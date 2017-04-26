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Интервью

Хиросигэ Сэко: Япония ждет движения к взаимовыгодным проектам с Россией

14:3026.04.2017
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© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком. АрхивМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком. Архив
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Токио надеется совместно с Россией умело воспользоваться потенциалом южных Курил для взаимовыгодных проектов совместной хозяйственной деятельности, согласно договоренностям декабрьского саммита. Об этом в интервью РИА Новости рассказал отправляющийся вместе с премьером в Россию министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. В ходе этой поездки министр посетит Воронеж, в котором он видит будущий образцовый город российско-японского делового сотрудничества. 

— Какими вы видите перспективы нынешнего саммита?

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СМИ: в Токио ждут подтверждения совместных действий с Москвой на Курилах
- В настоящее время я бы не стал предрекать содержание переговоров лидеров Японии и России, но думаю, что конкретизация "плана сотрудничества" по восьми направлениям, направленная на достижение обеими странами зримых результатов, станет одним из закономерных пунктов повестки дня.

У меня у самого во время нынешнего визита в Россию есть планы посетить город Воронеж, который станет образцовым городом японо-российского сотрудничества. Пользуясь случаем моей поездки в Россию, на этот раз вместе с премьер-министром Синдзо Абэ, надеюсь добиться дальнейшего развития экономических отношений Японии и России. 

— Какие в дальнейшем ожидаются переговоры по экономическому сотрудничеству с Россией?

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
СМИ: Япония и Россия могут достичь соглашений по 20 совместным проектам
- Конкретизация "плана сотрудничества" по восьми направлениям представляет собой важный вопрос, который поднимается каждый раз на переговорах в верхах. И на нынешнем саммите, с учетом японо-российских переговоров в верхах в сентябре во время Восточного экономического форума во Владивостоке, ожидается динамичное движение к результатам. В качестве министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией, я надеюсь на переговоры с первым вице-премьером российского правительства Игорем Шуваловым, министром экономического развития Максимом Орешкиным, министром энергетики РФ Александром Новаком, и как раз сейчас чиновники двух стран на высоком уровне дают указания активизировать переговоры.

Флаг Японии. Архивное фото
© Flickr / foooomio
В Японии отметили усиление экономического сотрудничества с Россией
Кроме того, на открывающейся в июле в России выставке "Иннопром" на тему содействия инновациям, диверсификации промышленности ожидается большое число участников среди компаний Японии, как страны-партнера, да я и сам хочу побывать там, если позволят обстоятельства. Вот благодаря этому мы будем реализовывать проекты, которые дадут россиянам возможность реально ощутить выгоды японо-российского сотрудничества. 

— Есть ли прогресс в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах?

— Что касается совместной хозяйственной деятельности на северных четырех островах, то для реализации договоренностей, достигнутых на саммите в декабре прошлого года, в нашей стране был учрежден совет по совместной хозяйственной деятельности, и я в нем участвую как заместитель председателя. Сейчас во взаимодействии с заинтересованными ведомствами мы как раз рассматриваем конкретные предложения.

Как вы оцениваете возможность совместной деятельности России и Японии на Курилах?
Результаты
Как вы оцениваете возможность совместной деятельности России и Японии на Курилах?

  • 25.2%

    Положительно, если это закроет вопрос о принадлежности островов

  • 40.9%

    Поддерживаю, если подобный шаг поможет развитию Курил

  • 33.8%

    Не вижу в этом смысла
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На японо-российских переговорах 18 марта на уровне заместителей министров состоялись откровенные содержательные дискуссии по конкретным предложениям японской и российской сторон о том, какие можно обсудить идеи по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах на основе договоренностей российско-японского саммита декабря прошлого года. В настоящее время для нащупывания перспективных идей обе стороны изучают предложения по проектам и в дальнейшем обсудят детали, в том числе и о создании необходимой правовой базы. 

— Каковы наиболее перспективные проекты в совместной хозяйственной деятельности? Сколько японских компаний могут принять в ней участие?

— На декабрьском саммите прошлого года в вопросах совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах была достигнута договоренность начать переговоры о работе в условиях "особого режима" в таких сферах, как рыбная промышленность, морской промысел, туризм, медицина.

Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СМИ: Россия предложила Японии построить на Курилах электростанции и рынок
Если мы умело воспользуемся потенциалом четырех северных островов, включая богатые природные ресурсы и географическую среду, и при этом будем прислушиваться к мнению местных жителей, то я думаю, что есть возможность для различных проектов, взаимовыгодных для обеих сторон. К практическому осуществлению проектов предполагается привлечь частный сектор, и в дальнейшем мы будем изучать мнение частных компаний.

 

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