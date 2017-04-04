Петер Маурер: МККК готов помочь России после взрыва в Санкт-Петербурге

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер на конференции в поддержку будущего Сирии в Брюсселе в понедельник предложил установить демилитаризованные зоны вокруг больниц и школ.
Подробно о этом предложении, а также о сотрудничестве МККК с Россией в Сирии и реакции на взрыв в метро Санкт-Петербурга Маурер рассказал в интервью РИА Новости и Sputnik. Беседовали Владимир Добровольский и Светлана Александрова.
— Как вы отреагировали на нападение в Санкт-Петербурге? Можете ли вы предложить помощь?
— Налажено ли сотрудничество между россиянами, которые активно участвуют в разных гуманитарных операциях, и МККК в Сирии?
— Мы ценим очень тесные контакты с россиянами в Сирии, это очень помогает работе МККК. Мы ценим всю работу, которую Россия проводит по широкому кругу вопросов. Наша делегация в Сирии, а также российское посольство находятся в постоянном контакте, изучая возможности сотрудничества и взаимодействия и интенсификации нашей работы по оказанию гуманитарной помощи и по взаимодействию с российскими военными на месте. Это происходит, и мы довольны взаимодействием между разными типами присутствия России и МККК.
— Что касается вашей идеи о создании зон безопасности в Сирии, считаете ли вы, что Россия должна сыграть какую-то роль в этом?
— О каких препятствиях и трудностях идет речь?
— Трудности все те же: гуманитарные зоны безопасности не могут быть навязаны силой. Зоны безопасности могут быть установлены только через консенсус всех присутствующих сторон. Это мы имеем в виду, когда говорим о зонах безопасности в МККК.
— Какие еще страны должны быть вовлечены в этот процесс?
— Все, кто представлен на месте и может нарушить функционирование этих зон безопасности, должны иметь возможность согласиться с установлением зон безопасности. Это вопрос переговоров. Вы знаете, что ситуация в разных частях Сирии разная.
— Может ли этот вопрос обсуждаться на следующем раунде переговоров в Астане?
— По этому вопросу однозначно нужно знать позицию военных, потому что нужно, чтобы те, у кого есть оружие, сказали нам, насколько возможно их согласие с практической точки зрения, из соображений военной тактики и стратегии. Но нам однозначно потребуется согласие всех, кто располагает оружием, для основанных на консенсусе зон безопасности. Я как президент МККК не могу представить себе зоны безопасности, которые не были бы основаны на консенсусе военных, присутствующих на месте.
— Собираетесь ли вы сделать формальное или неформальное предложение в этой связи? От кого оно должно исходить?
— Это не будет происходить в публичном пространстве, это будет частью гуманитарной дипломатии МККК.
— То есть вы будете обсуждать это в ваших частных переговорах с российскими коллегами?
— На мой взгляд, важно обсуждать и упоминать это публично, и по этой причине я заявил об этом сегодня утром. Но важно также, чтобы переговоры о таких вопросах не проходили публично. Их практичность должна определяться игроками, действующими на месте.
— Это совсем не те зоны безопасности, которые предлагают создать США?