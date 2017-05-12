Певица Ёлка: "Добро – это великая сила, а наши дети – это абсолютное добро"

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив), член жюри совместного проекта НТВ и международного информационного агентства Sputnik "Ты супер!" пожелала удачи всем юным участникам и рассказала им, почему каждому артисту нужно волноваться перед выступлением
- Лиза, что вы чувствуете, когда вы выходите на сцену проекта "Ты супер!"?
— Эта сцена уже стала моим местом "силы". Каждый раз, когда я выхожу поддержать кого-то, чувствую мощную концентрацию переживаний и адреналина, и понимаю, как певцам здесь непросто.
-Все детки очень волнуются. Скажите, правда ли, что волнение — главный враг артиста?
- У вас есть какой-то лайфхак для идеального выступления?
— Тут все очень просто: очень важно выспаться, соблюдать голосовой режим — беречь свои связки, не кричать. Есть диета для вокалистов, ее надо придерживаться. Например, цитрусовые и газировка вредны для певца.
- Кто из детей вам больше запомнился на проекте "Ты супер!"?
— Не хочу и не буду выделять любимчиков, даже если они у меня появятся. Это неправильно! Это обидит остальных ребят, а они этого не заслужили. Они лучше каждого из нас и должны гордиться собой. Если у меня появится любимчик, я даже ему самому об этом не скажу.
- Многие зрители проекта пишут вам благожелательные комментарии. Вам запомнились какие-то их напутствия, слова поддержки или критики?
- Что вы можете пожелать участникам, прошедшим в следующий тур?
— Мы всеми ими гордимся, мы их любим, мы их невероятно ценим. Каждый из наших детей абсолютный герой, совершающий ежедневные подвиги. Возможно, многие из них до конца не осознали, что являются вдохновляющим примером для большинства людей, которые до этого не находили причин поверить в себя. Добро — это великая сила, а наши дети — это абсолютное добро.