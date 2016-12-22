Адвокат мамы Бузины: за убийством Олеся может стоять разведка МО Украины

О перипетиях дела Олеся Бузины, убитого 16 апреля 2015 года, "пленках Онищенко", фальсификации "дела Манафорта" и снайперах на Евромайдане, обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с бывшим первым замом Генпрокурора и бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Ренатом Кузьминым.

— В Киеве ходят разговоры, что генпрокурор Юрий Луценко дал указание отстранить вас от дела Бузины, в котором вы выступали в качестве адвоката матери Олеся Валентины Павловны, из-за того, что в одном из своих письменных заявлений в прокуратуру назвали заказчиков убийства — военную разведку и контрразведку. Соответствует ли это действительности? Если да, то зачем в таком случае этим структурам нужно было убивать Бузину?

— Это абсолютно незаконное указание было исполнено городским прокурором, который своим постановлением отстранил меня от дела в связи с тем, что он "не смог подтвердить мою личность". Оценку этому дал суд, который отменил это дикое по своему цинизму решение и вернул меня в дело.

Что касается мотивов убийства Олеся, то это отдельная тема, заслуживающая более глубокого освещения, и уложить ее в формат разнопланового интервью не получится.

Вы спрашиваете, зачем спецслужбам убивать Бузину?

Во-первых, они могли выполнять приказ вышестоящего начальства или руководства страны, и не рассуждать о причинах.

Во-вторых, в спецслужбах работают разные люди, в том числе и те, которые могут принимать самостоятельные решения о физической ликвидации "врагов революции" и идеологических противников власти.

© РИА Новости. Владимир Трефилов Валентина Павловна Бузина. Заседание оргкомитета Международного литературно-медийного конкурса им. Олеся Бузины

И, в-третьих, это мог быть банальный эксцесс исполнителя. Но ключевым является то, что за полтора года ГПУ упорно отказывается проверять эту версию, даже несмотря на заявление журналиста Владимира Бойко о том, что убийство совершено сотрудниками Главного управления разведки Министерство обороны Украины, и он знает, где находятся доказательства этого.

Мое ходатайство о допросе Бойко прокурор вернул мне без рассмотрения в связи с тем, что не смог "подтвердить мою личность"…Кроме того, подозреваемые еще до убийства были поставлены на оперативный контроль спецподразделением МВД. Их телефоны прослушивались, за ними было установлено наружное наблюдение, и они просто не могли совершить убийство Олеся, оставаясь незамеченными.

Ходатайство о приобщении к делу материалов прослушки и наружки, о допросе сотрудников МВД, осуществлявших оперативный контроль, прокурор вернул мне по той же причине, что и предыдущие.

И последнее. Генпрокурор, председатель СБУ и президент отказались осуществить личный прием матери убитого журналиста, Валентины Павловны… О чем это свидетельствует, по-вашему?

— Известно ли вам в таком случае, почему именно Андрей Медведько и Денис Полищук были выбраны для совершения убийства?

— К сожалению, дело расследуется с такими грубыми нарушениями, не проверено так много версий и обстоятельств, что утверждать, будто именно они и есть убийцы, я бы не стал.

© AFP 2016/ Sergei Supinsky Денис Полищук, подозреваемый в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, выпущен под залог. 23 июня 2015

Но я бы не стал утверждать и обратное — что они не причастны к убийству Бузины.

Судите сами. По материалам дела, стрелял в Олеся один человек из одного пистолета, а пули в теле — от двух разных видов оружия…На одежде подозреваемых нет ни следов выстрелов, ни металлизации. Основные свидетели обвинения — лица, имеющие или имевшие конфликты с законом и находящиеся под влиянием правоохранительных органов.

Опознание трупа не проводилось, а опознание подозреваемых проведено с явными нарушениями. Я не буду продолжать, но перечисленных фактов и так достаточно, чтобы усомниться в добросовестности намерений ГПУ установить правду.

Складывается впечатление, что дело умышленно расследуется так, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания.

Потерпевшая сторона требует от прокуратуры одного: если подозреваемые действительно виновны, то дело нужно направить в суд. Сейчас получается, что виновных назвали, арестовали, а потом освободили из-под стражи и дело в суд не направляют.

По имеющейся информации, все это — результат договоренностей между людьми, которые стоят за этим убийством, и действующей украинской властью…

— Может ли, по вашему мнению, быть начато расследование по заявлению находящегося сейчас в Германии депутата Верховной рады Александра Онищенко, что Юрий Луценко занял место Генпрокурора за взятку? Способна ли этого добиться оппозиция?

— На мое письмо об уточнении обстоятельств коррупции при назначении генпрокурора Онищенко ответил и сообщил, что он лично по просьбе Порошенко передал несколько миллионов долларов взятки депутатам за назначение Луценко генпрокурором.

А на мое заявление о возбуждении уголовного дела прокурор САП ответил, что детективами антикоррупционного бюро начато расследование и по факту назначения Луценко, и по другим фактам, изложенным в заявлении Онищенко.

Только вот надзор за законностью в деятельности Генпрокурора по украинскому законодательству осуществляет сам генеральный прокурор, а выразить недоверие ему могут только депутаты, которые, по заявлению Онищенко, назначали его за взятку в несколько миллионов долларов.

А уволить генпрокурора с должности может только президент, который, исходя из заявлений Онищенко, эти взятки депутатам и давал. Получается, что заявление о преступлении одного мафиози должен рассмотреть другой мафиози, назначенный за деньги третьего мафиози…

— Онищенко написал вам, каким именно депутатам давалась взятка (и какие конкретно суммы) за назначение Луценко генпрокурором?

— Он подтвердил, что передал несколько миллионов долларов взятки депутатам за назначение Луценко генпрокурором и свою готовность дать показания об этом правоохранительным органам Украины.

© РИА Новости. Максим Блинов Перейти в фотобанк Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года

— Онищенко говорил, что записывал на свои часы разговоры с Порошенко. Не задавали ли вы ему вопрос: почему он медлит с публикацией этих разговоров? Что его сдерживает?

— Онищенко передал записи Департаменту юстиции США, которым руководит Генеральный прокурор, ведь, по американским законам об экстерриториальности, расследование преступлений, предметом которых являются американские доллары и средства МВФ, отнесено к компетенции спецслужб США.

Запрет на публикацию этих записей без согласия с американской стороной может быть одним из условий сотрудничества Онищенко с американским правосудием. Кроме того, публикация в интернете самих записей может существенно навредить следствию по делу о политической коррупции, ведь преступники смогут подготовиться к возможным следственным действиям, объявить записи фейком и организовать целую кампанию по шельмованию как самого Онищенко, так и этих записей.А учитывая, что Министерством информационной политики Украины руководит кум президента Порошенко, сделать это будет совсем не трудно…

— Насколько реально возбуждение против Порошенко уголовного дела на основании заявлений Онищенко о том, что многие назначения в Раде происходили за деньги президента?

— Уголовное дело по заявлению Онищенко было возбуждено, но не в отношении президента, а по факту совершения преступления "не ясно кем". Это такая лазейка для НАБУ, чтобы, как говорится, "и волки были сыты, и овцы целы". Ведь не реагировать на заявление Онищенко было нельзя — весь мир ждал реакции, да и пленки-то депутат передал в Департамент юстиции США…

Сейчас больший интерес представляет реакция на этот коррупционный скандал со стороны американского правительства. Если переданные Онищенко записи действительно содержат в себе доказательства, и США все же решатся обнародовать правду, то смена власти на Украине и уголовное преследование нынешних руководителей страны представляется не такой уж далекой перспективой.

— Вы заявили, что в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов, появились поддельные листы о том, что известный американский политтехнолог и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа — Пол Манафорт — получал деньги от регионалов. То есть, по вашим словам Генпрокуратура сфальсифицировала улики против одного из ближайших сотрудников Трампа. Откуда вам это известно? Зачем это понадобилось делать Генпрокуратуре? Если то, о чем вы говорите, правда, то поставите ли вы об этом в известность самого Манафорта?

— Зачем прокуратуре нападать на Манафорта? Это нужно не прокуратуре, а персонально Юрию Луценко и Петру Порошенко. Совершенно очевидно, что они, дискредитируя Манафорта, атаковали Трампа в расчете скомпрометировать обоих и помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах. Ведь оказав ей такую услугу, Порошенко мог бы рассчитывать на дальнейшую поддержку, а Юрий Луценко — на то, что гарантировано будет "донашивать" за Петром Алексеевичем президентское кресло…

О том, что материалы против Манафорта сфальсифицированы, заявил и сам Манафорт со ссылкой на украинское правительство. Кстати, опровержений от украинской власти не последовало. А о том, что расследование против него больше не проводится, синхронно заявили руководители САП и НАБУ сразу после победы Трампа на президентских выборах, ведь за фальсификацию доказательств коррупции руководителя штаба избранного президента США можно оказаться в американской тюрьме уже по американским законам…

Поставлю ли я об этом в известность Манафорта? Он и так очень хорошо осведомлен о событиях на Украине. А мою страницу в ФБ отслеживают не только украинские спецслужбы, но и различные организации, включая иностранные, с очень специфическими функциями. Не сомневайтесь, эта информация не останется незамеченной.

— Сейчас в Москве по иску экс-депутата от Партии регионов Владимира Олейника идет судебное разбирательство, целью которого является установление юридического факта государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно показаниям Клюева, Захарченко и Якименко было установлено, что снайперы, убившие майдановцев 20 февраля, стреляли из здания консерватории и гостиницы "Украина", которые контролировались майдановцами. Среди них, по их словам, были грузины и прибалты. Одного из снайперов-грузинов взял "Правый сектор". Клюев озвучил его имя — Владимир Дахнадзе. Однако его увел из правосековского плена Пашинский. Скажите, ведется ли сейчас Генпрокуратурой или СБУ расследование по фактам расстрела?

— Я направил генпрокурору заявление о приобщении к уголовному делу о расстрелах на Майдане двух видеозаписей, свидетельствующих о том, что в протестующих, как и в сотрудников МВД, стреляли одни и те же люди, а также о возможной причастности к этим убийствам нынешнего руководства страны.

Из ответа ГПУ следует, что это видео приобщено, и будет проверено в ходе расследования.

Но давайте смотреть правде в глаза. Верховная Рада приняла закон, запрещающий проводить расследование и сбор доказательств о преступлениях, совершенных участниками Майдана. По этому же закону все ранее добытые доказательства их преступлений были уничтожены.

© РИА Новости. Владимир Лепехин Книга "Если вам скажут, что я умер, не верьте…"

— Что видно на тех видеозаписях с Майдана? Откуда ведется огонь? Вам известны имена грузинских и прибалтийских снайперов на Майдане, о которых говорили Клюев и Якименко в Дорогомиловском суде Москвы на прошлой неделе? Может, вы знаете, кто их нанял?

— На записях — подробный анализ событий на Майдане с привязкой дат, фамилий пострадавших от снайперских выстрелов, диспозиций стрелявших, линий прицеливания, траекторий полетов пуль и другой важной информации, имеющей существенное значение для расследования уголовного дела. Автор видео называет возможных заказчиков, организаторов и исполнителей этих преступлений. Что касается заявлений Якименко и Клюева в районном суде г. Москвы, то я бы воздержался от каких-либо комментариев.

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