Как провести воду в частный дом: пошаговая инструкция

Как разработать схему подключения воды в частном доме, что такое комбинированная разводка, как своими руками произвести монтаж системы водоснабжения в двухэтажном доме и нужно ли разрешение, чтобы выкопать колодец? Об этих и других нюансах — в материале РИА Новости.

Что нужно знать перед проведением воды в дом

По словам строительного эксперта, руководителя компании "Флэт-приемка" Валентина Маломыжева, перед закупкой оборудования и разработки системы водоснабжения необходимо выяснить, есть ли возможность подключения к центральному водопроводу. Если ее нет или подключение оказывается слишком дорогим, владельцы домов выбирают автономные варианты — колодец или скважину. От этого зависят сроки работ, бюджет и другие моменты.

"Второй критически важный момент, который часто упускают из виду, — это качество воды. Даже если вы подключаетесь к центральному водопроводу, вода в нем может не соответствовать нормативам по жесткости, содержанию железа или других примесей. Банально могут быть старые изношенные трубы, которые будут обогащать своим наследием даже изначально хорошо подготовленную воду", — дополняет эксперт-биохимик компании АО БВТ БАРЬЕР РУС Мария Кулешова.

Виды водоснабжения частного дома

Существует два типа водоснабжения частного дома: централизованное и автономное.

Централизованное водоснабжение

Этот вариант предполагает подключение к существующим городским или поселковым сетям.

Плюсы:

не нужно бурить скважину и обслуживать источник подачи воды самостоятельно;

стабильная подача воды под постоянным давлением;

ответственность за состояние магистралей несет водоканал.

Из минусов — зависимость от внешних сетей (любое обслуживание или авария оставит без водоснабжения), не всегда высокое качество воды из-за изношенности труб и ежемесячная плата по счетчику.

Автономное водоснабжение

Автономное водоснабжение предполагает собственный источник — скважину или колодец. Процесс сложнее и затратнее, но дает независимость от коммунальных служб (за исключением электричества — насосные станции и погружные насосы перестают работать без электропитания).

Сравнение параметров вариантов автономного водоснабжения:

Параметр Колодец Скважина на песок Артезианская скважина Глубина 5–15 м до 30 м 50–150 м и более Срок службы 10–15 лет 5–15 лет до 50 лет Стабильность дебита зависит от сезона средняя высокая Риск загрязнений высокий повышенный низкий Стоимость обустройства низкая средняя высокая

Колодец

Обходится дешевле при строительстве, но качество воды может зависеть от сезона и состояния грунтовых вод. Также возможно ухудшение качества в засушливые периоды, и самый частый риск — попадание поверхностных загрязнений в воду.

Скважина

Для проведения водоснабжения в частный дом используют два типа скважин:

Скважина "на песок" — бурение до песчаного горизонта на глубину до 30 метров. "Источник стабильнее колодца, но скважины на песок часто заиливаются, и риск загрязнений остается достаточно высоким", — подчеркивает Мария Кулешова. Артезианская скважина, или скважина на известняк, — бурение до известняковых слоев на глубину от 50 до 150 метров и более. Это практически неиссякаемый источник со стабильным качеством воды, защищенной от поверхностных загрязнений, и долгим сроком службы. Из минусов — высокая стоимость бурения и необходимость получения специальных разрешений для использования воды.

"Скважина дает более стабильный дебит и часто обеспечивает лучшее качество воды, однако требует больших затрат на бурение и оборудование. В данном случае под "дебитом" имеется в виду производительность скважины, то есть количество воды, которое она способна выдавать за единицу времени", — говорит Валентин Маломыжев.

Еще одним недостатком скважины является вероятность самоизлива — неконтролируемого выхода воды под пластовым давлением. При размещении скважины внутри дома такая ситуация может привести к подтоплению помещений, поэтому данный фактор необходимо учитывать еще на этапе проектирования системы водоснабжения.

Как подключить воду к частному дому от центрального водопровода

Подключение к центральным сетям проходит в несколько этапов: от подготовки документов до акта ввода в эксплуатацию.

Документы для подключения

Первым делом нужно обратиться в местную ресурсоснабжающую организацию — водоканал — с заявлением о выдаче технических условий (ТУ) или сразу о заключении договора о подключении. К заявлению нужно приложить пакет документов:

правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок (например, договор купли-продажи);

информацию о разрешенном использовании земли и предельных параметрах строительства;

ситуационный план участка с привязкой к населенному пункту;

сведения о планируемой нагрузке — объеме водопотребления будущего дома.

Получение технических условий (ТУ)

постановление правительства РФ № 2130 ) срок выдачи ТУ составляет от 7 до 20 рабочих дней в зависимости от региона и конкретной организации, а сами ТУ действуют не менее трех лет с даты выдачи. Но если владелец в течение года после получения технических условий не подал заявку на подключение водоснабжения, срок аннулируется. На основании заявления водоканал выдает технические условия — документ с параметрами будущего подключения: точкой врезки, диаметром трубы, допустимым давлением. По действующим правилам подключения () срок выдачи ТУ составляет от 7 до 20 рабочих дней в зависимости от региона и конкретной организации, а сами ТУ действуют не менее трех лет с даты выдачи. Но если владелец в течение года после получения технических условий не подал заявку на подключение водоснабжения, срок аннулируется.

© Shutterstock/FOTODOM / Virrage Images Сантехник © Shutterstock/FOTODOM / Virrage Images Сантехник

Проект и договор с водоканалом

На основании ТУ разрабатывается проект подключения, который согласовывается с водоканалом. Только после этого заключается договор на подключение, где указываются сроки работ и размер платы. Срок самого подключения после заключения договора закон ограничивает 18 месяцами, если стороны не согласовали другие сроки.

Монтаж и ввод воды в дом

Дальше следуют монтажные работы: прокладка трубы от точки врезки в магистраль до дома, установка счетчика и запорной арматуры. Все работы по врезке в магистраль должна выполнять организация с соответствующей лицензией — самостоятельно подключаться к центральному водопроводу нельзя.

После проверки системы представители водоканала составляют акт ввода в эксплуатацию, и дом официально подключается к сети.

Проектирование водопровода

Обустройство внутреннего водоснабжения дома начинается с составления проекта. На этом этапе нужно определиться, какой вид водоснабжения выбрать периодичность его использования и необходимое оборудование.

Схема водоснабжения

Первый этап составления проекта подразумевает разработку схемы. Необходимо учитывать, какой источник воды будет использован, и отметить в ней количество и расположение точек горячего и холодного водоснабжения. Сложность схемы напрямую зависит от числа мокрых зон в доме. Параллельно с ней можно начать рисовать схему водоотведения.

Эксперты рекомендуют заниматься проектированием водопровода до строительства дома, если есть такая возможность. В таком случае можно будет скрыть трубы в полу и стенах и при этом сэкономить деньги.

Также схема подключения воды позволит рассчитать необходимое количество материалов, труб, упростит подбор бойлера для горячей воды.

Если есть возможность выделить в доме небольшое помещение под котельную — это будет большим плюсом. В нем можно разместить необходимую технику и оборудование, включая котел системы отопления и гидроаккумулятор. В двухэтажных домах в качестве техпомещения чаще всего выбирают пространство под лестницей.

Котельная необходима в следующих случаях:

при использовании скважинного адаптера (гидробак и автоматику в таком случае необходимо размещать дома);

при установке колодца с насосной станцией (такая станция занимает много места и шумит);

при подключении горячего водоснабжения от отопительной системы.

Факторы, которые нужно учесть

Важную роль при составлении схемы водопровода играют способы фильтрации и очистки воды, которые в дальнейшем будут использованы. В качестве методов очистки подойдет монтаж фильтрующего слоя на дне скважины или установка фильтровальных систем.

Еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание перед монтажом водопровода, — как будет выполнена подача горячей воды к мокрым зонам. Также необходимо учесть глубину залегания труб системы водопровода.

© Shutterstock/FOTODOM / CHUYKO SERGEY Сантехник © Shutterstock/FOTODOM / CHUYKO SERGEY Сантехник

Наименее затратным способом обеспечения автономного водоснабжения считается подача воды из колодца. Главные преимущества такого варианта — невысокая стоимость копки колодца и длительный срок службы.

Как завести воду в дом

"На этом этапе важно придерживаться ключевого правила: глубина траншеи должна быть ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе. Если трубу заложить выше, она просто промерзнет зимой", — предупреждает Мария Кулешова.

Прокладка труб от источника к дому

Для наружной прокладки чаще всего используют трубы ПНД, которые устойчивы к морозам и химическому воздействию грунта. Ввод трубы в дом через фундамент выполняют через гильзу — закладную трубу большего диаметра: она защищает водопроводную трубу от повреждений при подвижках грунта и фундамента, которые случаются даже в готовых домах.

Подземная прокладка имеет свои особенности, которые важно учесть:

Подготовка траншеи нужной глубины и ширины — для трубы небольшого диаметра достаточно 30–40 см по дну, чтобы было удобно работать. На дно засыпают песчаную подушку толщиной 10–15 см: она выравнивает основание и защищает трубу от острых камней и неравномерной осадки грунта. Песок тщательно утрамбовывают, после чего укладывают и соединяют трубу – сваркой или компрессионными фитингами, в зависимости от материала. Если трасса проходит рядом с канализацией, водопровод нужно укладывать выше нее с расстоянием по вертикали не менее 0,4 м; при меньшем зазоре водопроводную трубу заключают в защитный футляр. Минимальное расстояние от наружного водопровода до фундамента дома обычно составляет около 5 м, хотя в стесненных условиях участка его можно уменьшить при использовании защитного футляра — этот момент стоит обсудить с проектировщиком или монтажной организацией. После укладки трубу засыпают сначала тем же песком, затем обычным грунтом, утрамбовывая каждый слой, чтобы избежать последующей просадки.

Систему следует проверить на герметичность проливом воды до того, как траншея будет окончательно закрыта — так проще найти и устранить место протечки, если оно есть.

Глубина заложения и защита от замерзания

Точное значение определяется по карте глубин промерзания для конкретного населенного пункта. Средняя глубина прокладки в регионах:

с умеренным климатом — 1,2–1,7 м;

в северных — до 2,5 м.

Наружные трубы ПНД дополнительно защищают теплоизоляцией, если по каким-то причинам не получается заглубить трубу на полную глубину промерзания. В самых холодных регионах оптимально использовать электрический греющий кабель, который включается при понижении температуры и не дает воде замерзнуть.

Оборудование для водоснабжения частного дома

Комплект оборудования зависит от выбранного источника воды. Для автономной системы обязательный минимум — это насос, гидроаккумулятор и автоматика управления. Опционально могут также входить фильтры очистки, водонагревательное оборудование и т.п.

Насосы

Для подачи воды из неглубоких колодцев и поверхностных источников используют самовсасывающие насосы и насосные станции с мембранным баком и блоком автоматики — они включаются при открытии крана и поддерживают давление в системе. Самые мощные модели поднимают воду на высоту третьего-четвертого этажа и обеспечивают одновременную работу нескольких точек водоразбора.

Если колодец глубокий или потребность в воде высокая, обычно используют погружной насос, который работает под водой и подает ее со дна колодца. Для артезианских скважин глубиной до 150 метров применяют скважинные насосы: они заключены в герметичный корпус с защитой двигателя от воды и не требуют обслуживания.

Важно! При централизованном водоснабжении насосы также могут понадобиться: если напор в магистрали недостаточен или нестабилен, на подаче устанавливают насосную станцию с частотным преобразователем, которая повышает и удерживает напор на постоянном уровне.

К насосам, которые работают до этапа очистки воды, предъявляют повышенные требования по устойчивости к жесткой воде — особенно к скважинным насосам на большой глубине, замена которых может оставить дом без воды на длительное время. Поэтому стоит выбирать оборудование с качественной системой защиты.

Гидроаккумулятор и автоматика

Гидроаккумулятор, или мембранный бак, поддерживает давление в системе и защищает насос от частых пусков, продлевая срок его службы. Принцип работы:

насос качает воду в гидроаккумулятор;

эластичная мембрана внутри бака разделяет воду и сжатый воздух: вода давит на мембрану, воздух сжимается;

реле давления следит за давлением в системе, отключая насос при достижении максимальной отметки;

при включении крана давление падает, вода выталкивается из бака за счет энергии сжатого воздуха – насос не включается;

когда давление понижается, реле снова запускает насос.

Для дома с постоянным проживанием 3–4 человек обычно рекомендуют гидроаккумулятор емкостью 40–50 литров, для домов с повышенным водопотреблением — 50–100 литров.

Реле можно заменить на блок автоматики, который объединяет реле давления, манометр и другие элементы (например, защиту от сухого хода).

Дополнительное оборудование

"Обязательный элемент любой системы водоснабжения — оборудование для очистки воды. Даже если вода из скважины кажется чистой, в ней могут содержаться избыточное железо, соли жесткости, марганец и другие примеси. Если железо проявляется рыжиной и тем самым намекает хозяевам о своем наличии, то жесткость невооруженным глазом не видна. Так же, как и более серьезные примеси — нитраты, марганец или органика", — говорит Мария Кулешова.

Также в систему водоснабжения входит запорная арматура — краны и клапаны, которые управляют потоком воды и защищают оборудование от поломок. На входе системы холодного и горячего водоснабжения устанавливают шаровые краны: они позволяют перекрыть воду на вводе для ремонта без отключения всего дома. Такой же кран желательно поставить и перед каждым прибором — стиральной машиной, посудомоечной машиной, унитазом, — чтобы менять или обслуживать их без необходимости перекрывать воду во всем доме.

После насоса ставят обратный клапан: он не дает воде течь в обратном направлении при отключении насоса и защищает оборудование от гидроудара. Перед водонагревателем — будь то накопительный бойлер или проточный — устанавливают группу безопасности с предохранительным клапаном: она сбрасывает избыточное давление, которое возникает при нагреве воды, и защищает бак от разрыва.

Разводка воды в частном доме

В процессе разработки схемы водоснабжения в частном доме нужно определиться со способом разводки труб.

Существует три основных способа:

тройниковая разводка;

коллекторная разводка;

комбинированная разводка.

По способу прокладки выделяют открытую и скрытую.

Тройниковая разводка

Тройниковая разводка актуальна для домов, где нет большого количества сантехники, а также нет возможности спрятать трубы в полу или в стенах.

В этом случае по дому пускаются две трубы (одна для холодной, другая — для горячей воды). На них устанавливаются тройники, через которые трубы подводятся к каждой мокрой зоне.

Основные преимущества тройниковой разводки:

Минимальное количество труб. Их можно не прятать и оставить на виду.

Демократичная стоимость. Тройниковая разводка дешевле, чем коллекторная.

Недостатки:

Слабый напор воды, если открыть несколько кранов одновременно.

Если включить стиральную машину или смыть воду в унитазе, из душа может политься кипяток. Такое случается, когда при тройниковой разводке выбран неверный диаметр трубопровода.

Часто монтаж тройниковой разводки проводят в небольших домах или на дачах.

"Тройниковая разводка дешевле и проще в монтаже, однако при одновременном использовании нескольких точек водоразбора возможно снижение давления", – предупреждает Валентин Маломыжев.

Коллекторная разводка

Коллекторная разводка актуальна, если в доме несколько ванных или душевых комнат, есть кухня, посудомоечная и стиральная машины. Такой вид разводки предполагает наличие двух коллекторов – для горячей и холодной воды. Из каждого идет отдельная труба к мокрой зоне.

Основные преимущества коллекторной разводки:

Стабильное давление. Если одновременно включить несколько кранов, то оно не изменится. Поэтому можно смело включать стиральную машину, пока кто-то принимает душ.

Есть возможность отремонтировать кран, при этом не перекрывая воду во всем доме.



Минусы:

Много труб. Обусловлено это тем, что к каждой мокрой зоне и сантехприбору идут по две трубы (одна для горячей воды, другая – для холодной). Исключение – бытовая техника и унитаз. К ним ведет лишь одна труба с холодной водой. Если не спрятать такое количество труб, то это испортит внешний вид комнат. Поэтому коллекторную разводку лучше делать во время строительства дома или ремонта.

Высокая стоимость из-за дороговизны труб и необходимости штробить стены.

Сложность монтажа. В сравнении с монтажом тройниковой разводки здесь нужно приложить больше времени и сил.

Желательно выделить техническое помещение для коллекторов.

Если нужно слить воду, необходимо подключиться к обоим коллекторам.

Коллекторная разводка подходит для больших частных домов и коттеджей.

"Коллекторная схема обеспечивает более равномерное распределение воды, но требует большего количества труб и более высоких затрат", – отмечает Валентин Маломыжев.

Комбинированная схема

Тройниковую и коллекторную разводку водопровода можно комбинировать: сделать монтаж некоторых коротких участков последовательно, а другие собрать в коллектор. Ее также называют смешанной. Такой способ помогает сэкономить бюджет даже в домах, где много мокрых зон. Это выгодно, если дом двухэтажный.

© Shutterstock/FOTODOM / Krasula Сантехник © Shutterstock/FOTODOM / Krasula Сантехник

При монтаже комбинированной разводки нет необходимости пускать отдельные трубы на унитаз, стиральную или посудомоечную машину.

Скрытая и открытая прокладка

Монтаж скрытой разводки обычно делают в полах и стенах. Также трубы можно скрыть за гипсокартонным коробом. Из-за большого их количества чаще всего коллекторную разводку скрывают, а тройниковую, наоборот, оставляют открытой.

В случаях с комбинированной разводкой часть труб можно скрыть, а часть оставить на виду. Открытая прокладка выглядит менее эстетично, потому что труба идет вдоль стены, но при протечке место повреждения легче обнаружить и устранить. При скрытой разводке для этого придется демонтировать пол или короб.

Какие трубы выбрать для водоснабжения

При выборе труб нужно учитывать способ разводки, тип прокладки (скрытая или открытая), необходимость горячего водоснабжения и бюджет, а также требуемый диаметр и подходящий материал. По диаметру есть условные стандартные значения для частного дома:

входящая труба водопровода – 32 мм;

стояковая труба – 25 мм;

трубы ответвления от стояка – 20 мм;

трубы для подводки к приборам – 16 мм.

При этом нужно учитывать диаметр подключения конкретных приборов и их чувствительность к давлению в системе: например, к проточным водонагревателям лучше подводить трубу диаметром 20 мм.

Какие трубы выбрать:

Материал Особенности Срок службы Где применяют Медь Высокая стоимость, отличные эксплуатационные свойства Долгий, может "пережить" фундамент ХВС и ГВС, премиальные проекты Армированный полипропилен Нужен сварочный аппарат для монтажа, единственный материал для ГВС из перечисленных бюджетных Долговечен ХВС и ГВС Сталь Подвержена коррозии, теряет популярность Ограниченный Практически не применяется в новых системах Металлопластик Хорошее соотношение цены и качества, выдерживает температуру до 95 °C Длительный ХВС, удобен при ремонте Сшитый полиэтилен (PEX) Подходит для скрытой и коллекторной разводки Длительный Коллекторные схемы

Медные трубы прослужат долгие годы и способны даже пережить фундамент. Но если бюджет не позволяет приобрести трубы из такого материала, то полипропилен и металлопластик будут подходящим альтернативным вариантом. Но необходимо учитывать, что для горячего водоснабжения используют только армированный полипропилен.

Монтаж водопровода в частном доме

Система водоснабжения состоит из соединенных между собой разных приборов сантехники, труб, запорной арматуры, которые обеспечивают не только подключение, но и подачу воды. Для того чтобы такая система работала исправно, необходимо следовать инструкции при монтаже.

Пошаговый процесс монтажа

Разберем процесс монтажа пошагово:

Разработка рабочей схемы. На этом этапе на плане дома отмечают точное расположение всех точек водоразбора, коллекторов, бойлера, фильтров и насоса. Без готовой схемы невозможно выполнить работу без ошибок — монтажники работают "на глаз", и почти неизбежно где-то ошибаются в диаметре трубы или расположении тройника. Земляные работы. Копают траншею от источника воды до дома нужной глубины и ширины, на дно укладывают песчаную подушку – этот этап подробно описан в разделе о прокладке труб. Прокладка наружного трубопровода с учетом глубины промерзания грунта в регионе и необходимой теплоизоляции. Ввод трубы в дом через гильзу — закладную трубу большего диаметра. Монтаж внутренней разводки согласно выбранной схеме с соблюдением рассчитанных диаметров на каждом участке. Установка запорной арматуры и фильтров – кранов на вводе и перед каждым прибором, обратного клапана после насоса, ступеней системы водоподготовки. Подключение насосного оборудования, гидроаккумулятора и автоматики и запуск системы в тестовом режиме. Опрессовка и пусконаладочные работы. Систему проверяют повышенным давлением – обычно в 1,5–2 раза выше рабочего, для большинства частных домов это около 6 атмосфер. Если за 10–15 минут давление не упало, систему признают герметичной и переходят к обычной эксплуатации; при падении давления ищут и устраняют протечку на стыках и фитингах.

При планировании схемы монтажа и определения подходящего типа прокладки и разводки трубопровода важно учитывать тип дома.

Особенности монтажа в разных типах домов

В домах из газоблоков и пеноблоков предпочтительна скрытая разводка в стяжке. Водорозетки при этом прячут в стенах. Для этого необходимо проштробить стену штроборезом. Трубы устанавливают в штробу и замазывают затиркой. Трубы в таких домах прокладываются в гофре или в утеплении (но если они из сшитого полиэтилена, то такая процедура не является обязательной).

В деревянных домах чаще всего делают монтаж водопровода из полипропиленовых или медных труб с последовательным подключением. Но в современных каркасных домах можно сделать скрытую разводку. Делается она в полах, при этом водорозетки можно спрятать за мебель.

Эксперты рекомендуют для двухэтажных домов устанавливать коллекторы и делать комбинированную разводку. Монтаж труб на втором этаже необходимо делать по потолку первого этажа в гофре или утеплителе. Мокрые точки лучше всего располагать друг над другом. При ином раскладе провести воду будет сложнее и дороже. Если бак расположен на цокольном или первом этажах, а на верхнем не хватает давления, необходимо подключить и отрегулировать реле давления по инструкции.

В каменных и бетонных домах закладные детали для труб предусматривают еще на этапе строительства.

Очистка и фильтрация воды в частном доме

России это единственные требования к водопроводной воде, на сегодня других нет. По этому документу жесткость питьевой воды не должна превышать 7 мг-экв/л, а содержание железа – 0,3 мг/л, хотя для комфортной эксплуатации бытовой техники жесткость рекомендуют поддерживать на уровне 1,5–2,5 мг-экв/л. При строительстве объектов недвижимости и подключении водопровода нужно учесть, что вода должна соответствовать нормам СанПиН, которые были обновлены в 2021 году. Вэто единственные требования к водопроводной воде, на сегодня других нет. По этому документу жесткость питьевой воды не должна превышать 7 мг-экв/л, а содержание железа – 0,3 мг/л, хотя для комфортной эксплуатации бытовой техники жесткость рекомендуют поддерживать на уровне 1,5–2,5 мг-экв/л.

В частных и загородных домах вода обычно поступает из колодца или скважины, и ее предварительно доводят до норм СанПиН с помощью системы водоподготовки, которую размещают в бойлерной. Система фильтрации, как правило, состоит из пяти ступеней:

Механический сетчатый фильтр на 100–200 микрон – убирает взвешенные частицы (песок, мел), попавшие в воду из почвы. Угольный или осветлительно-сорбционный фильтр – проводит дехлорирование воды и удаляет лишнее железо и органику. Умягчающий фильтр – убирает избыточные соли кальция и магния, доводя жесткость до 2–2,5 градусов – оптимального показателя для питьевой воды. Полировочный (картриджный) фильтр на 10–20 микрон – финально очищает воду с невысокой степенью загрязнения. Ультрафиолетовое обеззараживание – убирает вторичные загрязнения, болезнетворные вирусы и бактерии.

Первые три ступени считаются основными, четвертая и пятая – опциональными, но чаще всего на практике устанавливают все пять, чтобы привести качество воды в соответствие с более высокими бытовыми требованиями, а не только с минимальными нормативами.

© Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen Serhii Установка фильтров для воды © Shutterstock/FOTODOM / Hryshchyshen Serhii Установка фильтров для воды

Выбор конкретного решения зависит от результатов анализа воды: при повышенном содержании железа эффективны системы обезжелезивания с аэрационной колонной и каталитической загрузкой, а при превышении жесткости – умягчители на основе ионного обмена.

"Систему водоподготовки лучше продумывать на этапе проектирования дома – тогда легче выделить место для оборудования и предусмотреть его обслуживание. Современные компактные решения позволяют закрыть сразу несколько задач очистки в одном корпусе, а управлять водоподготовкой можно через приложение на смартфоне", – делится Мария Кулешова.

Горячее водоснабжение (ГВС): варианты и схемы

"Горячее водоснабжение может быть организовано с помощью электрического или газового бойлера, двухконтурного котла либо бойлера косвенного нагрева. Выбор зависит от доступных энергоресурсов и потребностей семьи", – поясняет Валентин Маломыжев.

Проточные водонагреватели нагревают воду по мере прохождения через прибор. Они компактны, но требуют большой электрической мощности и не всегда обеспечивают стабильную температуру при одновременном использовании нескольких точек.

Накопительные бойлеры – самый популярный вариант для частных домов: они нагревают и хранят запас горячей воды, более экономичны в эксплуатации и обеспечивают стабильную температуру на выходе. Среди них:

электрические – работают от розетки;

косвенного нагрева – подключаются к отопительному котлу.

В небольших домах с двухконтурным котлом ГВС и отопление иногда обслуживает один циркуляционный насос, в более сложных системах – отдельный.

Для домов с несколькими санузлами и удаленными точками водоразбора рекомендуют схему с рециркуляцией горячей воды: вода в контуре ГВС постоянно подогревается небольшим автоматическим циркуляционным насосом, который запускается по расписанию или при снижении температуры. Благодаря этому при открытии крана горячая вода идет сразу.

Сколько стоит провести воду в частный дом

Как объясняет Валентин Маломыжев, стоимость проведения воды в частный дом сильно зависит от региона, удаленности от магистралей и выбранного оборудования.

Стоимость скважины и колодца

Бурение скважины на песок обычно обходится дешевле бурения на известняк за счет меньшей глубины, но артезианская скважина служит дольше и дает более стабильное качество воды. Цена за погонный метр бурения в Москве и Московской области в 2026 году начинается от 2 100–3 000 рублей и зависит от геологии участка, диаметра обсадной трубы и удаленности от города.

Стоимость скважины "под ключ" с базовым обустройством – от 100 000 рублей. Копка колодца обычно обходится дешевле скважины, но требует регулярной чистки, что тоже дает дополнительные затраты.

Стоимость подключения к центральному водопроводу

Технические условия предоставляются бесплатно, но дальнейшие этапы – проектирование, врезка в магистраль, установка счетчика – оплачиваются отдельно и сильно различаются по регионам и тарифам конкретного водоканала.

На итоговую сумму влияет расстояние от дома до точки врезки в магистраль: чем длиннее траншея и труба, тем больше объем земляных работ и расход материалов, а значит, выше итоговая смета.

Расходы на оборудование и монтаж

Смета на оборудование складывается из нескольких позиций. Примерно она может выглядеть так:

поверхностная насосная станция для неглубокого источника – от 15 000 руб.;

погружной насос для скважины глубиной до 30 м — от 27 000 руб., для глубоких артезианских скважин цена насоса растет вместе с глубиной и может превышать 50 000 руб.;

гидроаккумулятор на 50–100 л обходится в 5 000–15 000 руб. в зависимости от объема и производителя;

базовый комплект автоматики (реле давления и манометр) – 3 000–7 000 руб.

Отдельную статью расходов составляет система водоподготовки: чем больше ступеней фильтрации и выше степень загрязнения воды, тем дороже комплект – от простого механического фильтра за несколько тысяч рублей до многоступенчатой системы с обезжелезиванием и умягчением за 60 000–150 000 руб. и более.

К вышеуказанному добавляются работы по прокладке труб, монтажу разводки и пусконаладке, которые обычно сопоставимы по стоимости с самим оборудованием. В сумме для автономной системы со скважиной и базовой фильтрацией речь обычно идет о нескольких сотнях тысяч рублей – итоговая цифра зависит от глубины источника и того, насколько сложная вода на конкретном участке.

"Экономия на каком-то из этапов – например, отказ от анализа воды и системы очистки – в долгосрочной перспективе оборачивается куда более серьезными расходами: выходом из строя бойлера, поломкой сантехники и бытовой техники", – предупреждает Мария Кулешова.

Как сэкономить на водоснабжении

Разумная экономия возможна еще на этапе планирования:

выбрать более простую схему разводки там, где это оправданно – например, тройниковую вместо коллекторной в небольшом доме;

использовать надежные, но не самые дорогие материалы труб, например металлопластик вместо меди;

выполнить часть подготовительных работ своими силами при наличии навыков, например копку траншей;

заниматься проектированием на этапе строительства, а не после, чтобы не платить за повторный демонтаж стен и полов.

"При этом не стоит экономить на качестве труб, насосного оборудования и защите от промерзания: переделка после поломки или протечки обычно обходится дороже, чем правильный монтаж с самого начала", – дополняет Валентин Маломыжев.

Ошибки при проектировании и монтаже водопровода

Выбирая насос, важно правильно рассчитать потребность в воде:

кухонная мойка потребляет примерно 4 л/мин холодной и 6 л/мин горячей воды;

смеситель в ванной – 9 л/мин холодной и 13 л/мин горячей;

унитаз – 4 л/мин холодной;

на полив грядок стоит закладывать двукратный запас.

Расчет нужно вести из предположения, что все точки водоразбора в какой-то момент будут работать одновременно.

Также многие надеются, что на участке с колодцем можно обойтись без погружного насоса и использовать только поверхностную насосную станцию. Но если расстояние до дома большое или зеркало воды в колодце расположено слишком глубоко, то насосной станцией не обойтись: чем дальше колодец от дома, тем меньше высота подъема воды. Поэтому часто нужен не поверхностный насос, а погружной.

© Shutterstock/FOTODOM / Stock-Asso Сантехник © Shutterstock/FOTODOM / Stock-Asso Сантехник

Кроме того, неправильная или слишком сложная конфигурация разводки трубопроводов ведет к значительным потерям давления в системе и требует использования более мощного насоса. Иногда разводка выполнена настолько неверно, что открытие одного крана оставляет без воды другой. Поэтому плохой проект оборачивается для потребителя потерей денег.

Среди других распространенных ошибок:

отказ от анализа воды и системы очистки – установка дешевого фильтра без учета реального состава воды не решает проблему: вместо нужной ступени фильтрации в доме появляется оборудование, которое просто не рассчитано на конкретный тип загрязнения;

недостаточная глубина прокладки труб – если трубу не заглубить ниже уровня промерзания, зимой она замерзнет, и систему придется перекладывать заново;

использование неподходящих материалов – например, труб, не предназначенных для питьевой воды, или фитингов низкого качества, которые дадут течь уже через год-два;

отсутствие запорной арматуры – без кранов для перекрытия отдельных участков даже мелкий ремонт превращается в проблему, поскольку приходится отключать всю систему.

"В нашей практике был случай, когда владельцы загородного дома в Подмосковье обратились к нам после того, как самостоятельно пробурили скважину и подключили насос. Вода оказалась с высоким содержанием железа (превышение ПДК более чем в 3 раза) и повышенной жесткостью. Нагревательные приборы покрывались накипью, сантехника – рыжеватыми подтеками, а вода имела металлический привкус. Мы провели анализ воды, разработали комплексное решение по водоподготовке и смонтировали систему очистки "под ключ". В результате жесткость была снижена с 6,6 до 1,5 мг-экв/л, железо полностью удалено. Вода стала комфортной и безопасной, без накипи и посторонних привкусов", – делится Мария Кулешова.

"Исправление таких недочетов обычно обходится значительно дороже, чем их предотвращение на этапе проектирования. Поэтому при создании системы водоснабжения важно заранее продумать все технические решения и учитывать особенности конкретного участка и дома", – подытоживает Валентин Маломыжев.

Законодательство и разрешения

О водоснабжении и водоотведении ". Основным нормативным актом, касающимся водопроводно-канализационного хозяйства, является федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "".

статья 7.20 КоАП РФ предусматривает штраф: При подключении к центральному водопроводу нужно пройти все этапы получения документов и не пытаться врезаться в сеть самостоятельно. За самовольное подключениепредусматривает штраф:

для граждан в размере 10–15 тыс. руб.;

для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. руб.;

для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. руб.

Вместе со штрафом придется отдельно оплатить объем неучтенной воды.

Иная ситуация в случаях с автономным водопроводом (колодец и скважина). Такой водозабор можно организовать у себя на участке самостоятельно и для этого не нужны разрешения. Для того чтобы начать копать колодец нет необходимости вызывать специалистов.

Лицензия требуется, если водозабор превышает 100 кубометров в сутки или ведется в коммерческих целях или производится из горизонта, который служит источником централизованного водоснабжения. Это касается в первую очередь артезианских скважин: известняковый горизонт, из которого их бурят, в большинстве случаев относится именно к таким источникам, поэтому для частного лица законная эксплуатация артезианской скважины без лицензии на практике скорее исключение, чем правило. Колодцы и скважины "на песок" обычно лицензирования не требуют, если песчаный горизонт не используется для централизованного водоснабжения поселка или СНТ – но и здесь точный статус конкретного горизонта стоит уточнять заранее, а не считать само собой разумеющимся.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли провести воду в дом самостоятельно?

Технически да, но без проекта и расчетов нагрузки на систему возрастает риск ошибок в диаметре труб и разводке, которые впоследствии приводят к падению давления и дополнительным расходам на переделку.

Нужно ли разрешение, чтобы выкопать колодец?

Нет, для колодца на собственном участке, который используется для личных нужд, разрешение не требуется.

Что дешевле – скважина или подключение к центральному водопроводу? Однозначного ответа нет: все зависит от расположения магистрали.

Как часто нужно менять фильтры системы водоподготовки?

Срок службы зависит от ступени фильтрации и состава воды, поэтому периодичность замены лучше уточнять по результатам анализа воды и рекомендациям производителя оборудования.

Главное о проведении воды в частный дом

Что важно знать и помнить: