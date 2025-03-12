Клещи у собаки: что делать при укусе, лечение, как защитить питомца

Клещи – одни из самых опасных паразитов для собак. Они не только причиняют животному дискомфорт, но и могут переносить серьезные инфекционные заболевания. В материале РИА Новости разберемся, чем опасны клещи для собак, какие симптомы должны насторожить хозяина и что делать, если паразит уже присосался к питомцу.

Укусы собак клещами

Укусы клещей у собак чаще всего происходят в теплое время года, когда паразиты наиболее активны. Эти кровососущие членистоногие питаются кровью животных и способны переносить различные инфекции. Чаще всего клещи попадают на шерсть питомца во время прогулок в местах с густой растительностью — в лесу, парке или на дачных участках.

Активность клещей обычно начинается весной, когда температура воздуха поднимается выше 5–7 °C, и сохраняется до осени. В этот период риск контакта с паразитами значительно возрастает.

Главная опасность укуса заключается не только в самом паразите, но и в заболеваниях, которые он может передать животному. При отсутствии своевременной помощи некоторые инфекции способны привести к тяжелым осложнениям и представлять угрозу для жизни собаки.

Виды клещей

Существует несколько видов клещей, которые могут паразитировать на собаках. Они отличаются по месту обитания на теле животного и вызываемым заболеваниям.

Иксодовый

Наиболее опасная группа клещей для собак. Они питаются кровью и могут переносить различные инфекционные заболевания. Именно иксодовые клещи чаще всего становятся причиной заражения бабезиозом, боррелиозом и другими инфекциями.

Паразиты обычно присасываются к коже в местах с тонким покровом: шее, животу, к области ушей или между пальцами лап.

Чесоточный

Чесоточные клещи Sarcoptes scabiei вызывают заболевание, известное как саркоптоз. Они прогрызают микроскопические каналы в коже, вызывая сильный зуд и воспаление.

Наиболее часто поражаются участки тела с меньшим количеством шерсти: морда, уши, локти или суставы.

Аргасовый

Аргасовые клещи реже встречаются у домашних собак, однако также могут представлять опасность для животных. Эти паразиты чаще обитают в теплых и сухих местах – в трещинах построек, вольерах, подстилках и хозяйственных помещениях.

В отличие от иксодовых клещей, аргасовые питаются быстрее и могут несколько раз присасываться к животному. Они способны переносить некоторые инфекционные заболевания и вызывать раздражение кожи.

Панцирный

Панцирные клещи чаще встречаются в почве и растительности. Обычно они питаются органическими остатками и не являются паразитами. Однако в некоторых случаях они могут случайно попадать на шерсть животного и вызывать раздражение кожи.

Такие клещи не считаются основными переносчиками опасных инфекций, но их присутствие может вызвать зуд, покраснение кожи и аллергические реакции.

Чем опасен укус клеща для собаки

Основная опасность заключается не столько в самом паразите, сколько в инфекциях, которые он способен переносить.

Во время питания клещ вводит в кровь животного слюну, содержащую различные микроорганизмы. Некоторые из них вызывают опасные заболевания, которые без своевременного лечения могут привести к тяжелым осложнениям. Укус клеща может привести к поражениям кровеносной системы, нарушению работы печени и почек, поражению нервной системы и тяжелой интоксикации организма.

Болезни, которые передает клещ

Существует множество болезней, которые переносят клещи. Часть из них могут угрожать жизни питомца.

Боррелиоз

Бартонеллез – бактериальное заболевание, вызываемое микроорганизмами рода Bartonella. Инфекция передается через укусы различных кровососущих паразитов, включая клещей.

Возможные признаки бартонеллеза:

повышенная температура

воспаление лимфатических узлов

слабость и снижение активности

проблемы с сердцем и сосудами

Диагностируют заболевание с помощью лабораторных анализов крови.

Эрлихиоз

Эрлихиоз у собак – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Ehrlichia, которые передаются при укусе зараженными клещами. Микроорганизмы поражают клетки крови и иммунной системы, из-за чего нарушается нормальная работа организма.

На ранних стадиях болезнь может проявляться повышением температуры, слабостью и снижением аппетита. У некоторых собак увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в суставах и признаки артрита. По мере развития заболевания могут возникать нарушения свертываемости крови, что проявляется кровоточивостью десен или появлением синяков.

Пироплазмоз

Пироплазмоз – одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний, передаваемых клещами. Его вызывают простейшие микроорганизмы Babesia, которые попадают в кровь животного во время укуса паразита.

Попав в организм, паразиты начинают разрушать эритроциты – клетки крови, отвечающие за перенос кислорода. Это приводит к интоксикации организма и нарушению работы внутренних органов.

Инкубационный период заболевания обычно составляет от одного до пяти дней. Среди первых симптомов: резкое повышение температуры, вялость, отказ от еды, потемнение мочи и желтушность слизистых оболочек.

Бартонеллез

Бартонеллез у собак – бактериальная инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Bartonella. Эти бактерии поражают стенки кровеносных сосудов и могут вызывать различные воспалительные процессы в организме.

Заболевание иногда протекает бессимптомно, однако у некоторых животных появляются выраженные признаки инфекции. Среди возможных симптомов: снижение активности, потеря аппетита, хромота и воспаление лимфоузлов.

Гепатозооноз

Гепатозооноз у собак – паразитарное заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами рода Hepatozoon. В отличие от большинства клещевых инфекций заражение чаще происходит не при укусе, а при проглатывании зараженного клеща.

После попадания в организм паразиты распространяются по различным тканям и могут поражать мышцы и внутренние органы. Симптомы заболевания могут проявляться постепенно. Хозяин животного может заметить повышение температуры, слабость питомца, потерю веса и парез задних лап.

Иногда у животных наблюдаются гнойные выделения из глаз или носа.

Симптомы укуса клеща у собаки

После укуса клеща признаки заболевания могут проявиться не сразу. Иногда симптомы становятся заметны через несколько дней, когда инфекция начинает активно развиваться в организме.

Нейротоксические реакции

Нейротоксические реакции у собаки могут возникать в результате воздействия токсинов, которые выделяются некоторыми видами клещей. Эти вещества способны нарушать работу нервной системы и вызывать так называемый клещевой паралич.

Первые признаки обычно появляются постепенно. Сначала у животного может наблюдаться слабость задних конечностей, неустойчивая походка и снижение активности. По мере развития реакции возможен частичный или полный отказ задних лап.

В более тяжелых случаях могут возникать нарушения глотания, затрудненное дыхание и спазм гортани.

Локальные реакции

Локальные реакции на укус клеща возникают непосредственно в месте присасывания паразита. Они связаны с повреждением кожи и воздействием слюны клеща, содержащей биологически активные вещества.

Наиболее распространенные признаки включают:

покраснение кожи

небольшой отек

зуд

локальное воспаление

Иногда у собак развивается аллергическая реакция, из-за которой животное начинает активно чесать или вылизывать пораженный участок. Это может привести к дополнительному раздражению кожи и появлению небольших ран.

Первая помощь при укусе

Ветеринар Андрей Ерофеев дал совет владельцам собак: "Если вы заметили клеща на животном, следует как можно скорее извлечь паразита. При этом, нужно быть аккуратными, так как клещи могут быть опасными и для человека. При раздавливании паразита бактерии могут проникнуть в кровь человека через слизистые покровы или кожные поры. Поэтому лучше работать в перчатках.

Откажитесь от использования пинцета при удалении клеща. В коже собаки могут остаться его конечности или головка, что вызовет воспаление. В этом случае удобно использовать специальный выкручиватель клещей, внешне похожий на гвоздодер. Продается он практически в любом маркетплейсе либо специализированных магазинах. Стоимость около 160-180 руб".

Как правильно вытащить клеща

После неаккуратного извлечения паразита на теле собаки может образоваться плотная безболезненная шишка. Питомец станет расчесывать зудящее место. Красное пятно сохраняется до полугода.

Если в месте проникновения паразита осталась его головка, то возможно образование абсцесса. Предпринимать меры самостоятельно не стоит — лучше обратиться к врачу.

Если при извлечении мертвого клеща заметно, что он насосался крови, то нужно доставить паразита в лабораторию для исследования. Специалисты определят, какой инфекцией он мог заразить питомца.

Общие симптомы: вялость, температура, отказ от еды

После укуса зараженного клеща у собаки могут появляться общие признаки заболевания. Иногда первые симптомы становятся заметны через несколько дней после укуса:

вялость и снижение активности

повышение температуры тела до 40-41 °C

отказ от еды

сильная жажда

учащенное дыхание или одышка

дрожь и слабость

нарушение координации движений

потемнение мочи

Изменение цвета мочи и слизистых

Изменение цвета мочи и слизистых оболочек – один из тревожных признаков заболеваний, передающихся через укусы клещей. Особенно часто такие симптомы возникают при пироплазмозе, когда паразиты начинают разрушать эритроциты – клетки крови.

В результате распада эритроцитов в организме образуется большое количество продуктов распада гемоглобина. Это может приводить к следующим изменениям:

моча становится темной, бурой или почти черной

слизистые оболочки рта и глаз бледнеют

иногда появляется желтоватый оттенок кожи и слизистых

Такие симптомы могут указывать на развитие анемии, желтухи и нарушений работы почек.

Первая помощь при укусе

Есть набор действий, которые нужно предпринять сразу, если вы заподозрили клеща у своего питомца.

Как правильно вытащить клеща

Удалять клеща нужно аккуратно и без резких движений. Неправильные действия могут привести к тому, что часть паразита останется под кожей.

Порядок действий:

Подготовьте необходимые инструменты и обработайте их антисептиком. Уложите или зафиксируйте собаку, чтобы она не дергалась во время процедуры. Захватите клеща максимально близко к коже. Аккуратно вращайте инструмент в одном направлении, пока паразит не выйдет из кожи.

Чем обработать место укуса после удаления

После удаления клеща необходимо обработать ранку антисептиком. Обычно достаточно однократной обработки.

Инструменты для удаления клеща: твистер, пинцет

Для безопасного удаления паразита рекомендуется использовать специальные инструменты для удаления клеща. Они позволяют извлечь клеща аккуратно и снизить риск того, что его части останутся под кожей.

Наиболее удобные инструменты:

твистер для клещей (выкручиватель) – пластиковое устройство с прорезью, которое помогает захватить паразита у основания и аккуратно выкрутить его из кожи;

пинцет с тонкими концами – позволяет захватить клеща максимально близко к коже и осторожно извлечь его.

Перед процедурой желательно надеть одноразовые перчатки, чтобы избежать контакта с паразитом. Для лучшего обзора можно использовать фонарик, особенно если клещ находится в густой шерсти.

После удаления клеща его рекомендуется поместить в небольшой контейнер или баночку. В некоторых случаях паразита можно передать в ветеринарную лабораторию для анализа на инфекции.

"Постарайтесь как можно скорее вытащить клеща из питомца. На этот случай желательно иметь дома специальный выкручиватель для клещей – так называемый клещедер. Инструмент можно купить в аптеках или на маркетплейсах. Подденьте клеща и аккуратно проверните круговым движением, чтобы голова паразита не осталась в теле питомца. После удаления обязательно обработайте ранку антисептиком", – объясняет старший ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

Что делать, если головка клеща осталась под кожей

Иногда при удалении клеща часть его ротового аппарата может остаться под кожей. Это происходит, если паразита извлекли слишком резко или сдавили его тело во время процедуры.

Если головка клеща осталась у собаки, не стоит пытаться глубоко ковырять кожу или выдавливать остатки паразита. Такие действия могут вызвать дополнительное воспаление и занести инфекцию.

В большинстве случаев организм животного самостоятельно отторгает оставшуюся часть паразита. Владельцу достаточно:

аккуратно обработать место укуса антисептиком;

следить за состоянием кожи;

не позволять собаке расчесывать ранку.

Если в месте укуса появляется сильное покраснение, отек или гнойные выделения, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Когда обращаться к ветеринару

После удаления клеща важно внимательно наблюдать за состоянием собаки в течение нескольких дней. Некоторые заболевания, передаваемые клещами, развиваются не сразу, поэтому первые симптомы могут появиться спустя несколько дней после укуса.

Обратиться к ветеринару после клеща необходимо при появлении тревожных признаков, которые могут указывать на развитие инфекции. К таким симптомам относятся:

выраженная вялость и снижение активности

повышение температуры тела

отказ от еды

потемнение мочи

бледные или желтоватые слизистые оболочки

учащенное дыхание или одышка

нарушение координации движений

рвота или расстройство пищеварения.

Также показать собаку специалисту рекомендуется, если клеща не удалось удалить полностью или на месте укуса возник сильный отек, покраснение или воспаление.

Диагностика

Особенно важна диагностика в случае с пироплазмозом и с некоторыми другими инфекциями, которые могут развиваться достаточно быстро. Для подтверждения заболевания чаще всего проводят лабораторные исследования крови.

Анализы крови: ПЦР, мазок, общий анализ

Анализ крови собаке после клеща – один из основных способов выявления инфекций, передающихся паразитами. Лабораторные исследования помогают обнаружить возбудителей заболевания или признаки поражения организма.

Чаще всего врачи используют следующие анализы:

мазок крови на бабезии – микроскопическое исследование, при котором специалист может увидеть паразитов внутри эритроцитов. Этот метод часто используют для диагностики пироплазмоза.

ПЦР-диагностика – более точный лабораторный метод, позволяющий выявить ДНК возбудителей инфекций.

общий анализ крови – показывает изменения в организме, такие как анемия, воспаление или нарушение работы внутренних органов.

Ветеринарные специалисты обычно рекомендуют сдавать анализы через несколько дней после укуса клеща или при появлении первых симптомов заболевания.

Лечение собаки

Лечение собаки после укуса клеща зависит от того, передалась ли животному инфекция и насколько тяжело протекает заболевание. Тактика терапии определяется ветеринарным врачом после осмотра и лабораторной диагностики. Самостоятельно назначать препараты питомцу нельзя.

"Самое распространенное заболевание после укуса клеща – бабезиоз. Оно поражает клетки крови и может вызывать нарушения работы сразу нескольких органов. По нашей практике, большинству собак с бабезиозом требуется лечение в стационаре: введение противопаразитарных препаратов, поддерживающая терапия, иногда переливание крови. В тяжелых случаях животному может понадобиться реанимационная помощь", – говорит Анастасия Варфоломеева.

Препараты

Для лечения инфекций, передаваемых клещами, ветеринарный врач может назначить специальные препараты, направленные на уничтожение возбудителей заболевания. Например, при пироплазмозе используются противопаразитарные средства, которые воздействуют на простейших микроорганизмов.

В зависимости от диагноза могут применяться:

препараты от пироплазмоза на основе имидазолина и других противопаразитарных веществ

антибиотики собаке после клеща при бактериальных инфекциях, например при эрлихиозе или боррелиозе

противовоспалительные и жаропонижающие средства

Среди антибиотиков ветеринарные специалисты иногда используют препараты на основе доксициклина или азитромицина, которые помогают бороться с бактериальными инфекциями, передающимися через укусы клещей.

Симптоматическая терапия: капельницы, переливание крови

При тяжелом течении заболевания собаке может потребоваться интенсивная терапия. Она направлена на поддержание жизненно важных функций организма и предотвращение осложнений.

Одним из распространенных методов лечения является капельница. Ее используют при выявлении пироплазмоза. Внутривенные инфузии помогают уменьшить интоксикацию организма, восстановить водно-солевой баланс и поддержать работу почек и печени.

Если заболевание сопровождается сильным разрушением эритроцитов и тяжелой анемией, иногда требуется переливание крови.

Диета и уход во время лечения

Во время лечения собаке необходим щадящий режим и внимательный уход. Организм животного в этот период ослаблен, поэтому важно создать условия для восстановления.

Диета для собаки после пироплазмоза или другой клещевой инфекции должна быть легкой и питательной. Ветеринарный врач может рекомендовать специальные лечебные корма или мягкую пищу, которая легче усваивается.

Основные рекомендации по уходу:

обеспечить животному спокойствие и ограничить физические нагрузки

следить за достаточным потреблением воды

кормить небольшими порциями несколько раз в день

Период восстановления может занять несколько недель.

Профилактика

Комплексная защита от клещей обычно включает использование специальных ветеринарных препаратов, вакцинацию и регулярный осмотр животного после прогулок.

"Первое и главное правило – регулярно обрабатывать питомца от внешних паразитов. Чаще всего используются таблетки или капли на холку", – отмечает специалист Vetcity Clinic.

Вакцина

В некоторых случаях ветеринарные специалисты рекомендуют вакцинацию против пироплазмоза. Вакцина от пироплазмоза собаке не предотвращает сам укус клеща, однако может снизить тяжесть заболевания и облегчить течение болезни.

Наиболее известные препараты – Пиродог и Нобивак Пиро. Они стимулируют иммунную систему животного и помогают организму быстрее реагировать на возбудителя инфекции.

Однако важно учитывать, что вакцина не дает стопроцентной защиты от заражения.

Капли и спреи

Одним из наиболее распространенных способов защиты являются капли от клещей для собак и специальные спреи. Такие средства наносят на кожу животного, обычно в области холки, где собака не может их слизать.

Среди популярных препаратов: Барс, Фронтлайн и Адвантикс.

Действие большинства таких средств сохраняется примерно 21-28 дней.

Ошейники для защиты

Еще один способ профилактики – ошейник от клещей для собак. Он пропитан специальными веществами, которые отпугивают паразитов и предотвращают их присасывание.

Наиболее часто встречающиеся варианты – Форесто, Килтикс и Больфо.

Для эффективной защиты их рекомендуется носить постоянно в период активности клещей.

Таблетки от клещей: Бравекто, Симпарика

Современным средством профилактики считаются таблетки от клещей для собак, которые действуют системно. После приема препарата активное вещество попадает в кровь животного и уничтожает паразитов, когда они начинают питаться.

К таким препаратам относятся Бравекто и Симпарика, содержащие вещества из группы изоксазолинов. Они эффективно защищают собак от клещей и блох.

Продолжительность действия таблеток зависит от конкретного препарата и может составлять от 3 до 12 недель.

Регулярные осмотры и вычесывание

Даже при использовании защитных средств полностью исключить риск укуса клеща невозможно. Поэтому важной частью профилактики остается осмотр собаки после прогулки от клещей.

Во время прогулок на природе специалисты рекомендуют периодически проверять шерсть питомца, особенно если он бегает по высокой траве или кустарникам. Желательно осматривать собаку каждые 15–20 минут.

Дополнительно можно использовать расческу или щетку, чтобы вычесать шерсть и удалить паразитов, которые еще не успели присосаться.

"После прогулок необходимо тщательно осматривать питомца. Проверять нужно не только шерсть, но и уши, паховую область, кожу под хвостом, складки кожи и пространство между пальцами", – советует Анастасия Варфоломеева.

Основные ошибки при удалении клеща

При обнаружении клеща на собаке важно действовать аккуратно и соблюдать основные правила безопасности. Неправильные действия могут привести к тому, что часть паразита останется под кожей или риск заражения инфекцией увеличится.

К наиболее распространенным ошибкам при удалении клеща относятся:

попытка резко выдернуть паразита из кожи

сдавливание тела клеща во время удаления

использование масла, бензина или других жидкостей

попытки глубоко ковырять кожу, если часть паразита осталась внутри

использование неподходящих инструментов

Такие действия могут усложнить удаление клеща и повысить вероятность воспаления или заражения.

Почему нельзя использовать масло и бензин

Иногда владельцы пытаются удалить клеща, смазывая его маслом, спиртом или бензином. Считается, что паразит после этого должен ослабить хватку и сам отпасть.

Однако ветеринарные специалисты предупреждают, что такой способ может быть опасным. Когда клещ испытывает стресс из-за воздействия жидкости, он может начать активно выделять содержимое своего желудка в рану. Это повышает риск передачи инфекций.

Опасность выдергивания и сдавливания

Еще одной распространенной ошибкой является попытка резко выдернуть клеща из кожи. При таком способе часто происходит разрыв тела паразита.

Если клеща сдавливают пальцами или пинцетом, его содержимое может попасть в рану. Это увеличивает риск заражения инфекциями, которые переносят паразиты.

Советы ветеринара: экспертное мнение

Ветеринарные специалисты напоминают, что укусы клещей могут представлять серьезную опасность для здоровья собак.

"Задача хозяина — как можно раньше заметить первые признаки недомогания у питомца. К тревожным симптомам относятся потеря аппетита, вялость, одышка, хромота и потемнение мочи. Поводом для беспокойства может стать и резкая смена поведения: например, если обычно спокойная собака внезапно начинает проявлять агрессию", — отмечает старший ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

Главное о клещах у собак: краткие выводы

Клещи опасны для собак не только как паразиты, но и как переносчики инфекций. После укуса животное может заразиться заболеваниями, которые иногда проявляются не сразу – первые признаки недомогания появляются через несколько дней или даже позже. Поэтому владельцам важно внимательно следить за состоянием питомца после прогулок.

Если на коже собаки обнаружен клещ, его нужно аккуратно удалить и обработать место укуса антисептическим средством. При появлении любых тревожных симптомов – слабости, повышения температуры или отказа от еды – животное следует как можно скорее показать ветеринарному врачу.