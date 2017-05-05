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Интервью

Юрий Яровицкий: фронтовиков все меньше, а память должна остаться

16:3005.05.2017
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПервый заместитель командующего первой танковой армией Западного военного округа генерал-майор Юрий Яровицкий. Архивное фотоПервый заместитель командующего первой танковой армией Западного военного округа генерал-майор Юрий Яровицкий. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля 17 марта вручил государственные награды военнослужащим и специалистам военно-промышленного комплекса, отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии. Среди награжденных — начальник штаба — первый заместитель командующего первой танковой армией Западного военного округа генерал-майор Юрий Яровицкий, который получил из рук Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Орден Святого Георгия четвертой степени. В преддверии дня Победы Юрий Яровицкий, в настоящее время — командир 11-го армейского корпуса сухопутных и береговых войск Балтийского флота, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Евгении Римко, что определило его профессиональный путь и насколько важна память о фронтовиках.

- Юрий Давидович, приближается день Победы, праздник, который в России считается одним из главных и объединяющих всех жителей страны. Но в каждой семье есть и личные истории. Что рассказывали вам ваши родные о войне и о победе?

— Мой отец войну застал подростком — в 15 лет он уже работал для нужд фронта в тылу, на эвакуированном в Узбекистан с Украины заводе.

- Очень часто мы видим примеры военных династий. Что определило ваш профессиональный выбор?

— Я родился и провел детство в Узбекистане. Город был маленький, кругом воинские части, танковое училище было рядом, десантники. Жили там в основном военные, и общался я практически исключительно с военнослужащими. Когда учился в школе, участвовал во всех военных играх. Это в том числе "Орленок" и "Зарница". С детства, со школы у нас было серьезное военное, патриотическое воспитание. И потом вопросов, куда поступать, не было — однозначно это должно было быть военное училище. Так я окончил Ташкентское общевойсковое командное училище. Затем в 90-е годы служил в группе советских войск в Германии, потом в Самарской области, на Дальнем Востоке, на Урале. В 1994-1995 годах полгода участвовал в боевых действиях в первой чеченской кампании.

- Остались ли места на карте России, где вы не служили?

— Есть, но их мало (смеется). Были Урал, Поволжье, Дальний Восток. А потом обратно по тому же маршруту: опять Самара, Москва, Калининград. Каждые два-три года менял место службы.

- Кто поддерживал вас все это время?

— Семья всегда была со мной, сын выбрал военную профессию — сейчас он лейтенант, служит в танковой дивизии Западного военного округа.

- Мы разговариваем в вами в канун важного для страны праздника — дня Великой Победы. На ваш взгляд, достаточно ли внимания уделяют ветеранам в этот день и в другое, не праздничное время?

— Думаю, что сейчас такие времена, что и о победе помнят всегда, не только 9 мая, и о ветеранах не забывают. И обстановка сейчас такая, что данную тему нужно поддерживать постоянно, без этого никак.

- Считаете ли вы, что акция "Георгиевская ленточка", которая низменно в последние годы является составной частью праздника, все-таки стала объединяющим людей моментом?

— Считаю, что акция "Георгиевская ленточка" — это, конечно, без сомнений, хорошо. Даже на технике, если заметили, на военных парадах она применяется. Конечно, эта акция объединяет, обобщает людей, и к этому нужно стремиться.

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран

Сейчас мы смотрим даже исторические фильмы, военные-послевоенные, и там видим, как герои фильмов ходят с орденами и георгиевскими лентами. Это традиция, которую необходимо поддерживать.

Так же как и набирающая популярность акция "Бессмертный полк", эта такая же объединяющая сила, это тоже нужно всячески поддерживать, поскольку фронтовиков остается все меньше и меньше, а память должна остаться. У жены отец воевал, его уже давно нет с нами. Но в акции "Бессмертный полк" супруга принимала участие, несла портрет отца в Москве и на Сахалине. В том числе с помощью таких акций люди должны все время вспоминать о подвиге советских бойцов, поддерживать память о них. Чем больше будет таких объединяющих мероприятий, тем будет только лучше.

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