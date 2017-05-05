Стас Пьеха на шоу "Ты супер!": чаще всего я голосую за индивидуальность

Певца Стаса Пьеху считают самым серьезным членом жюри проекта НТВ и международного информационного агентства Sputnik "Ты супер!".
Но в интервью он признался, что, слушая молодых певцов, не всегда нажимает кнопку только "за вокал" и поделился собственным рецептом успешного выступления на сцене.
-Что вы чувствуете, когда находитесь на сцене проекта "Ты супер!"?
- Некоторые ребята выходили на сцену впервые в жизни…
— Это их огромный плюс! Они еще не знают, как работает конкурсный механизм, не пытаются все контролировать. Для некоторых ребят этот проект начинается как сказка. Они впервые выходят на сцену, на них не давит ответственность эфира, соревнования. Но некоторые участники, посмотрев на себя после эфира, зажимались и становились сдержаннее. Это немного лишало их индивидуальности и "детской" лёгкости.
- Что вы обычно делаете перед выходом на сцену? Как готовитесь?
— Я всегда хочу быть "праздником" для людей. Это очень мешает мне хорошо выступить, потому что я заранее требую от себя невозможного, потому что я не "праздник", а человек, который просто поет. Самое важное — любить публику и кайфовать, потому что эти чувства передаются в зал. И еще одно правило — отрепетировать свой номер так хорошо, чтоб потом не думать, что сделаешь что-то не так.
И еще я читаю молитву перед выходом на сцену.
- Считается, что вы самый серьезный член жюри. Вы согласны с этим?
— Мне очень важно полностью проживать песню вместе с исполнителем. Поэтому, возможно, у меня бывает серьезная физиономия. Дети пришли на конкурс, чтоб их поддержали и дали ценные советы. Эти дети особенные, они очень чувствительны ко лжи. Поэтому я стараюсь быть объективным и честным, пусть и не выгляжу добреньким и улыбчивым.
- А бывает так, что вы голосуете за участника не только за его вокальные данные?
- Что бы вы пожелали полуфиналистам проекта "Ты супер!", а также тем, кто уже покинул проект?
Смотрите следующий показ шоу "Ты супер!" 6 мая в 20.00 на телеканале НТВ и на сайтах международного информационного агентства Sputnik. Следите за эфиром!