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Интервью

Якушев: программы по развитию МФЦ и аварийному жилью необходимо расширять

11:1705.05.2017
(обновлено: 11:24 05.05.2017)
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Владимир Якушев. Архивное фотоГубернатор Тюменской области Владимир Якушев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Тюменская область вошла в число регионов, которым удалось досрочно выполнить программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. О том, как региону удалось достичь такого результата, и почему система МФЦ позволит меньше говорить о коррупции, в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев:

- Владимир Владимирович, одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Госсовета в четверг, стало расселение ветхого и аварийного жилья. Двадцать регионов пока отстают от необходимых темпов, вашему региону, напротив. удалось сработать на опережение, в чем ключ успеха?

— Тюменская область в этом направлении работала достаточно активно. Понимание важности этого вопроса было на всех уровнях. Досрочно эту программу удалось выполнить благодаря работе единой команды правительства, строительных компаний, бизнеса и муниципалитетов.

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. 4 мая 2017
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Здесь было очень важно взаимодействовать с фондом ЖКХ и муниципалитетами, потому что непосредственно муниципалитеты на местах занимались расселением, сносом этих домов, сопровождением, регистрацией, оформлением. Очень активно и напряжённо в этом вопросе работали органы федеральной власти, Росреестр, когда нужно было оперативно оформлять документы. Хотя нужно отметить, что со стороны Фонда ЖКХ в двух случаях регион был наказан и штрафными санкциями. Из-за того, что мы несвоевременно отправили отчетность по выполнению программы. Но это нас взбодрило и настроило на правильный лад и помогло больше таких нарушений не допускать. После этого, фонд к нам никаких претензий не имел. С задачей мы справились. Я доволен тем результатом, которого достиг регион, потому что действительно программа была достаточно напряженной.

- С какими сложностями вы столкнулись при выполнении программы?

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. 4 мая 2017
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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- Традиционно Тюменская область — это регион, где мы сдаем очень большое количество жилья. На протяжении последних лет область является лидером по строительству жилья на душу населения. В целом у нас работает достаточно активный строительный комплекс, и в этом отношении не было больших сложностей. В городах были хорошо подготовленные строительные компании, которые этот заказ сумели выполнить качественно и в срок, без каких-либо проблем. Известно, что в ряде регионов были перечислены авансы за выполненные работы, либо через долевое строительство это финансировалось, а потом получались ситуации, когда подрядчики не выполняли своих обязательств.

У нас таких проблем не было. Гораздо сложнее ситуация выглядит в сельской местности, где работает меньше квалифицированных подрядчиков. И очень важно было быстро перегруппироваться и заинтересовать строительные кампании выйти в сельские территории. Я знаю, что у коллег в ряде субъектов РФ проблемы такие возникали. Но, учитывая неплохой опыт жилстроительства, нам удалось серьезные компании, которые активно строили в городах, направить работать на сельские территории.

- Нужно ли, по вашему мнению, продолжать развивать программу по расселению аварийного жилья, и какой механизм ее дальнейшей реализации вы бы предложили?

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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- Конечно, программу надо продолжать. Объем аварийного жилья у нас еще достаточно большой, Тюменская область здесь не исключение. Если же говорить о каком-то едином рецепте, то только кропотливая повседневная работа поможет реализовать программу, потому что она непростая. В России всегда любили сказки, с детства нам рассказывали, что может произойти чудо. И многие переселяемые не соглашаются с той оценкой, которую дает государство по квартире, находящейся в аварийном состоянии, все хотят получить больше. Хотим мы того или нет, более года занимает прохождение всех судебных процедур в таких случаях. Нельзя сказать сегодня, что у нас есть какая-то палочка-выручалочка для того, чтобы эти процедуры упростить. Во-вторых, строительный комплекс находится пока не в самой лучшей экономической ситуации. Поэтому говорить о том, что есть некий ключик и эта программа заработает быстрее и лучше, можно ее не администрировать и все будет двигаться само собой, я таких чудес не знаю. Программа сложная и только при взаимодействии всех задействованных в ней сторон можно добиться результатов.

- Сколько еще необходимо снести ветхого жилья в Тюменской области, есть ли предварительная оценка объема инвестиций в программу?

— На данный момент в Тюменской области имеется более 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, которое необходимо будет снести. Объем инвестиций под эту программу составит порядка 10 миллиардов рублей. При этом основная масса аварийного и ветхого жилья приходится на два города — Тюмень и Тобольск.

- На совместном заседании Госсовета речь шла также о развитии системы предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. Как вы полагаете, что нужно сделать в этом направлении?

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© РИА Новости . Владимир Лавров
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- Набор услуг МФЦ, конечно, надо расширять, потому что это очень удобно и комфортно. Пока есть вопросы по недостатку финансирования и нормативным документам федерального уровня, которые не позволяют предоставлять все госуслуги через МФЦ. Но необходимо эти вопросы решать в ближайшее время, поскольку сейчас идет дублирование — гражданин может одновременно подать документы как через органы исполнительной власти, так и через МФЦ, таким образом тратятся двойные ресурсы. Так как инфраструктура МФЦ по факту уже заработала, пришло время давать отмашку, чтобы в органах исполнительной власти не принимали документы, а сотрудников, которые занимались этими функциями, либо переводить работать в МФЦ, либо сокращать, и тогда у работников центров будет достойная заработная плата и вопросы "текучки кадров" снимутся.

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. 4 мая 2017
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Моя позиция — все виды государственных и муниципальных услуг должны оказываться через МФЦ. Пока некоторые вопросы не решены, в частности по замене водительских прав, но я считаю, что и эта услуга должна предоставляться в МФЦ. Также как и любое пособие, материнский капитал — все должно выдаваться через МФЦ. Мы также не должны забывать, что МФЦ — это очень важная система борьбы с коррупционным фактором. Когда человек приходит в МФЦ он ни с кем из сотрудников не вступает ни в какие переговоры, взаимоотношения, все прозрачно — отдал заявление — получил услугу. К этому мы должны стремиться, тогда и вопросы с бытовой коррупцией снимутся. Чем больше услуг будет предоставляться через МФЦ, тем меньше у нас будет разговоров о коррупции.

- В рамках Госсовета также обсуждался вопрос о независимой оценке качества услуг в социальной сфере, каков опыт Тюменской области в этом направлении?

— У нас есть хороший опыт независимой оценки — так называемые "тайные закупки". Направляется проверяющий, который должен произвести "закупку" какой-либо социальной услуги, он может это сделать как с помощью телефона, так и через интернет. Такая практика показывает максимально четкую картину того, с каким качеством эти услуги оказываются гражданам, дает возможность проанализировать работу того или иного социального учреждения. После этого начинается "разбор полетов" и все встаёт на свои места. Кроме того, регион активно работает по созданию общественных советов. Общественные советы, общественные палаты и представительства ОНФ — все эти институты должны работать и иметь возможность давать независимую оценку тому, как справляется сегодня с задачами наша социальная инфраструктура.

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