Москве мировую премьеру спектакля "Черт, солдат и скрипка" по мотивам "Истории солдата" и других сочинений Игоря Стравинского. Спектакль в постановке Михаила Кислярова состоится 19 мая на сцене концертного зала имени Чайковского в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес". В спектакле участвуют Владимир Познер (рассказчик), Андрей Макаревич (солдат), Дмитрий Ситковецкий (в роли черта и скрипача). О том, как возникла идея постановки, как создавался спектакль, о его участниках и, конечно, о Стравинском рассказал в интервью РИА Новости автор идеи, известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий.

— Как произошло ваше первое знакомство с "Историей солдата" Стравинского?

— Еще до 1977 года, до отъезда на Запад, учась в Московской консерватории, я произведений Стравинского не играл. И в Москве только один раз видел концертную версию "Истории солдата". Впервые я серьезно столкнулся со Стравинским в Джульярдской школе. Мы с ребятами стали играть сюиту из "Истории солдата" для семи инструментов, много репетировали, причем без дирижера. А потом нас, учеников Джульярда, отправили на гастроли и мы ездили по разным местам вокруг Нью-Йорка вместе с актерами и давали "Историю"…

Так что это произведение и стало моим первым знакомством, а точнее — полным погружением в Стравинского: 20 раз был с ним на сцене. Позже я переиграл много произведений Игоря Федоровича — концертный дуэт, итальянскую сюиту… А когда уже стал дирижировать, Стравинский занял солидное место в моем репертуаре. Начал, естественно, с "Жар-птицы", "Петрушки", "Весны священной".

— И сейчас решили вновь вернуться к "Истории солдата"?

— "Солдатом" я занимаюсь с 2010 года. И в этот период параллельно мне заказали сделать одну интересную транскрипцию. Это как бы новый концерт Стравинского для скрипки с оркестром на базе дивертисмента из балета "Поцелуй феи" для скрипки и фортепиано. Так что со Стравинским я сейчас провожу не меньше времени, чем с Бахом. Хотя Бах везде и всегда со мной, это особый для меня композитор.

Стравинский же безумно интересен, потому что он самый выдающийся музыкальный хамелеон, причем высочайшего пошиба. Хамелеон, который менял стили с такой виртуозностью…

Я всю жизнь собирал впечатления о Стравинском от людей, его видевших. И ясно совершенно, что у него было невероятное восприятие. Он ловил какие-то флюиды и волны в воздухе как мало кто. Думаю, что в этом причина его хамелеонства: он чувствовал и воспринимал невероятно быстро и остро все новые идеи, которые витали в воздухе. Интерпретировал в свою пользу, а потом шел дальше. Не останавливался никогда. Казалось бы, такие сочинения, как "Петрушка" или "Весна священная", он мог бы писать и писать, не выходить из этого стиля и иметь колоссальный успех. Нет, он шел дальше — за новыми горизонтами.

— Почему вы сейчас решили вернуться к "Истории солдата" Стравинского и чем вам интересен этот сюжет?

- Я долго занимался "Историей солдата" и на какое-то время его отложил. Но вот сам Стравинский мне напомнил, потому и послал этот заказ на "Поцелуй феи". В итоге в нашем проекте как раз есть две пьесы из этой сюиты. То есть я понял, что Стравинский дает сигнал — не бросай моего "Солдата", еще не вечер. Вот так и получилось.

Что касается сюжета, то я решил, что он должен вернуться к своим истокам, ведь изначально он был взят Стравинским из сказок Афанасьева. В 1918 году он дал премьеру в Лозанне, и тогда это, конечно, было связано с концом Первой мировой войны. Стравинский же, находясь в Швейцарии, оказался отрезан от мира. Шла война, и он оказался в ситуации одиночества после колоссального успеха его трех балетов.

Так что, получив либретто, Стравинский писал быстро, очень практично, потому что не было денег. Платил за все кларнетист из богатой семьи Райнхардт. Сразу же после премьеры "Солдата" композитор написал для него три пьесы для соло кларнета, две из которых я тоже использую в московском спектакле.

— Но трудности были?

— Конечно. Ведь что получилось? Получилось, что сам по себе замысел замечательный, этакий русский вариант Фауста, связанный с войной. История при этом интернациональная, музыка выдающаяся, во многом новаторская. Стравинский впервые использовал такие вещи, как танго, как он сам писал, стал отходить от своего русского периода в более западный мир. Но что заметно — сочетание музыки, текста и движения не очень ему удалось.

Текст-то присутствует. Или есть записи — наложения на музыку — Питера Устинова, Ванессы Редгрэйв, Джереми Айронса. Но ясно было, что-то не работает! Дошло до того, что в 1991 году Курт Воннегут вообще написал другой текст, но на эту же музыку естественно. Это история последнего расстрелянного дезертира американской армии Второй мировой войны.

— То есть все пробовали по-разному. А вы с какой стороны подошли?

— Я понял, что есть структурные проблемы, связанные с тем, что в первой части просто мало музыки, а во второй музыка замечательная, но пропадает сюжет. И вот этого сочетания музыки, текста и сюжета очень трудно добиться. Поэтому я решил изменить музыкальный ряд, прибавив к нему сочинения Стравинского примерно того же периода, подходящие по духу и контрасту.

А еще нужно было получить новый текст. Для этого в 2011 году я приехал в Москву и познакомился с Димой Быковым. Я следил за его творчеством, как раз тогда шел проект "Поэт и гражданин". И я его попросил написать текст на эту музыку. А он ответил, что не очень близко себя чувствует по отношению к Стравинскому и порекомендовал своего друга Михаила Успенского. И, действительно, получаю от Быкова к концу лета сообщение: "Мы поначалу стали писать вместе, но Миша так увлекся, что я его оставил. И, по-моему, он сделал феноменальный текст".

— И вот пошли репетиции, скоро премьера — чувствуется, что постановка актуальна?

— Очень! Жаль, Миша Успенский не дожил до премьеры, он был бы так рад, ведь еще в 2011 году он написал провидчески: "Шел солдат своей страны с необъявленной войны". Более тупиковую ситуацию в мире, чем есть сейчас, себе трудно представить, причем это по всему миру ощущается. Я езжу сейчас между Москвой, Лондоном и Америкой, между Нью-Йорком и Северной Каролиной, где у меня оркестр. Так вот, весь мир будоражит. Идет необъявленная война, идет на многих фронтах. Поэтому мне кажется, что дать "Историю солдата" сейчас, это очень вовремя. Я не стал ждать 2018 года, столетия премьеры, надо сейчас — вчера было рано, а завтра будет поздно.

— Каковы ваши планы, куда отправитесь после московской премьеры?

— Сразу из Москвы полечу в Токио, где начнутся мои выступления в Японии, в рамках которых у меня будет пять разных программ и восемь концертов. А затем выступления в Германии на фестивале Шостаковича, где исполню музыку Шостаковича, Вайнберга, Губайдуллиной, Щедрина — моего друга, который, надеюсь, будет на моих концертах.

— Есть ли в вашем гастрольном графике выступление в Москве?

— Да, 25 октября у меня будет концерт в Большом зале консерватории. Я исполню произведения Чайковского и Стравинского. Состоится российская премьера дивертисмента для скрипки с оркестром, созданного мной на базе балета "Поцелуй феи". Кстати, балет "Поцелуй феи" Стравинский посвятил памяти Петра Ильича Чайковского. Так что все к месту. Что касается произведений Чайковского, в этот вечер прозвучат скрипичный концерт и пьеса для скрипки с оркестром "Размышление".