Переходный возраст: признаки, проблемы и рекомендации психологов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Переходный возраст - особое и зачастую очень непростое время в жизни человека, которое совпадает с подростковым периодом, он связан с тем, что ребенок постепенно становится взрослым. Как проявляет себя переходный возраст у мальчиков и девочек, до какого момента он длится, полезные советы для родителей - в материале РИА Новости.

Переходный возраст

За свою жизнь каждый человек переживает несколько крупных возрастных кризисов, непосредственно связанных с теми изменениями, которые происходят по мере взросления. Например, кризис трех лет (когда ребенок впервые пытается сепарироваться от родителей, стать более самостоятельным) или кризис среднего возраста, нередко заставляющий уже взрослого человека переосмыслить свои достижения и весь имеющийся у него жизненный опыт.

Термином “переходный возраст” принято обозначать такой период в жизни человека, когда постепенно происходит его трансформация из ребенка во взрослого. Этот процесс сопровождается целым рядом физиологических и психологических перемен, которые в большинстве случаев даются как самому подростку, так и его окружению не без труда, а порой могут привести и к серьезным проблемам.

Переходный период у разных людей протекает по-разному. Во многом степень проявления его симптомов зависит от характера конкретного подростка, типа его нервной системы, отношений, сложившихся в семье, и так далее.

Почему подростковый возраст принято считать переходным

Переходный возраст совпадает с новым этапом в жизни юного гражданина, когда вчерашний ребенок превращаются в подростка (это время также называют пубертатом). Он уже не считается маленьким, но и назвать его полностью взрослым, самостоятельным человеком, способным целиком и полностью нести за себя ответственность, еще нельзя.

В это время в организме подростка происходят существенные изменения. Прежде всего - половое созревание, связанное с активной выработкой половых гормонов. Так как новый гормональный фон еще только формируется и является нестабильным, то и сам подросток, и окружающие его люди замечают не только перемены во внешности, но и изменение характера, поведения ребенка. Например, так называемые эмоциональные качели (когда настроение радикально меняется без видимых на то причин).

Значительные изменения происходят и в головном мозге. В частности - в префронтальной коре, отвечающей за синхронизацию работы различных отделов мозга, а также за способность контролировать собственные эмоции и поведение, принимать решения. Формирование зоны активно осуществляется именно в этот период, потому родителям порой кажется, что поступки ребенка лишены логики, непредсказуемы.

Во сколько лет начинается и заканчивается

Сроки, на которые приходится переходный возраст у конкретного ребенка, могут варьироваться в зависимости от различных факторов. В среднем принято считать, что с проблемами пубертата дети и их родители сталкиваются в период с 10 до 16-18 лет.

Существует и такое понятие, как поздний переходный возраст, когда период взросления затягивается дольше указанного выше срока: до обретения человеком полной самостоятельности и независимости.

Особенности подростков

И мальчики, и девочки в переходном возрасте сталкиваются с примерно одинаковыми проблемами и сложностями. Например, именно в этот период они начинают обращать внимание на представителей противоположного пола.

Но определенные особенности и характерные гендерные проявления пубертата все же можно выделить.

Мальчиков

У юных представителей мужского пола период переходного возраста связан с увеличением количества тестостерона (мужского полового гормона) в крови. Внешне это проявляется стремительным ростом, появлением более низкого и грубого голоса, развитием вторичных половых признаков.

Вместе с этим мальчик-подросток может стать более агрессивным, вспыльчивым и раздражительным. В своих ровесниках и даже в отце он начинает видеть конкурентов, а значит, появляется необходимость постоянно доказывать свое лидерство.

Девочек

Как правило, период полового созревания у них начинается на пару лет раньше, чем у сверстников мужского пола. Ключевым событием переходного возраста у девочек-подростков зачастую становится начало менструации, которое связано с выработкой половых гормонов. Это событие во многих случаях бывает весьма болезненным, вносит в привычную жизнь определенные ограничения, а потому девочке нужно время на то, чтобы привыкнуть к изменениям.

Как правило, главной проблемой для девочек в это время становится собственная внешность. Они могут чувствовать себя нескладными, слишком худыми или, наоборот, слишком толстыми, замечать другие недостатки.

Отношения с противоположным полом также начинают волновать девочек-подростков: они склонны быстро влюбляться в объект своих симпатий, страдать от неразделенных чувств.

Симптомы

В первую очередь в переходном возрасте становятся заметны внешние изменения. Меняется тело подростка, на коже могут появиться высыпания, многие из-за гормональной перестройки организма в это время впервые сталкиваются с проблемой лишнего веса. Происходящие в организме перемены отнимают много сил, поэтому подростки часто чувствуют себя уставшими, лишенными энергии.

Еще одно проявление переходного возраста - смена настроения. Детям в это время свойственны грубость, агрессия, вызывающее поведение и вспыльчивость.

Подросток стремится выглядеть и вести себя как взрослый. У девочек в это время могут начаться эксперименты с внешностью (яркий макияж, необычный цвет волос), у юношей меняется походка, стиль одежды.

Родители перестают быть авторитетом для сына или дочери. Ключевую роль начинает играть мнение сверстников, а общение с отцом и матерью нередко заканчивается ссорой и скандалом. В этот период есть риск впервые столкнуться с вредными привычками у ребенка, которые он может считать как атрибутами взрослого поведения, так и перенимать из той компании, с которой тесно общается.

“В переходный период происходит самоидентификация своего “я”, которое может отличаться от того, что ждут в семье, это является естественным путем познания самого себя. Этот момент важно прожить всем членам семьи, так как родители словно начинают знакомиться со своим ребенком заново, - говорит психотерапевт Светлана Попова . - Важно помнить, что у детей есть собственные желания, в этот период они делают свои открытия. Часто подобное происходит через поиск авторитетов вне дома, чем радикальнее авторитет, тем сложнее родителям это принять, особенно тем, которые всю жизнь оставались лояльны к собственным папам и мамам”.

Как вести себя с ребенком, у которого переходный возраст

Положение ребенка в период переходного возраста зачастую весьма противоречиво. С одной стороны, он уже чувствует себя достаточно взрослым для того, чтобы принимать решения и поступать так, как считает нужным, с другой - еще не достиг того момента, когда может самостоятельно заботиться о себе и полностью распоряжаться своей жизнью.

Любые попытки родителей как-то повлиять на ребенка в это время или направить его на верный путь часто встречаются “в штыки”. А потому очень важно, чтобы они правильно реагировали на все происходящее.

Общие советы

В период переходного возраста подростки зачастую начинают проверять границы дозволенного (в том числе, и в отношениях с членами своей семьи), необходимо пересмотреть уже существующие правила в связи с теми изменениями, которые происходят в жизни ребенка, и установить новые. Например, дать подрастающему чаду больше свободы (в разумных пределах), но при этом объяснить, что и ответственность за принятые решения тоже повышается (например, разрешено вернуться с прогулки чуть позже обычного, но если подросток нарушит оговоренный срок, то последует наказание).

Если установленные правила касаются жизни семьи в целом, то родители также должны неукоснительно им следовать.

В переходном возрасте для подростков очень важную роль играет мнение друзей, той компании, с которой они проводят большую часть свободного времени. Поэтому психологи советуют родителям как минимум познакомиться с товарищами своего ребенка.

Ни в коем случае нельзя обесценивать чувства и переживания подростка (даже если они кажутся глупыми или наивными). Для него они в данный момент играют огромное значение, а подобное пренебрежение со стороны родителей лишь сделает взаимоотношения еще более сложными и напряженными. Несмотря на то, что подросток всеми силами стремится демонстрировать свою независимость от взрослых, на самом деле ласка и забота ему нужны ничуть не меньше (а то и больше), чем прежде.

Темы родителям для разговоров

В первую очередь родителям стоит определиться даже не с тем, о чем говорить с повзрослевшим чадом, а как это правильно делать. Не стоит начинать разговор с обвинений и читать мораль. Лучше постараться поговорить по душам, искренне интересуясь его жизнью и теми событиями, которые в ней происходят, спокойно обсудить все волнующие моменты, рассказать о последствиях тех действий и поступков, которые особенно вызывают беспокойство.

Когда в организме подростка начинается нешуточная гормональная буря, очень важно поговорить с ребенком не только о том, что происходит с его телом, но и о том, как этот же период переживают представители противоположного пола, что такое половое созревание, рассказать об опасности венерических заболеваний и прочее.

Важно избегать шуток по поводу внешности, подростки становятся к ним особенно чувствительны.

Когда стоит насторожиться

Так как дети в это время нередко склонны к деструктивному поведению, важно обращать внимание на тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем. Например, если даже в жаркую погоду ребенок носит только вещи с длинными рукавами, не исключено, что он скрывает под ними раны, следы от уколов и т.д.

Еще один тревожный симптом - это отсутствие связи с внешним миром. Если ребенок выходит из дома только в школу или по делам, которые нельзя пропустить, а все оставшееся время проводит в своей комнате, за компьютером. Стал замкнутым, скрытным, ничего не рассказывает о своих друзьях и в целом практически не общается с родителями. В этом случае может быть рекомендовано обращение к специалисту-психиатру.

Рекомендации психологов

“Чтобы не зайти в сложный контакт с подростком, родителям в первую очередь стоит самим подготовиться к переходному периоду своих детей: вспомнить, как этот возраст проходил у них, мысленно пережить все сложности, с которыми пришлось столкнуться, - советует Светлана Попова. - Помните, что прежние манеры и привычки общения с детьми уже никогда не будут работать так, как прежде. Ваша задача - дать понять ребенку, что вы полностью на его стороне, как бы он себя не проявлял в текущий момент. А этот момент может пройти очень быстро, если подросток поймет, что дома он может экспериментировать и его никто за это не станет меньше любить, больше критиковать, меньше доверять и т.д. Более того, это шанс навсегда укрепить отношения или наоборот отдалить на неопределенную дистанцию до лучших времен”.

Эксперт советует стараться каждый день видеть в ребенке только лучшее, вспоминать, сколько радости, новых ощущений и открытий он принес. Это нивелирует несогласие с тем, что он может демонстрировать в текущий момент. И, конечно, не стоит отказывать подростку в диалоге даже на самые несуразные темы, правильно будет задавать ему побольше вопросов, как эксперту, найти в его рассказах то, что взрослые не понимают или понимают, но по-своему.

"Здесь важно именно внимательное слушание, чтобы не пропустить то, что ребенок будет рассказывать о себе. Это поможет установить небольшой мостик друг к другу из которого со временем может получиться крепкий и прочный мост на долгие годы", - отмечает Светлана Попова.

“В пубертатный период формируется личность человека, важным элементом в этом процессе является окружение, к которому относятся семья, друзья, школьные знакомые и учителя, - говорит преподаватель кафедры психологии Университета “Синергия” Полина Зеленчук. - На самооценку влияет каждое слово и внешние особенности подростка в сравнении себя с окружающими, первая влюбленность, поэтому родители могут поддержать его с помощью вспомогательных инструментов, например, таких как спортивные секции, где развиваются целеустремленность, дисциплинированность и чувство уверенности в себе, улучшается общее самочувствие за счет физических упражнений, развиваются коммуникативные и лидерские навыки.

Если в силу здоровья или других причин ребенок не может их посещать, следует предоставить ему возможность выбрать интересующее направление, которое будет приносить ему удовольствие. Здесь важно дать больше самостоятельности, но следует контролировать посещение, наличие возможных прогулов и поддерживать подростка в новых начинаниях и первых успехах”.

