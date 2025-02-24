Как получить свидетельство о рождении ребенка?

Свидетельство о рождении — первый документ, который оформляется на ребенка. До 14 лет именно оно удостоверяет личность, открывает доступ к полису ОМС, СНИЛС, детским пособиям и очереди в детский сад. Чем раньше документ получен, тем меньше бюрократических задержек в первые месяцы жизни малыша. Пошаговый разбор: кто может подать заявление, какие документы потребуются, как действовать через Госуслуги или ЗАГС и что делать в нестандартных ситуациях — в материале РИА Новости.

В какие сроки нужно получить свидетельство о рождении?

Закон отводит на регистрацию рождения один месяц с даты появления ребенка на свет.

"Отдельного штрафа за пропуск этого срока нет, но затягивать с регистрацией не стоит, — советует юрист Антон Иванов. — Пока сведения о ребенке не внесены в ЕГР ЗАГС, возникают сложности с оформлением СНИЛС, полиса ОМС, регистрации по месту жительства, пособий и материнского капитала".

Для ребенка старше одного года документ выдается по заявлению родителей или самого человека, если ему уже исполнилось 18 лет. В отдельных случаях — по решению суда.

Кто может оформить свидетельство о рождении?

Подать заявление вправе:

оба родителя или один из них — если они состоят в зарегистрированном браке;

мать — при отсутствии зарегистрированного брака;

представитель по нотариальной доверенности — если родители не могут явиться лично;

органы опеки и попечительства — когда родители неизвестны или лишены родительских прав;

медицинская организация или организация социальной защиты — если мать оставила ребенка там.

© iStock.com / Sviatlana Lazarenka Новорожденный ребенок © iStock.com / Sviatlana Lazarenka Новорожденный ребенок

Какие документы нужны?

Стандартный пакет для семей, состоящих в браке:

медицинское свидетельство о рождении (форма 103/у) — выдается в роддоме или медицинской организации, где принимали роды;

паспорта обоих родителей (или одного, если второй не может присутствовать);

свидетельство о заключении брака;

заявление о государственной регистрации рождения.

Если родители не в браке, дополнительно потребуется совместное заявление об установлении отцовства или только заявление матери — в зависимости от ситуации (подробнее в разделе об отцовстве).

При рождении дома или вне медицинской организации вместо формы 103/у принимается показание лица, присутствовавшего при родах, либо решение суда об установлении факта рождения.

Как получить свидетельство о рождении ребенка?

Сегодня доступно несколько способов оформить необходимые бумаги.

Через Госуслуги

Самый удобный способ в 2026 году — подача заявления онлайн. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Войдите в личный кабинет и перейдите в раздел "Семья и дети". Выберите услугу "Регистрация рождения ребенка". Заполните форму: данные ребенка, родителей, место рождения. Если медицинское свидетельство оформлено в электронном виде, оно подтянется автоматически из роддома. Заявление уйдет на согласование второму родителю (при наличии брака) — он подтверждает его в своем личном кабинете. Выберите удобную дату и отделение ЗАГС для получения готового свидетельства.

Срок готовности — 1 рабочий день. Государственная регистрация рождения и само свидетельство выдаются бесплатно.

Доступность электронной подачи зависит от региона. Уточните актуальный статус на региональном портале госуслуг или в едином разделе "Жизненные ситуации".

« "Полностью оформить рождение через Госуслуги можно, если роддом выдал электронное медицинское свидетельство о рождении, у родителей есть подтвержденные учетные записи, а сведения о браке и персональные данные правильно отражены в государственных реестрах, — отмечает Антон Иванов. — Личное обращение в ЗАГС потребуется, если ребенок родился дома, электронного медицинского документа нет, одновременно устанавливается отцовство, используются иностранные документы, имеется решение суда либо в документах обнаружены расхождения".

В ЗАГСе или МФЦ

Личный визит подходит, если медицинское свидетельство оформлено только на бумаге или электронная подача в регионе недоступна.

Обратиться можно в любой отдел ЗАГС — по месту жительства родителей или по месту рождения ребенка. Свидетельство выдается в день обращения. Через МФЦ "Мои документы" срок составляет 3–5 рабочих дней — центр передает данные в ЗАГС и после получает готовый документ.

В роддоме

В ряде российских роддомов открыты выездные отделы ЗАГС или работают центры "Мои документы". Там можно подать заявление прямо во время пребывания в роддоме — это удобно, потому что медицинское свидетельство уже на руках. Услуга доступна не во всех регионах: уточняйте заранее у администрации роддома.

Способ Срок Стоимость Примечание Госуслуги 1 рабочий день Бесплатно Нужна подтвержденная учетная запись ЗАГС лично В день обращения Бесплатно Любой ЗАГС по месту жительства или рождения МФЦ 3–5 рабочих дней Бесплатно Доступно не во всех регионах В роддоме В день обращения Бесплатно Есть только в некоторых роддомах

Кого вписывают отцом в свидетельство?

Запись об отце зависит от семейного положения родителей.

Родители в браке. Отец записывается автоматически на основании свидетельства о заключении брака. Оспорить запись можно только в судебном порядке.

Отец записывается автоматически на основании свидетельства о заключении брака. Оспорить запись можно только в судебном порядке. Родители не состоят в браке. Данные об отце вносятся на основании совместного заявления об установлении отцовства, которое подается в ЗАГС одновременно с регистрацией рождения или заблаговременно. Если отец не признает ребенка, отцовство устанавливается через суд.

Данные об отце вносятся на основании совместного заявления об установлении отцовства, которое подается в ЗАГС одновременно с регистрацией рождения или заблаговременно. Если отец не признает ребенка, отцовство устанавливается через суд. Мать-одиночка. Если отцовство не установлено и мать не подает совместное заявление, в графе "отец" ставится прочерк. Мать вправе самостоятельно выбрать отчество для ребенка.

« "Если отцовство не установлено, сведения об отце могут быть внесены по указанию матери, однако такая запись сама по себе не создает прав и обязанностей между мужчиной и ребенком, — говорит Антон Иванов. — Если мать состоит в браке либо ребенок родился в течение 300 дней после развода, смерти супруга или признания брака недействительным, отцом записывается супруг или бывший супруг матери".

Можно ли выбрать любое имя и фамилию?

Имя выбирается по соглашению родителей. Закон запрещает использовать:

цифры и их комбинации с буквами;

символы, кроме дефиса (двойное имя через дефис допускается);

нецензурные и бранные слова;

должности, звания и титулы в качестве имени.

Фамилия ребенка по умолчанию совпадает с фамилией родителей. Если фамилии разные, родители выбирают одну из них или двойную фамилию через дефис. Двойная фамилия допускается, но не может быть более двух частей. Трактовка закона в разных ЗАГСах может различаться, поэтому при возникновении спора имеет смысл обратиться в орган опеки или суд.

Что делать, если свидетельство потеряно?

Утраченный или поврежденный документ восстанавливается в форме дубликата. Для этого нужно подать заявление в ЗАГС, МФЦ или через Госуслуги.

За повторную выдачу взимается государственная пошлина — 350 рублей. Отдельные категории граждан освобождены от ее уплаты.

Сроки получения дубликата:

в ЗАГСе при личном обращении — в тот же день;

через Госуслуги — в выбранную дату;

через МФЦ — до 6 рабочих дней.

"Свидетельство о рождении не стоит ламинировать: в дальнейшем это может привести к необходимости получать повторный документ," — предупреждает Антон Иванов.

Как оформить свидетельство о рождении, если ребенок родился в поездке?

Если роды произошли в транспортном средстве на территории РФ — поезде, самолете, автомобиле или на судне, — местом рождения в свидетельстве указывается тот населенный пункт, где была оформлена государственная регистрация рождения. По желанию родителей вместо фактического места рождения может быть указано место их жительства на территории РФ.

Гражданство ребенка при рождении на судне определяется по месту регистрации этого судна. Заявление на регистрацию рождения подается в любой ближайший отдел ЗАГС.

При рождении за пределами России нужно обратиться в консульство или посольство РФ в стране пребывания. Там оформят российское свидетельство о рождении.

Если ребенок уже получил иностранное свидетельство, обменять его на российское нельзя — такой процедуры в законе не существует. Иностранный документ действует в России, но должен быть легализован одним из двух способов:

апостиль — для стран-участниц Гаагской конвенции;

консульская легализация — для остальных стран.

Для стран постсоветского пространства, подписавших Минскую конвенцию 1993 года, легализация не нужна, достаточно нотариально заверенного перевода на русский язык. Актуальный список государств, с которыми Россия заключила договоры об отмене апостиля, публикует Консульский департамент МИД РФ.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что делать, если в свидетельстве обнаружена ошибка?

Обратитесь в ЗАГС, который выдал документ, с заявлением о внесении исправления. Если ошибка допущена по вине органа ЗАГС, исправление производится бесплатно. Если неверные сведения подал сам заявитель, придется уплатить госпошлину.

Можно ли позже вписать отца в свидетельство?

Да. Для этого оба родителя подают в ЗАГС совместное заявление об установлении отцовства. Если отец не согласен или его личность не установлена, отцовство устанавливается через суд.

Можно ли изменить имя ребенка после получения свидетельства?

До 14 лет — только через орган опеки и попечительства с согласия обоих родителей. После 14 лет ребенок вправе сам обратиться в ЗАГС с заявлением об изменении имени при наличии согласия родителей. С 18 лет — самостоятельно, без чьего-либо согласия.

Нужно ли свидетельство о рождении для оформления загранпаспорта?

До 14 лет — да, свидетельство о рождении входит в обязательный пакет документов для получения загранпаспорта ребенка. После 14 лет, когда оформлен паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении для загранпаспорта, как правило, не требуется.

Как оформить СНИЛС и полис ОМС после получения свидетельства?

СНИЛС на новорожденного с 2019 года присваивается автоматически при государственной регистрации рождения — идти отдельно никуда не нужно. Полис ОМС оформляется в страховой компании: достаточно предъявить свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей.

© iStock.com / NataliaDeriabina Младенец на руках матери © iStock.com / NataliaDeriabina Младенец на руках матери

Главное о свидетельстве о рождении ребенка

Пошаговый алгоритм действий в первую неделю после роддома:

Получить медицинское свидетельство о рождении (форма 103/у) — выдается в роддоме при выписке. Подать заявление на государственную регистрацию рождения — через Госуслуги, в ЗАГСе, МФЦ или прямо в роддоме (если есть такая возможность). Получить свидетельство о рождении — бесплатно, в день обращения или в выбранную дату. Оформить полис ОМС — в страховой компании по свидетельству о рождении. Подать заявление на единое пособие и материнский капитал (при наличии права) — через Госуслуги или СФР. Оформить регистрацию ребенка по месту жительства — в МФЦ или через Госуслуги.

Свидетельство о рождении выдается бесплатно. Срок подачи заявления — 1 месяц с даты рождения. Штрафов за нарушение срока нет, но задержка затруднит оформление пособий и медицинского полиса. Ламинировать документ нельзя. Дубликат при утере обойдется в 350 рублей госпошлины.

"В 2026 году сам порядок регистрации рождения существенно не изменился. Однако с 20 января 2026 года свидетельства о рождении недостаточно для выезда детей до 14 лет в ряд соседних государств: ребенку требуется собственный заграничный паспорт, — напоминает Антон Иванов. — Кроме того, с 26 апреля 2026 года отдельные заявления, связанные с подтверждением гражданства ребенка, можно направлять в МВД в электронной форме".