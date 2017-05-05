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Интервью

Стас Пьеха на шоу "Ты супер!": чаще всего я голосую за индивидуальность

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (58)
09:0005.05.2017
(обновлено: 11:39 05.05.2017)
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© Фото : Пресс-служба НТВСудья международного детского вокального конкурса Ты супер! Стас Пьеха. Архивное фотоСудья международного детского вокального конкурса Ты супер! Стас Пьеха. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба НТВ

Певца Стаса Пьеху считают самым серьезным членом жюри проекта НТВ и международного информационного агентства Sputnik "Ты супер!".

Но в интервью он признался, что, слушая молодых певцов, не всегда нажимает кнопку только "за вокал" и поделился собственным рецептом успешного выступления на сцене.

-Что вы чувствуете, когда находитесь на сцене проекта "Ты супер!"?

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© Фото : пресс-служба НТВ
Маргулис признался, что "Хатан" играет лучше, чем "Машина времени" в юности
- Когда я выходил на сцену к ребятам, то чувствовал, как важен для них этот момент. Меня это пугало. Обычно, когда я выхожу на сцену в сольном концерте, все зрители в зале знают, о чем я сейчас буду петь. А выходя на сцену проекта "Ты супер!", я осознаю, что здесь может вообще не оказаться моих поклонников. Перед сценой сидят четыре человека, которые оценивают поющих. Вот я, например, не смог бы полностью расслабиться при таком раскладе. Я всегда хочу понравиться тем, кто на меня смотрит, увидеть одобрение в их лицах. Не думаю, что в этом я отличаюсь от участников проекта.

- Некоторые ребята выходили на сцену впервые в жизни…

— Это их огромный плюс! Они еще не знают, как работает конкурсный механизм, не пытаются все контролировать. Для некоторых ребят этот проект начинается как сказка. Они впервые выходят на сцену, на них не давит ответственность эфира, соревнования. Но некоторые участники, посмотрев на себя после эфира, зажимались и становились сдержаннее. Это немного лишало их индивидуальности и "детской" лёгкости.

- Что вы обычно делаете перед выходом на сцену? Как готовитесь?

— Я всегда хочу быть "праздником" для людей. Это очень мешает мне хорошо выступить, потому что я заранее требую от себя невозможного, потому что я не "праздник", а человек, который просто поет. Самое важное — любить публику и кайфовать, потому что эти чувства передаются в зал. И еще одно правило — отрепетировать свой номер так хорошо, чтоб потом не думать, что сделаешь что-то не так.

И еще я читаю молитву перед выходом на сцену.

- Считается, что вы самый серьезный член жюри. Вы согласны с этим?

— Мне очень важно полностью проживать песню вместе с исполнителем. Поэтому, возможно, у меня бывает серьезная физиономия. Дети пришли на конкурс, чтоб их поддержали и дали ценные советы. Эти дети особенные, они очень чувствительны ко лжи. Поэтому я стараюсь быть объективным и честным, пусть и не выгляжу добреньким и улыбчивым.

- А бывает так, что вы голосуете за участника не только за его вокальные данные?

Владимир Пресняков сравнил участницу конкурса Ты супер! с Натальей Подольской
© Фото : пресс-служба НТВ
Пресняков сравнил участницу конкурса "Ты супер!" с Натальей Подольской
- Да, потому что артист — это не только голос. Бывает, что у певца не самый сильный вокал — но узнаваемый тембр, он не самый красивый человек, но притягательный. Бывает, выходит человек, а в нем есть задатки победителя. Есть что-то, чем этот человек запоминается, за что его можно выделить из огромной толпы хорошо поющих людей. В наше время дороже именно индивидуальность. Именно за индивидуальность я чаще всего и нажимаю кнопку. Либо когда по телу бегут мурашки от выступления и возникают настоящие чувства. Это и есть то, чего должен добиваться каждый артист.

- Что бы вы пожелали полуфиналистам проекта "Ты супер!", а также тем, кто уже покинул проект?

Татьяна Навка предложила участнице Ты супер! Анастасии Симогановой создать творческий тандем
© Фото : PR НТВ
Татьяна Навка предложила участнице "Ты супер!" создать творческий тандем
- Я хотел бы пожелать конкурсантам избавиться от ощущения "судьбоносности" их выступления. Они должны понять, что уже прошли огонь и воду на пути в полуфинал. Им нужно теперь просто получать удовольствие от своих выступлений. А тем, кто не прошел дальше, я советую продолжать поиски себя, ведь не каждый из них решит стать музыкантом. Я однажды перестал заниматься музыкой и стал искать себя. На это у меня ушло 8 лет. Поэтому забрасывать музыку не нужно, необходимо развиваться дальше, и в конце концов, вы поймете, победит музыка или нет.

Смотрите следующий показ шоу "Ты супер!" 6 мая в 20.00 на телеканале НТВ и на сайтах международного информационного агентства Sputnik. Следите за эфиром!

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