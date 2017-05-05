Якушев: программы по развитию МФЦ и аварийному жилью необходимо расширять

Тюменская область вошла в число регионов, которым удалось досрочно выполнить программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. О том, как региону удалось достичь такого результата, и почему система МФЦ позволит меньше говорить о коррупции, в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев:
- Владимир Владимирович, одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Госсовета в четверг, стало расселение ветхого и аварийного жилья. Двадцать регионов пока отстают от необходимых темпов, вашему региону, напротив. удалось сработать на опережение, в чем ключ успеха?
— Тюменская область в этом направлении работала достаточно активно. Понимание важности этого вопроса было на всех уровнях. Досрочно эту программу удалось выполнить благодаря работе единой команды правительства, строительных компаний, бизнеса и муниципалитетов.
Здесь было очень важно взаимодействовать с фондом ЖКХ и муниципалитетами, потому что непосредственно муниципалитеты на местах занимались расселением, сносом этих домов, сопровождением, регистрацией, оформлением. Очень активно и напряжённо в этом вопросе работали органы федеральной власти, Росреестр, когда нужно было оперативно оформлять документы. Хотя нужно отметить, что со стороны Фонда ЖКХ в двух случаях регион был наказан и штрафными санкциями. Из-за того, что мы несвоевременно отправили отчетность по выполнению программы. Но это нас взбодрило и настроило на правильный лад и помогло больше таких нарушений не допускать. После этого, фонд к нам никаких претензий не имел. С задачей мы справились. Я доволен тем результатом, которого достиг регион, потому что действительно программа была достаточно напряженной.
- С какими сложностями вы столкнулись при выполнении программы?
У нас таких проблем не было. Гораздо сложнее ситуация выглядит в сельской местности, где работает меньше квалифицированных подрядчиков. И очень важно было быстро перегруппироваться и заинтересовать строительные кампании выйти в сельские территории. Я знаю, что у коллег в ряде субъектов РФ проблемы такие возникали. Но, учитывая неплохой опыт жилстроительства, нам удалось серьезные компании, которые активно строили в городах, направить работать на сельские территории.
- Нужно ли, по вашему мнению, продолжать развивать программу по расселению аварийного жилья, и какой механизм ее дальнейшей реализации вы бы предложили?
- Сколько еще необходимо снести ветхого жилья в Тюменской области, есть ли предварительная оценка объема инвестиций в программу?
— На данный момент в Тюменской области имеется более 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, которое необходимо будет снести. Объем инвестиций под эту программу составит порядка 10 миллиардов рублей. При этом основная масса аварийного и ветхого жилья приходится на два города — Тюмень и Тобольск.
- На совместном заседании Госсовета речь шла также о развитии системы предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. Как вы полагаете, что нужно сделать в этом направлении?
- В рамках Госсовета также обсуждался вопрос о независимой оценке качества услуг в социальной сфере, каков опыт Тюменской области в этом направлении?
— У нас есть хороший опыт независимой оценки — так называемые "тайные закупки". Направляется проверяющий, который должен произвести "закупку" какой-либо социальной услуги, он может это сделать как с помощью телефона, так и через интернет. Такая практика показывает максимально четкую картину того, с каким качеством эти услуги оказываются гражданам, дает возможность проанализировать работу того или иного социального учреждения. После этого начинается "разбор полетов" и все встаёт на свои места. Кроме того, регион активно работает по созданию общественных советов. Общественные советы, общественные палаты и представительства ОНФ — все эти институты должны работать и иметь возможность давать независимую оценку тому, как справляется сегодня с задачами наша социальная инфраструктура.